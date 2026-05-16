Этот финал не стал большой футбольной открыткой. «Челси» и «Манчестер Сити» долго играли так, будто больше боялись ошибок, чем хотели выиграть. Было много борьбы, мало чистых моментов, несколько спорных эпизодов в штрафной и ощущение, что всё решит либо чья-то грубая ошибка, либо всплеск качества в атаке. В итоге случилось второе — на 74-й минуте Антуан Семеньо замкнул прострел Эрлинга Холанна изящным движением, которое и принесло «Сити» победу 1:0. Для команды Пепа Гвардиолы это уже второй внутренний кубок сезона после Кубка лиги, а «Сити» снова выиграл не самым ярким своим футболом. Важно, что даже когда игра не идёт, а соперник держится, у «Сити» всё равно находится момент, который решает судьбу финала.

Результат матча Челси Лондон 0:1 Манчестер Сити Манчестер 0:1 Энтойн Семеньо 72' Челси: Роберт Санчес, Леви Колвилл, Йоррел Хато, Мало Гюсто, Рис Джеймс ( Лиам Дилап 83' ), Марк Кукурелья ( Педру Нету 74' ), Весли Фофана, Мойсес Кайседо, Коул Палмер, Энцо Фернандес, Жоао Педро ( Алехандро Гарначо 86' ) Манчестер Сити: Джеймс Траффорд, Марк Гехи, Абдукодир Хусанов, Родриго Эрнандес ( Матео Ковачич 65' ), Бернарду Силва, Эрлинг Холанд, Омар Мармуш ( Райан Шерки 46' ), Жереми Доку, Энтойн Семеньо, Nico O'Reilly, Матеус Нунес Жёлтые карточки: Энцо Фернандес 29', Марк Кукурелья 32', Мойсес Кайседо 90+2' — Абдукодир Хусанов 56'

Статистика матча 0 Удары в створ 4 3 Удары мимо 4 45 Владение мячом 55 4 Угловые удары 4 3 Офсайды 3 15 Фолы 13

Гвардиола начал с Мармушем в атакующей группе вместо Шерки, поставил Холанна высоко, по краям вышли Доку и Семеньо. На бумаге это выглядело достаточно мощно, но первый тайм получился сухим. «Сити» больше владел мячом, но владение почти не превращалось в давление. Мармуш пару раз оказывался в перспективных ситуациях, Холанн пробивал неточно, Семеньо один раз так махнул по мячу, что тот улетел едва ли не в аут. Даже когда Холанн отправил мяч в сетку, эпизод быстро отменили из-за офсайда у Нуньеша в развитии атаки.

«Челси» Калума Макфарлейна выбрал понятный план: три центральных защитника, насыщенный центр, Джеймс и Кайседо как силовая и позиционная опора в полузащите. Лондонцы не собирались играть в открытую перестрелку, но постепенно, особенно после перерыва, стали добавлять агрессии и выигрывать больше единоборств в центре. В такие минуты казалось, что один стандарт может решить финал в пользу «Челси».

Спорных эпизодов тоже хватало. В первом тайме Жоао Педро упал в штрафной после контакта с Хусановым, позже во втором тайме уже Йоррел Хато требовал пенальти после похожего эпизода с тем же защитником. Даррен Ингланд в обоих случаях не решился указать на точку. Решения можно обсуждать, Хусанов играл на грани и иногда грубовато, но не настолько очевидно, чтобы ломать финал свистком.

И всё же «Челси» в этот вечер не выглядел обречённым. Команда не развалилась, как в некоторых матчах последних месяцев, и даже выдала неплохой отрезок во втором тайме. Другое дело, что в финальной трети снова не хватало последнего действия. Энцо бил в перекладину, Делап уже в добавленное время имел хороший шанс головой, но не попал в створ. С таким количеством усилий «Челси» заслужил напряжённую концовку, но, наверное, всё-таки не наиграл на гол.

Гол Семеньо — редкий момент класса в матче, которому его не хватало

Развязка случилась в эпизоде, который был устроен просто, но исполнен на высшем уровне. Холанн опустился, помог связать атаку, затем получил мяч справа и прострелил низом в штрафную. Передача шла немного за спину Семеньо, а Леви Колвилл занимал правильную позицию, закрывая ближний угол. В большинстве случаев такой эпизод заканчивается потерей темпа или мячом в ногах защитника.

Но Семеньо сыграл не так, как ждала оборона. Он на ходу подставил правую ногу, фактически направив мяч за свою опорную, и отправил его в дальний нижний угол. Это был удар без подготовки и нормального замаха — чистое чувство координации, скорости мяча и положения вратаря. Санчес не успел среагировать, Колвилл ничего не мог сделать.

Этот гол существует как бы отдельно от финала. Матч в целом не был футбольной классикой, но победный мяч взлетел на уровень хайлайтов сезона. Сам Антуан Семеньо прошёл длинный путь: аренды в нижних дивизионах, Чемпионшип, «Борнмут», переход в «Сити» за большие деньги — и теперь гол, который принёс Кубок Англии. В турнире, который держит связь со всей английской футбольной пирамидой, такой герой выглядит особенно уместно.

Эрлинг Холанн по-прежнему не забил в финале за «Сити», но именно его движение и прострел создали гол. До этого он долго был отрезан от качественных моментов, Колвилл и вся тройка центральных защитников «Челси» в целом грамотно его держали. Но один эпизод всё равно нашёлся, а «Сити» и этого часто хватает.

«Челси» снова проиграл финал, но не без хороших новостей

Для «Челси» это уже седьмое подряд поражение в домашних кубковых финалах. Серия неприятная и почти символическая для клуба, который после 2021 года всё никак не может собрать себя в устойчивую команду. Победа в Кубке Англии не спасла бы весь сезон, но дала бы ему хоть какой-то смысл: трофей, место в Европе, паузу в разговорах о хаосе. Теперь и этот шанс упущен.

При этом этот финал нельзя назвать безвольным. «Челси» был гораздо лучше, чем в провальных весенних матчах АПЛ, и точно не выглядел командой, которая приехала просто перетерпеть «Сити». Но проблема качества в завершающей стадии никуда не делась. Команда может сопротивляться, закрывать пространство и заставлять соперника играть ниже его уровня, а вот превратить своё давление в гол никак не получается.

Самый позитивный момент для лондонцев — Леви Колвилл. Это был всего второй его старт после травмы крестообразной связки, и он выглядел неожиданно уверенно. С мячом выбирал правильные передачи, продвигал его через линии, в обороне почти весь матч хорошо читал Холанна и руководил тройкой защитников. В эпизоде с голом он не провалился, просто Семеньо придумал уникальное решение, против которого ничего бы не сработало. На фоне приближающегося чемпионата мира для Колвилла это серьёзная заявка. Томас Тухель смотрел финал вживую, и ещё недавно сама идея попадания защитника в сборную выглядела почти фантазией. Теперь об этом хотя бы можно заикнуться.

Для Гвардиолы это ещё один трофей из тех, что оценят позже

Сейчас трофеи «Сити» при Гвардиоле настолько привычны, что иногда кажутся почти фоном. Но это уже 20-й трофей за 10 лет, если считать и «Комьюнити Шилд». Четвёртый подряд финал Кубка Англии — такого до этого не делал никто. Кубок лиги уже взят, Кубок Англии тоже. В чемпионате всё сложнее, «Арсенал» близок к титулу, но внутренний кубковый дубль — всё равно серьёзное достижение в неидеальном сезоне.

Сам финал не был показательным выступлением лучшего «Сити». Родри, вернувшийся после повреждения, выглядел не на 100 процентов и был заменён, Мармуш не оправдал свой выход в старте. Первый тайм был слишком медленным, но у этой команды есть важный навык побеждать в финалах по-разному. Если это действительно один из последних матчей Гвардиолы в роли тренера «Сити», то вышло очень по-гвардиоловски.