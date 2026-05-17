«Манчестер Юнайтед» проводит последний домашний матч сезона уже в статусе участника следующей Лиги чемпионов. Для «Ноттингем Форест» главная задача тоже решена: команда Витора Перейры математически сохранила место в АПЛ, но подходит к выезду на «Олд Траффорд» на хорошей серии и с желанием подняться выше в таблице. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

14:15 Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Ламмелс, Далот, Магуайр, Мартинес, Шоу, Каземиро, Майну, Амад, Фернандеш, Кунья, Мбёмо.

«Ноттингем Форест»: Селс, Уильямс, Миленкович, Морато, Нетц, Хатчинсон, Андерсон, Гиббс-Уайт, Домингес, Вуд, Жезус.

14:05 Матч обслужит Майкл Солсбери — для него это вторая игра «Ноттингем Форест» в сезоне и первая с участием «Манчестер Юнайтед» после декабрьской победы манкунианцев над «Вулверхэмптоном» (4:1). В текущем сезоне АПЛ Солсбери отработал 12 матчей, показал 54 жёлтые карточки, пока не удалял игроков, но уже семь раз назначал пенальти. Ассистенты — Марк Перри и Натали Аспиналл, четвёртый арбитр — Бен Тонер. За ВАР отвечает Мэттью Донохью, ассистент ВАР — Гэри Бесвик.

«Манчестер Юнайтед»

Команда Майкла Каррика в прошлом туре сыграла 0:0 с «Сандерлендом», и эта ничья прервала 23-матчевую голевую серию «Юнайтед» в Премьер-лиге. При этом результат не сильно ударил по турнирному положению: Лига чемпионов уже гарантирована, а для третьего места достаточно набрать одно очко в оставшихся двух матчах. Для Каррика концовка сезона — ещё и личная заявка на полноценное назначение: с ним «Юнайтед» выиграл 10 из 15 матчей, и только «Манчестер Сити» набрал больше очков за тот же период.

Домашняя игра будет эмоциональной и из-за прощания с Каземиро. Бразилец покинет клуб летом после четырёх лет в Манчестере, 159 матчей и двух трофеев — Кубка Англии и Кубка лиги. Сам полузащитник пропускал матч с «Сандерлендом», но Каррик рассчитывает, что он сможет выйти на поле на «Олд Траффорд» в последний раз.

По составу остаются вопросы. Де Лигт давно вне игры из-за проблем со спиной, Шешко пропустил прошлый тур из-за повреждения голени, Угарте также не был в заявке. Если словенец не успеет восстановиться, в центре атаки может снова сыграть Зиркзе. При этом Бруну Фернандеш продолжает один из лучших созидательных сезонов в лиге: у него 124 созданных момента — это один из самых высоких показателей в истории АПЛ с сезона-2003/04.

«Ноттингем Форест»

«Форест» под руководством Витора Перейры сильно прибавил на финише. Команда не проигрывает восемь матчей АПЛ подряд — лучший такой отрезок клуба в одном сезоне с 1995/96. Благодаря этому сериям и ничьей с «Ньюкаслом» в прошлом туре «Ноттингем» гарантировал себе выживание: отрыв от зоны вылета уже недосягаем.

Последние недели получились особенно убедительными на выезде. В трёх последних гостевых матчах чемпионата «Форест» выиграл с общей разницей 11:1. Ещё в марте команда взяла важное очко на «Этихаде», после чего набрала ход и перестала выглядеть участником борьбы за выживание. Теперь у гостей есть шанс подняться в таблице ещё выше — при победе на «Олд Траффорд» они могут подняться до 13-го места.

Кадровая ситуация остаётся сложной. Мурильо и Айна под вопросом, Гиббс-Уайт тренируется в защитной маске после травмы лица и может сыграть, но его готовность тоже под вопросом. Дан Ндойе способен вернуться в заявку, а Сангаре уже возобновил тренировки с первой командой. Для «Форест» это важные новости, потому что концовка сезона идёт на ограниченной обойме.

Контекст и цифры

В этом сезоне команды уже сыграли 2:2 на поле «Ноттингема»: у хозяев забивали Савона и Гиббс-Уайт, у «Юнайтед» — Каземиро и Амад. В прошлом сезоне «Форест» выиграл на «Олд Траффорд» 3:2, а в целом «Манчестер Юнайтед» не побеждает этого соперника в четырёх последних матчах АПЛ. Есть и интересная деталь по первым голам: «Юнайтед» и «Форест» входят в число команд, которые в этом сезоне ещё не проигрывали, если открывали счёт, поэтому стартовый отрезок может оказаться особенно важным.