прогноз на матч чемпионата России по футболу, ставка за 2.06

25 октября в рамках 13-го тура РПЛ сыграют «Родина» и «Краснодар». Начало встречи — в 19:45 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК BetBoom 10 000 рублей. Получить фрибет →

«Родина»

Перед матчем: «Родина» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 24 балла при разнице мячей 13:27 за 12 встреч.

Последние матчи: В минувшей встрече «Родина» потерпела поражение от «Оренбурга» в рамках Кубка России — 1:2.

До того команда обыграла «Факел» (2:1) и разошлась миром с «Оренбургом» (2:2) в РПЛ.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Родина» играет весьма результативно, но зачастую это и становится проблемой для столичной команды, которая борется за выживание в РПЛ.

После смены тренера, команда не проигрывала в последних двух встречах чемпионата страны и могла заработать очки в кубковой встрече против «Оренбурга».

«Краснодар»

Перед матчем: «Краснодар» после двенадцати встреч занимает четвертое место в РПЛ, набрав 23 очка при разнице мячей 20:14.

Последние матчи: В минувшей встрече «быки» обыграли «Динамо» в рамках Кубка России — 2:1.

До того команда разошлась миром с «Балтикой» (1:1) и «Локомотивом» (3:3) в РПЛ.

Состояние команды: «Краснодар» после мощного старта сезона сильно забуксовал и не мог одержать ни одной победы в октябре в официальных матчах до кубковой игры против «Динамо».

«Быки» пока выпали из тройки, но плотность между первыми пятью командами РПЛ крайне высока, что пока рано говорить о потере шансов на титул.

На что ставят в матче Родина — Краснодар Букмекерские коэффициенты на матч Родина — Краснодар: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Родина» выиграла одну встречу в пяти предыдущих официальных

«Краснодар» не побеждал в шести последних матчах в рамках РПЛ

Единственный матч состоялся в 2024-м году — «Краснодар» обыграл москвичей со счетом 3:0 в рамках «товарняка»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Краснодар» фаворитом с коэффициентом 1.64. Ничья оценена в 4.30, а победа «Родины» — в 4.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.58 и 2.26.

Прогноз: «Родина» имеет серьезные проблемы в обороне и вполне способен пропустить от «быков» в каждом из таймов

2.35 «Краснодар» забьет в обоих таймах Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Родина» — «Краснодар» принесёт прибыль 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: «Краснодар» забьет в обоих таймах за 2.35.

Прогноз: Также можно предположить, что проблемы москвичей в защите способны помочь «Краснодару» одержать уверенную победу на выезде.

2.60 Победа «Краснодара» с форой -1,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Родина» — «Краснодар» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Победа «Краснодара» с форой -1,5 за 2.60