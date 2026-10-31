The Athletic рассказывает о том, что происходило в лагере «Барселоны» после двух кряду поражений от принципиальных соперников.

После болезненного домашнего поражения от «Реала» (1:2) в воскресном «Класико» главный тренер «Барселоны» Ханси Флик решил дать команде передышку.

Немецкий специалист предоставил своим игрокам, выступающим за национальные сборные, два выходных. Трое из них — Ламин Ямаль, Родри и голкипер Жоан Гарсия — отправились в Лондон вместе с президентом клуба Жоаном Лапортой, чтобы посетить церемонию вручения «Золотого мяча» на следующий вечер.

Первый, который провёл впечатляющий сезон и всерьёз претендовал на награду, занял третье место в голосовании, уступив победителю Гарри Кейну и ставшему вторым Килиану Мбаппе.

На пресс-конференции после поражения на «Камп Ноу» Флик не выглядел особенно воодушевлённым их поездкой. С нахмуренным видом он назвал церемонию вручения приза «этим мероприятием», а затем обратился к своей команде.

Ямаль (слева) и Родри (справа) на церемонии вручения «Золотого мяча» globallookpress.com

«Каждый должен правильно распорядиться временем, отведённым на восстановление, — заявил 61-летний тренер. — Хорошо питайтесь, хорошо спите. Это ваша работа, и вы должны её выполнять».

К счастью для Флика, у него нет аккаунта в Instagram: иначе он увидел бы заказ из McDonald’s, которым Ямаль и его девушка наслаждались после позднего завершения церемонии.

В среду футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам.

Для каталонцев выдалась тяжёлая неделя: за пять дней они потерпели поражения от ПСЖ, который стремится завоевать третий кряду титул Лиги чемпионов, и от принципиального соперника — «Реала».

Эйфория вокруг впечатляющего старта сезона несколько поутихла. До «Класико» «Барселона» выиграла все 11 матчей в Испании с общей разницей забитых и пропущенных мячей 44:10.

В послематчевом разборе поединка с «Реалом» Флик был откровенен: по его словам, в обоих матчах его команда сыграла недостаточно хорошо. Однако он также указал на один фактор, который, по его мнению, стал причиной неудач, — нехватку отдыха.

После выездной победы над «Бетисом» (5:2) в субботу, 17 октября, команда с трудом возвращалась в Барселону. Проведя три часа в самолёте на взлётной полосе аэропорта Севильи, каталонцы были вынуждены покинуть борт ранним утром и провести в андалусском городе ещё одну ночь из-за неблагоприятных погодных условий.

Вылететь удалось только позднее утром в воскресенье. По возвращении команда провела короткую восстановительную тренировку, а менее чем через сутки отправилась в Париж на вторничный матч, который завершился поражением со счётом 2:4.

«Было очевидно, что нам не хватало свежести, — сказал Флик. — Я не хочу искать оправдания и не люблю говорить об этом сейчас — предпочёл бы пожаловаться после победы, — но правда в том, что мы не были свежими, и теперь нам нужно это изменить.

Мы потерпели два поражения подряд, а для меня и для "Барсы" это очень много. Мы разочарованы, но должны это принять».

Ханси Флик globallookpress.com

Однако недовольство внутри команды связано не только с усталостью.

Несколько источников, близких к игрокам «блауграны», — как и все остальные собеседники, упомянутые в этом материале, они попросили сохранить анонимность, чтобы не портить отношения, — утверждают, что в обоих важных поединках команда сыграла недостаточно хорошо.

Они признают, что есть основания сомневаться в форме ключевых футболистов.

Родри, обладатель «Золотого мяча»-2024 и капитан сборной Испании, выигравшей ЧМ-2026, получил отдых на «Парк де Пренс», а в «Класико» уже не доминировал так, как обычно.

Педри непривычно часто терял мяч и принимал неудачные решения в обоих поединках. А когда Ямаль не может повлиять на игру в заключительной трети поля, это заметно сказывается на всей команде.

Рафинью — одна из немногих звёзд, к которым можно отнестись снисходительнее: бразильский форвард только возвращается после травмы задней поверхности бедра, полученной в прошлом месяце, и пока не набрал оптимальную форму.

Но главная проблема — в обороне, где уровень игры заметно снизился. «Барселона» не может сохранить свои ворота в неприкосновенности в Лиге чемпионов уже 18 матчей подряд — с апреля прошлого года.

На этой неделе ситуация усугубилась: Хави Эспарт присоединился к находящимся в лазарете защитникам Эрику Гарсии, Жюлю Кунде и Андреасу Кристенсену. Универсальный 19-летний игрок, по прогнозам, пропустит семь недель из-за повреждения связок голеностопа.

Источники, близкие к команде, считают, что, когда в распоряжении Флика нет определённого числа основных игроков, его система с высоким прессингом может оголять оборону.

С этим наверняка согласились бы центрбеки Пау Кубарси и Жерар Мартин, которым на протяжении последней недели приходилось нелегко.

Возникает и вопрос, почему летом клуб не укрепил линию обороны левоногим центральным защитником. Помимо Мартина, который сам переквалифицировался из левого фулбека, в команде нет исполнителя, естественно подходящего на эту роль.

Кубарси (справа) проигрывает дуэль Камавинге перед победным голом «Реала» globallookpress.com

В начале летнего трансферного окна «Барселона» изучала возможность подписания Алессандро Бастони из «Интера», однако источники, знакомые с ситуацией, сообщили The Athletic, что Флик решил не добиваться более настойчиво перехода итальянца.

В феврале, после выездного поражения от «Атлетико» (0:4) в первой игре полуфинала Кубка Испании, подопечные пожаловались наставнику на риски, связанные с его атакующим стилем, учитывая, что важные футболисты, такие как Рафинья и Педри, были травмированы.

Однако источники в раздевалке настаивают, что сейчас команда и близко не испытывает такого раздражения: нынешняя ситуация гораздо менее драматична.

В этом клубе два поражения кряду всегда воспринимаются как тяжёлое бремя. Появляются сомнения, давление нарастает. Но коллектив Флика по-прежнему лидирует в Ла Лиге, опережая «Атлетико» на два очка, а «Реал» — на три.

«Барселона» всё ещё может попасть в первую восьмёрку общего этапа Лиги чемпионов и тем самым напрямую выйти в 1/8 финала, которая состоится в марте.

Правда, несколько из оставшихся пяти поединков будут непростыми: до Рождества каталонцам предстоит встретиться в том числе с «Астон Виллой» и «Манчестер Сити» — обе игры пройдут на «Камп Ноу».

После тренировки в среду футболисты «блауграны» организовали командный обед в тренировочном центре имени Жоана Гампера, пригласив весь состав первой команды.

Клуб устроил для игроков и тренерского штаба барбекю, чтобы все могли провести время вместе, поднять настроение и укрепить командный дух.

«Мы и ранее не были лучшей командой в истории, но и сейчас не превратились в полное ничтожество», — рассказал The Athletic источник, работающий в структуре первой команды.

«Подобные моменты случаются на протяжении любого футбольного сезона. Сезон очень длинный, и, как сказал главный тренер, главное — набрать форму к апрелю и маю».

Не ожидается, что Флик станет вносить серьёзные изменения. Его не считают тренером, склонным чрезмерно всё усложнять, а одной из главных сильных сторон немца с момента прихода в клуб летом 2024 года стала способность абстрагироваться от всей окружающей «Барселону» драмы.

Но сейчас для экс-рулевого «Баварии» и сборной Германии наступил, пожалуй, определяющий момент: ему предстоит продемонстрировать свои навыки управления командой.

К субботнему домашнему матчу с «Алавесом», занимающим седьмое место, в распоряжении «Барселоны» останутся всего четыре защитника первой команды: Жоау Канселу, Кубарси, Мартин и Алехандро Бальде.

«У нас не так много вариантов, но в "Ла Масии" есть исполнители, которых, вероятно, сейчас стоит привлечь к первой команде», — сказал Флик в воскресенье.

Хафиз Гариба globallookpress.com

18-летний центрбек Алекс Кампос, выступающий за вторую команду клуба — «Барсу Атлетик», — находился в запасе на матчах с ПСЖ и «Реалом». Ещё один вариант — 19-летний центрбек Хафиз Гариба, который впечатляюще начал сезон в составе резервной команды, выступающей в третьем дивизионе Испании, вместе с Кампосом.

Гариба начал предсезонную подготовку с первой командой, но не отправился с ней на сбор в тренировочный комплекс Сент-Джорджс-Парк в Англии: вирусная инфекция вывела его из строя более чем на неделю.

Кроме того, 19-летние Ландри Фарре и Гильем Виктор играли на позиции правого фулбека в «Барселоне Атлетик».

Флик даже упомянул, что на позиции центрбека может быть использован Френки де Йонг. По словам тренера, 29-летнего полузащитника сборной Нидерландов уже пробовали в этой роли на нескольких тренировках.

Все эти варианты далеки от идеальных, но именно в трудные моменты проявляется сила команды. В следующий вторник «Барселону» ждёт домашний матч с «Астон Виллой», а ещё через пять дней — выезд к «Атлетико». Для каталонцев это как раз тот случай, когда необходимо показать свой характер.