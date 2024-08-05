ИдетДень на Олимпиаде-2024Онлайн
ФутболПариж-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа

    Мамардашвили может перебраться в Англию, «шмели» хотят заполучить Байера, а «Барселона» намерена расстаться с Лангле

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Астон Вилла Борнмут Ливерпуль Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Челси Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Хоффенхайм 1899 Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетико Барселона Валенсия Вильярреал Жирона Реал Мадрид Серия A Футбол Италии Аталанта Суперлига Турции Футбол Турции Фенербахче Галатасарай
    Вся лентаСамое главное
    Симона Байлз5 августа в Париже-2024: анонс, онлайн, итоги дня Георгий Мамардашвили может перейти в «Ливерпуль»Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа Новак ДжоковичЛегендарная победа Джоковича, медаль Андреевой и Шнайдер, разочарование Надаля и потрясение Свентек
  • 23:43
    • Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде
  • 23:10
    • Швед Дюплантис с олимпийским рекордом выиграл Олимпиаду в прыжках с шестом
  • 21:58
    • «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ
  • 21:14
    • Футбольная сборная Испании U23 вышла в финал Олимпийских игр
  • 21:01
    • Тульский «Арсенал» обыграл «Енисей» в рамках матча Первой лиги
  • 19:31
    • В «Вест Хэме» сообщили о подписании контракта с Фюллькругом
  • 18:33
    • Сборная Италии завоевала золотые медали по стрельбе на ОИ-2024
    Все новости спорта
    Георгий Мамардашвили может перейти в «Ливерпуль»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Георгий Мамардашвили может перейти в «Ливерпуль»
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Георгий Мамардашвили

    «Валенсия», голкипер, 23 года

    Этот грузинский голкипер отлично проявил себя на Евро-2024, был одним из главных лидеров национальной команды, а сейчас Мамардашвили приковал внимание к своей персоне.

    Как сообщает издание Relevo, «Ливерпуль» работает над подписанием голкипера этим летом. В стане «мерсисайдцев» уже готовят трансферное предложение «Валенсии» — 30 млн. евро.

  • Перепись легенд. Месси, Роналду, Анри и еще 22 лучших футболиста XXI века
  • Рейтинг самых блестящих игроков текущего столетия
  • 02/08/2024

    • Руководство «Валенсии» готово продать Мамардашвили, но за 35 млн. евро. Помимо «Ливерпуля», к голкиперу также проявляет интерес «Борнмут».

    Отмечается, что если «мерсисайдцы» подпишут Мамардашвили, то руководство английского клуба может отдать голкипер в аренду. В будущем боссы «Ливерпуля» рассматривают грузинского игрока на замену Алиссону.

    Георгий Мамардашвили
    globallookpress.com

    В прошедшем сезоне Мамардашвили провел за «Валенсию» 37 матчей в рамках Примеры и пропустил 41 гол.

    Наш прогноз: Мамардашвили все-таки перейдет в «Ливерпуль».

    Хулиан Альварес

    «Манчестер Сити», нападающий, 24 года

    Этот форвард показывает отличную игру в стане «горожан», несмотря на очень высокую конкуренцию в атакующей линии. Этим летом Альварес близок к переходу в другой европейский топ-клуб.

    По информации журналиста Дэвида Орнстейна, мадридский «Атлетико» близок к подписанию контракта с форвардом «Манчестер Сити». Следка вполне может состояться этим летом.

    Хулиан Альварес
    globallookpress.com

    Боссы «Атлетико» и «Манчестер Сити» продолжают переговоры. Сообщается, что сейчас руководство клубов договариваются об окончательной цене и условиях оплаты.

    По данным источника, сумма трансфера может привысить 70 млн. евро. Напомним, что «Манчестер Сити» покупал Альвареса за 14 млн. евро.

  • Топ-10 самых странных трансферов из английских клубов за границу
  • После этого уже ничего не сможет удивить
  • 26/07/2024

    • В прошедшем сезоне форвард провел за «горожан» 44 матча во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 голевых передач.

    Наш прогноз: Альварес пополнит состав «Атлетико».

    Максимилиан Байер

    «Хоффенхайм», нападающий, 21 год

    Этот форвард уже несколько лет считается одним из лидеров своей команды, игрок даже вызывался в сборную Германии на Евро-2024. Логично, что топ-клубы хотят заполучить футболиста.

    По данным журналиста Флориана Плеттенберга, дортмундская «Боруссия» является лидером в гонке за подписание Байера. У «шмелей» есть отличная возможность подписать футболиста этим летом.

  • Новая эпоха. В каком состоянии «ПСЖ» подходит к сезону
  • «Пари Сен-Жермен» больше не зависит от Килиана Мбаппе
  • 23/07/2024

    • Главный тренер «Боруссии» Нури Шахин очень хочет видеть Байера в своей команде. Руководство «Хоффенхайма» готово продать игрока за 25-30 млн. евро.

    Помимо «Боруссии», в подписании Байера заинтересованы «Челси», «Астон Вилла» и «Ювентус», но у этих клубов не так много шансов подписать нападающего.

    Максимилиан Байер
    globallookpress.com

    В прошедшем сезоне Байер провел за «Хоффенхайм» 35 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал голевую передачу.

    Наш прогноз: Байер перейдет в дортмундскую «Боруссию».

    Хави Герра

    «Валенсия», полузащитник, 21 год

    Этот футболист еще молод, но уже является крепким игроком основного состава «Валенсии». Этим летом Герра может перейти в топ-клуб Европы.

    Как сообщает издание Relevo, «Атлетико» активно интересуется Геррой этим летом, но есть одно но. «Матрасники» попытаются подписать полузащитник только в случае срыва трансфера Конора Галлахера из «Челси».

    Хави Герра
    globallookpress.com

    Далеко не факт, что «Атлетико» купит Герру, но руководство «Валенсии» готово к продаже игрока. Несмотря на это, «Жирона» предлагала 20 млн. евро за полузащитника, но получила отказ.

    Еще в июне этого года руководство «Барселоны» также интересовалось Геррой, но до конкретных предложение дело так и не дошло.

  • Подписания Йоро и Зиркзе — признаки позитивного сдвига трансферной политики «МЮ»
  • Под руководством новой команды трансферная стратегия «Манчестер Юнайтед» меняется к лучшему
  • 21/07/2024

    • В прошлом сезоне полузащитник провел за «Валенсию» 36 матчей в рамках испанской Примеры, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

    Наш прогноз: Хави Герра останется в «Валенсии», как минимум, до лета 2025-го года.

    Антони Марсьяль

    Нападающий, 28 лет

    Сейчас форвард находится без клуба, этим летом Марсьяль покинул «Манчестер Юнайтед» спустя 9-и лет выступления в клубе. Этим летом у нападающего точно будут несколько вариантов для продолжения карьеры.

    Как сообщает Football Italia, «Аталанта» рассматривает возможность подписания Марсьяля. Дело в том, что основной форвард команды Джанлука Скамакки выбыл из-за травмы на долгий срок.

  • Талант, определяющий эпоху. Может ли Ямаль повторить судьбу Пеле?
  • Юная сенсация сборной Испании может сделать определяющий карьеру шаг в финале Евро-2024
  • 11/07/2024

    • Ранее сообщалось о том, что Марсьяль хочет продолжить карьеру за пределами английской Премьер-лиги. Форвард уже отказал нескольким клубам АПЛ, а также итальянскому «Комо».

    По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Марсьяля оценивается в 10 млн. евро.

    Антони Марсьяль
    globallookpress.com

    В прошедшем сезоне форвард провел за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

    Наш прогноз: «Аталанта» откажется от идеи подписывать Марсьяля.

    Клеман Лангле

    «Барселона», защитник, 29 лет

    Руководство «Барселоны» явно хочет расстаться с Лангле этим летом. Игрок уже несколько лет выступает в разных клубах на правах аренды, а сейчас у защитника есть шанс полноценно перейти в другой клуб.

    По информации Relevo, руководство «Вильярреала» проявляет к защитнику интерес. У этого клуба есть не плохие шансы подписать Лангле.

    Клеман Лангле
    globallookpress.com

    Отмечается, что «Вильярреал» нуждается в усилении защитной линии, а главный тренер команды Гарсия Тораль видит в Лангле потенциал.

    В СМИ сообщалось о том, что защитник точно покинет «Барселону» этим летом, ведь руководство «сине-гранатовых» не хотят платить 20 млн. евро игроку каждый год.

  • Прыжок через Ла-Манш. Как Франция стала любимым трансферным рынком АПЛ
  • Французская Лига 1 остается самой благодатной почвой для поиска нового игрока клубами АПЛ
  • 23/07/2024

    • В прошедшем сезоне Лангле выступал за «Астон Виллу» на правах аренды, где провел 14 матчей в рамках АПЛ и сделал 1 голевую передачу.

    20ИгратьБесплатная ставка по промо LIVEFBEU1go 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Наш прогноз: Лангле перейдет в «Вильярреал».

    Илкай Гюндоган

    «Барселона», полузащитник, 33 года

    Этот футболист уже все всем доказал — Гюндоган является одним из самых интересных и продуктивных полузащитников современности. Именно он был одной из главных скрипок в «Манчестер Сити», который выиграл требл.

    По данным As, «Фенербахче» рассматривает варианты подписания контракта с Гюндоганом. Главный тренер команды Жозе Моуринью лично заинтересован в этом трансфере.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Отмечается, что руководство «Фенербахче» уже ведет переговоры с агентом Гюндогана. Трансфер вполне может состояться уже этим летом.

    Ранее Гюндоган заявлял, что с детства мечтал играть за «Галатасарай», что может усложнить трансфер в «Фенербахче».

    Илкай Гюндоган
    globallookpress.com

    В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 14 голевых передач.

    Наш прогноз: Гюндоган проведет еще 1 сезон в «Барселоне».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 6 августа
  • Завтра в 21:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Карабах — Лудогорец
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Фенербахче
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Микельсен — Нисикори
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Давидович-Фокин — Сафиуллин
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Жабер — Осака
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Подороска — Плишкова
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Диалло — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Аддад Майа — Боузкова
  • Теннис
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Париж-2024 Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры