The Athletic возмущается по поводу скромных санкций в отношение «Челси» за регулярные нарушения финансовых правил.

Прислушайтесь внимательно — и вы, возможно, услышите звон бокалов с вином, которыми чокаются в совете директоров «Челси», празднуя победу.

Это действительно потрясающий для них результат, учитывая масштаб нарушений — финансовые махинации, сомнительные сделки, мошенничество, называйте это как хотите, — которые были переданы на рассмотрение Футбольной ассоциации Англии (FA) и в итоге не привели ни к чему серьезному, кроме штрафа в 10 миллионов фунтов.

Никакого снятия очков за тайные платежи эпохи Романа Абрамовича не будет. А ведь именно они и помогли вывести «Челси» на такой уровень, где на 10 миллионов фунтов на «Стэмфорд Бридж» просто пожмут плечами. Как мы все знаем, единственный «надежный» способ наказать такого гиганта, как «Челси» — это оштрафовать его на сумму, равную годовой зарплате одного игрока основы. Или на сумму, меньшую, чем Лиам Росеньор, по слухам, получил в качестве компенсации за увольнение с поста главного тренера спустя всего три месяца после назначения.

В этом, пожалуй, и заключается главная ирония всей истории, особенно если сравнивать наказание «Челси» с тем, что получил, скажем, «Эвертон» за превышение лимитов расходов в рамках правил Премьер-лиги по прибыльности и устойчивому развитию (PSR).

Роман Абрамович globallookpress.com

Возможно, вы помните, что в сезоне 2023/24 с «Эвертона» сначала сняли 10 очков (после апелляции наказание сократили до шести), а позже в том же сезоне вынесли еще один штраф в два очка. Тем временем «Ноттингем Форест» лишился четырех очков. В результате оба клуба оказались на грани вылета — и подобный сценарий обошелся бы им значительно дороже 10 миллионов фунтов.

Так что давайте вспомним, что именно совершил «Челси», получив в свой адрес 74 дисциплинарных обвинения, и судите сами, насколько это серьезнее или незначительнее дисциплинарных дел других клубов, которые — вот уж совпадение — не входят в так называемую «большую шестерку» Премьер-лиги.

Как сказано в вердикте FA, присутствуют неопровержимые доказательства того, что «Челси» «намеренно попирал» систему, демонстрируя «постыдное и высокомерное пренебрежение правилами игры, что нанесло серьезный урон как репутации самого футбола, так и "Челси".

Изучая соответствующие документы, первым делом вспоминаешь, например, трансфер Эдена Азара из "Лилля" — это был лишь один из эпизодов за 13-летний период системных нарушений с 2009 по 2022 год, когда "Челси" эпохи Абрамовича совершал неофициальные выплаты незарегистрированным агентам.

Эден Азар globallookpress.com

Многие болельщики "Челси" с теплотой вспоминают Азара как самого техничного игрока в истории клуба. Виллиан, еще один футболист, фигурирующий в материалах дела, тоже был далеко не промах.

Возможно, вы помните и гол Рамиреса на "Камп Ноу", когда "Челси" выбил "Барселону" и пробился в финал Лиги чемпионов 2012 года. Неманья Матич — еще один регулярный коллекционер трофеев в составе "синих". Давид Луис, Самюэль Это’о, Андре Шюррле — все они внесли свой вклад в успехи "Челси" в те годы, когда различные дельцы и посредники получали щедрые взятки.

В общей сложности было выплачено 47 миллионов фунтов: 44 транзакции, связанные с 32 игроками, 18 из которых на тот момент являлись несовершеннолетними.

Справедливости ради стоит подчеркнуть: сами футболисты не совершили ничего противозаконного. Кроме того, важно помнить, что "Челси" — а точнее, его нынешнее руководство — самостоятельно сообщило о нарушениях по результатам комплексной проверки при покупке клуба в 2022 году.

За это консорциум BlueCo заслуживает определенной похвалы и, как следствие, смягчения наказания. Его руководители на раннем этапе решили, что в долгосрочной перспективе будет правильнее передать все материалы властям и оказывать полное содействие следствию. И это вполне разумный шаг.

И все же поразительно наблюдать за тем, насколько выигрышной для них оказалась эта позиция.

Как выясняется, изначально размер штрафа составлял 26 миллионов фунтов стерлингов. Затем его сократили на треть — до 17,25 миллиона — за то, что "Челси" сам обратился к властям, а не пошел иным путем, который подразумевал бы укрывательство и мог существенно всё усугубить. Ещё одна треть была списана (сумма снизилась до 11,4 миллиона) из-за раннего признания клубом вины по всем 74 пунктам обвинения. И наконец, штраф урезали еще раз — до 10 миллионов — из-за неназванных санкций, которые, судя по всему, уже были вынесены ранее.

Это то, что на понятном языке называется словом "успех". Ни один обычный суд в мире не проявил бы такой мягкости, чтобы подобным образом скинуть почти две трети наказания. Однако внутри футбольного "пузыря" правила другие. Таким образом, FA пошла "Челси" навстречу почти на 15 миллионов фунтов.

Тодд Боэли — совладелец «Челси» globallookpress.com

Премьер-лига уже штрафовала "Челси" на 10,75 миллиона фунтов, а три года назад УЕФА, руководящий орган европейского футбола, назначил наказание в размере 8,6 миллиона. Так что в сумме набегает прилично. И всё же для клуба с ресурсами "Челси" это мелкие гроши.

Единственным наказанием, которое по-настоящему ударило бы по ним, отняв реальное преимущество, могло стать именно снятие очков — то самое, которому подверглись другие клубы за куда менее серьезные, на первый взгляд, проступки.

Не стоит забывать и о том, что как только новые владельцы "Челси" вскрыла происходившее, они удержали 150 миллионов фунтов из суммы сделки по покупке клуба в качестве страхового резерва. С финансовой точки зрения можно даже сказать, что для Тодда Боэли и Clearlake Capital всё это обернулось своего рода победой.

А для спорта в целом?

Здесь аргументы подобрать куда сложнее, особенно когда пытаешься понять, как апелляционный совет смог отменить вердикт независимой регулирующей комиссии, заключавшийся в том, что "Челси" Абрамовича стремился к спортивному преимуществу и получил его. Посудите сами: какая еще могла быть причина, если не получение преимущества? Не стоит забывать, что за этот период "Челси" выиграл три титула Премьер-лиги и свою первую Лигу чемпионов.

"Мы сочувствуем владельцам "Челси», которые теперь вынуждены нести наказание за действия своих высокомерных предшественников, явно считавших себя выше закона (по крайней мере, образно говоря, в вопросах управления футбольной структурой) и полагавших, что регламенты FA, Премьер-лиги и УЕФА созданы для того, чтобы их попирать, а не соблюдать«, — говорилось в вердикте FA, продемонстрировавшем такое же пренебрежение к точкам в конце предложений.

"Тем не менее, эти действия были настолько вопиющими, упорными и продолжительными, что итоговая санкция — даже с учетом смягчающих обстоятельств, справедливо охарактеризованных как "весьма весомые», — должна отражать тот факт, что на протяжении 13 лет один из ведущих клубов под эгидой FA, если не всей Европы, вел себя так, что целостность футбола и соревнований, в которых он участвовал, оказалась под серьезнейшей угрозой«.

Жесткие слова, ничего не скажешь.

Роман Абрамович globallookpress.com

И всё же "Челси" выиграл апелляцию, а это означало отмену условного снятия шести очков, о котором даже не сообщалось в прессе и которое изначально было включено в наказание. Вместо этого на "Челси" наложили запрет на регистрацию новых игроков на два трансферных окна. Впрочем, этот запрет тоже сделали условным — а значит, он не будет иметь абсолютно никакого значения, если исходить из предположения, что клуб больше не планирует нарушать правила.

Так что в конечном счете "Челси" может констатировать: всё обошлось не так уж и плохо. Новым владельцам пришлось выдержать немало критики из-за неспособности удержать успехи эпохи Абрамовича.

Однако в данном случае они имеют полное право заявлять о своём моральном превосходстве. И что более важно — сам штраф не нанесет им сколько-нибудь ощутимого урона.

Что же касается хранителей правил — FA и Премьер-лиги, то им, возможно, стоит попытаться понять, почему так много людей закатывают глаза и задаются вопросом: не очередной ли это случай, когда более крупные и могущественные клубы выходят сухими из воды, пока тех, кто находится ниже по лестнице, "выбрасывают на обочину"?

Тодд Боэли после победы «Челси» на Клубном чемпионате мира globallookpress.com

И вы можете простить людям этот цинизм, ведь — если это вдруг ускользнуло от вашего внимания — прямо сейчас в системе находится еще одно дисциплинарное дело. Вы, вероятно, слышали о нем: что-то связанное с "Манчестер Сити" и как минимум 115 обвинениями, касающимися предполагаемых финансовых нарушений в период с 2009 по 2018 год. Помните такое?

В конце концов, прошло уже почти три с половиной года с тех пор, как Премьер-лига объявила об этих обвинениях. Юридический процесс тянется медленно — буквально с ледниковой скоростью, — и ситуациях кажется почти абсурдной: мы всё еще ждем вердикта и понятия не имеем, когда именно он будет вынесен. Заседания независимой комиссии завершились ещё в декабре 2024 года.

С уверенностью можно сказать лишь одно: "Ман Сити" — еще один клуб с такими богатствами, для которого любой штраф — не более чем необходимость отмахнуться от надоедливой мухи. Так что можно смело предположить: они с пристальным интересом наблюдали за развитием событий вокруг "Челси" и особенно за отсутствием каких-либо спортивных санкций.

Это не означает автоматически, что если вина "Манчестер Сити" будет доказана, они отделаются лишь финансовым наказанием. Однако это заставляет задуматься: не склоняется ли дело именно к такому исходу, и не услышим ли мы, когда этот день настанет, звон бокалов еще и в совете директоров "Манчестер Сити"?