5 августа в товарищеском матче по футболу сыграют «Челси» и «Ювентус». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.
«Челси»
Турнирное положение: «Аристократы» минувший сезон откровенно провалили, заняв лишь 10-е место в АПЛ. Отставание от еврозоны составило одно очко.
При этом «Челси» победил всего 14 раз в 38 матчах. Забила команда 58 мячей при 52 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Челси» в контрольной встрече уступил «Тоттенхэму» (1:2).
До того лондонцы одолели «ВС Уондерерс» (6:4). Правда, в обоих поединках состав лондонцев был сугубо экспериментальным.
При этом «Челси» постепенно перестраивается под схемы Хаби Алонсо. Игровое время получает и казахстанский новичок Дастан Сатпаев.
Состояние команды: «Челси» в новом сезоне твердо намерен побороться за самые высокие места. Плюс способен прибавить форвард Жоао Педро.
К слову, «Челси» традиционно неудачно противостоит «Старой Сеньоре». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.
«Ювентус»
Турнирное положение: Туринцы в минувшем сезоне выступили не лучшим образом. Команда заняла лишь 6-е место в Серии A.
Причем «Ювентус» всего на 2 очка отстал от зоны Лиги чемпионов. К тому же забила команда 61 мяч при 34 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем последнем спарринге туринцы сумели переиграть «Ниццу», забив два безответных мяча.
До того команда нанесла поражение «Стандарду» (1:0). А вот контрольный поединок с «Базелем» принес сухой паритет (0:0).
Нынче «Ювентус» только набирает обороты. В трех контрольных матчах команда победила 2 раза при одном паритете.
Состояние команды: Туринцы в кадровом плане смотрятся выгодно. К тому же команда еще не пропускала в летних спаррингах.
Тем не менее, туринцы пока только ищут оптимальные кадровые сочетания. Особенно это касается атакующей линии, где здорово не хватает Душана Влаховича.
При этом «Ювентус» уже несколько оббился в контрольных матчах. Да и надежные тылы наверняка станут важным фактором в этом поединке.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Челси» фаворитом с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.72, а победа «Ювентуса» — в 3.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.46 и 2.39.
Прогноз: Туринцы еще не пропускали в летних контрольных поединках, и уж точно постараются продолжить столь приятную тенденцию.
Ставка: Обе не забьют за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.40.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Ювентус» в трех контрольных матчах не пропустил ни разу
- Лондонцы в двух спаррингах настреляли 7 мячей
- «Ювентус» победил в 2 своих последних поединках
- Туринцы не проигрывали в 4 последних матчах
- Обе команды пока находятся не в оптимальных кадровых сочетаниях