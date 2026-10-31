«Севилья» увезёт три очка из Хетафе?

прогноз на матч 11-го тура Ла Лиги, ставка за 2.50

1 ноября в 11-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Хетафе» и «Севилья». Начало встречи — в 16:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.50.

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«Хетафе»

Турнирное положение: в испанской Ла Лиге «Хетафе» занимает 17-е место, набрав 9 очков: 2 победы, 3 ничьи и 5 поражений.

Последние матчи: в 1/64 финала Кубка Испании «Хетафе» одержал победу над клубом «Лебрихана» (3:2). В десятом туре чемпионата Испании «Хетафе» проиграл на выезде «Атлетику» (0:4).

Не сыграют: в лазарете «Хетафе» находятся Хуанми, Марио Мартин, Хоан Мохика, Кристантус Уче и Заид Ромеро.

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Календарь и таблица испанской Примеры

Состояние команды: благодаря победе в Кубке Испании «Хетафе» удалось прервать пятиматчевую безвыигрышную серию, которая насчитывала две ничьи и три поражения.

«Севилья»

Турнирное положение: «Севилья» занимает шестое место в чемпионате Испании, набрав 17 пунктов после 10 сыгранных матчей: 5 побед, 2 ничьих и 3 поражения.

Последние матчи: в Кубке Испании «Севилья» на выезде одержала победу над клубом Хорталеза (3:0). В матче десятого тура Ла Лиги «Севилья» на домашней арене переиграла «Осасуну» (2:0). В составе андалусийцев по голу забили Айзек Ромеро и Фелиш Коррея.

Не сыграют: в лазарете «Севильи» находится травмированный Маркан.

Состояние команды: в последних матчах «Севилья» одержала две победы, сыграла одну встречу вничью и в двух поединках потерпела поражение, при этом забив 10 голов и пропустив 10 мячей.

На что ставят в матче Хетафе — Севилья Букмекерские коэффициенты на матч Хетафе — Севилья: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Хетафе» занимает 17-е место в чемпионате Испании

«Севилья» занимает 6-е место в чемпионате Испании

В прошлом сезоне соперники обменялись победами: «Севилья» выиграла со счётом 1:0, «Хетафе» одержало победу со счетом 2:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Севильи» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.50. Ничья оценивается в 3.05. На победу «Хетафе» — 3.15.

ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.97 и 1.77.

Прогноз: «Севилья» редко пропускает мячи, при этом забивает в среднем 2-3 мяча за игру. Гости вполне могут нанести поражение команде ниже классом. Есть вероятность, что «Севилья» увезёт три очка из Хетафе.

2.50 Победа «Севильи» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Хетафе» — «Севилья» позволит вывести на карту выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Севильи» с коэффициентом 2.50.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.97 ТБ 2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч «Хетафе» — «Севилья» позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: ТБ 2 с коэффициентом 1.97.