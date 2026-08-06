Goal.com отмечает важность подписания «Арсеналом» Бруну Гимарайнса в том, чтобы стать доминирующей силой в английском футболе.

Это была одна из самых затяжных трансферных саг нынешнего лета, однако теперь всё идёт к тому, что «Арсенал» всё же совершит громкий трансфер капитана «Ньюкасла» Бруну Гимарайнса.

После одного отклонённого предложения и множества информационных вбросов и уловок «Канониры» наконец близки к заключению сделки в 75 млн фунтов по 28-летнему бразильскому полузащитнику, который хочет перейти в лондонский клуб, несмотря на нежелание «Сорок» с ним расставаться.

Этот трансфер способен стать не только судьбоносным для «Арсенала», но и серьёзно повлиять на расстановку сил во всей АПЛ, поскольку его наставник Микель Артета стремится построить команду, способную доминировать на протяжении многих лет.

Микель Артета globallookpress.com

Универсальный хавбек

Если «Арсеналу», как и ожидается, удастся оформить трансфер Бруну, будет сложно найти более сбалансированную полузащиту во всей Европе.

Гимарайнс сам по себе считается одним из лучших центрхавов мира. Бразилец не только неутомимо работает без мяча и агрессивно действует в отборе, но и обладает хладнокровием и отличным видением поля, позволяющими ему разрезать передачами оборону соперника.

Кроме того, он умеет завершать атаки и регулярно забивает сам. Это подтверждают его 15 результативных действий (голы и ассисты) в матчах английской Премьер-лиги в прошлом сезоне — лучший на сегодня показатель в его карьере.

Значимость Бруну для «Ньюкасла» подчёркивает и статистика: с момента его перехода из «Лиона» в январе 2022 года «Сороки» выиграли лишь два из 16 матчей, которые он пропустил. По данным Opta, с Гимарайнсом в составе команда набирает в среднем 1,8 очка за игру, а без него этот показатель падает до 0,7.

На ЧМ-2026 28-летний игрок был одним из главных творцов атак сборной Бразилии. Наряду с ещё одной трансферной целью «Арсенала» Винисиусом Жуниором он, пожалуй, был самым важным игроком «Селесао», отдав четыре ассиста в четырёх матчах, прежде чем команда Карло Анчелотти выбыла из турнира в 1/8 финала. Больше голевых пасов сделал только француз Майкл Олисе.

Не менее важно и то, что Гимарайнс — опытный лидер, уже доказавший свой класс в АПЛ. Он добавит «Арсеналу» опыта и мудрости команде, которая по-прежнему остаётся относительно молодой, тогда как сам бразилец находится на пике карьеры.

Идеальный баланс

Если объединить универсальные качества Бруну с работоспособностью и оборонительной мощью Деклана Райса, а также с интеллектом и креативностью Мартина Эдегора или Эберечи Эзе, то обновлённая полузащита «Канониров» станет настоящим кошмаром для любого соперника.

Деклан Райс globallookpress.com

Скорее всего, Гимарайнс займёт место рядом с Райсом и позади Эдегора, действуя в роли центрхава «бокс-ту-бокс». Он добавит новое измерение и без того грозной средней линии команды, чаще подключаясь к атакам, чем, например, Мартин Субименди или Майлз Льюис-Скелли.

При этом бразилец способен принести пользу не только впереди. По ряду оборонительных показателей прошлого сезона он превзошёл нынешних центральных полузащитников «Арсенала».

В среднем за 90 минут он выигрывал больше единоборств, чем любой из них (6,1), а также совершал больше успешных отборов (1,6). По количеству возвратов мяча его опередил только Райс — 5,2 против 5,0 за игру в среднем, согласно данным Opta.

Не стоит забывать и о глубине состава лондонцев. На скамейке будут такие исполнители, как Мартин Субименди, Льюис-Скелли, Микель Мерино и юный талант Макс Дауман. Такой подбор игроков позволяет «Арсеналу» вновь всерьёз бороться за трофеи сразу на нескольких фронтах.

«Вывести клуб на другой уровень»

Рулевой «Арсенала» Микель Артета открыто заявляет, что хочет вывести команду, уже ставшую чемпионом Англии, на ещё более высокий уровень. Именно этим объясняется настойчивый интерес клуба к Гимарайнсу и его соотечественнику Винисиусу Жуниору.

В интервью клубным медиа на прошлой неделе испанский специалист сказал:

«Сейчас очень многое происходит. Мы все понимаем специфику этого трансферного окна. Владельцы клуба, руководство, спортивный директор и я — все мы знаем, что хотим вывести этот клуб на другой уровень.

Для этого нам нужен более сильный состав и более сильные исполнители. Мы определили, в каких аспектах можем прибавить, стать лучше и развивать нашу игру, а также понимаем, что необходимо для достижения этих целей. Надеюсь, уже совсем скоро всё приобретёт вполне конкретные очертания».

Позже Артета развил эту мысль на пресс-конференции после победы над «Жироной» в товарищеском матче:

«Мы ожидаем, что в ближайшие недели произойдут изменения, потому что, как и все остальные, хотим стать сильнее. Это видно по трансферному рынку, по действиям наших соперников и по тому, что делаем мы сами. Мы не собираемся стоять на месте. Наши амбиции очень велики».

Отвечая на вопрос, почему клуб так стремится усилить состав, экс-полузащитник добавил:

«Потому что разница между командами минимальна. Мы хотим стать лучше, а уровень конкуренции будет только расти. Нам необходимо повысить внутреннюю конкуренцию в составе. Мы должны понимать, чего нам пока не хватает как команде, чтобы увеличить запас прочности. Именно так мы и должны мыслить».

По информации The Athletic, «Канониры» считают, что уже сам факт участия в борьбе за футболиста уровня Винисиуса Жуниора является наглядным свидетельством того, насколько серьёзного прогресса добился «Арсенал».

Винисиус Жуниор globallookpress.com

Зловещий сигнал

Ещё до открытия трансферного окна «Арсенал» уже находился в чрезвычайно выгодном положении. Наконец прервав мучительное 22-летнее ожидание чемпионства в прошлом сезоне, лондонцы подходят к кампании 2026/27 как самая стабильная команда среди всех претендентов на титул.

После ставшего землетрясением ухода Пепа Гвардиолы из «Манчестер Сити» Микель Артета стал самым долгоработающим главным тренером среди всех клубов четырёх топ-дивизионов английского футбола.

В то же время, «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» входят в число тех, кто начинают сезон с новыми или относительно недавно назначенными наставниками. Более того, перед стартом нового сезона в АПЛ будет установлен рекорд по числу тренерских дебютов.

Пока «Арсенал» готовится развить успех прошлого сезона и использовать набранный ход в новой кампании, он уже обладает серьёзным преимуществом над своими конкурентами, которым ещё только предстоит выяснить, смогут ли они добиться успеха под руководством таких специалистов, как Энцо Мареска, Андони Ираола и Хаби Алонсо.

Подписание футболиста масштаба Гимарайнса, способного кардинально усилить команду, а в перспективе — возможно, и Винисиуса Жуниора, лишь ещё больше увеличит шансы «Арсенала» на успех.

«Думаю, сейчас на нас лежит ещё большая ответственность и ещё более высокие ожидания, чем раньше. Мы понимаем, что нас ждёт впереди. Знаем, какими качествами обладаем и что способны конкурировать с любой командой. Но теперь нам нужно доказать, что действительно заслуживаем быть на этом уровне», — зловеще отметил Артета после победы над «Жироной».

Сейчас «Арсенал» производит впечатление клуба, в котором все — от руководства до тренерского штаба и игроков — движутся к одной цели. И остальным командам Премьер-лиги действительно стоит насторожиться: в северном Лондоне закладывается фундамент новой династии.