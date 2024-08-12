ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 6-12 августа

    Стерлинг не против перебраться в «Ювентус», на Даку есть спрос в Серии А, Эндрик может уйти из «Реала» в аренду

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Трансферы Серия A Футбол Италии Ювентус Фиорентина Португалия Порту Челси АПЛ Футбол Англии Дженоа Кальяри РПЛ Футбол России Рубин Лига 1 Футбол Франции Ренн ПСЖ Рома Комо Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид Ньюкасл Бундеслига Футбол Германии Хоффенхайм 1899 Боруссия М
    Вся лентаСамое главное
    Рахим СтерлингТрансферный дайджест. 6-12 августа Евгений Донской«Новак вряд ли заберет ещё хоть один Шлем». Евгений Донской — о победном Кубке Дэвиса и олимпийском золоте Джоковича Церемония открытия завершилась на ТрокадероЦеремония закрытия Олимпиады-2024. Онлайн
  • 08:38
    • Рублев вышел в финал турнира в Монреале
  • 14:27
    • «Барселона» может подписать вингера «Баварии»
  • 13:25
    • «Лестер» подпишет нападающего «Байера»
  • 13:12
    • Феликс дал согласие на переход в «Челси»
  • 12:48
    • Арбитр Абросимов будет работать на матче «Крылья Советов» — «Спартак», Черемных обслужит игру «Рубин» — «Зенит»
  • 12:42
    • Галлахер отказался от перехода в «Атлетико»
  • 12:31
    • Дибала определился с будущим
    Все новости спорта
    Рахим Стерлинг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рахим Стерлинг
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Николас Гонсалес

    «Фиорентина», полузащитник, 26 лет

    Новый главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта рассматривает варианты укрепления состава и считает, что в команде недостаток качественных крайних полузащитников.

  • Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа
  • Мамардашвили может перебраться в Англию, «шмели» хотят заполучить Байера, а «Барселона» намерена расстаться с Лангле
  • 05/08/2024

    • Сейчас бьянконери рассматривает кандидатуры Николаса Гонсалеса из «Фиорентины», а также Вендерсона Галено или Франсишку Консейсау из «Порту».

    Аргентинец является приоритетным выбором тренерского штаба «Ювентуса», так как уже несколько лет выступает в Серии А и знаком со спецификой итальянского футбола.

    Всего же «старая синьора» готова приобрести двух игроков и выделяет на это сумму в 55 млн евро. Тем более, сейчас под угрозой срыва находится трансфер центрального хавбека «Аталанты» Тена Копмейнерса, поэтому эти средства клуб готов инвестировать в покупку других футболистов.

    26-летний Нико Гонсалес в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира 2022 года. В прошлом сезоне за «Фиорентину» сыграл в Серии А 29 матчей, забил 12 голов.

    Николас Гонсалес
    globallookpress.com

    На Transfermarkt его оценивают в 35 млн евро. Полузащитник «Порту» Вандерсон Галено стоит на портале 25 млн евро, а Франсишку Консейсао 22 млн евро.

    Наш прогноз: Нико Гонсалес станет игроком «Ювентуса».

    Рахим Стерлинг

    «Челси», полузащитник, 29 лет

    Английский вингер Рахим Стерлинг неуютно себя чувствует в стане лондонского «Челси» и раздумывает над уходом из клуба.

    После приобретения «аристократами» Педру Нету из «Вулверхэмптона», 29-летний полузащитник понимает, что ему теперь не гарантировано место в основном составе и готов рассмотреть варианты с другими командами.

  • Прыжок через Ла-Манш. Как Франция стала любимым трансферным рынком АПЛ
  • Французская Лига 1 остается самой благодатной почвой для поиска нового игрока клубами АПЛ
  • 23/07/2024

    • По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский «Ювентус» внимательно следит за ситуацией со Стерлингом и готов сделать ему предложение.

    Главным препятствием для перехода является высокая зарплата игрока сборной Англии, которую вряд ли осилит «старая синьора». Но «Ювентус» в любом случае постарается взять в аренду Стерлинга или договорится о снижении его оклада.

    Рахим Стерлинг
    globallookpress.com

    В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провел за «Челси» в АПЛ 31 матч, забил 8 мячей, сделал 4 голевые передачи.

    Наш прогноз: Стерлинг останется в «Челси», до зимы уж точно.

    Мирлинд Даку

    «Рубин», нападающий, 26 лет

    Яркий прошлый сезон форварда казанского «Рубина» Мирлинда Даку привлек внимание к нему не только со стороны российских топ-клубов, но и от команд итальянской Серии А.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Отец футболиста Фехми Даку рассказал, что сейчас к нему приглядываются «Дженоа» и «Кальяри».

    «Рубин» не решил, отпускать игрока или нет. Это должно быть совместное решение двух сторон. Ни Мирлинд, ни клуб пока не могут принять одностороннее решение в этом вопросе. Все будет ясно на следующей неделе«, — сказал Даку-старший.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Казанцы купили Мирлинда Даку летом прошлого года у хорватского "Осиека" за 1,2 млн евро. В прошлом сезоне в РПЛ он провел 28 матчей, забил 10 мячей.

    Мирлинд Даку
    globallookpress.com

    В этом чемпионате на его счету 4 игры и три гола. На портале Transfermarkt нападающий оценивается сейчас в 3 млн евро.

    Наш прогноз: "Рубин" сейчас не продаст Даку.

    Дезире Дуэ

    "Ренн", полузащитник, 19 лет

    19-летний полузащитник Дезире Дуэ ярко ворвался во взрослый футбол в прошлом сезоне, с ходу завоевав место в основном составе французского "Ренна".

    В этом сезоне он продолжил прогрессировать и превратился в одного из главных лотов Лиги 1. Недавно Дуэ в составе сборной Франции стал серебряным призером Олимпийских игр в Париже, а в 2022 году выиграл юношеский чемпионат Европы.

  • Новая эпоха. В каком состоянии «ПСЖ» подходит к сезону
  • «Пари Сен-Жермен» больше не зависит от Килиана Мбаппе
  • 23/07/2024

    • Как сообщает журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, форвард практически договорился о переходе в "ПСЖ", хотя раньше к нему проявляла активный интерес мюнхенская "Бавария".

    Сумма сделки оценивается в районе 60 млн евро с учетом бонусов.

    Дезире Дуэ
    globallookpress.com

    Всего за два сезона в "Ренне" 19-летний вингер сыграл 57 матчей в Лиге 1 и забил 7 мячей. На Transfermarkt он оценивается в 30 млн евро.

    Наш прогноз: "ПСЖ" подпишет Дуэ.

    Сержи Роберто

    свободный агент, защитник, 32 года

    Летом у воспитанника и легенды "Барселоны" Сержи Роберто закончился контракт с каталонцами, и он ушел в качестве свободного агента.

    Пока 32-летний защитник не думает завершать спортивную карьеру, а находится в поисках нового клуба.

  • Перепись легенд. Месси, Роналду, Анри и еще 22 лучших футболиста XXI века
  • Рейтинг самых блестящих игроков текущего столетия
  • 02/08/2024

    • Сейчас наиболее пристальный интерес к Сержи Роберто проявляет итальянская "Фиорентина", которая предложила ему двухлетний контракт.

    Также готовы подписать испанца "Рома" и новичок Серии А "Комо", главным тренером которого является Сеск Фабрегас, выступавший вместе с Сержи Роберто за "Барселону".

    Сержи Роберто
    globallookpress.com

    Всего за каталонцев защитник выступал с 2010 по 2024 год, сыграл 245 матчей, забил 12 мячей.

    Наш прогноз: Сержи Роберто будет играть в Серии А, скорее всего, в "Комо", так как Фабрегас уговорит присоединится к ним.

    Эндрик

    "Реал" Мадрид, нападающий, 18 лет

    Главный бразильский талант Эндрик летом пополнил состав мадридского "Реала", но пробиться с ходу в основу ему будет чрезвычайно сложно.

    Сейчас на 18-летнего форварда по данным издания HITC, вышли два клуба английской Премьер-лиги и готовы взять его в аренду.

  • Ольмо, Симонс и еще семь звезд Евро-2024, которые станут главными героями трансферного лета
  • При этом далеко не за всех придется заплатить все деньги мира
  • 19/07/2024

    • Одним из этих клубов является "Ньюкасл", которому требуется усиление в линии нападения, какая вторая команда издание пока не разглашает.

    Сейчас мадридский "Реал" раздумывает над дальнейшей судьбой своего новичка и склоняется к тому, чтобы оставить его в клубе хотя бы до зимы, чтобы постепенно адаптировался к европейскому футболу.

    Эндрик
    globallookpress.com

    В составе бразильского "Палмейраса" Эндрик провел 66 матчей, забил 18 мячей. За сборную Бразилии на его счету 10 матчей и 3 гола.

    Наш прогноз: до зимы Эндрик отыграет за "Реал".

    Максимилиан Байер

    "Боруссия" Менхенгладбах, нападающий, 21 год

    Прошлый сезон для 21-летнего нападающего менхенгладбахской "Боруссии" Максимилиана Байера стал прорывным.

    Он не только стал прочным игроком стартового состава, много забивал, но и пробился в основной состав сборной Германии, с которой поехал на домашний Евро-2024.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Неудивительно, что к нему сейчас проявляют пристальный интерес более статусные клубы, чем "Борусси" Мх, переживающая не лучшие времена.

    Как сообщает Флориан Плеттенберг, нападающего хочет приобрести "Хоффенхайм", он готов заплатить за него сумму в 30 млн евро и предложить солидный пятилетний контракт.

    Максимилиан Байер
    globallookpress.com

    В прошлом сезоне Макси Байер сыграл в Бундеслиге за "Боруссию" 33 матча, забил 16 мячей. За сборную Германии на его счету 2 матча. На портале Transfermarktего оценивают в 30 млн евро.

    Наш прогноз: Байер станет "деревенским".

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.60
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  1.93
  • Прогноз на матч Уфа — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рублев — Попырин
  • Теннис
  • Завтра в 02:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Барселона — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ростов — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Оренбург — Локомотив
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фенербахче — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Интер Майами — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры