«Арсенал» выиграл у «Ливерпуля» на «Энфилде» и укрепил лидерство в Премьер-лиге. Единственный мяч забил Кай Хаверц после ошибки хозяев при выходе из обороны и прострела Деклана Райса. Команда Андони Ираолы ответила мощным отрезком, Флориан Вирц попал в перекладину, Алексис Макаллистер не реализовал отличный момент, а захват Юрриена Тимбера за футболку Александера Исака остался без пенальти. При всём давлении «Ливерпуль» впервые в истории провёл домашний матч Премьер-лиги без единого удара в створ. Для «Арсенала» же эта победа стала первой на «Энфилде» с сентября 2012 года. После поражения «Манчестер Сити» от «Брайтона» лондонцы оторвались от команды Энцо Марески на три очка. «Ливерпуль» идёт пятым и уже на девять баллов отстаёт от лидера.

«Ливерпуль» начал игру с агрессивного давления. Трей Ньони впервые вышел в стартовом составе в матче Премьер-лиги, сразу обозначил интенсивность хозяев жёсткими единоборствами с Эдегором и Хаверцем. «Арсенал» заранее подготовился к высокому прессингу соперника и практически отказался от привычного розыгрыша через короткий пас, и аж 18% передач гостей оказались длинными — максимальная доля для команды в этом сезоне. Давид Райя вообще отправлял вперёд примерно три четверти своих передач.

Первый гол возник как раз после ошибки при розыгрыше, только на другой половине поля. Алиссон попытался коротко сыграть на Жереми Жаке, однако передача получилась неудобной. Эдегор прочитал эпизод и перехватил мяч, после чего «Арсенал» быстро перевёл атаку направо, где Райс прострелил вдоль вратарской, а Хаверц замкнул с близкого расстояния. Первый гол немца за десять матчей! А у Райса это уже пятая результативная передача в нынешнем чемпионате — столько же ассистов он сделал за весь предыдущий сезон Премьер-лиги. Свобода, которую полузащитник получает при подключениях вперёд, принесла «Арсеналу» победу и на этот раз.

Гол Хаверца globallookpress.com

Тимбер держал Исака за футболку, Вирц попал в перекладину

После пропущенного мяча «Ливерпуль» резко прибавил. Хозяева прижали соперника, активно использовали фланги и за первый тайм выполнили 19 кроссов, 13 из них с игры. До перерыва команда Ираолы совершила 28 касаний в штрафной «Арсенала», а гости из-за выбранной прямолинейной модели с трудом удерживали мяч и закончили встречу с худшей для себя в сезоне точностью передач — всего 73%.

На 21-й минуте у всей Англии появился повод поговорить о судьях. Брадли Барколя отправил мяч в штрафную, Исак пытался добраться до передачи, а Тимбер схватил нападающего за футболку. Энди Мэдли продолжил игру, ВАР также не вмешался. На обычной скорости контакт мог показаться недостаточным, однако на замедленных повторах был отлично заметен контакт, который мешал Исаку двигаться к мячу.

«Ливерпуль» — «Арсенал» globallookpress.com

Пенальти «Ливерпуль» так и не получил, Барколя продолжал здорово подключаться слева, но против организованной обороны гостей ему не хватало пространства для привычных рывков. Один из редких провалов «Арсенала» при коротком розыгрыше едва не привёл к голу: Барколя воспользовался неудачной обработкой Эзри Консы и рванул к воротам, однако Райс успел вернуться и исправить ошибку партнёра.

Концовка тайма стала самым опасным отрезком хозяев во всём матче. Вирц со штрафного закрутил мяч в перекладину, а на 43-й минуте Милош Керкез идеально навесил на Макаллистера, который оказался в отличной позиции, но головой отправил мяч выше ворот. «Ливерпуль» создавал давление, заставлял соперника защищаться у собственной штрафной, однако так и не превратил этот объём атак в попадания в створ.

Мяч попадает в перекладину после удара Вирца globallookpress.com

«Ливерпуль» сбавил темп, а лучший момент второго тайма создал «Арсенал»

После перерыва хозяева продолжили искать гол, но интенсивность постепенно снизилась. «Арсеналу» стало проще выходить из-под давления, а пространство за спинами футболистов «Ливерпуля» начало появляться чаще. План Микеля Артеты на прямую игру, который в первом тайме временами лишал его команду контроля, теперь работал гораздо спокойнее. Гости не рисковали у своих ворот и ждали возможности убежать в ответную атаку.

На 59-й минуте Ираола выпустил восстановившегося после травмы Доминика Собослаи вместо Ньони. 19-летний полузащитник ушёл под громкие аплодисменты «Энфилда», при всей жёсткости первых минут он провёл уверенный матч и помогал «Ливерпулю» поддерживать давление в центре поля. Однако наиболее явные возможности после перерыва возникали уже у гостей. На 68-й минуте Жаке поскользнулся, «Арсенал» быстро перевёл мяч налево на Христоса Цолиса. Грек мог вывести Эдегора практически на пустые ворота, поскольку Алиссон уже вышел, но Жаке успел вернуться и исправить свою же ошибку. Вскоре Цолис сам пробил в дальний угол из-под Араухо — Алиссон выручил «Ливерпуль» отличным сейвом.

«Ливерпуль» – «Арсенал» globallookpress.com

У хозяев же владение всё реже заканчивалось ударом. «Арсенал» плотно закрывал пространство перед штрафной, блокировал попытки пробить и вынуждал соперника снова уходить на фланги. После очень тяжёлой первой половины гости постепенно перевели матч в более рваный и удобный для себя режим. Последние минуты прошли на фоне растущего раздражения хозяев. Макаллистер от отчаяния толкался с Тимбером, потом ещё и получил жёлтую за стычку с Мадуэке, а уже после финального свистка Вирджил ван Дейк получил предупреждение за саркастические аплодисменты арбитру.

Потасовка в матче «Ливерпуля» и «Арсенала» globallookpress.com

В итоге «Ливерпуль» действительно много атаковал и постоянно был где-то рядом со штрафной «Арсенала», но парадоксально не нанёс ни одного удара в створ. В домашней встрече Премьер-лиги такое произошло с мерсисайдцами впервые. Пятиматчевая победная серия во всех турнирах закончилась, а отставание от действующего чемпиона после девяти туров выросло до девяти очков.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» провёл далеко не весь матч с позиции силы — в первом тайме команда Артеты сознательно отказывалась от короткого выхода из обороны, много теряла мяч после длинных передач и позволила «Ливерпулю» надолго запереть себя у ворот. Но победа на «Энфилде» особенно весома с учётом результатов тура. «Манчестер Сити» днём ранее уступил «Брайтону», поэтому теперь «Арсенал» опережает ближайшего преследователя на три очка. В последний раз лондонцы выигрывали у Ливерпуля на выезде в чемпионате 14 лет назад — тогда Артета ещё сам выходил в центре поля «Арсенала». Теперь его команда уехала с «Энфилда» в статусе лидера с отрывом и с первой победой за долгие годы.