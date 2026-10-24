«Астон Вилла» уступила «Манчестер Сити» на «Вилла Парк» в восьмом туре АПЛ. Хозяева быстро забили, потом пропустили после перерыва, а Николас Джексон забил победный мяч после комбинации с Мбайе.

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90+5' И всё, звучит финальный свисток! «Манчестер Сити» после семи побед подряд проиграл на «Вилла Парк», дубль Николаса Джексона стал решающим. «Сити» остаётся на первом месте с 21 очком, а «Вилла» подбирается к топ-5 с 11 очками. В середине недели у английских команд — Кубок лиги, в котором «Сити» сыграет дома с «Брайтоном», а «Астон Вилла» поедет в гости к «Борнмуту».

90+5' Буэндиа получил жёлтую карточку за сразу несколько фолов на Льюисе в центре поля.

90+4' Маджо пытался удержать мяч у углового флага и получил по ногам от Хусанова.

90+2' Холанн не особенно удачно пробил по воротам «Виллы» — Судзуки накрыл мяч и немного потянул время.

90' Арбитр добавил четыре минуты, «Сити» в нескольких атаках от первого поражения в сезоне АПЛ!

89' Фоден навесил с левого фланга в штрафную на Холанна, тот пробил головой, но Матсен выбил мяч с линии ворот!

Статистика матча 2 Удары в створ 7 3 Удары мимо 4 37 Владение мячом 63 4 Угловые удары 7 1 Офсайды 2 21 Фолы 17

88' Камара сбил Энцо в центре поля – казалось, будет ещё одна жёлтая, но арбитр промолчал.

87' Маджо попробовал обыграл соперника на правом фланге, но упустил мяч.

85' Фоден хлёстко пробил из-за штрафной, защитники «Виллы» накрыли удар.

83' И тут же жёлтую получил Маджо за слишком грубый прессинг.

82' Маджо и Горецка вышли в составе «Виллы» вместо Джексона и Гомеса.

80' «Сити» много владеет мячом, но «Вилла» держит соперника на безопасном расстоянии.

78' Доку пытался разрезать защиту «Виллы» пасом на Холанна, не прошла передача.

76' Макэйду тоже грубо фолит на Матсене — жёлтая карточка ещё одна.

74' Андерсон получил жёлтую за фол на Гомесе.

72' Камара отлично отработал в защите и перехватил пас Макэйду на Льюиса.

70' Макэйду вышел вместо Ндиая в составе «Сити».

68' Снова Судзуки спасает «Виллу»! Мяч неудачно отскочил от Буэндии на Гвардиола, а кипер накрыл удар хорвата!

66' Буэндиа и Баркли вышли в составе «Виллы» вместо Манзамби и Макгинна.

64' Доку заработал угловой для «Сити».

62' Холанн попробовал подать в штрафную, но всё-таки не его это задача – неточно получилось.

60' ГОООООООООЛ! «Вилла» снова впереди! Джексон здорово принял мяч в центре поля и запустил Мбайе по правому флангу, тот прошёл к штрафной и прострелил обратно на Джексона, который мощно пробил низом под Доннаруммой! 2:1, дубль форварда!

59' У «Астон Виллы» Мбайе вышел вместо Алиссона.

56' Доку здорово выдержал паузу и дождался подключения Гвардиола, выкатил хорвату под левую, а Судзуки справился с ударом в упор!

55' Кэш получил жёлтую за фол на Доку.

53' ГООООООООЛ! «Сити» сравнял! Ндиай получил мяч на правом фланге, ушёл от защитника и навесил в центр штрафной, а Холанн перевисел всех соперников и головой отправил мяч в сетку. 1:1, достаточно быстро всё получилось у гостей.

51' Ндиай заработал штрафной метрах в 30 от ворот «Виллы».

49' Доннарумма справился с подачей с левого фланга, но быстро начать атаку не получилось.

47' «Вилла» заработала угловой.

46' Стартует второй тайм! У «Сити» вместо Шерки и Гехи вышли Льюис и Фоден.

Николас Джексон празднует гол globallookpress.com

45+1' А вот и перерыв! «Астон Вилла» обыгрывает «Ман Сити» после первой половины, но у гостей есть ещё целый второй тайм. Отдыхаем 15 минут!

45' Арбитр добавил минуту.

45' Алиссон пытался обыграть Гвардиола на фланге, но нарушил правила.

44' Ндиай не особо удачно навесил с правого фланга — Судзуки на месте.

42' «Сити», само собой, больше держит мяч, но «Астон Вилла» не ломается под давлением и постоянно ищет варианты для контратак.

40' Алиссон сместился с правого фланга в штрафную и бил в дальний угол, Диаш в подкате накрыл удар!

39' Шерки с фолом остановил рывок Манзамби – жёлтая карточка игроку «Сити».

37' Энцо навесил к дальней штанге на Ндиая, но тот не зацепился за мяч.

36' «Сити» заработал угловой.

34' Манзамби пробил со штрафного и отправил мяч на трибуны.

33' Джексон убегал к воротам «Сити» после классного проникающего паса, а Гехи сбил нападающего «Виллы» и получил жёлтую карточку.

31' На другой стороне поля Ндиай споткнулся об ногу Матсена и не смог качественно прострелить – снова не пенальти.

30' Манзамби налетел на Андерсона в штрафной «Сити», снова не тянет на пенальти момент.

28' Ндиай убрал мяч под левую ногу и пробил в дальний угол – штанга спасла «Виллу»!

27' Джексон в неплохой позиции у штрафной «Сити» получал мяч, но был в офсайде.

26' А теперь и угловой заработала «Вилла».

25' Штрафной подадут гости на половине поля «Сити».

23' Доку попробовал повторить манёвр, но в этот раз упёрся во второго защитника после обыгрыша Алиссона.

21' Доку ушёл от Алиссона на левом фланге и прострелил в штрафную на Шерки, тот пробил в касание, а Судзуки спас «Астон Виллу»!

19' Джексон здорово убежал к штрафной «Сити» с центра поля и пробил метров с 20 – мимо ворот.

18' Энцо упал на газон в штрафной «Сити» после контакта с защитником, арбитр не реагирует.

17' Манзамби хорош в отборе в центре поля! Вовремя пришёл на помощь Матсену и чисто отобрал мяч у Ндиая.

15' Алиссон высоко прессинговал Гвардиола и нарушил правила на половине поля «Сити».

13' Судзуки отлично среагировал на дальний удар Ндиая! Тот мощно с левой бил из-за штрафной, а кипер «Виллы» вытащил!

11' «Сити» подал несколько угловых подряд, но опасным ударом ни один из них не закончился.

09' Гости заработали угловой.

08' Ндиай прорвался в штрафную «Виллы» по правому флангу и отлично прострелил на дальнюю штангу, где никого не оказалось.

06' ГООООООООЛ! Впереди «Астон Вилла»! Гехи плохо обработал мяч у своей штрафной, Макгинн тут же отдал в штрафную на Джексона, тот убрал Андерсонана замахе и мощно пробил в ближнюю девятку! 1:0, отличный старт от хозяев.

Гол Джексона globallookpress.com

06' А теперь Алиссона здорово вывели на удар у линии штрафной, Гехи успел заблокировать!

05' Доннарумма слишком долго вводил мяч от ворот, арбитр отсчитал пять секунд и снова назначил угловой!

04' Макгинн с угла поля навесил к линии штрафной – Матсен в касание пробил с лёта и не попал в створ.

03' «Астон Вилла» провела неплохую атаку через Джексона и заработала угловой.

01' «Вилла» разыграла с центра, поехали!

До матча

14:30 Команды уже на поле стадиона в Бирмингеме! Там сегодня около 9 градусов, проливной дождь и заметный даже в трансляции туман. Всё в лучших традициях британского футбола, в общем.

14:20 Матч обслуживает бригада во главе с Питером Бэнксом. Его ассистенты — Гэри Бесуик и Блейк Антробус, резервный арбитр — Том Кирк. За VAR отвечает Пол Тирни, его ассистент — Ник Гринхол. Для Бэнкса это шестой матч сезона во всех турнирах: в предыдущих пяти он показал 17 желтых карточек, один раз удалил игрока и не назначил ни одного пенальти. «Астон Виллу» он уже судил в этом сезоне, причем именно в матче с «Брайтоном», где бирмингемцы получили красную карточку. «Манчестер Сити» при Бэнксе провел 13 встреч: семь побед, одна ничья и пять поражений. Последний раз он работал на матче команды в финале Кубка лиги-2026, когда «Сити» обыграл «Арсенал» 2:0.

14:10 Сама пара в последние годы стала гораздо менее односторонней. «Астон Вилла» выиграла четыре из шести последних матчей Премьер-лиги против «Сити», хотя до этого одержала всего четыре победы в 35 встречах. Более того, бирмингемцы выиграли два последних очных матча чемпионата, а в прошлом сезоне взяли три очка и дома, и на «Этихаде».

14:00 А это стартовый состав «Манчестер Сити»: Доннарумма, Хусанов, Диаш, Гехи, Гвардиол, Андерсон, Фернандес, Ндиай, Шерки, Доку, Холанн.

13:55 «Астон Вилла» начнёт в таком составе: Судзуки, Кэш, Линделёф, Пау Торрес, Матсен, Камара, Макгинн, Гомес, Манзамби, Алиссон, Джексон.

13:50 Эрлинг Холанн забил восемь мячей в семи турах и лидирует в чемпионате, но после матча с «Ипсвичем» испытывал дискомфорт и в Лиге чемпионов остался на скамейке. Без него «Сити» спокойно разгромил АЕК 5:1 благодаря хет-трику Фила Фодена, но против «Виллы» норвежец готов сыграть. Есть и другие вопросы по составу. Антуан Семеньо выбыл примерно на восемь недель из-за травмы колена, а у хозяев точно не играют Амаду Онана, Ян Матсен и Аарон Уан-Биссака. На левом фланге обороны у Эмери вообще возник дефицит вариантов, и это может стать особенно чувствительной зоной против быстрых игроков «Сити».

13:45 Но идеальная таблица не означает идеальную игру. По модели ожидаемых очков «Сити» пока сильнее всех перевыполняет свои показатели: у него 21 реальное очко при 13,2 ожидаемых. Это хорошо сочетается с тем, что команда уже успела крупно проиграть «Арсеналу» в Суперкубке и уступить ПСЖ в Лиге чемпионов. То есть запас прочности есть, но он пока не выглядит безграничным.

13:40 У «Сити» ситуация почти полностью противоположная. Мареска выиграл все семь первых матчей АПЛ у руля клуба и уже установил рекорд лиги по количеству побед подряд с момента назначения. Перед этим туром команда идет первой, а в случае успеха на «Вилла Парк» станет всего восьмой в истории английского высшего дивизиона, выигравшей восемь стартовых встреч подряд.

13:35 При этом цифры по атаке все еще напоминают, насколько медленно «Вилла» входила в сезон. Ни одна команда АПЛ не нанесла меньше ударов в створ, чем команда Эмери, а по числу созданных явных моментов она тоже находится ближе к нижней части таблицы. Зато стандарты хозяева защищают лучше всех — они еще не пропускали после угловых и вообще позволили соперникам забить лишь один мяч со стандартных положений.

13:30 Эта перестройка была серьезной. Летом клуб покинули Эмилиано Мартинес, Эзри Конса, Люка Динь, Юри Тилеманс, Морган Роджерс и Олли Уоткинс, а вместо них пришла более молодая группа. Особенно быстро освоились Зион Судзуки, Йохан Манзамби, Ибраим Мбайе и Николас Джексон. Последние двое вместе с Манзамби уже стали главной движущей силой новой атаки, хотя сам Манзамби перед матчем остается под вопросом из-за повреждения.

13:25 У «Виллы» был нервный старт: команда не выиграла ни одного из первых четырех туров и в трех первых матчах вообще не забивала. Но затем все резко изменилось: в последних трех встречах чемпионата бирмингемцы обыграли «Тоттенхэм» и «Ньюкасл», а между этими победами сыграли вничью с «Брентфордом». Параллельно команда выиграла все три матча в Лиге чемпионов, так что сейчас речь уже не столько о кризисе, сколько о заметном восстановлении после летней перестройки.