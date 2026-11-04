В матче третьего тура основного этапа Лиги конференций итальянская «Аталанта» будет принимать казахстанский «Кайрат». Игра пройдет в Бергамо 5 ноября. Начало встречи — в 20:45 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.
«Аталанта»
Турнирное положение: в общем этапе Лиги конференций «Аталанта» занимает 15-е место. Итальянский клуб после двух туров набрал три очка.
Последние матчи: в стартовых матчах Лиги конференций «Аталанта» одержала победу над кипрским «Пафосом» (3:1) и потерпела поражение в игре против «Аякса» из Нидерландов (0:2).
В девятом туре чемпионата Италии «королева провинциалов» сыграла вничью с «Фиорентиной» (2:2). В Серии А «Аталанта» занимает 13-е место, набрав 11 очков.
Не сыграют: Хин, Коссуну, Сулемана.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Аталанта» одержала одну победу, сыграла две встречи вничью и потерпела два поражения, забив 11 голов и пропустив 12.
«Кайрат»
Турнирное положение: казахстанский клуб в общем этапе Лиги конференций набрал один пункт, «Кайрат» расположился на 31-й строчке в таблице.
Последние матчи: в стартовом туре Лиги конференций «Кайрат» сыграл на выезде вничью с «Ригой» (1:1), затем казахи проиграли греческому «Панатинаикосу» (1:5).
В 30-м туре чемпионата Казахстана «Кайрат» сыграл вничью с клубом «Алтай» (1:1). В турнирной таблице внутреннего первенства команда занимает второе место, набрав 65 очков.
Не сыграют: дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: в последних пяти матчах «Кайрат» одержал одну победу, сыграл три встречи вничью и потерпел одно поражение.
Статистика для ставок
- «Аталанта» занимает 15-е место в Лиге конференций
- «Кайрат» занимает 31-е место в Лиге конференций
- «Аталанта» и «Кайрат» ранее в еврокубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Аталанты» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.18. Ничья оценивается в 7.20. На победу «Кайрата» — 16.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.60 и 2.30.
Прогноз: Уровень соперников совершенно разный, «Кайрат» ещё не одержал ни одной победы в Лиге конференций, «Аталанта» в этом плане выглядит собранней. Не исключаем, что клуб Серии А возьмёт три очка в домашнем матче третьего тура Лиги конференций.
Ставка: Фора «Аталанты» (-2) с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Также не стоит ожидать яркого и результативного футбола от команд. «Аталанта» не только мало забивает, но и мало пропускает.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 2.75.