17 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Сингапур и Бразилия. Начало игры — в 13:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.01.
Сингапур
Турнирное положение: Сингапур абсолютно логично не квалифицировался на последний чемпионат мира.
При этом Сингапур в четырех осенних контрольных матчах добыл одну викторию при трех поражениях. Команда в них отличилась всего двумя забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Парагваю — 1:4.
До того Сингапур был разбит Малайзией — 0:6, а вот поединок с Бангладешем завершился непростой победой — 1:0. Команда уступила в двух последних поединках.
Состояние команды: Сингапур имеет огромные проблемы в плане надежности тылов, да и эффективно противостоять бразильцам вряд ли сможет.
При этом Сингапур имеет скромный подбор исполнителей во всех линиях. Команда обыгрывает лишь еще более скромных оппонентов, а вот даже в битвах с соперниками среднего уровня испытывает заметные сложности. Плюс голы ей даются уж слишком натужно.
Нет сомнений, что команда постарается не ударить в грязь лицом перед таким статусным оппонентом. Вот только как сдержать атаки бразильцев?!
Бразилия
Турнирное положение: Команда откровенно провалила последний чемпионат мира, вылетев в 1/8 финала.
При этом Бразилия в трех поединках группового этапа разжилась семью зачетными пунктами. Команда Карло Анчелотти забила семь мячей при одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от японцев — 2:3.
До того Бразилия разгромила Индию — 4:0, а вот несколько ранее уверенно одолела Австралию — 4:2. К слову, дублем в ворота японцев отличился Винисиус Жуниор.
Состояние команды: Бразилия ныне пребывает не в лучшем состоянии, зато наколотила десять мячей в трех своих последних спаррингах.
При этом Бразилия в кадровом плане традиционно выглядит мощно. Похоже, оживает Винисиус Жуниор. Пора бы полноценно выстрелить и Эндрику. Плюс неплохое впечатление по спаррингу с «самураями» оставил вингер донецкого «Шахтёра» Алиссон. Впрочем, в составе бразильцев всегда есть кому забивать.
Нет никаких сомнений, что команда будет действовать максимально активно. Бразилия явно постарается реабилитироваться за последнюю неудачу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Бразилию фаворитом с коэффициентом 1.07. Ничья оценена в 10.00, а победа Сингапура — в 17.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.10 и 4.10.
Прогноз: Бразильцы шикарно атакуют, к тому же всеми силами будут стараться реабилитироваться за прокол в спарринге с японцами.
Ставка: Фора Бразилии -4.5 за 2.01.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 3.05.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Бразилия в трех последних матчах забила 10 мячей
- Сингапур уступил в двух последних поединках
- Бразильцы до последней коллизии победили дважды кряду
- Бразилия имеет в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня
- Сингапур в двух последних матчах пропустил десять мячей