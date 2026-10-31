1 ноября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Севилья». Начало встречи — в 16:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.
«Хетафе»
Турнирное положение: в испанской Ла Лиге «Хетафе» занимает 17-е место, набрав 9 очков: 2 победы, 3 ничьи и 5 поражений.
Последние матчи: в 1/64 финала Кубка Испании «Хетафе» одержал победу над клубом «Лебрихана» (3:2). В десятом туре чемпионата Испании «Хетафе» проиграл на выезде «Атлетику» (0:4).
Не сыграют: в лазарете «Хетафе» находятся Хуанми, Марио Мартин, Хоан Мохика, Кристантус Уче и Заид Ромеро.
Календарь и таблица испанской Примеры
Состояние команды: благодаря победе в Кубке Испании «Хетафе» удалось прервать пятиматчевую безвыигрышную серию, которая насчитывала две ничьи и три поражения.
«Севилья»
Турнирное положение: «Севилья» занимает шестое место в чемпионате Испании, набрав 17 пунктов после 10 сыгранных матчей: 5 побед, 2 ничьих и 3 поражения.
Последние матчи: в Кубке Испании «Севилья» на выезде одержала победу над клубом Хорталеза (3:0). В матче десятого тура Ла Лиги «Севилья» на домашней арене переиграла «Осасуну» (2:0). В составе андалусийцев по голу забили Айзек Ромеро и Фелиш Коррея.
Не сыграют: в лазарете «Севильи» находится травмированный Маркан.
Состояние команды: в последних матчах «Севилья» одержала две победы, сыграла одну встречу вничью и в двух поединках потерпела поражение, при этом забив 10 голов и пропустив 10 мячей.
Статистика для ставок
- «Хетафе» занимает 17-е место в чемпионате Испании
- «Севилья» занимает 6-е место в чемпионате Испании
- В прошлом сезоне соперники обменялись победами: «Севилья» выиграла со счётом 1:0, «Хетафе» одержало победу со счетом 2:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Севильи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья оценивается в 3.05. На победу «Хетафе» — 3.15.
ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.77.
Прогноз: «Севилья» редко пропускает мячи, при этом забивает в среднем 2-3 мяча за игру. Гости вполне могут нанести поражение команде ниже классом. Есть вероятность, что «Севилья» увезёт три очка из Хетафе.
Ставка: Победа «Севильи» с коэффициентом 2.50.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 2 с коэффициентом 1.97.