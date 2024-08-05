Трансферный дайджест. 30 июля — 5 августа

Георгий Мамардашвили может перейти в «Ливерпуль»

Георгий Мамардашвили

«Валенсия», голкипер, 23 года

Этот грузинский голкипер отлично проявил себя на Евро-2024, был одним из главных лидеров национальной команды, а сейчас Мамардашвили приковал внимание к своей персоне.

Как сообщает издание Relevo, «Ливерпуль» работает над подписанием голкипера этим летом. В стане «мерсисайдцев» уже готовят трансферное предложение «Валенсии» — 30 млн. евро.

Руководство «Валенсии» готово продать Мамардашвили, но за 35 млн. евро. Помимо «Ливерпуля», к голкиперу также проявляет интерес «Борнмут».

Отмечается, что если «мерсисайдцы» подпишут Мамардашвили, то руководство английского клуба может отдать голкипер в аренду. В будущем боссы «Ливерпуля» рассматривают грузинского игрока на замену Алиссону.

Георгий Мамардашвили globallookpress.com

В прошедшем сезоне Мамардашвили провел за «Валенсию» 37 матчей в рамках Примеры и пропустил 41 гол.

Наш прогноз: Мамардашвили все-таки перейдет в «Ливерпуль».

Хулиан Альварес

«Манчестер Сити», нападающий, 24 года

Этот форвард показывает отличную игру в стане «горожан», несмотря на очень высокую конкуренцию в атакующей линии. Этим летом Альварес близок к переходу в другой европейский топ-клуб.

По информации журналиста Дэвида Орнстейна, мадридский «Атлетико» близок к подписанию контракта с форвардом «Манчестер Сити». Следка вполне может состояться этим летом.

Хулиан Альварес globallookpress.com

Боссы «Атлетико» и «Манчестер Сити» продолжают переговоры. Сообщается, что сейчас руководство клубов договариваются об окончательной цене и условиях оплаты.

По данным источника, сумма трансфера может привысить 70 млн. евро. Напомним, что «Манчестер Сити» покупал Альвареса за 14 млн. евро.

В прошедшем сезоне форвард провел за «горожан» 44 матча во всех турнирах, забил 16 голов и сделал 11 голевых передач.

Наш прогноз: Альварес пополнит состав «Атлетико».

Максимилиан Байер

«Хоффенхайм», нападающий, 21 год

Этот форвард уже несколько лет считается одним из лидеров своей команды, игрок даже вызывался в сборную Германии на Евро-2024. Логично, что топ-клубы хотят заполучить футболиста.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, дортмундская «Боруссия» является лидером в гонке за подписание Байера. У «шмелей» есть отличная возможность подписать футболиста этим летом.

Главный тренер «Боруссии» Нури Шахин очень хочет видеть Байера в своей команде. Руководство «Хоффенхайма» готово продать игрока за 25-30 млн. евро.

Помимо «Боруссии», в подписании Байера заинтересованы «Челси», «Астон Вилла» и «Ювентус», но у этих клубов не так много шансов подписать нападающего.

Максимилиан Байер globallookpress.com

В прошедшем сезоне Байер провел за «Хоффенхайм» 35 матчей во всех турнирах, забил 16 голов и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Байер перейдет в дортмундскую «Боруссию».

Хави Герра

«Валенсия», полузащитник, 21 год

Этот футболист еще молод, но уже является крепким игроком основного состава «Валенсии». Этим летом Герра может перейти в топ-клуб Европы.

Как сообщает издание Relevo, «Атлетико» активно интересуется Геррой этим летом, но есть одно но. «Матрасники» попытаются подписать полузащитник только в случае срыва трансфера Конора Галлахера из «Челси».

Хави Герра globallookpress.com

Далеко не факт, что «Атлетико» купит Герру, но руководство «Валенсии» готово к продаже игрока. Несмотря на это, «Жирона» предлагала 20 млн. евро за полузащитника, но получила отказ.

Еще в июне этого года руководство «Барселоны» также интересовалось Геррой, но до конкретных предложение дело так и не дошло.

В прошлом сезоне полузащитник провел за «Валенсию» 36 матчей в рамках испанской Примеры, забил 4 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: Хави Герра останется в «Валенсии», как минимум, до лета 2025-го года.

Антони Марсьяль

Нападающий, 28 лет

Сейчас форвард находится без клуба, этим летом Марсьяль покинул «Манчестер Юнайтед» спустя 9-и лет выступления в клубе. Этим летом у нападающего точно будут несколько вариантов для продолжения карьеры.

Как сообщает Football Italia, «Аталанта» рассматривает возможность подписания Марсьяля. Дело в том, что основной форвард команды Джанлука Скамакки выбыл из-за травмы на долгий срок.

Ранее сообщалось о том, что Марсьяль хочет продолжить карьеру за пределами английской Премьер-лиги. Форвард уже отказал нескольким клубам АПЛ, а также итальянскому «Комо».

По данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость Марсьяля оценивается в 10 млн. евро.

Антони Марсьяль globallookpress.com

В прошедшем сезоне форвард провел за «Манчестер Юнайтед» 19 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и сделал голевую передачу.

Наш прогноз: «Аталанта» откажется от идеи подписывать Марсьяля.

Клеман Лангле

«Барселона», защитник, 29 лет

Руководство «Барселоны» явно хочет расстаться с Лангле этим летом. Игрок уже несколько лет выступает в разных клубах на правах аренды, а сейчас у защитника есть шанс полноценно перейти в другой клуб.

По информации Relevo, руководство «Вильярреала» проявляет к защитнику интерес. У этого клуба есть не плохие шансы подписать Лангле.

Клеман Лангле globallookpress.com

Отмечается, что «Вильярреал» нуждается в усилении защитной линии, а главный тренер команды Гарсия Тораль видит в Лангле потенциал.

В СМИ сообщалось о том, что защитник точно покинет «Барселону» этим летом, ведь руководство «сине-гранатовых» не хотят платить 20 млн. евро игроку каждый год.

В прошедшем сезоне Лангле выступал за «Астон Виллу» на правах аренды, где провел 14 матчей в рамках АПЛ и сделал 1 голевую передачу.

Наш прогноз: Лангле перейдет в «Вильярреал».

Илкай Гюндоган

«Барселона», полузащитник, 33 года

Этот футболист уже все всем доказал — Гюндоган является одним из самых интересных и продуктивных полузащитников современности. Именно он был одной из главных скрипок в «Манчестер Сити», который выиграл требл.

По данным As, «Фенербахче» рассматривает варианты подписания контракта с Гюндоганом. Главный тренер команды Жозе Моуринью лично заинтересован в этом трансфере.

Прогнозы и ставки на футбол

Отмечается, что руководство «Фенербахче» уже ведет переговоры с агентом Гюндогана. Трансфер вполне может состояться уже этим летом.

Ранее Гюндоган заявлял, что с детства мечтал играть за «Галатасарай», что может усложнить трансфер в «Фенербахче».

Илкай Гюндоган globallookpress.com

В прошедшем сезоне полузащитник провел за «Барселону» 49 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 14 голевых передач.

Наш прогноз: Гюндоган проведет еще 1 сезон в «Барселоне».