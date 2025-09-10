Навязчивые идеи. Как топ-клубами управляют трансферные мании

Иногда всё просто: нужны лучшие игроки мира, и неважно, сколько средств на это придется потратить. Но порой желания становятся странно специфичными: например, «Реал» с его тягой к свободным агентам или вкус Микеля Артеты к защитникам особого типа.
Это трансферное окно снова обнажило увлечения, а временами и почти маниакальные пристрастия, которые укоренились в футболе. Поэтому прямо сейчас поговорим о навязчивых идеях топ-клубов. Естественно, с легкой иронией.
Микель Артета и гибрид «центральный защитник/фулбек»
В распоряжении Артеты есть шикарный подбор атакующих игроков, включая Букайо Сака и Мартина Эдегора. Кроме того, у него теперь есть топовый центральный нападающий в лице Виктора Дьекереша, а также впечатляющий выбор полузащитников. Но по-настоящему испанца заводятиИгроки, способные играть и в центре обороны, и на фланге.
За последние годы он буквально наполнил состав такими футболистами. Всё началось с Бена Уайта, потом были Якуб Кивёр, Юрриен Тимбер и Риккардо Калафьори. А под занавес летнего трансферного окна «Арсенал» подписал Пьеро Инкапье из «Байера».
Артета, похоже, начисляет «бонусные баллы», если игрок умеет закрывать оба фланга (как Тимбер), или если он левша (как Калафьори и Инкапье) — это делает его ещё более универсальным и востребованным.
Даже «обычные» крайние защитники Артеты выглядят нетрадиционно. Например, Майлз Льюис-Скелли любит смещаться в центр и выглядит там куда органичнее, чем на бровке.
«Челси» и охота на тинейджеров
В 2022 году, в свое первое летнее окно под управлением Тодда Боэли и Clearlake Capital, «Челси» потратил миллионы на опытных игроков. Пьер-Эмерик Обамеянг (33 года), Калиду Кулибали (31) и Рахим Стерлинг (27) были самыми заметными именами в том списке приобретением, которые в итоге стали настоящим разочарованием.
Сложно сказать, был ли этот опыт травмирующим или смена курса была изначально запланирована? Скорее всего, и то и другое: владельцы вдруг переключились на подписание молодых талантливых игроков, многим из которых нет и 20 лет.
С января 2023-го по сегодняшний день «Челси» подписал 22 тинейджера. Сюда входят и трансферы Жеовани Кенды и Деннера, которые присоединятся к команде в 2026 году. Помимо этого, состав пополнили и десятки 20–21-летних игроков. Команда буквально утопает в этом сплошном «потенциале».
Порой «Челси» так увлекался покупками с прицелом на будущее, что игнорировал явно зияющие дыры в составе. Решив вовремя эти вопросы, команда могла бы запросто конкурировать с «Ливерпулем» и «Арсеналом». Ярчайший пример — поиск надежного вратаря. Клуб явно никуда не спешит в этом вопросе.
Любопытная особенность охоты «Челси» за талантами: количество игроков, которые ранее выступали за академию «Ман Сити». В этом сезоне легко можно организовать матч, где сразу пять воспитанников «Сити» выйдут в стартовом составе «синих»: Ромео Лавиа, Коул Палмер, Тосин Адарабиойо, Джейми Гиттенс и Лиам Делап. Вместе они обошлись клубу минимум в 171 миллион фунтов. Возможно, именно это и есть главная навязчивая идея «Челси».
«Манчестер Юнайтед» и покупки «под конкретного тренера»
«Манчестер Юнайтед» в своей трансферной политике действует с точностью до наоборот по сравнению с «Челси».
Если хаотичный подход «синих» приводит к тому, что в команде скапливается столько игроков, что любой тренер сможет собрать из них боеспособный состав, то «Юнайтед» покупает исключительно тех футболистов, которые идеально подходят под стиль конкретного тренера.
В целом в этом нет ничего плохого: логично приобретать игроков, которых тренер может эффективно использовать. Но когда клуб явно перегибает в этом плане, последствия могут оказаться разрушительными, особенно с учетом того, как часто «красные дьяволы» меняют специалистов.
Яркий пример такого диссонанса — Криштиану Роналду. Его подписали летом 2022-го под контратакующую модель Уле Гуннара Сульшера, но уже в ноябре командой руководил апологет гегенпрессинга Ральф Рангник. Абсурдная ситуация.
Когда в 2022 году был назначен Эрик тен Хаг, клуб буквально завалил его бывшими подопечными из «Аякса». В команду пришли Лисандро Мартинес, Антони, Кристиан Эриксен, Андре Онана, Маттейс де Лигт и Нуссайр Мазрауи. Возможно, руководство ошибочно полагало, что он возродит на «Олд Траффорд» нидерландский тотальный футбол.
Текущий наставник «МЮ» Рубен Аморим уже избавился от Антони и Онана, а Эриксен покинул клуб в статусе свободного агента. Летом он также без сожалений расстался с Джейдоном Санчо, Маркусом Рашфордом и Алехандро Гарначо, фактически вычистив целый «департамент» вингеров, чтобы пригласить Матеуса Кунью и Брайана Мбёмо, идеально подходящих под его схему 3-4-2-1 и роль «широких десяток».
А что будет, если Аморим уйдет, а следующий тренер спросит: «А где вингеры? » Звучит абсурдно, но фактически подобное уже случалось.
«Реал» и культ свободных агентов
После того, как «Реал» в сезоне-2023/24 завоевал Лигу чемпионов, в Мадриде, похоже, решили, что всё стало получаться слишком легко, и усложнили себе задачу.
Теперь клуб будто намеренно старается избегать огромных трансферных расходов, при этом оставаясь одной из главных сил в Европе. За последние пять лет сразу четыре топ-игрока перешли в «Реал» в статусе свободных агентов. Антонио Рюдигер («Челси»), Давид Алаба («Бавария»), Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль») достались «Мадриду» бесплатно после отказа продлевать контракты со своими бывшими клубами. Правда, за Александера-Арнольда всё же пришлось кое-что заплатить, но только для того, чтобы взять его на клубный ЧМ-2024.
Большую часть сезона-2024/25 казалось, что по такой же схеме в «Реал» перейдёт и Алфонсо Дейвис из «Баварии», но в итоге канадец продлил контракт с мюнхенским клубом.
Престиж и притягательность «Реала» таковы, что он реально способен убедить звездных игроков не подписывать новые соглашения с другими клубами. Для команды, давно ассоциирующейся с философией «галактикос», это выглядит любопытным и даже неожиданно ответственным подходом.
«Барселона» и трансферы, которых, возможно, не стоило делать
Есть два бесспорных факта:
1. у «Барселоны» более миллиарда евро долгов;
2. у «Барселоны» — одна из лучших и самых продуктивных академий в мире.
Казалось бы, такое сочетание должно привести к почти полной остановке трат и опоре на воспитанников «Ла Масии». За последние пять лет она подготовила для первой команды Алехандро Бальде, Пау Кубарси, Нико Гонсалеса, Гави, Фермина Лопеса и, конечно же, Ламина Ямаля. И это далеко не полный список.
Но нет, «Барса» остается хищником на трансферном рынке. Вместо того, чтобы пережить пару спокойных сезонов, клуб включил все возможные «рычаги» (буквально), продавая будущие источники доходов и постоянно ведя войну с финансовыми лимитами Ла Лиги, лишь бы продолжать покупки.
Подписание Жоана Гарсии нынешним летом стало отражением внутреннего конфликта. Возможность забрать талантливого вратаря у принципиального соседа — «Эспаньола» — оказалась слишком соблазнительной. Но чтобы зарегистрировать новичка, клуб вынудил капитана Марка-Андре тер Стегена подписать медицинский документ о травме, что позволило использовать правило долгосрочной травмы в Ла Лиге.
Летом 2024-го «Барса» приобрела Дани Ольмо за 55 млн евро, несмотря на то, что на его позиции и так был перебор игроков. При этом клубу пришлось буквально «воевать» с Ла Лигой, чтобы включить его в заявку. Дело дошло до суда, чтобы Ольмо мог выходить на поле во второй половине сезона.
Для миллионов наблюдателей решение кажется очевидным: перестать разбрасываться деньгами, довериться нынешнему поколению и академии, дождаться открытия «Камп Ноу» и закрыть долги. Но это совсем не в стиле президента Жоана Лапорты.