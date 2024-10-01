Одиннадцать бывших «Спартака». Тренеры, чьи пути с москвичами разошлись

В последнюю неделю сентября сразу два бывших главных тренера московского «Спартака» были отправлены в отставку. Испанца Гильермо Абаскаля уволили из «Гранады», а итальянец Массимо Каррера покинул свой пост в «Асколи». Чем не повод вспомнить судьбу других наставников красно-белых, сменившихся в команде за последнюю декаду.

Между сменяемостью специалистов на тренерском мостике и «Спартаком» можно смело поставить знак равенства. Мало кому из менеджеров прошлых лет удавалось задержаться в «народной команде» более чем на один сезон.

Выступления столичного клуба в последние годы на внутренней арене оставляют желать лучшего, поэтому неудивительно, что люди на посту главного наставника «Спартака» меняются как перчатки.

Кому-то руководство «красно-белых» не дало достаточно времени, чтобы воплотить идеи, кто-то откровенно провалился, а у некоторых получилось вознести москвичей на вершину, однако затем результаты пошли на спад и двери перед ними закрылись.

Представляем тренерскую футбольную команду «Спартака», которые руководили столичным клубом до Деяна Станковича.

Унаи Эмери

(1 июля 2012 — 25 ноября 2012)

Испанский специалист сменил в тренерском кресле Валерия Карпина, приведшего «красно-белых» к серебряным наградам чемпионата России 2011/2012. От Эмери, имеющего опыт работы с командами Ла Лиги («Альмерией» и «Валенсией»), ждали покорения вершины российского первенства.

К сожалению руководства «Спартака», передовые европейские взгляды Унаи не прижились в отечественном футболе и на выходе получилось фиаско. После 17 туров москвичи располагались на седьмой строчке, имея огромное отставание от когорты лидеров.

Унаи Эмери globallookpress.com

В Лиге чемпионов ситуация была ничем не лучше — четыре поражения в пяти матчах группового этапа. Окончательную точку в отношениях «народной команды» и Эмери поставило разгромное поражение на домашних «Лужниках» в столичном дерби с «Динамо» (1:5).

После «Спартака» дела Унаи пошли на лад, когда он вернулся на родину, возглавив «Севилью». Вместе с «рохибланкос» испанец трижды кряду завоевал титул Лиги Европы.

Став королем второго по значимости еврокубкового турнира, Эмери отправился в «ПСЖ». С французским клубом он доминировал на полях местного футбола, вот только к главной цели парижан — победе в Лиге чемпионов, не привел.

Первый заход в АПЛ оказался неудачным для Унаи: «Арсенал» никак не мог навязать борьбу за корону чемпионата Англии. Камбэк специалиста в Испанию оказался более запоминающимся: он подтвердил реноме главного хедлайнера Лиги Европы, забрав главный трофей турнира вместе с «Вильярреалом» в четвертый раз за карьеру.

На данном этапе Эмери успешно руководит английской «Астон Виллой», по итогам прошлого сезона АПЛ выведя бирмингенцев в Лигу чемпионов впервые за 41 год.

Валерий Карпин

(26 ноября 2012 — 18 марта 2014)

Отставка испанского наставника заставила руководство «Спартака» вернуться к услугам «пожарной команды» — Валерия Карпина, который возглавлял «красно-белых» перед Унаи. Российский специалист сумел вывести команду из крутого пике, подняв с семнадцатой строчки на четвертое место.

Валерий Карпин globallookpress.com

За проделанную работу Карпин остался в тренерском кресле «народной команды» на следующий сезон, пройдя дистанцию первого круга с достойным показателем: всего 4 поражения и третье место в турнирной таблице РПЛ.

Разлад во взаимоотношениях с правлением «Спартака» произошел в весенней части чемпионата, когда москвичи потерпели поражение от «Терека» (0:1) и сыграли вничью с «Анжи» (2:2). Контракт с Валерием Георгиевичем был расторгнут по взаимному согласию, а теперь уже экс-президент «красно-белых» Леонид Федун назвал его «сбитым летчиком».

Карьера Карпина после «Спартака» приобрела неожиданный разворот: сперва он занял место на бровке в «Мальорке», выступавшей в испанской Сегунде, а затем вернулся на родину в Первую Лигу в «Торпедо» Армавир.

Сейчас 55-летний российский специалист совмещает работу в «Ростове» и национальной сборной России.

Дмитрий Гунько

(18 марта 2014 — 31 мая 2014)

Гунько, не имеющий самостоятельного опыта работы с профессиональной командой, вошел на тренерское место в должности исполняющего обязанности. Избавился от этой приставки Дмитрий в начале апреля.

После ухода Карпина «Спартак» располагался в тройке лидеров РПЛ 2013/2014, но удержать там команду Гунько оказалось не по силам. В оставшихся матчах чемпионата москвичи набрали всего 10 баллов и финишировали на шестом месте, оставшись без еврокубков.

Дмитрий Гунько globallookpress.com

Естественно, оставлять его на посту главного тренера никто не планировал — Гунько по окончании трудового соглашения вернулся к работе с академией «красно-белых». В 2020 году он ненадолго возглавил подмосковные «Химки», но продержался в кресле немногим больше месяца.

Дальше его ожидал переезд в Армению, где он тренировал местные «Ноа» и «Арарат-Армения». Теперь Гунько пребывает у руля ереванского «Урарту», с которым в сезоне 2022/2023 выиграл «золотой дубль» — чемпионат и Кубок страны.

Мурат Якин

(15 июня 2014 — 31 мая 2015)

Попытав счастья с отечественными представителями тренерского ремесла, «Спартак» обратился к зарубежным специалистам. Летом 2014 года выбор пал на швейцарца Мурата Якина, который до прихода в ряды москвичей дважды подряд приводил «Базель» к золотым медалям чемпионата Швейцарии.

Находящийся на волне успеха Мурат должен был стать для «Спартака» путеводителем к высшим наградам российского первенства. Вот только похоже, что всю удачу тренер оставил на родине и принес поклонникам «красно-белых» очередное разочарование.

Якин не справился даже с задачей минимум на сезон 2014/2015, оставив команду за бортом еврокубков. «Спартак» пересек финишную черту РПЛ на шестом месте, отстав от первого «Зенита» на целых 23 очка.

Без лишних раздумий, Мурату указали на дверь по окончании розыгрыша чемпионата России. Тренер оформил камбэк на родину, где возглавлял местные «Шаффхаузен» (дважды), «Грассхоппер» и «Сьон».

Мурат Якин globallookpress.com

С августа 2021 Якин задает тон в национальной сборной Швейцарии, дойдя с командой до 1/8 финала Чемпионата мира-2022 и выйдя в четвертьфинал недавнего Евро-2024. «Нати» показывали одну из самых ярких игр на Чемпионате Европы, выбив из турнира прошлого обладателя трофея Италию.

Сложила оружие сборная Швейцарии в борьбе за титул, уступив Англии только в серии послематчевых пенальти.

Дмитрий Аленичев

(10 июня 2015 — 5 августа 2016)

Аленичев прошел в «Спартаке» поистине выдающийся путь — от обладателя капитанской повязки клуба до назначения на пост главного тренера. До москвичей Дмитрий набирался опыта в молодежной сборной России U-18 и тульском «Арсенале».

Ставка на «спартаковское сердце» сработала лишь отчасти: команда так и не зацепилась за медали российского первенства, тем не менее вернулась в еврокубковую пятерку. Кампания в Лиге Европы для «Спартака» продлилась недолго — кипрский АЕК выбил москвичей еще на этапе квалификационных поединков.

Дмитрий Аленичев globallookpress.com

Судьба Аленичева была предрешена, и отставка состоялась на следующий день после проигранного матча. Спустя год после увольнения из столичного клуба Дмитрий попробовал свои силы в красноярском «Енисее».

В ФНЛ 2017/2018 подопечные Аленичева заняли третью строчку и попали в переходные поединки за попадание в РПЛ. Там «Енисей» оказался сильнее «Анжи», повысившись в классе. Это стало лучшим достижением Дмитрия у руля красноярского клуба, который затем затерялся на просторах высшего российского дивизиона.

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Закончил сезон 2018/2019 «Енисей» на самом дне турнирной таблицы, а Аленичев распрощался с должностью главного наставника команды. Теперь Дмитрий уже более пяти лет находится без тренерской практики в профессиональном футболе.

Массимо Каррера

(5 августа 2016 — 22 октября 2018)

Пожалуй, самый успешный из плеяды «спартаковских» тренеров последних лет. «Красно-белые» стали для Карреры по-настоящему первым профессиональным опытом: ранее он работал в структуре «Ювентуса» и сборной Италии.

В рядах «старой синьоры» Массимо недолго исполнял обязанности главного наставника и даже привел клуб к виктории в Суперкубке Италии. Звездный час в тренерской карьере итальянского специалиста пришелся на сезон 2016/2017 Российской Премьер-лиги.

Каррера подарил болельщикам «Спартака» незабываемые эмоции, приведя столичный клуб к долгожданному чемпионству. Эйфория заполонила «красно-белую» половину Москвы, а итальянцу пели дифирамбы, называя виртуозом своего дела.

Подкрепил золотые медали российского первенства Массимо еще одним трофеем — Суперкубком России, одолев обладателя Кубка страны «Локомотив» со счетом 2:1.

Отстоять чемпионский титул в сезоне 2017/2018 «Спартаку» не удалось, и команда откатилась на третью позицию РПЛ. Впереди оказались два других столичных клуба: ЦСКА и «Локомотив».

Массимо Каррера globallookpress.com

Отставание от первых «железнодорожников» составило всего четыре пункта, а Каррера получил шанс реабилитироваться в глазах руководства «народной команды». Начало следующей кампании «Спартак» и Массимо провели ударно, оформив шестиматчевую беспроигрышную серию.

Однако затем наступил кризис в выступлениях «красно-белых» — лишь одна победа в 6 последующих матчах РПЛ, а в Лиге Европы команда проиграла «Рапиду» и расписала мировую ничью с «Вильярреалом».

Последней каплей руководства «Спартака» стало поражение от тульского «Арсенала», которое сам Каррера назвал провалом. В итоге контракт с итальянским специалистом был расторгнут.

Следующей остановкой Массимо стал чемпионат Греции, где его приютил местный АЕК. С клубом из Афин он завоевал бронзовые медали греческой Суперлиги 2019/2020.

После зарубежного круиза Каррера вернулся в Италию, где ненадолго возглавил «Бари». Проработав с «бело-красными» всего два месяца, Массимо взял перерыв в тренерской деятельности в 2021 году.

Возобновил работу он только спустя три года, получив назначение в «Асколи». Скромный коллектив располагается в Серии С и не хватает звезд с неба.

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Поднять команду выше Каррере не удалось — «бело-черные» идут лишь двенадцатыми в группе В третьей итальянской лиги. Терпеть такие результаты руководство «Асколи» не стало и отправило тренера на вольные хлеба всего спустя полгода после начала сотрудничества.

Олег Кононов

(12 ноября 2018 — 29 сентября 2019)

Кононов перед приходом в «Спартак» хорошо изучил российскую футбольную кухню, возглавляя «Краснодар», «Терек» и тульский «Арсенал». Именно его кандидатура оказалось первой в списке после увольнения Карреры.

Специалист дотянул с «красно-белыми» до пятого места в турнирной таблице РПЛ 2018/2019, завоевав билет в Лигу Европы. Еврокубковое турне для москвичей оказалось недолгим и в заключительном квалификационном раунде плей-офф португальская «Брага» преградила путь «Спартаку» в групповой этап турнира.

Олег Кононов globallookpress.com

Чемпионат России «народная команда» под руководством Кононова начала неплохо, одержав 4 победы в семи стартовых матчах. Но затем последовала серия из четырех поражений кряду, в которых москвичи забили лишь два гола.

Череда неудач поставила крест на карьере Олега Георгиевича в «Спартаке». Далее российский специалист испытывал удачу в латвийской «Риге», тульском «Арсенале» и «Сатурне».

Первая лига — пока потолок для тренерских талантов Кононова, где он имеет успех с московским «Торпедо». После 12 туров первенства 2024/2025 «автозаводцы» восседают на втором месте в таблице.

Доменико Тедеско

(14 октября 2019 — 24 мая 2021)

Период нахождения Тедеско в «Спартаке» запомнился следующим — до идеальных результатов команда не дотянула, но футбол демонстрировала действительно эмоциональный. Переехал в Москву Доменико, завершив двухгодичное пребывание в гельзенкирхенском «Шальке».

Как признавался позже специалист, после увольнения из стана «кобальтовых» он не хотел впускать никакой клуб в сердце, но «Спартак» и Россия остались в нем навсегда.

Доменико Тедеско globallookpress.com

В полноценном сезоне у руля «красно-белых» Тедеско едва не сместил «Зенит» с вершины российского первенства, отстав от клуба с берегов Невы на 8 пунктов. «Народная команда» впервые за долгое время поднялась так высоко и добавила серебряные медали в копилку.

Итальянский специалист сплотил вокруг себя футбольный коллектив, болельщиков и руководство за непродолжительное время работы. Продолжать вести столичный клуб к новым вершинам Доменико не стал, закончив историю весной 2021 года.

Новый вызов он получил в Германии, заняв тренерское кресло «РБ Лейпциг». С «быками» Тедеско пришел в квартете сильнейших Бундеслиги 2021/2022, заполучив место в групповом этапе Лиги чемпионов.

Уже осенью 2022 года Доменико распрощался с Лейпцигом, провалив старт немецкого первенства, хотя получил достаточно качественное усиление на летнем трансферном рынке. В статусе безработного он находился до февраля 2023 года, когда сборная Бельгии отдала предпочтение его кандидатуре.

Под началом Тедеско «красные дьяволы» пока особого успеха не снискали, добравшись только до стадии 1/8 финала прошлого Чемпионата Европы.

Руй Витория

(24 мая 2021 — 15 декабря 2021)

Португальский специалист был известен в мировом тренерском обществе благодаря успешной работе с лиссабонской «Бенфикой». Он дважды приводил «орлов» к чемпионскому званию, по одному разу выигрывал Кубок Португалии, Суперкубок страны и Кубок Португальской лиги.

Был в его карьере перед приездом в Россию интересный опыт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии. Этот этап также не обошелся без трофеев: Витория завоевал с командой медали высшей пробы местной Про-Лиги и Суперкубок.

Вот только период нахождения в «Спартаке» оказался вовсе не безоблачным, и, скорее всего, его Руй хочет забыть поскорее. Выступления «красно-белых» напоминали американские горки и уместили разгромное поражение от «Зенита» со счетом 1:7.

На европейской арене дела шли немногим лучше: хоть в Лигу чемпионов «народная команда» не квалифицировалась, но из группы Лиги Европы пробилась в 1/8 турнира.

Как и у многих вышеназванных тренеров, Витория тоже имел точку невозврата в период работы со «Спартаком». Крупное выездное поражение от «Сочи» со счетом 0:3 в РПЛ заставило португальца паковать чемоданы.

Руй Витория globallookpress.com

Руй кардинально изменил подход к карьере после увольнения из стана «красно-белых», отложил клубный футбол в сторону и приступил к работе со сборной Египта. У руля «фараонов» он пробыл немногим менее двух лет, так и не добившись успехов на этом поприще. После провального Кубка Африки-2023 специалист был уволен.

Паоло Ваноли

(17 декабря 2021 — 9 июня 2022)

Последний тренер «Спартака», который принес клубу трофей. Как и для соотечественника Карреры московский клуб открыл Ваноли двери на тренерский путь в профессиональном футболе.

До этого он занимал административные должности в молодежной и взрослой сборных Италии, был ассистентом Антонио Конте в лондонском «Челси» и помогал ему в миланском «Интере».

Принял «красно-белых» Паоло перед зимней паузой, во время которой у него было время узнать команду лучше и начать прививать ей свой стиль. К сожалению поклонников «Спартака», идеи Ваноли редко получали достойное отражение на футбольном поле.

Паоло Ваноли globallookpress.com

Столичный клуб скатился в турнирной таблице на десятую строчку, что было худшим показателем команды за долгие годы. Ложкой меда в бочке дегтя стал триумф в Кубке России, когда «народная команда» в финале оказалась сильнее извечного соперника — московского «Динамо».

Увольнение из «Спартака» не заставило себя долго ждать, а следующей точкой в карьере Паоло стала «Венеция». Пришел в стан «аранчоверди» он, когда клуб выступал в итальянской Серии Б.

За два сезона Ваноли сумел сколотить достойный коллектив, который по итогам сезона 2023/2024 второй лиги завоевал повышение в классе. Однако в Серию А «Венеция» зашла без творца успеха, ведь Паоло отправился покорять Турин.

Местный «Торино» остался под впечатлением от работы 52-летнего наставника и должен быть вполне доволен сделанным выбором. За 6 туров «гранатовые» потерпели лишь одно поражение и закрепились в пятерке лучших команд итальянской Лиги Кальчо.

Гильермо Абаскаль

(10 июня 2022 — 14 апреля 2024)

Начинал путь в футболе Абаскаль, как тренер-терапевт испанской «Севилье». В стане андалусийцев он успел побывать также в роли видеоаналитика и наставника молодежной команды.

«Спартаку» Гильермо приглянулся после периода работы со швейцарским «Базелем», где специалист недолгое время занимал пост исполняющего обязанности.

Ему давали много авансов после подписания контракта с «красно-белыми», и на первых порах испанец их оправдывал. После краха под руководством Ваноли, Абаскаль вернул москвичей в тройку лучших команд России по итогам сезона 2022/2023.

Календарь и таблица РПЛ

Хоть пропасть между первым «Зенитом» и «Спартаком» была огромной, однако в сердцах фанатов «народной команды» появилась надежда на сокращение разрыва в классе. Вот только их мечтам не суждено было сбыться — второй год Гильермо в столичном клубе стал холодным душем.

Выступления и результаты пошли на спад, тренерское кресло шаталось под ним еще до зимнего перерыва, а окончательный приговор Абаскаль подписал себе после проигрыша безоговорочному аутсайдеру «Сочи» со счетом 0:1.

Летом 2024 года тренера приютила «Гранада», выступающая в испанской Сегунде. Период нахождения в Андалусии закончился еще более печально и быстро, чем в «Спартаке».

Гильермо Абаскаль globallookpress.com

Всего спустя три месяца Гильермо отправили в отставку, виной чему послужили удручающие показатели команды во второй лиге Испании: всего одна победа в шести матчах. «Гранада» стала одним из самых миролюбивых коллективов первенства, расписав три ничья подряд под началом Абаскаля.

35-летний специалист остался в недоумении от такого решения клуба и считает, что ему не дали достаточно времени для построения игры команды и внедрения новичков в обойму андалусийцев.