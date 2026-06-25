На стадионе не спрашивают, знаешь ли ты испанский — здесь просто кричат «Vamos!», и все понимают. Это слово стало универсальным языком энергии, победы и единства. The Athletic объясняет, как простой глагол превратился в культурный феномен, объединяющий спортсменов и болельщиков по всему миру.

Англия — Хорватия — 4:2. Французский арбитр, немецкий главный тренер и 22 игрока, представляющие свои сборные. Лишь двое из них прежде играли в Испании. Казалось бы, трудно представить матч, в котором с поля вдруг раздастся возглас «Vamos!» — слово, которое чаще всего переводят как «вперед!» или «давай!».

Но именно это выкрикнул Нони Мадуэке после того, как ушел от Йошко Гвардиола, неловко пробил-прострелил в сторону ворот и попал в выставленную ногу Марио Пашалича у ближней штанги. После очередного рейда в штрафную он жестом призвал английских болельщиков за воротами добавить шума.

Нони Мадуэке и Йошко Гвардиол globallookpress.com

В тот момент такая реакция показалась несколько неожиданной. Мадуэке родился в Барнете на севере Лондона в семье нигерийских родителей и выступал за четыре клуба из английской столицы, а между этим провел пять лет в голландском ПСВ.

Но существует несколько причин, по которым именно это слово могло первым прийти ему в голову. Не в последнюю очередь — благодаря многонациональному набору партнеров по команде и тренеров, с которыми Мадуэке делил раздевалку на протяжении карьеры.

Одна из таких причин — Джуд Беллингем, полузащитник сборной Англии, выступающий за «Реал» с 2023 года. В интервью ITV через три месяца после перехода Беллингема спросили, почему он выкрикнул «Vamos!» в матче против Шотландии.

Джуд Беллингем globallookpress.com

В Испании я постоянно напоминаю себе использовать это слово, особенно на поле, когда оно может подбодрить партнеров по команде. А потом приезжаю в сборную Англии, продолжаю говорить то же самое, а ребята смотрят на меня так, будто спрашивают: «Ты вообще о чем?» Джуд Беллингем полузащитник «Реала» и сборной Англии

Как бы то ни было, тот факт, что большинство английских болельщиков сразу поняли возглас Мадуэке как испанский призыв к борьбе, а телевизионные камеры без труда позволили считать его по губам, наглядно показывает, насколько популярным стало слово «Vamos!». Но причины этого явления требуют более пристального разбора.

Доктор Чусс Мартин, приглашенный лектор по лингвистике Кембриджского университета, предлагает несколько объяснений. Его первая теория — о культурном влиянии испаноязычного футбола — уже многое проясняет, в том числе то, как «vamos» впервые появилось на наших экранах.

Моя первая мысль заключается в том, что его популярность отчасти обусловлена успехом Ла Лиги и таких испаноязычных звезд, как Лионель Месси. Если смотреть шире, можно утверждать, что современный футбол приобрел определенный испаноязычный акцент благодаря влиянию игроков, тренеров, клубов и болельщиков из Испании и Латинской Америки. В этом контексте слово стало легко узнаваемым практически для всех. Чусс Мартин приглашенный лектор по лингвистике Кембриджского университета

С лингвистической точки зрения влияние Ла Лиги в конце 2000-х годов было весьма ощутимым. В эпоху великого противостояния Лионеля Месси и Криштиану Роналду, когда легендарная «Барселона» Пепа Гвардиолы сражалась с мадридским «Реалом» Жозе Моуринью, испанский футбол превратился в глобальное шоу. Вместе с ним в футбольный лексикон проникали новые слова и выражения, придавая ему все более выраженный испанский колорит.

Криштиану Роналду и Лионель Месси globallookpress.com

«Эль-Класико» стало ареной противостояния тики-таки и «галактикос», а раскатистые «р», четкие гласные и характерное звучание испанских имен — от Рауля до Давида Вильи — ежедневно доносились в британские гостиные через телевизионные трансляции.

Эмоциональный, театральный стиль комментария, вдохновленный ранними латиноамериканскими радиотрансляциями, подарил болельщикам целый ряд культовых фраз: «Encara Messi», «Golazo» и знаменитое протяжное «Гооооол!», которое вскоре зазвучало и на дворовых футбольных площадках.

Некоторые языки начинают тесно ассоциироваться с определенными культурными сферами. В классической музыке это итальянский язык: staccato, crescendo, allegro. Во французской кухне — chef, soufflé, à la carte и многие другие термины. Многие слова из этих областей постепенно выходят далеко за пределы тех сообществ, где они возникли. Думаю, с испанским языком в футболе произошло нечто похожее. Чусс Мартин приглашенный лектор по лингвистике Кембриджского университета

Особенно это касается молодого поколения болельщиков и самих футболистов. Постоянное присутствие испанских выражений в футбольной среде привело к тому, что многие из них естественным образом вошли в нашу собственную футбольную речь и повседневное восприятие игры.

Мартин приводит в пример еще одно культурное спортивное явление, уже с более пристальным вниманием к самому слову «vamos» — Рафаэля Надаля.

С момента своей первой победы на турнире «Большого шлема» в 2005 году и до 22-го титула в 2022-м Надаль суммарно провел четыре года в статусе первой ракетки мира.

Его невероятная самоотдача, бойцовский характер и неугасающая энергия покорили миллионы болельщиков по всему миру. Практически каждый затяжной розыгрыш, особенно тот, что завершался эффектным выигранным очком, сопровождался фирменным возгласом испанца.

Рафаэль Надаль globallookpress.com

Наряду с его хлестким форхендом и майками без рукавов, одной из визитных карточек Надаля на протяжении всей карьеры было «Vamos!», которое он выкрикивал после важных розыгрышей. Часто этот крик сопровождался эмоциональным жестом сжатого кулака и стал символом его экспрессивного, страстного поведения на корте и умения никогда не сдаваться. Чарли Экклшер старший теннисный обозреватель The Athletic

Разумеется, для испаноязычного Надаля слово «vamos» было совершенно естественным способом выразить эмоции — так же, как сегодня для его соотечественника Карлоса Алькараса. Однако, как это часто бывает в спорте, молодые атлеты стремятся подражать своим кумирам.

Когда-то баскетболисты копировали Майкла Джордана, высовывая язык во время проходов к кольцу, а футболисты перенимали манеру Криштиану Роналду готовиться к исполнению штрафных ударов. По той же причине многие современные теннисисты добавили «vamos» в собственный эмоциональный арсенал.

Британец Кэмерон Норри связывает появление этого слова в своей речи с влиянием аргентинского тренера. Австриец Доминик Тим пошел еще дальше и объединил его с местным сленговым выражением «Bam oida», создав вариант «bamos», который по звучанию близок к испанскому произношению. Это лишь одна из многочисленных граней наследия Надаля: традиционное английское «come on» перестало быть фразой по умолчанию.

До Надаля в теннисе уже было немало выдающихся испанских игроков. Но никто из них не демонстрировал эмоции настолько открыто и ярко. Поэтому его можно считать своего рода «нулевым пациентом» эпидемии «vamos», которую сегодня мы наблюдаем во всем спортивном мире. Чарли Экклшер старший теннисный обозреватель The Athletic

Помимо культурного и исторического значения, существует и более простое объяснение популярности «vamos»: это просто очень удачное и приятное слово для эмоционального выкрика.

Мартин подчеркивает, что не стоит сводить все исключительно к фонетике. По его мнению, успех слова объясняется «сочетанием исторических, фонетических, семантических и прагматических факторов». Однако все же дает пояснение, почему именно это выражение так хорошо подходит для всплеска эмоций и выброса адреналина в ключевые моменты игры.

Это чрезвычайно эффективное слово для вовлечения публики. Оно очень звучное, и его легко произносить громко. Что особенно важно, любую из двух гласных можно растянуть на несколько секунд: «Vamooooos!». Благодаря этому оно идеально подходит для кричалок, празднования успеха и любых коллективных всплесков эмоций. Многие популярные кричалки построены по схожему принципу: у них есть четкое начало и протяжный звуковой элемент, который может подхватить толпа. Вспомните знаменитое «Marchons, Marchons!» в «Марсельезе», где значительная часть эмоционального эффекта возникает именно тогда, когда слово превращается в протяжное «Marchooooons!» Чусс Мартин приглашенный лектор по лингвистике Кембриджского университета

Кроме того, начальный звук придает слову дополнительную ударность. В процессе эволюции испанского языка из латыни различие между буквами v и b практически исчезло. Если звук v относится к так называемым фрикативным — когда воздух проходит между нижней губой и зубами, — то b является взрывным согласным, произносимым с участием обеих губ. В современном испанском оба знака передают практически один и тот же звук, который гораздо ближе к английскому b, чем к английскому v.

Луис Суарес globallookpress.com

«Слово начинается со звонкого взрывного согласного, — продолжает Мартин. — При его произношении поток воздуха сначала блокируется, тогда как голосовые связки продолжают вибрировать. Давление накапливается, а затем резко высвобождается при переходе к следующей гласной. Именно этот взрывной эффект делает начало слова четким, энергичным и особенно подходящим для эмоциональных выкриков».

Буквально слово «vamos» представляет собой форму первого лица множественного числа глагола «идти» в настоящем времени — «мы идем». Однако, как объясняет Мартин, его значение давно вышло за рамки чисто грамматической функции.

Семантически «vamos» постепенно превратилось в более универсальное выражение коллективной энергии. Это нечто среднее между «давай», «вперед», «продолжаем», «не сдаемся» и «мы справимся». Интересно то, что «vamos» почти никогда не адресовано кому‑то конкретному. Оно создает группу, в которую одновременно входят и говорящий, и те, к кому он обращается. Говорящий сам является частью этой группы. Поэтому «vamos» выражает не просто призыв к действию, а ощущение совместного участия в происходящем. Для спортивной аудитории такой элемент коллективности имеет огромное значение. Чусс Мартин приглашенный лектор по лингвистике Кембриджского университета

Даже если иностранцы не всегда улавливают подобные смысловые нюансы, язык тела, который обычно сопровождает возглас «Vamos!», прекрасно передает его эмоциональный заряд.

«Сегодня многие болельщики отлично понимают, когда уместно использовать это слово, даже не владея испанским языком, — говорит Мартин. — Все факторы, о которых мы говорили, — его культурное значение, богатство смыслов и звучание — помогли ему стать, пожалуй, частью международного футбольного словаря».

Именно поэтому сегодня «vamos» можно услышать практически везде: от стадионов Ла Лиги до матчей АПЛ, от теннисных кортов до дворовых площадок. Слово, некогда принадлежавшее исключительно испанскому языку, постепенно превратилось в универсальный спортивный символ эмоций, единства и веры в успех.