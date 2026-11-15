В предстоящем экспрессе разберём две встречи Лиги наций А и игру Кубка африканских наций. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.69.

Германия — Нидерланды

Футбол. Лига наций А. Групповой этап

Команда Юргена Клоппа пока идёт только третьей в таблице группы 2 с 8 очками, и для продолжения борьбы ей надо обязательно побеждать Нидерланды в этом матче. В прошлом туре Германия выиграла в гостях у Сербии со счётом 3:1.

До этого была ничья в гостях с Грецией (0:0) и снова победа над Сербией (2:0). С Нидерландами игра первого тура завершилась вничью (1:1).

Испанец Хави начал работу в сборной Нидерландов довольно успешно и после пяти туров лидирует со своей сборной с 11 очками. В прошлом матче она на своём поле неожиданно разгромила крепкую Грецию со счётом 4:0.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Ранее команда дважды переиграла Сербию с одинаковым счётом 2:1, была ничья с Грецией (2:2) и с Нидерландами (1:1). Оба наставника предпочитают атакующий футбол, группа нападения и полузащита у них точно сильнее обороны, поэтому стоит ждать голов.

Наш прогноз: тотал больше 3 за 1,56.

Швейцария — Шотландия.

Футбол. Лига наций А. Групповой этап

Швейцария уже гарантировала себе первое место в группе 1, набрав 13 очков после пяти туров. В последнем матче сборная в гостях сыграла вничью со Словенией (0:0). До этого был разгром Северной Македонии (3:0).

Ранее Швейцария выиграла у Словении (2:1) и Шотландии (3:0). В этой встрече наверняка Мурат Якин даст отдохнуть многим ведущим футболистам, которые выполнили план на игру.

Сейчас Шотландия идёт с 7 очками на третьем месте в таблице группы 1, и для того чтобы надеяться на выход в плей‑офф, команде необходимо обязательно брать три очка и ждать осечки конкурента в лице Словении.

В прошлой игре Шотландия на своём поле переиграла Северную Македонию (2:1), а до этого также обыграла её со счётом 2:0. Также были поражения от Словении (1:2) и Швейцарии (0:3), а также нулевая ничья со словенцами.

Наш прогноз: гости забьют за 1,69.

Сомали — Гана

Футбол. Кубок африканских наций. Групповой этап

Сомали является откровенным аутсайдером группы С и проиграла все три матча. В первом туре было поражение от Гамбии в гостях со счётом 1:2, дальше команда уступила дома Кот‑д’Ивуару (0:2) и на выезде Гане (0:2).

В составе сборной Сомали нет известных фамилий, а почти все игроки выступают в местном чемпионате или в Африке. Эта игра пройдёт на поле соперника, что автоматически даёт фору Гане.

После трёх матчей Гана имеет всего три очка и занимает третью строчку в своём квартете. Команда начала отбор с поражений от Кот‑д’Ивуара (0:2) на выезде и от Гамбии на своём поле (4:2).

Несколько дней назад Гана на своём поле победила без особых проблем Сомали со счётом 2:0. Теперь командам снова предстоит очный поединок, и Гане вполне по силам забить минимум три мяча с атакой, где есть Кудус, Фатаву, Айю и Парти.

Наш прогноз: индивидуальный тотал на Гану больше 2,5 за 1,78.

4.69 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4,69.