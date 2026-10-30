25 октября в рамках 13-го тура РПЛ сыграют «Родина» и «Краснодар». Начало встречи — в 19:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.
«Родина»
Перед матчем: «Родина» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 балла при разнице мячей 13:27 за 12 встреч.
Последние матчи: В минувшей встрече «Родина» потерпела поражение от «Оренбурга» в рамках Кубка России — 1:2.
До того команда обыграла «Факел» (2:1) и разошлась миром с «Оренбургом» (2:2) в РПЛ.
Состояние команды: «Родина» играет весьма результативно, но зачастую это и становится проблемой для столичной команды, которая борется за выживание в РПЛ.
После смены тренера, команда не проигрывала в последних двух встречах чемпионата страны и могла заработать очки в кубковой встрече против «Оренбурга».
«Краснодар»
Перед матчем: «Краснодар» после двенадцати встреч занимает четвертое место в РПЛ, набрав 23 очка при разнице мячей 20:14.
Последние матчи: В минувшей встрече «быки» обыграли «Динамо» в рамках Кубка России — 2:1.
До того команда разошлась миром с «Балтикой» (1:1) и «Локомотивом» (3:3) в РПЛ.
Состояние команды: «Краснодар» после мощного старта сезона сильно забуксовал и не мог одержать ни одной победы в октябре в официальных матчах до кубковой игры против «Динамо».
«Быки» пока выпали из тройки, но плотность между первыми пятью командами РПЛ крайне высока, что пока рано говорить о потере шансов на титул.
Статистика для ставок
- «Родина» выиграла одну встречу в пяти предыдущих официальных
- «Краснодар» не побеждал в шести последних матчах в рамках РПЛ
- Единственный матч состоялся в 2024-м году — «Краснодар» обыграл москвичей со счетом 3:0 в рамках «товарняка»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Краснодар» фаворитом с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.30, а победа «Родины» — в 4.90.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.58 и 2.26.
Прогноз: «Родина» имеет серьезные проблемы в обороне и вполне способен пропустить от «быков» в каждом из таймов
Ставка: «Краснодар» забьет в обоих таймах за 2.35.
Прогноз: Также можно предположить, что проблемы москвичей в защите способны помочь «Краснодару» одержать уверенную победу на выезде.
Ставка: Победа «Краснодара» с форой -1,5 за 2.60