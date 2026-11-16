В августе 2010 года молодой защитник «Лечче» Джулио Донати дебютировал в Серии А. Соперник подобрался тот ещё — «Милан» с Ибрагимовичем, Пирло и Роналдиньо. Последнего новичку как раз и поручили опекать. Шестнадцать лет спустя Донати снова встретился с бразильцем на футбольном поле, только теперь они оказались в одной команде. На 36-й минуте матча «Равенны» против «Форли» Роналдиньо начал атаку, которую итальянец завершил ударом из-за штрафной. Стадион взорвался аплодисментами, а автор гола побежал обнимать человека, чью футболку когда-то забрал на память после своего первого матча в высшем дивизионе. Роналдиньо не выходил на поле в официальных встречах одиннадцать лет. За это время успел окончательно объявить о завершении карьеры, поучаствовать в бесчисленных выставочных матчах и превратиться в героя ностальгических роликов о футболе нулевых. Но 15 ноября 2026 года 46-летний бразилец надел белую футболку с золотой десяткой и вышел в стартовом составе «Равенны». За команду из Серии C, которая никогда не играла в высшем дивизионе Италии.

Ради такого события на стадионе построили дополнительную трибуну на 1800 мест, билеты в VIP-сектор продавали по €150, а трансляцию матча показывали даже на экранах Таймс-сквер в Нью-Йорке. «Равенна» победила 2:0, Роналдиньо отыграл первый тайм и ушёл под овации почти семи тысяч зрителей. Впрочем, объяснение столь неожиданного возвращения лежит далеко за пределами футбольного поля. Бразилец теперь связан с клубом как инвестор, а его давний друг Игнацио Чиприани задумал превратить скромную команду из Эмилии-Романьи в международный проект.

В 46 лет Роналдиньо вернулся в профессиональный футбол и сыграл за «Равенну» в матче итальянской Серии C globallookpress.com

Один тайм, 25 касаний и несостоявшийся трёхсотый гол

Ещё летом новость о возвращении Роналдиньо многие восприняли как шутку. Бразилец подписал соглашение с «Равенной» в июне, но месяцы шли, а он так и не появлялся в составе. Болельщики постепенно привыкли к мысли, что знаменитая десятка нужна клубу прежде всего для продажи футболок и привлечения спонсоров. Тем более что Роналдиньо давно не тренировался на профессиональном уровне, а его последние официальные минуты датировались сентябрём 2015 года, когда он выступал за «Флуминенсе». В конце октября президент «Равенны» Игнацио Чиприани наконец объявил точную дату: 15 ноября, домашнее дерби с «Форли». Теперь отступать было некуда. Роналдиньо прилетел в Италию за два дня до матча, провёл всего одну тренировку с новыми партнёрами и сразу попал в стартовый состав. Главный тренер Андреа Мандорлини заранее предупредил, что бразилец выйдет с первых минут, хотя продолжительность его выступления оставалась загадкой.

На поле Роналдиньо расположился за центральным нападающим Симоне Рабби. Первые минуты ушли на привыкание к темпу и партнёрам. 46-летний полузащитник почти не ускорялся, зато старался встречать мяч лицом к воротам и не ввязываться в лишние единоборства. Каждый удачный приём сопровождался аплодисментами. Болельщики ждали знакомых финтов, но получили несколько аккуратных передач, три угловых и периодические напоминания о том, почему когда-то его считали самым техничным футболистом планеты. Один из угловых едва не закончился голом — после подачи бразильца Донати опасно пробил головой, но вратарь «Форли» справился. На 29-й минуте Роналдиньо попытался отдать передачу внешней стороной стопы, однако защитники перехватили мяч. Зато спустя несколько минут сработал куда более простой приём. Бразилец придержал мяч под давлением, отдал его Филиппо Лонарди, а тот перевёл на Донати. Защитник мощно пробил из-за штрафной и открыл счёт.

Роналдиньо празднует гол Донати globallookpress.com

У этого гола получилась почти неправдоподобная предыстория. 29 августа 2010 года Донати вышел за «Лечче» против «Милана» и провёл свой первый матч в Серии А, получив задание сдерживать Роналдиньо. Миланцы тогда победили 4:0, а молодой итальянец после встречи забрал у бразильца футболку. За несколько недель до ноябрьского дерби Донати рассказывал местному изданию Ravenna e Dintorni, что сохранил тот подарок и теперь собирается попросить у нового партнёра автограф. Кто бы мог подумать, что они ещё и поучаствуют в одном голе.

Джулио Донати пытается остановить Роналдиньо в матче «Милана» с «Лечче» globallookpress.com

На 40-й минуте случился ещё один характерный эпизод. Роналдиньо технично обработал сложную передачу, прикрыл мяч корпусом и заработал штрафной. Защитник «Форли» подошёл извиниться, а затем обнял бразильца. Пожалуй, далеко не каждый футболист третьего дивизиона мечтал бы оказаться на месте соперника. После первого тайма Мандорлини заменил Роналдиньо на Маттео Маджо. Бразилец отыграл 45 минут и добавленную минуту, совершил 25 касаний и не нанёс ни одного удара. Покидая поле, он обошёл стадион, помахал зрителям и поклонился трибунам. Вокруг тут же собрались журналисты, а поздравить бывшего партнёра пришли Дида и Сержиньо, с которыми он выступал за «Милан».

Во втором тайме Рабби забил ещё один мяч, и «Равенна» спокойно довела дело до победы. Единственное, чего зрители так и не дождались, — гола самого Роналдиньо. По распространённому в футбольной прессе подсчёту, за профессиональную карьеру он отличился 299 раз и теперь мечтает добраться до круглой отметки. Перед игрой партнёры даже обещали уступить ему возможный пенальти, однако подходящего случая не представилось. После матча бразилец признался Sky Sport Italia, что получил огромное удовольствие от возвращения и почти не хотел уходить с поля. На вопрос о следующем появлении ответил просто: если президент позовёт, он снова приедет. Правда, за этой фразой скрывается важная деталь, ведь Роналдиньо теперь интересуется судьбой «Равенны» далеко не только как футболист.

Роналдиньо после матча globallookpress.com

За «Равенной» стоит семья, которая открывала рестораны для мировой элиты

Игнацио Чиприани вырос в Равенне, но значительную часть жизни провёл за океаном. Он представляет четвёртое поколение знаменитой итальянской династии, которую знают прежде всего по гостиничному и ресторанному бизнесу. История семейной империи началась в 1931 году с Harry's Bar в Венеции. Со временем имя Cipriani появилось на заведениях в Нью-Йорке, Майами, Лондоне и других крупных городах, став узнаваемым далеко за пределами Италии. С футболом у семьи прежде не было такой тесной связи, хотя спортивная история в ней имеется. Дед Игнацио по материнской линии Рауль Гардини был известным предпринимателем и яхтсменом. В 1992 году его команда Il Moro di Venezia дошла до финала Кубка «Америки», самого престижного соревнования в парусном спорте. Теперь внук решил попробовать свои силы на другом поле.

В 2024 году Чиприани вместе с инвестиционным партнёром Black Duck приобрёл «Равенну», которая тогда выступала в Серии D. Клуб находился в довольно скромном положении даже по меркам итальянского футбола. За более чем столетнюю историю команда ни разу не добралась до Серии А, а лучшим результатом осталось восьмое место во втором дивизионе в сезоне-1996/97. В 2001 и 2012 годах «Равенна» переживала банкротства, меняла юридические структуры и годами пыталась выбраться из низших лиг. Сам город с населением около 156 тысяч человек известен скорее византийскими мозаиками, древними базиликами и гробницей Данте, чем футбольными достижениями. В Равенну приезжают смотреть памятники раннего Средневековья, а не искать будущих участников Лиги чемпионов. Чиприани, однако, считает именно эту историческую идентичность преимуществом и хочет связать футбольный клуб с международным туристическим брендом родного города.

Болельщики «Равенны» globallookpress.com

Для начала новый владелец пригласил людей с серьёзным опытом. В руководство вошёл Арьедо Брайда, который много лет работал в «Милане» и участвовал в формировании составов чемпионской эпохи Берлускони. «Равенна» заключила четырёхлетнее соглашение с Nike, начала развивать коммерческие направления и уже в первый сезон при новых собственниках выиграла Кубок Серии D, а затем добилась повышения в профессиональный дивизион. Но если спортивные результаты позволяли говорить о постепенном прогрессе, то для мировой известности требовалось нечто гораздо громче. Здесь и пригодился Роналдиньо.

Чиприани познакомился с бразильцем через Брайду и Лоренцо Тонетти, которые знали футболиста ещё по работе в «Милане», а общение постепенно переросло в дружбу. Президент признавался, что Роналдиньо был его кумиром с детства, поэтому мысль пригласить обладателя «Золотого мяча» возникла практически сразу после покупки клуба. Бразильца заинтересовало участие в новом проекте, и в итоге он получил долю в «Равенне», размер которой публично не раскрывали. 23 июня о сделке объявили в Майами, причём местом презентации выбрали не стадион, тренировочную базу или офис итальянского клуба, а ресторан Cipriani Miami. Для гостей организовали закрытый ужин на 70 человек, после которого устроили вечеринку ещё на 250 приглашённых. На сцене появились Роналдиньо, Чиприани и представители руководства, а публике представили новую форму и планы международного развития команды.

Роналдиньо и президент «Равенны» Игнацио Чиприани globallookpress.com

Даже футболку превратили в отдельный творческий проект. Дизайнер Джорджо Маллоне разработал её оформление, а лондонский художник нигерийского происхождения Slawn подготовил десять уникальных арт-версий. В продажу поступила специальная коллекция R10, связанная с личным брендом Роналдиньо. Сейчас на официальном сайте «Равенны» такая футболка стоит €129, тогда как обычная домашняя форма сезона-2026/27 продаётся за €59. Получилась довольно необычная для Серии C презентация. Пока большинство клубов третьего дивизиона обсуждали свободных агентов и бюджет на новый сезон, «Равенна» проводила закрытые вечеринки в Майами, привлекала художников и продавала именную форму одного из самых известных футболистов мира.

Футболки R10 — часть бизнес-проекта globallookpress.com

Но Чиприани уверяет, что на этом амбиции не заканчиваются. Его цель — вывести «Равенну» в Серию А, а в перспективе добраться до еврокубков. Причём он не скрывает, что рассматривает успешные современные проекты вроде «Комо» как ориентир. Разница пока колоссальная, но президент уже пытается построить инфраструктуру, с которой подобный рост хотя бы можно будет представить.

Трибуна R10, билеты по €150 и мечта о собственном отеле

Возвращение Роналдиньо быстро превратилось в проверку того, насколько хорошо футбольная легенда способна работать на коммерческие интересы небольшого клуба. За несколько дней до матча с «Форли» в Равенне началась настоящая охота за билетами. Болельщики искали свободные места в социальных сетях, очереди появлялись даже у местных точек продаж, а основные сектора стадиона «Бруно Бенелли» заполнились задолго до стартового свистка. Руководство решило воспользоваться спросом и установило временную трибуну на восточной стороне поля. Металлическая конструкция получила название R10 в честь бразильца и добавила арене около 1800 мест. В центральной части разместили зону гостеприимства, билеты в которую стоили €150. Обычные места на новой трибуне продавались дешевле, но и €90 за матч третьего дивизиона выглядели весьма внушительно.

Специальные трибуны R10 globallookpress.com

Клуб объявил специальный день, поэтому даже обычные сезонные абонементы на встречу с «Форли» не действовали. Для некоторых владельцев абонементов предусмотрели льготные предложения, однако сама идея вызвала вопросы. Часть местных болельщиков считала, что клуб слишком увлёкся продажей красивой истории и постепенно отдаляется от аудитории, которая поддерживала команду ещё в любительских лигах. Дискуссии вокруг цен начались задолго до ноябрьского матча — ещё летом The Guardian писал, что стоимость сезонных абонементов выросла в среднем примерно на 12%. Традиционные болельщики из Curva Mero с осторожностью воспринимали попытки превратить «Равенну» в модный международный бренд. Их можно понять: для человека, который десятилетиями ходил на скромный местный стадион, футбол с VIP-ложами, коллекционной формой и билетами по €150 выглядит непривычно и даже неуместно.

При этом эффект Роналдиньо трудно отрицать, всё-таки на дерби пришли 6743 зрителя — рекорд для нынешней арены. Некоторые специально приехали из других городов Италии, а среди гостей были даже болельщики из Турции и Канады. Трансляцию показал Sky Sport, интерес к матчу возник в нескольких зарубежных странах. На Таймс-сквер в Нью-Йорке игру и вовсе вывели на большие экраны. Для команды, которая ещё недавно выступала в четвёртом дивизионе, подобное внимание выглядело невероятным.

Роналдиньо вместе с футболистами «Равенны» globallookpress.com

Чиприани рассматривает футбольный клуб как часть более широкого проекта. В интервью The Guardian президент рассказывал о планах реконструкции «Бруно Бенелли» и даже строительстве новой многофункциональной арены. В идеале стадион должен работать всю неделю: принимать концерты, привлекать туристов, объединять торговые пространства и гостиничную инфраструктуру. В числе возможных элементов будущего комплекса владелец называл и Hotel Cipriani. Пока всё это остаётся планами, а не утверждённым строительным проектом, но сама логика понятна. Чиприани хочет, чтобы «Равенна» зарабатывала за пределами обычных матчевых дней и постепенно перестала зависеть исключительно от результатов в чемпионате. Международные спонсоры, туристическая привлекательность города и известность Роналдиньо должны помогать находить деньги на развитие команды.

Здесь бразилец особенно ценен, поскольку для молодых болельщиков его имя знакомо по бесконечным подборкам финтов и голов. А старшее поколение помнит, как он получал «Золотой мяч» в 2005 году, выиграл чемпионат мира со сборной Бразилии и заставил трибуны «Сантьяго Бернабеу» аплодировать футболисту «Барселоны». Даже спустя два десятилетия эта репутация способна привлекать внимание к клубу, о существовании которого многие иностранные зрители раньше не подозревали. Роналдиньо к тому же остаётся удобным героем для подобного проекта. Он никогда не стремился выглядеть суровым профессионалом, зацикленным исключительно на тренировках и результатах. Его образ всегда строился вокруг удовольствия от футбола, улыбки и почти детской радости от удачного финта.

Роналдиньо подаёт угловой globallookpress.com

Для владельца, который пытается связать спорт, развлечения и индустрию гостеприимства, трудно придумать более подходящего партнёра. Вопрос лишь в том, насколько удачно эта коммерческая модель уживётся с привычной футбольной жизнью. Местные жители хотят видеть команду в Серии B, а не только знаменитых гостей на трибунах. Дополнительные деньги и международная популярность помогают развиваться, но повышение в классе всё равно придётся зарабатывать обычными победами.

У «Равенны» есть звёздный инвестор, но в Серию B он её не выведет

На поле «Равенна» действительно выглядит серьёзным претендентом на повышение. После победы над «Форли» команда занимает второе место в группе B Серии C, отставая на шесть очков от лидирующей «Специи». При этом структура итальянского третьего дивизиона делает борьбу особенно жёсткой: напрямую повышаются только победители трёх региональных групп, остальным приходится проходить сложный плей-офф. Поэтому для главного тренера Андреа Мандорлини ноябрьское дерби имело вполне конкретное турнирное значение — команда нуждалась в очках, а не в красивой телевизионной картинке. Мандорлини обладает большим опытом работы в итальянском футболе, в том числе в Серии А и Серии B. В клубе также работает его сын Давиде, который занимается спортивным направлением. Вместе они формируют состав, способный решать задачи без постоянного участия знаменитого новичка.

И футболисты для этого есть. В распоряжении Мандорлини опытный полузащитник Никола Виола, выступавший в Серии А, нападающий Эдоардо Солери, хорошо знакомый с итальянскими низшими дивизионами, и уже упомянутый Джулио Донати. В атаке важную роль играет Симоне Рабби, который как раз забил второй мяч «Форли». У «Равенны» достаточно исполнителей, чтобы бороться за повышение собственными силами. При этом появление Роналдиньо на поле действительно стало для команды необычным испытанием. Он провёл всего одну тренировку, прежде чем получил место в основе на принципиальный матч. Партнёрам пришлось подстраиваться под футболиста, которому 46 лет и который давно не привык к профессиональному ритму. Даже при всей симпатии к бразильцу подобный эксперимент нельзя считать спортивным решением.

Роналдиньо вновь улыбается на футбольном поле globallookpress.com

Мандорлини, впрочем, остался доволен. После встречи тренер подчеркнул, что команда рада была стать частью возвращения легенды и готова снова выпустить его на поле, если тот захочет. Брайда тоже не скрывал восторга. Он хорошо помнит Роналдиньо по «Милану» и после матча признался Sky Sport, что надеется ещё раз увидеть бывшего подопечного в футболке «Равенны». Сам футболист пока что остаётся зарегистрированным игроком клуба и допускает новые выступления, но никакого полноценного графика тренировок или участия в матчах стороны публично не представили. Вероятнее всего, каждое следующее появление будут обсуждать отдельно, учитывая его готовность и интересы команды.

Здесь и проявляется главное противоречие всей истории. В 46 лет Роналдиньо точно не способен каждую неделю помогать клубу выигрывать матчи на профессиональном уровне, однако его имя за один вечер позволило «Равенне» получить внимание, ради которого другим командам потребовались бы годы. Президент продаёт футболки, привлекает партнёров и рассказывает о будущем в Серии А. Футболисты тем временем продолжают обычную работу — тренируются, борются за очки и пытаются догнать «Специю». Для Чиприани возвращение бразильца уже принесло очевидный рекламный эффект. Название «Равенны» появилось в крупнейших спортивных изданиях мира, тысячи людей купили билеты, а город получил международную известность благодаря одному футбольному матчу. Но дальнейший успех проекта будет зависеть от того, сумеет ли руководство превратить внимание в устойчивые доходы и результаты.

Календарь и таблица Серии А

У самого Роналдиньо осталась куда более скромная цель, он хочет забить трёхсотый профессиональный гол, желательно в футболке клуба, которым теперь частично владеет. Возможно, для этого придётся ещё раз приехать в Эмилию-Романью и провести на поле несколько десятков минут. Шестнадцать лет назад Джулио Донати только начинал карьеру и мечтал получить футболку Роналдиньо после встречи с «Миланом». Теперь он играет с бывшим кумиром в одной команде и уже успел забить после его передачи. Бразилец по-прежнему улыбается, принимает поздравления и обещает вернуться, если понадобится. А «Равенне» теперь предстоит доказать, что в этой истории есть продолжение и без Роналдиньо на поле. Потому что путь из Серии C в элиту Италии куда длиннее и сложнее одного праздничного тайма в дерби.