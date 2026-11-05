«Реал Сосьедад» и «Лион» играют в Сан-Себастьяне в четвёртом туре общего этапа Лиги Европы. Обе команды находятся в середине турнирной таблицы, расположившись на 14-м и 13-м местах соответственно. Следить за ходом поединка можно с нашей онлайн-трансляцией.

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20:15 Главным арбитром встречи назначен Анастасиос Папапетру из Греции.

20:00 «Реал Сосьедад» и «Лион» провели между собой четыре официальных матча. Обе команды одержали по две победы, ни одна из встреч не завершилась вничью. Последнее противостояние состоялось в августе 2013 года в квалификации Лиги чемпионов. Тогда испанский клуб дважды оказался сильнее французов, победив с одинаковым счётом 2:0.

19:50 В основном этапе Лиги Европы «Лион» набрал шесть очков за три матча. Французский клуб обыграл «Андерлехт» (2:1) и «Кристал Пэлас» (3:2), но в предыдущем туре потерпел крупное выездное поражение от «Хоффенхайма» (0:3).

19:40 В чемпионате Франции «Лион» после девяти туров располагается на третьей строчке с 17 очками. Команда одержала пять побед, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения. Французы забили 15 мячей и пропустили семь, благодаря чему входят в число наиболее надёжных команд турнира по игре в обороне.

19:30 В основном этапе Лиги Европы испанский клуб после трёх туров набрал четыре очка и занимает 14-е место. На старте турнира баски уступили «Борнмуту» (1:2), затем сыграли вничью с «Юнионом» (1:1), а в третьем туре разгромили «Лиллестрём» со счётом 6:0. Таким образом, команда сохраняет хорошие шансы на продолжение борьбы в еврокубке, но для улучшения турнирного положения ей необходимо регулярно набирать очки.

19:20 В чемпионате Испании после 11 туров «Реал Сосьедад» располагается на пятой строчке, имея в активе 19 очков. Баски одержали шесть побед, один раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Команда забила 20 мячей и пропустила столько же, демонстрируя неплохую результативность, но не всегда надёжную игру в обороне.

19:10 Матч пройдёт на арене «Аноэта» в Сан-Себастьяне, вмещающем 40 000 болельщиков.

19:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 4.00.