Затишье в сфере подписания новобранцев на просторах Российской Премьер-лиги продлится вплоть до января 2027, что не мешает отечественным коллективам уже присматривать потенциальное усиление. Больше всех в данном направлении преуспел «Рубин», к которому на тренировочных сборах присоединился Танги Ндомбеле, известный по выступлениям за «Лион», «Тоттенхэм» и «Наполи».

Израсходованные авансы

Слава академии французского «Генгама», имеющей официальное название «L'Akademi», распространилась далеко за пределы региона Бретань и вышла на уровень всей страны, как один из важнейших центров подготовки молодых талантов. Именно там билет в профессиональную гавань получил Ндомбеле, который прошел далее через огонь, воду и медные трубы в «Амьене», обрастая мышцами в Лиге 2, прежде чем взор на него обратили в «Лионе», возглавляемом мэтром Брюно Женезьо.

Под крылом французского специалиста собралась обойма из игроков солидного качества, включая нападающего Мемфиса Депая, плеймейкера Уссема Ауара, правого вингера Бертрана Траоре, стража ворот Антони Лопеша, — к чести Танги, он практически сходу пришелся ко двору, заняв место в средней линии. Структура Женезьо представляла из себя выверенную схему 4-2-3-1, в которой многожильному Ндомбеле досталась роль «восьмерки», успевающей отбирать мяч, продвигать его вперед и ассистировать партнерам по команде.

Метрики хавбека целиком и полностью соответствовали широкому спектру его задач в сезоне 2017/2018 — шесть результативных передач, точность пасов 89%, восемь созданных явных голевых моментов, 77% успешного дриблинга и 61% выигранных единоборств в среднем за матч. Универсальный солдат Брюно продолжил радовать публику на «Парк Олимпик Лионне» и в следующей кампании, пополнив результативную копилку одним забитым мячом и семью ассистами, что, в совокупности со вкладом Ндомбеле в бронзовые награды «ткачей», поместили его в квартет сильнейших исполнителей Лиги 1, где он пропустил вперед только Килиана Мбаппе, Флорьяна Товена и Неймара.

Очередь из желающих не заставила себя ждать, и среди потенциальных претендентов на Танги фигурировали даже мадридский «Реал» и «Барселона», однако, в конечном итоге, француз остановился в более скромном пристанище, перейдя летом 2019 в «Тоттенхэм», находящийся на гребне волны при Маурисио Почеттино и остановившийся в шаге от «ушастого» трофея Лиги чемпионов УЕФА, за 62 млн евро. Энергозатратные тренировки аргентинского наставника и интенсивный темп АПЛ надломили здоровье Ндомбеле, который облюбовал лазарет «шпор» в дебютном сезоне, проведя там в общей сложности девяносто дней.

Танги Ндомбеле globallookpress.com

Требовательность Почеттино в сравнении с методикой его сменщика — Жозе Моуринью наверняка показалась полузащитнику детским лепетом, ведь «The Special One» в чрезвычайной травматичности винил исключительно Танги, слишком халатно относящегося к делу. Лед частично растаял в розыгрыше английского первенства 2020/2021, когда воспитанник «Генгама» зарезервировал за собой статус основного (28 из 33 появлений в старте) и отчасти напомнил себя образца «Лиона», активно действуя в центральной зоне: 3+2, 86% точных пасов, 75% удачных обводок, 62% выигранных дуэлей на земле и 36% в воздухе.

Ренессанс продлился недолго, и уже в январе 2022 представители «Тоттенхэма» отправили балласт обратно на восток Франции, пытаясь провернуть схему с «Лионом» об обратном выкупе за 65 млн евро, на что, естественно, в лагере «олимпийцев» покрутили пальцем у виска и спустя полгода вернули некогда яркого исполнителя лондонцам. Синусоида карьеры Ндомбеле резко устремилась вниз, и, несмотря на то, что его трофейная комната пополнилась итальянским скудетто и золотыми медалями Суперлиги Турции в придачу с Суперкубком страны во время аренд в «Наполи» и «Галатасарай» соответственно, какой-либо внушительный вклад в эти триумфы француз не внес, выйдя с первых минут за две кампании кряду лишь двенадцать раз.

Вздохнуть полной грудью как «Тоттенхэм», так и Танги наконец сумели в июне 2024, чему поспособствовало окончание контракта, и хавбек, как и мечтал, сразу купил билеты на родину, оказавшись в расположении «Ниццы». Там он сформировал тандем в середине поля с Хишамом Будауи, перестраиваясь в паре между расстановками 3-4-3 и 4-2-3-1, в которых, согласно тепловой карте SofaScore, Ндомбеле тяготел к левому краю, вновь отличаясь огромным объемом проделанной работы в первой части чемпионата Франции — 2 результативные передачи при xA 1.35, 1.1 ключевых передач, 1.9 отборов, 3.7 возвратов мяча, 57% выигранных единоборств.

Пубалгия поставила крест на дальнейшем перформансе Танги, заставив его смириться с больничной койкой на протяжении 222 дней, что, конечно, сказалось на позициях полузащитника в «Ницце». Клеймо «сбитого летчика» приклеилось к 29-летнему игроку, удостоившемуся в прошлом сезоне только трех появлений в старте, и которого боссы «орлят» штамповали, как неликвид, не рискнув пролонгировать с ним трудовое соглашение.

Никаких гарантий

Колесо фортуны сыграло с Ндомбеле злую шутку, запустив нескончаемый регресс полузащитника, который из года в год опускается все ниже и ниже по профессиональной лестнице, ностальгируя о периоде, когда за ним в Лион прилетели менеджеры «Тоттенхэма» с полным чемоданом денег. Теперь ему остается довольствоваться рыночной стоимостью 2 млн евро на портале Тransfermarkt и категорией «свободного агента», за что посыпать пеплом Танги должен лишь собственную голову, задвинув футбол на второй план и испытывая серьезные проблемы с дисциплиной — лишний вес, лень и отсутствие тонуса прилагаются.

Просмотр в «Рубине» для такого мастера — не просто тревожный звоночек, а пронзительный бой в колокола, причем никто не обещает, что казанцы по завершении всех тренировочных сессий включат француза в заявку зимой. Наверняка агенты Ндомбеле затребуют для клиента нескромную заработную плату в пределах 1.5-2 млн евро в год, что, несомненно, риск для «красно-зеленых» за «кота в мешке», и, если услышат отказ, то переместятся на рынок Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии либо Китая, где все-таки добьются приемлемых условий для Танги.

С другой стороны, казанцы сейчас вовсе не в том положении, чтобы перебирать вариантами и вполне могут решиться на авантюру, учитывая плачевную картину в компоненте доставки мяча вперед и доведения комбинаций до логического финала. Избавившись от Рашида Рахимова и заполучив Франка Артигу, «Рубин» рассчитывал сбросить маску «унылой команды», однако переоценил возможности испанского специалиста, который затянул коллектив в трясину.

Единственное, чем 50-летний экс-рулевой «красно-зеленых» способен похвастаться в текущем розыгрыше РПЛ — триумфы над соседями по турнирной таблице «Акроном» и махачкалинским «Динамо», разбавившие нескончаемую череду ничьих со счетом 1:1. Затем Артига растерял миролюбивый характер и уныло распрощался с Казанью, уступив в последних трех турах чемпионата России московскому «Динамо» (0:1), «Спартаку» (0:4) и «Крыльям Советов» (0:2), как можно заметить, в атаке подопечные испанца регулярно выбрасывали белый флаг, что, глядя на комплектацию состава, не слишком удивляет, так как порой львиную долю обоймы (6 полевых игроков) занимали номинальные защитники, правда данный факт совсем не оправдывает бесхитростную модель Франка, который на фоне беззубых потуг впереди не смог выстроить хоть мало-мальски надежную оборону.

Франк Артига rubin-kazan.ru

Преодоление центра поля — ахиллесова пята нынешнего «Рубина», в связи с чем, даже побитый жизнью Ндомбеле выглядит, как ценный актив, особенно держа в уме его цифры при игре в амплуа «восьмерки». Безусловно, не следует предвкушать, что Танги задействует весь арсенал навыков, однако, пожертвовав его черновой работой, можно сместить акцент на созидательных способностях, чтобы казанцы забивали в ворота оппонентов больше одного гола не только по редким праздникам.

Ранее эксперименты «красно-зеленых» с приглашением именитых полузащитников имели диаметрально противоположные исходы — Янн М’Вила в те редкие моменты, когда его не накрывали хандра и депрессия, демонстрировал эталонный уровень, в свою очередь, Александр Сонг, чей послужной список содержал лондонский «Арсенал», «Барселону» и «Вест Хэм», сосредоточился на отбывании номера. Камерунец громко хлопнул дверью в Казани, запустив целый ряд финансовых разбирательств и обоюдных претензий, и вышел сухим из воды, прихватив неустойку в размере 2 млн евро.