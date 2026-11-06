5 ноября «Торренсе» из второго дивизиона Португалии забил дважды в компенсированное время и вырвал победу у «Арарат-Армении» (3:2). В тот же вечер гибралтарский «Линкольн Ред Импс» обыграл хорватский «Хайдук» (1:0) благодаря автоголу на 89-й минуте. По системе выплат УЕФА эти результаты принесли клубам право на премии в €450 и €400 тысяч соответственно. Для команд, которые не могут похвастаться бюджетами европейских грандов, такие деньги имеют огромное значение, однако истории «Торренсе» и «Линкольна» интересны не только неожиданными победами. Португальский клуб превратился в успешный трансферный бизнес, хотя до сих пор не может выбраться из второй лиги. А в Гибралтаре еврокубковые достижения одной команды помогают зарабатывать даже её конкурентам.

Выиграли Кубок Португалии, но остались во второй лиге

Весной 2026 года «Торренсе» впервые за свою 109-летнюю историю завоевал Кубок Португалии. В финале команда Луиша Тральяна победила лиссабонский «Спортинг» в дополнительное время со счётом 2:1. Решающий пенальти на 113-й минуте реализовал опытный защитник Стопира, а уже через 4 дня обладатель Кубка испытал противоположные эмоции. Заняв третье место во втором дивизионе, «Торренсе» получил возможность побороться за повышение в классе, но уступил «Каза Пии» в стыковых матчах (0:0, 0:2). Вернуться в элиту впервые с сезона-1991/92 не получилось, зато команда обеспечила себе прямую путёвку в общий этап Лиги Европы.

«Торренсе» празднует победу в Кубке globallookpress.com

С финансовой точки зрения победа в Кубке стала настоящим подарком. Только за попадание в основной этап Лиги Европы клубам полагается около €4,31 млн. Дополнительно УЕФА выплачивает €450 тысяч за победу и €150 тысяч за ничью, а также распределяет деньги в зависимости от телевизионного рынка и клубных коэффициентов. В мае португальская «Correio da Manhã» подсчитала, что вместе с дополнительными выплатами участие в Лиге Европы может принести «Торренсе» примерно €6 млн ещё без учёта результатов матчей. Для сравнения: годовые расходы клуба в сезоне-2025/26 оценивались приблизительно в €9 млн.

В Европе португальцы уже одержали 2 победы в 4 матчах и располагаются в зоне стыкового раунда. Правда, внутри страны дела складываются заметно хуже. После 9 туров второй лиги у «Торренсе» всего 10 очков, а в конце октября руководство рассталось с Тральяном — тренером, который несколькими месяцами ранее выиграл исторический трофей. Его сменил Жоау Нуну, который дебютировал в еврокубках как раз в победном матче с «Арарат-Арменией».

«Торренсе» с Кубком Португалии globallookpress.com

Состав за €20 млн и трансферная фабрика

Необычность «Торренсе» заключается ещё и в том, что клуб начал активно зарабатывать задолго до своего европейского дебюта. В октябре португальская «A Bola» обратила внимание на стремительный рост стоимости состава. По оценке Transfermarkt, за 2 года она увеличилась с €4,68 млн до €19,54 млн. Среди команд вторых дивизионов за пределами топ-5 европейских чемпионатов более дорогого состава на тот момент не было. За этим ростом стоит трансферная стратегия Андре Сабину, который возглавил футбольный проект в 2024 году. «Торренсе» делает ставку на молодых игроков, в том числе из Бразилии, Франции и Испании, развивает их и продаёт более обеспеченным клубам.

Состав «Торренсе» globallookpress.com

Например, бразильский полузащитник Лео Азеведу пришёл в молодёжную команду «Торренсе» в 2023 году, затем закрепился в основном составе и помог выиграть Кубок Португалии. Летом 2026-го его продали в «Аль-Шарджу» из ОАЭ примерно за €3 млн. Ещё €2 млн принёс переход ивуарийского защитника Эли Н'Тамона во французский «Реймс». Отдельные продажи защитника Марвина Элимби и нападающего Ванду Фелиша также оценивались в суммы свыше €1 млн с учётом возможных бонусов.

В сентябрьском интервью «Record» Сабину говорил, что клубу уже удалось провести продажи примерно на €9 млн. Для участника второго португальского дивизиона это внушительные показатели, хотя оценочную стоимость состава и реальные трансферные поступления, разумеется, нельзя считать одним и тем же. При этом инфраструктура буквально не успевает за финансовым ростом. В июле «Торренсе» сообщил о достижении отметки в 10 тысяч членов клуба, тогда как домашний стадион «Мануэл Маркеш» рассчитан всего на 2431 зрителя. Из-за этого еврокубковые матчи приходится проводить в Лейрии.

Теперь часть доходов от участия в Европе планируется направить на реконструкцию собственной арены. Первые работы намечены на 2027 год, а проект предусматривает новые трибуны и коммерческие пространства. Получается, что неожиданная победа в Кубке может помочь «Торренсе» не только на трансферном рынке, но и в развитии инфраструктуры на годы вперёд.

Стадион «Торренсе» globallookpress.com

Побеждает «Линкольн», деньги получают его соперники

На Гибралтаре европейские турниры работают немного иначе: местный «Линкольн Ред Импс» давно привык к победам внутри страны — в его коллекции уже 30 чемпионских титулов. Однако встреча с хорватским «Хайдуком» 5 ноября стала очередным напоминанием о том, насколько велик разрыв между двумя футбольными мирами.

На трибунах стадиона «Europa Point» собрались 1309 зрителей. Гости, которые до этого обыграли «Аякс» и «Тун», рассчитывали продолжить успешное выступление в Лиге конференций. Но на 85-й минуте вратарь «Линкольна» Джейлан Хэнкинс спас команду после удара Марко Ливая, а ещё через 4 минуты мяч после попадания в штангу отскочил в защитника «Хайдука» Денниса Хаджикадунича и оказался в воротах. Победа принесла «Линкольну» первые 3 очка в нынешнем общем этапе и премию в €400 тысяч по действующей модели распределения средств. Само участие в основной стадии Лиги конференций оценивается ещё примерно в €3,17 млн без дополнительных бонусов.

«Линкольн» празднует победу над «Хайдуком» globallookpress.com

Но есть и менее очевидная сторона финансового успеха гибралтарцев — чем больше зарабатывает ведущий клуб страны в еврокубках, тем выше могут оказаться солидарные выплаты другим участникам местного чемпионата. В марте 2026 года Футбольная ассоциация Гибралтара сообщила, что 10 клубов получили по €166 тысяч в качестве первой части солидарных выплат УЕФА за сезон-2025/26. Среди получателей оказались «Сент-Джозефс», «Европа», «Мэгпайс» и другие представители национального первенства.

Сам «Линкольн» этих денег не получил. Правила УЕФА исключают из программы солидарных выплат команды, которые пробились в основной этап еврокубков. Для них предусмотрена другая, более крупная система вознаграждений. Причём €166 тысяч — не сумма, которую «Линкольн» непосредственно передал соперникам, и не награда за ноябрьскую победу над «Хайдуком». Деньги распределяются централизованно, часть средств зависит от положения национальной ассоциации в системе УЕФА, а дополнительная доля — от еврокубковых доходов её наиболее успешного представителя.

Домашний матч «Линкольна» globallookpress.com

В гибралтарской ассоциации отдельно отметили, что выступления «Линкольна» в сезоне-2025/26 должны увеличить эту дополнительную часть выплат другим клубам. Таким образом, даже команды, которые не пробились в Европу, получают финансовую выгоду от результатов своего главного конкурента.

€308 млн на развитие футбола, но есть условия

Солидарные выплаты — не исключение, придуманное специально для Гибралтара. В сезоне-2025/26 УЕФА выделил на поддержку клубов, не участвующих в основных этапах европейских турниров, €308 млн. Из этой суммы €258 млн предназначены ассоциациям за пределами европейской топ-5. Около 70% распределяется с учётом положения стран в системе допуска к еврокубкам, а остальные 30% — по механизму поддержания конкурентного баланса, который учитывает доходы наиболее успешных клубов каждой ассоциации.

При этом получить средства может не любая команда. С 2024 года УЕФА постепенно ужесточает требования к получателям. Например, гибралтарские клубы обязаны иметь молодёжные команды, квалифицированных тренеров с лицензией УЕФА категории B, медицинское сопровождение игроков и систему защиты несовершеннолетних. С сезона-2026/27 добавляются требования к финансовой отчётности и развитию женского футбола. Для местных команд это одновременно финансовая поддержка и необходимость вкладываться в организационное развитие. Более того, даже участие в европейских турнирах не всегда окупает сопутствующие расходы.

Матч между женскими командами «Спарты» и «Торренсе» globallookpress.com

В октябре «Gibraltar Chronicle» рассказал о выступлении молодёжной команды «Линкольна» в Юношеской лиге УЕФА. Представители клуба ранее признавали, что предусмотренное финансирование не покрывает даже расходы на поездки футболистов. Поэтому участие в молодёжном турнире рассматривается прежде всего как инвестиция в развитие игроков, а не источник прибыли. Ситуацию нельзя напрямую переносить на взрослую Лигу конференций, где действуют совершенно другие выплаты, но она хорошо показывает разницу между европейскими призовыми и реальными затратами на подготовку футболистов.

Календарь и таблица Лиги Европы

Истории «Торренсе» и «Линкольна» демонстрируют 2 способа, которыми европейские турниры меняют экономику небольших футбольных проектов. Для португальцев еврокубки стали дополнительным источником доходов на фоне уже успешной трансферной политики, на Гибралтаре результаты одного клуба вообще обогащают весь остальной чемпионат. И всё-таки финансовые поступления не гарантируют немедленного спортивного прогресса. Поэтому главный вопрос теперь не в том, сколько эти клубы заработают за очередную победу, а в том, смогут ли они превратить неожиданные европейские доходы в устойчивое преимущество и базу на несколько следующих сезонов.