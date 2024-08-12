Когда лопнет саудовский футбольный пузырь? Один из самых амбициозных проектов, кажется, выбрал новый вектор развития

Саудовская Аравия потрясла футбольный мир летом 2023 года. Шейхи потратили около 750 миллионов фунтов на подписание 97 футболистов. В этот список попали такие звезды, как Неймар, Карим Бензема, Садио Мане и Рияд Марез. Все они последовали примеру Криштиану Роналду, который в декабре 2022-го стал игроком «Аль-Насра».

Как однажды отметил главный тренер «Манчестер Сити», Саудовская Аравия изменила ситуацию на трансферном рынке: «Когда Криштиану переехал в Саудовскую Аравию, никто не мог даже представить, что всего лишь через полгода туда отправятся десятки известных футболистов. Думаю, в ближайшем будущем это будет происходить все чаще и чаще».

Несмотря на то, что этим летом саудовские клубы уже оформили несколько интересных трансферов, очевидно, что сейчас они не так активны, как прошлым летом.

Неужели саудовский пузырь вот-вот лопнет? Может, саудовский проект ждет такой же крах, как и китайскую Суперлигу? Или в ближайшие недели местные клубы все-таки попытаются заманить к себе звездных футболистов? GOAL попытался ответить на каждый из этих вопросов.

Салах останется в «Ливерпуле»

Футбольный директор саудовской лиги Майкл Эменало несколько месяцев назад заявил, что «Мохамед Салах и Кевин Де Брёйне — это тот тип игроков, на которых местные клубы будут ориентироваться этим летом».

«Если будет возможность, мы обязательно потратим значительные средства на игроков, которые принесут нам именно то, что нам нужно для развития лиги, — сказал Эменало в интервью The Telegraph.

Мохамед Салах globallookpress.com

Однако Салах, похоже, решил остаться в "Ливерпуле". Ожидается, что вместо перехода в "Аль-Иттихада", который ранее предлагал за него 150 миллионов фунтов, египетский нападающий подпишет новый контракт с "красными".

Де Брёйне тоже не поедет в Саудовскую Аравию

Де Брёйне ранее не скрывал, что готов рассмотреть выгодный в финансовом плане переезд в Саудовскую Аравию.

"В моем возрасте нужно быть открытым ко всему. Речь о невероятных деньгах, которые я могу заработать незадолго до завершения карьеры. Иногда об этом тоже надо думать.

Я заработаю огромную сумму, если проведу там два года. В другом месте мне пришлось бы играть для этого 15 лет. И не факт, что я в итоге достигну этой суммы.

Кевин Де Брёйне globallookpress.com

У меня остался еще один год по контракту с 'Ман Сити', поэтому уже сейчас есть смысл подумать о будущем.

Моему старшему сыну сейчас восемь лет, и он не видел ничего, кроме Англии. Он постоянно спрашивает, как долго я буду играть за 'Сити'. В какой-то момент нам придется принять определенные решения", — сказал бельгийский футболист в интервью HLN.

Но уже ни для кого не секрет, что этим летом "Сити" вряд ли отпустит Де Брёйне. Гвардиола четко дал понять, что Кевин остается ключевым игроком в его команде.

Показательный отказ Ришарлисона

Попытка "Аль-Насра" подписать вратаря "Ман Сити" Эдерсона тоже обернулась неудачей. Хотя известно, что бразилец был готов к переезду в Саудовскую Аравию.

Между тем, Ришарлисон, партнер Эдерсона по сборной Бразилии, не проявил такого рвения.

Несмотря на то, что "Тоттенхэм" только что выкупил у "Борнмута" центрального нападающего Доминика Соланке, Ришарлисон дал понять, что хочет остаться в Лондоне, отказавшись от "жирного" контракта в Саудовской Аравии.

Ришарлисон globallookpress.com

"У меня действительно было выгодное предложение, но моя цель — играть за сборную Бразилии и в АПЛ", — заявил Ришарлисон.

Отказ Ришарлисона напомнил о трудностях, с которыми продолжает сталкиваться саудовская лига. Даже Ромелу Лукаку, которому уже 31 год, хочет остаться в Европе и играть в "Наполи" под руководством Антонио Конте, вместо того, чтобы спокойно зарабатывать деньги в одном из ближневосточных клубов. Бельгиец уверен, что еще не сказал своего последнего слова в европейском футболе.

В Саудовскую Аравию едут не только стареющие звезды

Совсем неудивительно, что Саудовская Аравия по-прежнему переманивает к себе звезд, чьи лучшие годы карьеры все-таки остались в прошлом.

Пьер-Эмерик Обамеянг globallookpress.com

Этим летом туда переехали экс-нападающий дортмундской "Боруссии" и "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг и бывший капитан мадридского "Реала" Начо Фернандес.

Эменало признает, что Саудовская Аравия остается привлекательным местом, прежде всего, для возрастных звезд, которые хотят продлить свою карьеру.

Правда, неожиданное попадание Н'Голо Канте в состав сборной Франции на Евро-2024 заставило посмотреть на это и с другой стороны: возможно, игрокам, склонным к травмам, действительно есть смысл выступать в менее сложной лиге, в том числе в физическом плане.

Однако в последние недели в Саудовскую Аравию отправились и несколько молодых футболистов. Новичок элитного дивизиона "Аль-Кадисия" приобрела Эсекьеля Фернандеса (22 года) из "Бока Хуниорс" и Хулиона Киньонеса (27 лет) из мексиканской "Америки".

"Аль-Наср" после неудачных попыток подписать Эдерсона и польского вратаря Войцеха Щенсны приобрел бразильского голкипера Бенто.

"Аль-Иттихад" Карима Бензема заплатил 60 миллионов евро за французского вингера "Астон Виллы" Муссу Диаби (25 лет), а также выкупил за 12 миллионов алжирца Уссема Ауара (26).

Эти сделки отражают стремление саудовской лиги не только повысить качество, но и снизить средний возраст легионеров. Этому теперь уделяют внимание все клубы высшего дивизиона.

Запланированное затишье

Безусловно, в Европе обратили внимание на то, что этим летом ведущие клубы Саудовской Аравии пока так и не смогли (или не захотели?) реализовать свои смелые планы. Это не касается разве что "Аль-Иттихада", тогда как его главные конкуренты — "Аль-Ахли" и "Аль-Хиляль" до сих пор не совершили ни одного серьезного трансфера.

Всплеск активности ожидается в ближайшие дни и недели. Относительное затишье можно объяснить тем, что в первой половине лета все были сконцентрированы на Евро-2024 и Кубке Америки. Одна крупная сделка может спровоцировать целую карусель громких трансферов.

Неймар globallookpress.com

Правда, Эменало ранее подчеркивал, что после прошлогоднего всплеска саудовский рынок будет не таким активным. Главная цель плана — заявить о себе как о крупной силе, агрессивно конкурировать с европейскими клубами за лучших игроков, а затем дать им время адаптироваться к новым условиям.

Именно по этой причине "Аль-Хиляль" пока не планирует никаких крупных сделок. Они ждут возвращения Неймара, который пропустил почти весь прошлый сезон из-за серьезной травмы колена.

Общее мнение таково, что большинство ведущих саудовских клубов уже имеют в своих составах достаточно качественных игроков, чтобы бороться за победу в азиатской Лиге чемпионов. Ну а в "Аль-Хиляле" надеются даже на успешное выступление на клубном чемпионате мира в 2025 году.

Конкуренция только с лучшими

Было бы наивно думать, что Саудовская Аравия внезапно потеряла желание превратить местный чемпион в одну из ведущих лиг мира. И уж тем более о том, что у Суверенного фонда Саудовской Аравии больше нет средств, чтобы превратить эту мечту в реальность.

Футбол — краеугольный камень спортивного проекта, который должен изменить в лучшую сторону имидж Саудовской Аравии во всем мире. Этот процесс должен завершиться успешным проведением в стране чемпионата мира в 2024 году.

В этом отношении очевидно, что Саудовской Аравии нужна процветающая лига. В связи с этим в какой-то момент фокус сместился на развитие местных талантливых игроков. Только подписанием звезд этот вопрос не решить.

Кроме того, ведется постоянная работа по повышению уровня лиги всеми возможными способами. Эменало нацелен на улучшение управления, связей с общественностью, маркетинга, инфраструктуры, стадионов, тренировочных площадок и академий.

"Мы должны повысить уровень подготовки и развития игроков. Я хочу убедиться, что в профессиональном плане мы соревнуемся с лучшими из лучших", — заявил Эменало в одном из недавних интервью.

Маловероятно, что саудовская лиги пойдет по тому же пути, что и ее китайский аналог. Лиге предстоит преодолеть несколько существенных препятствий, главным из которых является удержание нынешних звезд и привлечение новых.

Решение Джордана Хендерсона покинуть "Аль-Иттифак" всего через шесть месяцев, безусловно, не помогло имиджу чемпионата Саудовской Аравии в европейских кругах. С другой стороны, есть пример Эмерика Лапорта, который после перехода в "Аль-Наср" вернулся в сборную Испанию, вместе с которой выиграл Евро-2024.

Эменало по-прежнему непоколебим в своей вере — он уверен, что в Саудовской Аравии будет одна из ведущих футбольных лиг мира.

После трансферного бума прошлым летом теперь задача состоит в том, чтобы поддерживать постоянный интерес к лиге. Правда, пока не очень понятно, возможно ли это без постоянного притока высококлассных игроков. Но зато очевидно, что Саудовская Аравия не будет жалеть денег на выяснение этого вопроса.