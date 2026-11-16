прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.01

17 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Сингапур и Бразилия. Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.

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Сингапур

Турнирное положение: Сингапур абсолютно логично не квалифицировался на последний чемпионат мира.

При этом Сингапур в четырех осенних контрольных матчах добыл одну викторию при трех поражениях. Команда в них отличилась всего двумя забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Парагваю — 1:4.

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До того Сингапур был разбит Малайзией — 0:6, а вот поединок с Бангладешем завершился непростой победой — 1:0. Команда уступила в двух последних поединках.

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Состояние команды: Сингапур имеет огромные проблемы в плане надежности тылов, да и эффективно противостоять бразильцам вряд ли сможет.

При этом Сингапур имеет скромный подбор исполнителей во всех линиях. Команда обыгрывает лишь еще более скромных оппонентов, а вот даже в битвах с соперниками среднего уровня испытывает заметные сложности. Плюс голы ей даются уж слишком натужно.

Нет сомнений, что команда постарается не ударить в грязь лицом перед таким статусным оппонентом. Вот только как сдержать атаки бразильцев?!

Бразилия

Турнирное положение: Команда откровенно провалила последний чемпионат мира, вылетев в 1/8 финала.

При этом Бразилия в трех поединках группового этапа разжилась семью зачетными пунктами. Команда Карло Анчелотти забила семь мячей при одном пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от японцев — 2:3.

До того Бразилия разгромила Индию — 4:0, а вот несколько ранее уверенно одолела Австралию — 4:2. К слову, дублем в ворота японцев отличился Винисиус Жуниор.

Состояние команды: Бразилия ныне пребывает не в лучшем состоянии, зато наколотила десять мячей в трех своих последних спаррингах.

При этом Бразилия в кадровом плане традиционно выглядит мощно. Похоже, оживает Винисиус Жуниор. Пора бы полноценно выстрелить и Эндрику. Плюс неплохое впечатление по спаррингу с «самураями» оставил вингер донецкого «Шахтёра» Алиссон. Впрочем, в составе бразильцев всегда есть кому забивать.

Нет никаких сомнений, что команда будет действовать максимально активно. Бразилия явно постарается реабилитироваться за последнюю неудачу.

На что ставят в матче Сингапур — Бразилия Букмекерские коэффициенты на матч Сингапур — Бразилия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Бразилию фаворитом с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 10.00, а победа Сингапура — в 17.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.10 и 4.10.

Прогноз: Бразильцы шикарно атакуют, к тому же всеми силами будут стараться реабилитироваться за прокол в спарринге с японцами.

2.01 Фора Бразилии -4.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.01 на матч Сингапур — Бразилия принесёт чистый выигрыш 1010₽, общая выплата — 2010₽

Ставка: Фора Бразилии -4.5 за 2.01.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

3.05 Обе забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч Сингапур — Бразилия позволит вывести на карту выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: Обе забьют за 3.05.

Пять причин, почему ставка зайдёт