24 октября в 8-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.88.
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» по итогам семи туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет восемь баллов в своем активе.
Команда занимает 12-ю позицию с отрывом в три пункта от зоны понижения в классе (18-20-я строчки), а также с отставанием в четыре очка от зоны еврокубков (топ-5).
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов клуб дома обыграл «Викинг» (3:1).
Перед этим в предыдущем туре английского первенства коллектив также набрал три очка, когда теперь на выезде одержал победу над «Ньюкаслом» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Онана, Руджери и Ван-Биссака, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, шесть из которых были официальными, «Астон Вилла» не проиграла при шести победах и одной ничьей.
Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы по крайней мере на мировую, особенно на своем поле, однако против столь мощного соперника им будет сложно этого добиться.
Жоан Манзамби — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с двумя голами.
«Манчестер Сити»
Турнирное положение: «Манчестер Сити» по итогам семи туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет максимальные 21 балл в активе.
Команда занимает первую позицию с отрывом в три очка от своего ближайшего преследователя, «Арсенала», и в пять — от сенсационно третьего в таблице «Брайтона».
Последние матчи: в прошлом поединке в рамках третьего тура основного этапа Лиги чемпионов клуб дома разгромил АЕК (5:1).
Ранее в предыдущем туре английского первенства коллектив также оказался на высоте, когда также на своем поле одержал победу над «Ипсвичем» (3:2).
Не сыграют: травмирован — Семеньо, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 11-ти последних поединках в разных турнирах «Манчестер Сити» выиграл 10 раз при одном поражении.
Такие результаты, безусловно, позволяют гостям рассчитывать на три очка, но против набравшего ход соперника, да еще и на чужом поле, это не выглядит легкой задачей.
Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды и АПЛ с восемью голами.
Статистика для ставок
- в семи последних матчах «Астон Вилла» не проиграла
- в пяти из шести последних матчей «Манчестер Сити» забивали больше 4,5 голов
- в трех последних матчах «Манчестер Сити» забивали обе команды и больше 4,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.68. Ничья — в 4.10, выигрыш «Астон Виллы» — в 4.70.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.52 и 2.42.
Прогноз: в трех последних матчах гостей забивали обе команды, и при этом было забито больше четырёх голов. И хотя в трех последних выездных поединках они не пропускали, против столь сильного соперника на выезде у них это вряд ли выйдет снова.
Между тем, в семи из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и на двоих забивали больше двух мячей.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, ведь так было в пяти из шести последних матчей «Манчестер Сити».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.29