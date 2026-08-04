Забить сумеет лишь один из оппонентов?

прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.60

5 августа в товарищеском матче по футболу сыграют «Челси» и «Ювентус». Начало игры — в 14:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

Кто победит? Проголосуйте Назови победителя матча и получи фрибет для первой ставки от БК Фонбет до 15 000 рублей. Получить фрибет →

«Челси»

Турнирное положение: «Аристократы» минувший сезон откровенно провалили, заняв лишь 10-е место в АПЛ. Отставание от еврозоны составило одно очко.

При этом «Челси» победил всего 14 раз в 38 матчах. Забила команда 58 мячей при 52 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Челси» в контрольной встрече уступил «Тоттенхэму» (1:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того лондонцы одолели «ВС Уондерерс» (6:4). Правда, в обоих поединках состав лондонцев был сугубо экспериментальным.

При этом «Челси» постепенно перестраивается под схемы Хаби Алонсо. Игровое время получает и казахстанский новичок Дастан Сатпаев.

Все футбольные трансферы

Состояние команды: «Челси» в новом сезоне твердо намерен побороться за самые высокие места. Плюс способен прибавить форвард Жоао Педро.

К слову, «Челси» традиционно неудачно противостоит «Старой Сеньоре». В пяти последних очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

«Ювентус»

Турнирное положение: Туринцы в минувшем сезоне выступили не лучшим образом. Команда заняла лишь 6-е место в Серии A.

Причем «Ювентус» всего на 2 очка отстал от зоны Лиги чемпионов. К тому же забила команда 61 мяч при 34 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем последнем спарринге туринцы сумели переиграть «Ниццу», забив два безответных мяча.

До того команда нанесла поражение «Стандарду» (1:0). А вот контрольный поединок с «Базелем» принес сухой паритет (0:0).

Нынче «Ювентус» только набирает обороты. В трех контрольных матчах команда победила 2 раза при одном паритете.

Состояние команды: Туринцы в кадровом плане смотрятся выгодно. К тому же команда еще не пропускала в летних спаррингах.

Тем не менее, туринцы пока только ищут оптимальные кадровые сочетания. Особенно это касается атакующей линии, где здорово не хватает Душана Влаховича.

При этом «Ювентус» уже несколько оббился в контрольных матчах. Да и надежные тылы наверняка станут важным фактором в этом поединке.

На что ставят в матче Челси — Ювентус Букмекерские коэффициенты на матч Челси — Ювентус: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Челси» фаворитом с коэффициентом 2.04. Ничья оценена в 3.72, а победа «Ювентуса» — в 3.24.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 1.46 и 2.39.

Прогноз: Туринцы еще не пропускали в летних контрольных поединках, и уж точно постараются продолжить столь приятную тенденцию.

2.60 Обе не забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч «Челси» — «Ювентус» принесёт прибыль 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Обе не забьют за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники распишут мировую.

2.40 Ничья в 1-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Челси» — «Ювентус» принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.40.

Пять причин, почему ставка зайдет