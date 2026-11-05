«Милан» и «Ференцварош» играют на «Сан-Сиро» в четвертом туре общего этапа Лиги Европы. Итальянцы набрали всего три очка и занимают 24-е место, которое прямо сейчас является последним проходным в плей-офф, тогда как венгерский клуб идет четвертым с максимальными девятью баллами. Для команды Рубена Аморима эта встреча уже имеет почти обязательный характер. Ещё дна потеря очков заметно осложнит положение, а сам тренер перед матчем прямо сказал, что его команда должна побеждать.

До матча 20 сек. 20 секунд

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20:05 Стартовый состав «Милана» на сегодняшний матч: Торриани, Терраччано, Де Винтер, Диавара, Бартезаги, Хатчинсон, Яшари, Муса, Сиссе, Рабьо, Рамос.

20:00 На внутренней арене венгры тоже находятся рядом с вершиной. В последнем туре «Ференцварош» обыграл «Пакш» 2:0 и приблизился к лидирующему «Дьёру» на два очка, имея при этом матч в запасе. По структуре Борбели чаще всего использует 4-2-3-1, где особая роль отведена Адаму Надю. 31-летний полузащитник хорошо знаком с итальянским футболом по выступлениям за «Болонью», «Пизу» и «Специю» и отвечает за баланс между линиями.

19:55 Эта серия позволяет «Ференцварошу» всерьез рассчитывать не просто на плей-офф, а на прямой выход в 1/8 финала. Команда идет четвертой в общей таблице, а победа в Милане стала бы для нее четвертой подряд в основном этапе еврокубка. Последний раз клуб выигрывал четыре встречи подряд в крупных турнирах УЕФА еще в сезоне-1967/68, когда дошел до финала Кубка ярмарок.

19:50 «Ференцварош», наоборот, приезжает в Милан почти в идеальном состоянии. Команда Балажа Борбели выиграла четыре последних матча и не проигрывает уже 20 встреч подряд во всех турнирах. В Лиге Европы венгры победили «Селтик», «Викторию» Пльзень и «Торреэнсе», причем в прошлом туре спокойно разобрались с португальцами 4:1 и сохранили максимальные девять очков.

19:45 Особенно неприятно, что этот европейский провал совпал с нестабильностью последних недель вообще. После «Борнмута» команда обыграла «Удинезе» 2:0, затем дома проиграла «Болонье» 2:4 и только после этого выдала сильное дерби против «Интера». Получается очень резкая амплитуда — «Милан» способен провести качественный матч против сильного соперника, но пока не умеет удерживать этот уровень от игры к игре.

19:40 В Лиге Европы ситуация совсем другая. «Милан» начал общий этап с поражения от «Бенфики», затем разгромил «Зальцбург» 4:0, но в прошлом туре неожиданно уступил «Борнмуту» 0:3. Матч в Англии пошел не по плану почти сразу: итальянцы быстро пропустили, затем Майк Меньян получил удаление, после чего команда уже не смогла перевернуть сценарий. В итоге после трёх туров у «Милана» лишь одна победа и два поражения, поэтому запас на ошибки почти исчез.

19:35 На внутренней арене «Милан» подходит к игре на эмоциональном подъеме. В выходные команда выиграла миланское дерби, быстро вышла вперед в два мяча, а еще до перерыва Диего Морейра эффектным ударом со штрафного сделал счет 3:1. Победа позволила россонери приблизиться к «Интеру» на четыре очка и вернуться в плотную чемпионскую гонку, но одновременно добавила нагрузки перед еврокубковым матчем. Поэтому Аморим заранее подтвердил, что собирается ротировать состав.