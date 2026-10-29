В этом экспрессе разберём матч в Лиге PARI, а также встречи в чемпионатах Франции и Португалии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.06.

«Велес» — «Спартак» Кострома

Футбол. Лига PARI

Московский «Велес» после 16 туров Лиги PARI набрал 27 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Команда одержала восемь побед, трижды сыграла вничью и потерпела пять поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 20:19.

В последних пяти матчах москвичи выступали нестабильно. 10 октября они обыграли «Урал» со счётом 2:1, а 18 октября разошлись миром с «Шинником» — 1:1. Затем «Велес» дважды уступил «Волге»: сначала проиграл со счётом 0:1, а в другой встрече — 1:2. Ещё один матч завершился ничьей с «Торпедо» — 1:1.

Костромской «Спартак» также одержал восемь побед в текущем сезоне Лиги PARI. На счету команды три ничьи и четыре поражения после 15 туров. Коллектив набрал 27 очков и находится в верхней части турнирной таблицы. Разница мячей — 21:15.

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В последних пяти встречах спартаковцы добились двух побед. 13 октября они обыграли «Челябинск» в матче Пути регионов Кубка России со счётом 1:0, а 17 октября одолели «Ленинградец» в чемпионате — 2:0. Однако затем команда потерпела три поражения подряд: уступила «Шиннику» со счётом 1:2, «Арсеналу» — 2:3, а «Уралу» — 1:2.

«Велес» сохраняет неплохую форму. В последних пяти матчах Лиги PARI поражения от «Волги» стали единственными неудачами команды. На домашнем поле москвичи также выступают достаточно уверенно: в восьми встречах чемпионата они одержали пять побед.

Ставка: «Велес» не проиграет за 1.53.

«Гавр» — «ПСЖ»

Футбол. Чемпионат Франции

После восьми туров чемпионата Франции «Гавр» набрал всего два очка и занимает последнее место. Отставание от «Страсбурга», располагающегося в зоне переходных матчей, составляет пять баллов. Тем не менее списывать команду Дидье Дигара со счетов пока рано. В двух предыдущих сезонах тренер спасал северян от вылета, несмотря на ограниченные ресурсы клуба.

Определённые поводы для оптимизма есть и сейчас. «Гавр» сыграл вничью с «Лионом» (1:1), минимально уступил дома «Монако», а в прошлом туре едва не совершил впечатляющий камбэк в матче с «Марселем». Проигрывая со счётом 0:4, команда сумела забить три мяча. Однако против менее статусных соперников северяне часто испытывают трудности: на своём поле они уступили «Бресту» (1:2) и «Осеру» (1:3).

Историческое преимущество в очных встречах принадлежит парижанам. «ПСЖ» обыгрывал «Гавр» ещё в те времена, когда сам не считался одним из главных фаворитов французского футбола. С 1999 года парижане имеют подавляющее преимущество в противостоянии: за последние 26 лет они одержали 12 побед и лишь однажды разошлись миром.

После ничьих с «Ренном» и «Лиллем» (оба матча завершились со счётом 2:2), а также домашнего поражения от «Монако» казалось, что парижане выйдут на пик формы ближе к зиме. Однако Луис Энрике сумел наладить игру команды. «ПСЖ» выиграл восемь матчей подряд, в том числе одержал победы над «Манчестер Сити» (4:2) и «Барселоной» (4:2) в Лиге чемпионов.

Успешно парижане выступают и во внутреннем первенстве. На выезде они обыграли «Марсель» со счётом 2:1, а в прошлом туре справились с «Лионом» — 2:0. Победа позволила «ПСЖ» единолично возглавить турнирную таблицу.

После еврокубковых встреч Луис Энрике обычно проводит масштабную ротацию, но на этот раз у «ПСЖ» была возможность подготовиться к матчу без дополнительной нагрузки в середине недели. Поэтому парижане могут выставить состав, близкий к основному, хотя кадровые потери остаются существенными. Хвича Кварацхелия перенёс операцию и вряд ли сыграет до конца сезона. Также недоступны Маркиньос и Усман Дембеле.

Ставка: Обе команды забьют за 1.66.

«Каса Пиа» — «Спортинг» Лиссабон

Футбол. Чемпионат Португалии

Похоже, период неудач для «Каса Пии» постепенно подходит к концу. Одна из слабейших команд чемпионата Португалии неожиданно отпраздновала три виктории в четырёх последних матчах и смогла покинуть последнее место в таблице.

Кубковую победу над «Альпендорадой» из четвёртого дивизиона со счётом 1:0 трудно назвать серьёзным достижением, однако успехи в матчах с «Эшторилом» (2:1) и «Эштрелой» (2:0) заслуживают внимания.

В семи последних поединках «Спортинг» одержал лишь три победы. После поражения от ЛАСКа в Лиге чемпионов со счётом 2:3 лиссабонцы неожиданно уступили дома «Академику Визеу» в чемпионате Португалии. При этом команда нанесла 28 ударов и владела мячом более 70% игрового времени, но так и не смогла добиться нужного результата.

В матче Кубка португальской лиги против «Маритиму» (2:1) главный тренер Руй Боржес задействовал частично резервный состав. «Львы» прошли дальше, однако и эта встреча оказалась для них непростой.

На фоне таких результатов догнать лидирующий «Порту», оторвавшийся уже на девять баллов, становится всё сложнее. Команде необходимо стабилизировать игру и перестать терять очки в матчах, где она считается фаворитом.

Ставка: ТБ 2.5 гола за 1.60.

4.06 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.06.