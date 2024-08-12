Трансферный дайджест. 6-12 августа

Николас Гонсалес

«Фиорентина», полузащитник, 26 лет

Новый главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта рассматривает варианты укрепления состава и считает, что в команде недостаток качественных крайних полузащитников.

Сейчас бьянконери рассматривает кандидатуры Николаса Гонсалеса из «Фиорентины», а также Вендерсона Галено или Франсишку Консейсау из «Порту».

Аргентинец является приоритетным выбором тренерского штаба «Ювентуса», так как уже несколько лет выступает в Серии А и знаком со спецификой итальянского футбола.

Всего же «старая синьора» готова приобрести двух игроков и выделяет на это сумму в 55 млн евро. Тем более, сейчас под угрозой срыва находится трансфер центрального хавбека «Аталанты» Тена Копмейнерса, поэтому эти средства клуб готов инвестировать в покупку других футболистов.

26-летний Нико Гонсалес в составе сборной Аргентины стал чемпионом мира 2022 года. В прошлом сезоне за «Фиорентину» сыграл в Серии А 29 матчей, забил 12 голов.

Николас Гонсалес globallookpress.com

На Transfermarkt его оценивают в 35 млн евро. Полузащитник «Порту» Вандерсон Галено стоит на портале 25 млн евро, а Франсишку Консейсао 22 млн евро.

Наш прогноз: Нико Гонсалес станет игроком «Ювентуса».

Рахим Стерлинг

«Челси», полузащитник, 29 лет

Английский вингер Рахим Стерлинг неуютно себя чувствует в стане лондонского «Челси» и раздумывает над уходом из клуба.

После приобретения «аристократами» Педру Нету из «Вулверхэмптона», 29-летний полузащитник понимает, что ему теперь не гарантировано место в основном составе и готов рассмотреть варианты с другими командами.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, туринский «Ювентус» внимательно следит за ситуацией со Стерлингом и готов сделать ему предложение.

Главным препятствием для перехода является высокая зарплата игрока сборной Англии, которую вряд ли осилит «старая синьора». Но «Ювентус» в любом случае постарается взять в аренду Стерлинга или договорится о снижении его оклада.

Рахим Стерлинг globallookpress.com

В минувшем сезоне 29-летний полузащитник провел за «Челси» в АПЛ 31 матч, забил 8 мячей, сделал 4 голевые передачи.

Наш прогноз: Стерлинг останется в «Челси», до зимы уж точно.

Мирлинд Даку

«Рубин», нападающий, 26 лет

Яркий прошлый сезон форварда казанского «Рубина» Мирлинда Даку привлек внимание к нему не только со стороны российских топ-клубов, но и от команд итальянской Серии А.

Отец футболиста Фехми Даку рассказал, что сейчас к нему приглядываются «Дженоа» и «Кальяри».

«Рубин» не решил, отпускать игрока или нет. Это должно быть совместное решение двух сторон. Ни Мирлинд, ни клуб пока не могут принять одностороннее решение в этом вопросе. Все будет ясно на следующей неделе«, — сказал Даку-старший.

Прогнозы и ставки на футбол

Казанцы купили Мирлинда Даку летом прошлого года у хорватского "Осиека" за 1,2 млн евро. В прошлом сезоне в РПЛ он провел 28 матчей, забил 10 мячей.

Мирлинд Даку globallookpress.com

В этом чемпионате на его счету 4 игры и три гола. На портале Transfermarkt нападающий оценивается сейчас в 3 млн евро.

Наш прогноз: "Рубин" сейчас не продаст Даку.

Дезире Дуэ

"Ренн", полузащитник, 19 лет

19-летний полузащитник Дезире Дуэ ярко ворвался во взрослый футбол в прошлом сезоне, с ходу завоевав место в основном составе французского "Ренна".

В этом сезоне он продолжил прогрессировать и превратился в одного из главных лотов Лиги 1. Недавно Дуэ в составе сборной Франции стал серебряным призером Олимпийских игр в Париже, а в 2022 году выиграл юношеский чемпионат Европы.

Как сообщает журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, форвард практически договорился о переходе в "ПСЖ", хотя раньше к нему проявляла активный интерес мюнхенская "Бавария".

Сумма сделки оценивается в районе 60 млн евро с учетом бонусов.

Дезире Дуэ globallookpress.com

Всего за два сезона в "Ренне" 19-летний вингер сыграл 57 матчей в Лиге 1 и забил 7 мячей. На Transfermarkt он оценивается в 30 млн евро.

Наш прогноз: "ПСЖ" подпишет Дуэ.

Сержи Роберто

свободный агент, защитник, 32 года

Летом у воспитанника и легенды "Барселоны" Сержи Роберто закончился контракт с каталонцами, и он ушел в качестве свободного агента.

Пока 32-летний защитник не думает завершать спортивную карьеру, а находится в поисках нового клуба.

Сейчас наиболее пристальный интерес к Сержи Роберто проявляет итальянская "Фиорентина", которая предложила ему двухлетний контракт.

Также готовы подписать испанца "Рома" и новичок Серии А "Комо", главным тренером которого является Сеск Фабрегас, выступавший вместе с Сержи Роберто за "Барселону".

Сержи Роберто globallookpress.com

Всего за каталонцев защитник выступал с 2010 по 2024 год, сыграл 245 матчей, забил 12 мячей.

Наш прогноз: Сержи Роберто будет играть в Серии А, скорее всего, в "Комо", так как Фабрегас уговорит присоединится к ним.

Эндрик

"Реал" Мадрид, нападающий, 18 лет

Главный бразильский талант Эндрик летом пополнил состав мадридского "Реала", но пробиться с ходу в основу ему будет чрезвычайно сложно.

Сейчас на 18-летнего форварда по данным издания HITC, вышли два клуба английской Премьер-лиги и готовы взять его в аренду.

Одним из этих клубов является "Ньюкасл", которому требуется усиление в линии нападения, какая вторая команда издание пока не разглашает.

Сейчас мадридский "Реал" раздумывает над дальнейшей судьбой своего новичка и склоняется к тому, чтобы оставить его в клубе хотя бы до зимы, чтобы постепенно адаптировался к европейскому футболу.

Эндрик globallookpress.com

В составе бразильского "Палмейраса" Эндрик провел 66 матчей, забил 18 мячей. За сборную Бразилии на его счету 10 матчей и 3 гола.

Наш прогноз: до зимы Эндрик отыграет за "Реал".

Максимилиан Байер

"Боруссия" Менхенгладбах, нападающий, 21 год

Прошлый сезон для 21-летнего нападающего менхенгладбахской "Боруссии" Максимилиана Байера стал прорывным.

Он не только стал прочным игроком стартового состава, много забивал, но и пробился в основной состав сборной Германии, с которой поехал на домашний Евро-2024.

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Неудивительно, что к нему сейчас проявляют пристальный интерес более статусные клубы, чем "Борусси" Мх, переживающая не лучшие времена.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, нападающего хочет приобрести "Хоффенхайм", он готов заплатить за него сумму в 30 млн евро и предложить солидный пятилетний контракт.

Максимилиан Байер globallookpress.com

В прошлом сезоне Макси Байер сыграл в Бундеслиге за "Боруссию" 33 матча, забил 16 мячей. За сборную Германии на его счету 2 матча. На портале Transfermarktего оценивают в 30 млн евро.

Наш прогноз: Байер станет "деревенским".