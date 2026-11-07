Автор ESPN Том Ростанс рассказывает, как Алешандре Пато стал совладельцем «Нортгемптон Таун» из четвертого дивизиона Англии. Бывший нападающий «Милана» когда-то играл за этот клуб на PlayStation, а теперь вместе с другими инвесторами развивает собственный проект, вдохновленный успехом «Рексема». Журналист объясняет, как новые владельцы рассчитывают привлечь бразильскую аудиторию и увеличить доходы клуба.

В 11 лет Алешандре Родригеса да Силву отделяли от потери руки из-за агрессивной опухоли всего 24 часа. В 2006 году, в 17 лет, он громко заявил о себе в «Интернасьонале», а год спустя перешел за 24 млн евро в «Милан», где забил в дебютном матче против «Наполи», играя бок о бок с такими легендами футбола, как Роналдо, Кака, Кларенс Зеедорф, Паоло Мальдини и Андреа Пирло.

Травмы мешали его развитию, но за 17 лет карьеры он поиграл за «Коринтианс», «Вильярреал», «Челси» (в аренде), китайский «Тяньцзинь Тяньхай» и клуб MLS «Орландо Сити», трижды приходил в «Сан-Паулу» и забил 145 голов в чемпионатах — а также 10 мячей в 27 матчах за сборную Бразилии и завоевал две олимпийские медали (бронзу в 2008 году; серебро в 2012-м), — прежде чем завершил карьеру в 2023 году.

Пато в форме «Милана» globallookpress.com

Но теперь бывший нападающий сборной Бразилии, которому всего 37 лет, входит в совет директоров «Нортгемптон Таун», клуба Лиги 2, который переживает непростые времена в низах знаменитой футбольной пирамиды Англии.

В субботу футболист по прозвищу Пато (он родом из Пату-Бранку на юге Бразилии) наблюдал с продуваемых ветром трибун, как «сапожники» обыграли «Колчестер Юнайтед» со счетом 2:0 и выбрались из зоны вылета, а одетые в желтое и зеленое болельщики клуба из Восточного Мидленда скандировали его имя.

Когда я был моложе, я играл за «Нортгемптон» в видеоиграх, а теперь я здесь! На PlayStation можно было выбрать для игры одну из множества команд, но я выбрал «Нортгемптон», потому что мне понравилась его эмблема, она потрясающая. Алешандре Пато член совета директоров «Нортгемптон Таун»

«Играть за эту команду было непросто — а теперь все по-настоящему. Теперь у нас есть клуб, игроки, возможность развивать "Нортгемптон" и творить историю. Посмотрим, что мы можем сделать для игроков, города, местного сообщества. Для нас владеть этим клубом — нечто особенное».

Пато уже прошел в футболе долгий путь, но этот поворот, возможно, самый странный из всех. Так как же он оказался здесь, в городе примерно в 97 километрах к северу от Лондона, который на протяжении многих поколений был центром британской обувной промышленности?

Уникальное место в истории

Пато стал лицом Sports Alpha Capital на мировой арене по приглашению консорциума инвесторов из Бразилии и других стран, который приобрел «Нортгемптон Таун». В начале 2026 года они были близки к покупке «Колчестера», но затем обратили внимание на стадион «Сиксфилдс», который находится примерно в 193 километрах к северо-западу.

Для многих за пределами Нортгемптона место клуба в футбольном фольклоре часто сводится к одному сумбурному дню в феврале 1970 года. В тот день неудержимый Джордж Бест забил шесть мячей за «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка Англии на «Каунти Граунд», где «сапожники» были разгромлены со счетом 8:2. Бест был настолько великолепен, что после финального свистка даже игроки «Нортгемптона» выстроились в очередь за его автографом.

И все же у «Нортгемптона» есть своя уникальная история, и клуб заслуживает большего, чем просто оставаться фоном для ранних проявлений гения Беста.

В 1960-х под руководством Дэйва Боуэна «сапожники» совершили невероятный взлет, всего за пять сезонов поднявшись из тогдашнего Четвертого дивизиона в высший. В сезоне-1965/66 клуб принимал такие команды, как «Ливерпуль» Билла Шенкли и «Манчестер Юнайтед» Мэтта Басби, на стадионе для крикета с тремя трибунами.

Но падение оказалось столь же стремительным. К 1970 году они вернулись в низший дивизион, менее чем за десятилетие совершив уникальное путешествие по всем четырем дивизионам туда и обратно, аналогов которому до сих пор нет в истории английских лиг.

Шесть десятилетий спустя клуб, который этим летом купили Пато и его партнеры, тяжело переживал вылет из Лиги 1. Но теперь на стадионе «Сиксфилдс» вместимостью 8 203 зрителя, где клуб играет с 1994 года, — после десяти лет судебных тяжб уродливый металлический каркас, который годами словно издевался над приходившими на матчи болельщиками, превратили в Восточную трибуну, и теперь у стадиона четыре полноценные трибуны — появилась надежда на будущее.

Стадион «Сиксфилдс» globallookpress.com

Сделку по покупке клуба компанией Sports Alpha Capital завершили в конце сентября, и благодаря этому у «Нортгемптона» теперь нет долгов — редкость для Английской футбольной лиги. Новый главный тренер Крис Хогг и его игроки неважно начали сезон — сейчас команда занимает 19-е место среди 24 участников, одержав три победы, четыре раза сыграв вничью и потерпев четыре поражения в 11 матчах, — но от клуба ждут многого и на поле, и за его пределами.

«Рексем» как отправная точка

Новые владельцы по понятным причинам стараются не обещать больше, чем могут сделать, но параллели с «Рексемом» очевидны, и их трудно игнорировать.

Покупка клуба голливудскими звездами Райаном Рейнольдсом и Робом Маком в 2021 году помогла команде с севера Уэльса быстро подняться из дивизионов за пределами Английской футбольной лиги в Чемпионшип, второй по силе дивизион, и все это при поддержке телесериала, который выходит уже несколько лет. Но менее десяти лет назад «Нортгемптон» завершил сезон на 45 позиций выше в английской футбольной пирамиде. Прогресс возможен.

Райан Рейнольдс на матче «Рексема» globallookpress.com

«Сериал "Добро пожаловать в Рексем" побудил меня рассмотреть возможность покупки клуба», — рассказывает ESPN сопредседатель клуба Жуан Шавьер.

31-летний Шавьер — бразильский корпоративный юрист, который занялся венчурными и прямыми инвестициями и вместе с другим сопредседателем Тимом Чемберленом и Педро Пике основал Sports Alpha Capital с единственной целью купить футбольный клуб. Звонок Пато — с которым он познакомился еще подростком, будучи его поклонником, — ускорил процесс, и Шавьер с головой погрузился в покупку «сапожников», в прошлом сезоне посещая выездные матчи инкогнито еще до заключения сделки.

«Когда я смотрел сериал, я не представлял, какое влияние клубы оказывают на местные сообщества и как много значат для людей, — говорит он. — Сериал о "Рексеме" послужил толчком, но он даже близко не передает того, как все происходит на самом деле. Это, безусловно, источник вдохновения. Но мы не можем их копировать».

Пато добавляет: «Мне очень нравится то, что "Рексем" сделал для местного сообщества, они проделали очень хорошую работу. Здесь все по-другому, но мы верим в себя и в то, что можем сделать что-то особенное в Нортгемптоне. У них своя модель, а у нас своя».

Как именно будет выглядеть эта модель, пока неясно, но владельцы строят амбициозные планы закрепиться в Бразилии, что, очевидно, может увеличить доходы клуба. Речь идет о телевизионных контрактах, документальном фильме в стиле Netflix и даже предложениях организовать перелеты болельщиков из Южной Америки на матчи, которые проходят на «Сиксфилдс». Но, пожалуй, самое заманчивое для болельщиков клуба, чей трансферный рекорд в 160 тысяч фунтов (за вингера Джоша Лоу) держится с 2003 года, — то, что уже скоро в бордово-белой форме могут появиться бразильские футболисты.

«Это не обещание, но с нашей стороны было бы глупо не рассмотреть возможность пригласить игроков из Бразилии, — признает Шавьер. — Действуют строгие правила, но мы изучаем этот вопрос».

Связь с Бразилией

Уже не одно поколение болельщиков «Нортгемптона» слышит о потенциале его «зоны притяжения», которая может простираться от «Лестер Сити» на севере до «Ковентри Сити» на западе и Кембриджа на востоке, а на юге — до «Милтон-Кинс Донс» или даже «Лутон Таун». Это большая территория, но по числу жителей ей далеко до Бразилии с ее 214 миллионами человек.

Многие могут усмехнуться при мысли о том, что футбол Лиги 2 способен привлечь широкую аудиторию в Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу, но благодаря Пато интерес к клубу и вовлеченность аудитории в соцсетях и за их пределами уже значительно выросли.

Бывший нападающий явно серьезно относится к своей роли, позируя для сотен фотографий с болельщиками и встречаясь с сотрудниками и игроками перед обоими матчами, которые он посетил после смены владельцев, хотя по-прежнему живет в Бразилии. Так, в субботу в его ложе был и блогер из Бразилии, который до начала настоящего матча транслировал игры на PlayStation.

«Когда я приехал сюда впервые, мы услышали на стадионе бразильскую музыку, — говорит Пато. — Теперь на стадионе есть люди в футболках и шарфах с символикой Бразилии. Мы хотим наладить связь между клубом и бразильцами. У нас очень много возможностей».

Эксперт ESPN по бразильскому футболу Тим Викери говорит, что на родине Пато многие с большим интересом следят за английскими лигами.

«Ключевое слово — "raiz", — объясняет он. — Оно буквально переводится как "корень" — выражение "futebol raiz" означает старый добрый футбол, который не стесняется своей приверженности традициям. Поэтому некоторых бразильцев так привлекает глубина английской футбольной пирамиды. На улицах Рио часто можно увидеть футболки грандов Премьер-лиги, и есть возможности заинтересовать людей проектом с участием Нортгемптон Таун».

«Четвертый дивизион появился в Бразилии лишь в 2009 году, и он до сих пор существует в нестабильных условиях, а сезон длится всего пять месяцев во второй половине года. Такой гранд прошлых лет, как "Санта-Круз" из Ресифи, может собирать более 40 тысяч зрителей в Серии D. Но это именно исключение; на матчи некоторых клубов в среднем приходят меньше ста зрителей».

«Для бразильцев удивительно, что команды могут пользоваться серьезной поддержкой, даже когда надежды на титулы почти нет. Такой клуб, как "Нортгемптон", с гордостью представляет свой город. А учитывая, насколько интересен сам город с его великолепными традициями обувного производства, здесь есть все составляющие для захватывающей мыльной оперы… а бразильцы любят мыльные оперы».

Игроки и болельщики «Нортгемптона» globallookpress.com

Проект «Премьер-лига»?

Если взлет «Рексема» показывает, какие мечты можно осуществить в английской футбольной пирамиде, то недавний доклад State of the Game заставил взглянуть на реальность. Хотя доходы английского футбола в прошлом сезоне составили 9 млрд фунтов (11,9 млрд долларов), 94% клубов пяти высших дивизионов оказались убыточными. «Нортгемптон» не стал исключением; в последней отчетности за период, завершившийся в июне 2025 года, зафиксирован рекордный для клуба убыток почти в 3 млн фунтов — и это еще до вылета из Лиги 1.

Для сравнения «Солфорд Сити», который пользуется поддержкой Гари Невилла и сейчас возглавляет таблицу Лиги 2, за первые десять лет при нынешних владельцах понес убытки на ошеломляющую сумму в 28 млн фунтов.

«Доклад не стал неожиданностью для тех, кто имеет отношение к футболу, — говорит Шавьер. — Но хорошо, что эта тема оказалась в центре внимания и о ней узнало больше людей. Как группа и как лига мы можем улучшить ситуацию. Чем устойчивее мы будем, тем лучше, но неожиданностью это не стало. Мы были к этому готовы».

Мы можем увеличить доходы клуба. Здесь мы проводим 23 матча чемпионата, но что делать в остальное время? Мы над этим работаем. Есть простые способы помочь клубу зарабатывать больше. Жуан Шавьер сопредседатель совета директоров «Нортгемптон Таун»

Оба признались, что их удивил уровень конкуренции в Лиге 2. Это, конечно, усложняет задачу, но достаточно взглянуть на таблицу Премьер-лиги, чтобы увидеть, чего можно добиться; в конце концов, не так давно «сапожники» регулярно играли с «Борнмутом», «Брайтоном» и «Брентфордом» — все они впоследствии добились больших успехов благодаря разумным инвестициям.

«Со мной уже связались многие из бывших партнеров по команде, — говорит Пато. — Две недели назад я был в Милане, и все говорили, что будет непросто! Но я верю, что этот клуб может творить историю».

«Во время чемпионата мира я пообщался в Майами с Роберто Ди Маттео, который знает этот уровень (он тренировал расположенный неподалеку "Милтон-Кинс Донс") и выиграл Лигу чемпионов с "Челси". Он объяснил, как устроены лиги и что представляют собой английские клубы с традициями. Он дал мне хорошие советы о том, как я могу помочь клубу».

«Посмотрим, это вызов, но я верю в наш клуб, в нашу группу и во всех, кто здесь с нами. Это только начало».

Цель — подняться по дивизионам, как клуб уже делал в 1960-х или как недавно удалось «Рексему». И в лице своего нового болельщика и инвестора фанаты, которые называют себя «обувной армией», возможно, обрели талисман удачи: «Нортгемптон Таун» выиграл три матча в 2026 году, и Пато побывал на двух из них.