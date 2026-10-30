прогноз на матч 11-го тура Ла Лиги, ставка за 2.13

31 октября в матче 11-го тура чемпионата Испании по футболу сыграют «Барселона» и «Алавес». Начало встречи — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.13.

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«Барселона»

Турнирное положение: каталонская команда продолжает лидировать в испанской Примере. В настоящий момент в активе «блаугранас» 27 зачетных баллов.

За 10 матчей «сине-гранатовые» смогли забить 40 мячей, а пропустили всего 11.

Последние матчи: в прошлом туре коллектив из Барселоны проиграл «Реалу» (1:2), а до этого победил «Бетис» (5:2).

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Также каталонцы уступили «ПСЖ» (2:4), но выиграли у «Галатасарая» (4:1) в Лиге чемпионов.

Календарь и таблица испанской Примеры

Не сыграют: в стане коллектива из одноименного города травмированы Дани Ольмо, Руни Барджи, Эрик Гарсия и Хави Эспарт.

Состояние команды: подопечные Ханса-Дитера Флика проиграли только один матч в текущем сезоне Примеры и являются главными фаворитами сезона. «Барселона» однозначно будет бороться за титулы во всех турнирах, в которых принимает участие.

«Алавес»

Турнирное положение: команда из города Витория-Гастейс располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

«Алавес» за 10 матчей смог набрать 12 очков, забил 14 мячей, а пропустил 11 голов.

Последние матчи: в прошлых турах коллектив сыграл вничью с «Малагой» (1:1), но проиграл «Сельту» (1:2) и «Атлетико» (1:2).

До этого же «Алавес» также поделил очки с «Атлетико» (0:0), но уступил «Валенсии» (0:1) и «Расингу» (1:2).

Не сыграют: травмирован Микель Родригес, дисквалифицирован Факундо Гарсес.

Состояние команды: подопечные Кике Флореса вряд ли смогут побороться за высокие места, а главной задачей является избежать борьбы за выживание.

Думается, что «Алавес» способен быть середняком в текущем сезоне: у команды все для этого есть.

На что ставят в матче Барселона — Алавес Букмекерские коэффициенты на матч Барселона — Алавес: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Барселона» проиграла 2 последних матча

«Алавес» не может победить на протяжении 6 матчей

В последней очной игре «Барселона» проиграла «Алавесу» со счетом 0:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Барселона» в этом поединке является фаворитом. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.10. Ничья оценивается в 10.50, тогда как победа «Алавеса» — в 24.00.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.20, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 3.90.

Прогноз: «Барселона», конечно, на голову сильнее, но вполне может не выиграть крупно.

2.13 победа Алавеса с форой+2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.13 на матч «Барселона» — «Алавес» принесёт прибыль 1130₽, общая выплата — 2130₽

Ставка: победа «Алавеса» с форой+2,5 за 2.13.

Прогноз: команды играют результативно, поэтому вполне можем ждать большое количество голов.

2.20 тотал больше 4,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Барселона» — «Алавес» принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал больше 4,5 за 2.20.