Навязчивые идеи. Как топ-клубами управляют трансферные мании

У каждого есть свои «слабости». Концепция предпочтений работает в любой сфере жизни, и футбол здесь не исключение: тренеры и клубы никогда не могут скрыть то, чего они на самом деле жаждут.

Иногда всё просто: нужны лучшие игроки мира, и неважно, сколько средств на это придется потратить. Но порой желания становятся странно специфичными: например, «Реал» с его тягой к свободным агентам или вкус Микеля Артеты к защитникам особого типа.

Это трансферное окно снова обнажило увлечения, а временами и почти маниакальные пристрастия, которые укоренились в футболе. Поэтому прямо сейчас поговорим о навязчивых идеях топ-клубов. Естественно, с легкой иронией.

Микель Артета и гибрид «центральный защитник/фулбек»

В распоряжении Артеты есть шикарный подбор атакующих игроков, включая Букайо Сака и Мартина Эдегора. Кроме того, у него теперь есть топовый центральный нападающий в лице Виктора Дьекереша, а также впечатляющий выбор полузащитников. Но по-настоящему испанца заводятиИгроки, способные играть и в центре обороны, и на фланге.

Микель Артета globallookpress.com

За последние годы он буквально наполнил состав такими футболистами. Всё началось с Бена Уайта, потом были Якуб Кивёр, Юрриен Тимбер и Риккардо Калафьори. А под занавес летнего трансферного окна «Арсенал» подписал Пьеро Инкапье из «Байера».

Артета, похоже, начисляет «бонусные баллы», если игрок умеет закрывать оба фланга (как Тимбер), или если он левша (как Калафьори и Инкапье) — это делает его ещё более универсальным и востребованным.

Даже «обычные» крайние защитники Артеты выглядят нетрадиционно. Например, Майлз Льюис-Скелли любит смещаться в центр и выглядит там куда органичнее, чем на бровке.

«Челси» и охота на тинейджеров

В 2022 году, в свое первое летнее окно под управлением Тодда Боэли и Clearlake Capital, «Челси» потратил миллионы на опытных игроков. Пьер-Эмерик Обамеянг (33 года), Калиду Кулибали (31) и Рахим Стерлинг (27) были самыми заметными именами в том списке приобретением, которые в итоге стали настоящим разочарованием.

Тодд Боули globallookpress.com

Сложно сказать, был ли этот опыт травмирующим или смена курса была изначально запланирована? Скорее всего, и то и другое: владельцы вдруг переключились на подписание молодых талантливых игроков, многим из которых нет и 20 лет.

С января 2023-го по сегодняшний день «Челси» подписал 22 тинейджера. Сюда входят и трансферы Жеовани Кенды и Деннера, которые присоединятся к команде в 2026 году. Помимо этого, состав пополнили и десятки 20–21-летних игроков. Команда буквально утопает в этом сплошном «потенциале».

Порой «Челси» так увлекался покупками с прицелом на будущее, что игнорировал явно зияющие дыры в составе. Решив вовремя эти вопросы, команда могла бы запросто конкурировать с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Ярчайший пример — поиск надежного вратаря. Клуб явно никуда не спешит в этом вопросе.

Любопытная особенность охоты «Челси» за талантами: количество игроков, которые ранее выступали за академию «Ман Сити». В этом сезоне легко можно организовать матч, где сразу пять воспитанников «Сити» выйдут в стартовом составе «синих»: Ромео Лавиа, Коул Палмер, Тосин Адарабиойо, Джейми Гиттенс и Лиам Делап. Вместе они обошлись клубу минимум в 171 миллион фунтов. Возможно, именно это и есть главная навязчивая идея «Челси».

«Манчестер Юнайтед» и покупки «под конкретного тренера»

«Манчестер Юнайтед» в своей трансферной политике действует с точностью до наоборот по сравнению с «Челси».

Если хаотичный подход «синих» приводит к тому, что в команде скапливается столько игроков, что любой тренер сможет собрать из них боеспособный состав, то «Юнайтед» покупает исключительно тех футболистов, которые идеально подходят под стиль конкретного тренера.

В целом в этом нет ничего плохого: логично приобретать игроков, которых тренер может эффективно использовать. Но когда клуб явно перегибает в этом плане, последствия могут оказаться разрушительными, особенно с учетом того, как часто «красные дьяволы» меняют специалистов.

Рубен Аморим globallookpress.com

Яркий пример такого диссонанса — Криштиану Роналду. Его подписали летом 2022-го под контратакующую модель Уле Гуннара Сульшера, но уже в ноябре командой руководил апологет гегенпрессинга Ральф Рангник. Абсурдная ситуация.

Когда в 2022 году был назначен Эрик тен Хаг, клуб буквально завалил его бывшими подопечными из «Аякса». В команду пришли Лисандро Мартинес, Антони, Кристиан Эриксен, Андре Онана, Маттейс де Лигт и Нуссайр Мазрауи. Возможно, руководство ошибочно полагало, что он возродит на «Олд Траффорд» нидерландский тотальный футбол.

Текущий наставник «МЮ» Рубен Аморим уже избавился от Антони и Онана, а Эриксен покинул клуб в статусе свободного агента. Летом он также без сожалений расстался с Джейдоном Санчо, Маркусом Рашфордом и Алехандро Гарначо, фактически вычистив целый «департамент» вингеров, чтобы пригласить Матеуса Кунью и Брайана Мбёмо, идеально подходящих под его схему 3-4-2-1 и роль «широких десяток».

А что будет, если Аморим уйдет, а следующий тренер спросит: «А где вингеры? » Звучит абсурдно, но фактически подобное уже случалось.

«Реал» и культ свободных агентов

После того, как «Реал» в сезоне-2023/24 завоевал Лигу чемпионов, в Мадриде, похоже, решили, что всё стало получаться слишком легко, и усложнили себе задачу.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

Теперь клуб будто намеренно старается избегать огромных трансферных расходов, при этом оставаясь одной из главных сил в Европе. За последние пять лет сразу четыре топ-игрока перешли в «Реал» в статусе свободных агентов. Антонио Рюдигер («Челси»), Давид Алаба («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») достались «Мадриду» бесплатно после отказа продлевать контракты со своими бывшими клубами. Правда, за Александера-Арнольда всё же пришлось кое-что заплатить, но только для того, чтобы взять его на клубный ЧМ-2024.

Большую часть сезона-2024/25 казалось, что по такой же схеме в «Реал» перейдёт и Алфонсо Дейвис из «Баварии», но в итоге канадец продлил контракт с мюнхенским клубом.

Престиж и притягательность «Реала» таковы, что он реально способен убедить звездных игроков не подписывать новые соглашения с другими клубами. Для команды, давно ассоциирующейся с философией «галактикос», это выглядит любопытным и даже неожиданно ответственным подходом.

«Барселона» и трансферы, которых, возможно, не стоило делать

Есть два бесспорных факта:

1. у «Барселоны» более миллиарда евро долгов;

2. у «Барселоны» — одна из лучших и самых продуктивных академий в мире.

Казалось бы, такое сочетание должно привести к почти полной остановке трат и опоре на воспитанников «Ла Масии». За последние пять лет она подготовила для первой команды Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Нико Гонсалеса, Гави, Фермина Лопеса и, конечно же, Ламина Ямаля. И это далеко не полный список.

Жоан Лапорта globallookpress.com

Но нет, «Барса» остается хищником на трансферном рынке. Вместо того, чтобы пережить пару спокойных сезонов, клуб включил все возможные «рычаги» (буквально), продавая будущие источники доходов и постоянно ведя войну с финансовыми лимитами Ла Лиги, лишь бы продолжать покупки.

Подписание Жоана Гарсии нынешним летом стало отражением внутреннего конфликта. Возможность забрать талантливого вратаря у принципиального соседа — «Эспаньола» — оказалась слишком соблазнительной. Но чтобы зарегистрировать новичка, клуб вынудил капитана Марка-Андре тер Стегена подписать медицинский документ о травме, что позволило использовать правило долгосрочной травмы в Ла Лиге.

Летом 2024-го «Барса» приобрела Дани Ольмо за 55 млн евро, несмотря на то, что на его позиции и так был перебор игроков. При этом клубу пришлось буквально «воевать» с Ла Лигой, чтобы включить его в заявку. Дело дошло до суда, чтобы Ольмо мог выходить на поле во второй половине сезона.

Для миллионов наблюдателей решение кажется очевидным: перестать разбрасываться деньгами, довериться нынешнему поколению и академии, дождаться открытия «Камп Ноу» и закрыть долги. Но это совсем не в стиле президента Жоана Лапорты.