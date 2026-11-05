В четверг, 5 ноября, «Аталанта» примет на своем поле «Кайрат» в рамках 3-го тура общего этапа Лиги конференций. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

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20:05 Сегодняшний матч пройдет в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия», который вмещает 24 950 зрителей.

20:00 Алматинский клуб недавно завершил внутренний сезон в Премьер-лиге Казахстана, заняв второе место и отстав от «Ордабасы» на 3 очка. В последних матчах чемпионата «Кайрат» сыграл вничью с «Алтаем» (1:1) и «Актобе» (2:2). Из-за завершения КПЛ команда осталась без регулярной игровой практики на ближайшие полтора месяца.

19:50 «Кайрат» располагается на 31-й строчке с 1 баллом, заработанным в игре с «Ригой» (1:1) после разгрома от «Панатинаикоса» (1:5). Алматинцы бьются за престиж и исторические для клуба еврокубковые очки против гранда.

15:45 Бергамаски переживают серьезный игровой спад и не могут победить уже 5 матчей кряду во всех турнирах. К тому же команду накрыла волна травм — вне игры около десяти футболистов. В крайнем туре чемпионата Италии «Аталанта» крупно уступила дома «Парме» со счетом 0:3.

19:40 «Аталанта» занимает 15-е место в общей таблице Лиги конференций, имея в активе 3 очка (победа над «Пафосом» 3:1 и поражение от «Аякса» 0:2). Клубу Серии А критически важно побеждать, чтобы закрепиться в зоне плей-офф и вернуть уверенность.

19:30 В предстоящем противостоянии в Бергамо сойдутся команды с разным уровнем амбиций, но одинаково высокой потребностью в очках. «Аталанта» под руководством Маурицио Сарри горит желанием реабилитироваться перед своими болельщиками за последние неудачи в Серии А и упрочить позиции в еврокубках. «Кайрат» же, несмотря на статус явного аутсайдера, мотивирован доказать свою состоятельность на фоне соперника из топ-лиги.

19:25 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80

19:20 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций «Аталанта» — «Кайрат». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.