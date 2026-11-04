Клуб Серии А возьмёт три очка в домашнем поединке ЛК?

прогноз на матч Лиги конференций, ставка за 1.80

В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций итальянская «Аталанта» будет принимать казахстанский «Кайрат». Игра пройдет в Бергамо 5 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Аталанта»

Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Аталанта» занимает 15-е место. Итальянский клуб после двух туров набрал три очка.

Последние матчи: в стартовых матчах Лиги конференций «Аталанта» одержала победу над кипрским «Пафосом» (3:1) и потерпела поражение в игре против «Аякса» из Нидерландов (0:2).

В девятом туре чемпионата Италии «королева провинциалов» сыграла вничью с «Фиорентиной» (2:2). В Серии А «Аталанта» занимает 13-е место, набрав 11 очков.

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Не сыграют: Хин, Коссуну, Сулемана.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Аталанта» одержала одну победу, сыграла две встречи вничью и потерпела два поражения, забив 11 голов и пропустив 12.

«Кайрат»

Турнирное положение: казахстанский клуб в общем этапе Лиги конференций набрал один пункт, «Кайрат» расположился на 31-й строчке в таблице.

Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций «Кайрат» сыграл на выезде вничью с «Ригой» (1:1), затем казахи проиграли греческому «Панатинаикосу» (1:5).

В 30-м туре чемпионата Казахстана «Кайрат» сыграл вничью с клубом «Алтай» (1:1). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает второе место, набрав 65 очков.

Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: в последних пяти матчах «Кайрат» одержал одну победу, сыграл три встречи вничью и потерпел одно поражение.

На что ставят в матче Аталанта — Кайрат Букмекерские коэффициенты на матч Аталанта — Кайрат: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Аталанта» занимает 15-е место в Лиге конференций

«Кайрат» занимает 31-е место в Лиге конференций

«Аталанта» и «Кайрат» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Аталанты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.18. Ничья оценивается в 7.20. На победу «Кайрата» — 16.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.30.

Прогноз: Уровень соперников совершенно разный, «Кайрат» ещё не одержал ни одной победы в Лиге конференций, «Аталанта» в этом плане выглядит собранней. Не исключаем, что клуб Серии А возьмёт три очка в домашнем матче третьего тура Лиги конференций.

1.80 Фора «Аталанты» (-2) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Аталанта» — «Кайрат» принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Фора «Аталанты» (-2) с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Также не стоит ожидать яркого и результативного футбола от команд. «Аталанта» не только мало забивает, но и мало пропускает.

2.75 ТМ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Аталанта» — «Кайрат» позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.75.