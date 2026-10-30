прогноз на центральный матч АПЛ, ставка за 1.83

31 октября в рамках 9-го тура АПЛ сыграют «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 15:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Челси»

Перед матчем: «Челси» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 13 баллов при разнице мячей 17:15 за восемь встреч.

Последние матчи: В минувшей встрече «пенсионеры» потерпели поражение от «Ливерпуля» в рамках Кубка английской лиги — 1:1, 5:6 по пенальти.

До того команда проиграла «Тоттенхэму» (0:2) и обыграла «Эвертон» (2:0) в АПЛ.

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Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: «Челси» под руководством Хаби Алонсо показывает воистину рок-н-ролльный футбол, забивая и пропуская немало мячей.

«Синие» потихоньку адаптируются к требованиям испанца и вполне способны в дальнейшем побороться за место в топ-4, и уже делает в этом направлении определенные успехи, но поражение в предыдущем туре от многострадального «Тоттенхэма» немного усложняет данную задачу.

«Манчестер Юнайтед»

Перед матчем: «Манчестер Юнайтед» занимает шестнадцатое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 7 баллов при разнице мячей 10:13 за восемь встреч.

Последние матчи: В минувшей встрече «красные дьяволы» потерпели поражение от «Борнмута» в АПЛ — 0:3.

До того команда проиграла «Комо» (1:4) в ЛЧ и разошлась миром с «Лидсом» (1:1) в АПЛ.

Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» под руководством Майкла Каррика продолжает свое крушение, не выигрывая уже на протяжении девяти встреч.

Манкунианцы не выиграли ни одной встречи с сентября-месяца и могут в скором времени свою безвыигрышную серию продлить до двух месяцев.

На что ставят в матче Челси — Манчестер Юнайтед Букмекерские коэффициенты на матч Челси — Манчестер Юнайтед: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Челси» выиграл две встречи из пяти последних

«Манчестер Юнайтед» не выигрывал в девяти предыдущих встречах

В прошлом сезоне «Ман Юнайтед» дважды обыграл «Челси» — 2:1 дома и 1:0 на выезде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Челси» фаворитом с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.95, а победа «Манчестер Юнайтед» — в 4.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.56 и 2.30.

Прогноз: Последние игры обеих команд нельзя назвать хорошими, но кризис «Ман Юнайтед» куда серьезнее и «Челси» попробует этим воспользоваться.

1.83 Победа «Челси» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: Победа «Челси» за 1.83.

Прогноз: Также можно предположить, что «Челси» всухую обыграет многострадальных манкунианцев, даже несмотря на отсутствие на воротах Эмилиано Мартинеса.

3.60 Сухая победа «Челси» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.60 на матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 2600₽, общая выплата — 3600₽

Ставка: Сухая победа «Челси» за 3.60