4 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Хапоэль» Беэр-Шева и «Црвена Звезда». Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.
«Хапоэль» Беэр-Шева
Турнирное положение: «Хапоэль» Беэр-Шева, как чемпион Израиля, начал борьбу в квалификации Лиги чемпионов с предыдущей стадии турнира.
Команда в четвертьфинале отбора разобралась с представителем Исландии — «Викингуром» Рейкьявик, где после поражения в первом поединке она отыгралась дома.
Последние матчи: в предыдущей игре — ответной в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов — клуб на своем поле обыграл «Викингур» Рейкьявик (2:0).
Перед этим в поединке, который был первым в четвертьфинале отбора главного еврокубка, коллектив на чужой арене проиграл все тому же «Викингуру» Рейкьявик — 1:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Хапоэль» Беэр-Шева выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.
Такая форма должна беспокоить фанатов хозяев поля, которые принимают соперника в венгерском Сомбатхее, ведь соперник выше их классом.
Три гола команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.
«Црвена Звезда»
Турнирное положение: «Црвена Звезда» на правах чемпиона Сербии также стартовала в отборе Лиги чемпионов с предыдущей стадии.
Команда в четвертьфинале квалификации разобралась с североирландским «Ларном», которую ей удалось пройти благодаря двум разгромным победам.
Последние матчи: в предыдущей игре — ответной в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов — клуб на своем поле деклассировал «Ларн» (5:0).
Ранее коллектив в рамках второго тура нового сезона сербского первенства коллектив также в домашних стенах одержал победу над «Войводиной» (3:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Црвена Звезда» не знала другого исхода, кроме выигрыша.
Данная форма внушает оптимизм болельщикам гостей, пусть даже и на чужом поле, тем более что они превосходят соперника в классе.
Бруно Дуарте и Марко Арнаутович — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона с двумя голами.
Статистика для ставок
- в шести из 10-ти последних матчей «Хапоэль» Беэр-Шева забил больше одного гола
- в шести последних матчах «Црвены Звезды» забивали больше трех голов
- в четырех последних матчах «Црвена Звезда» выиграла.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.86. Ничья — в 3.55, выигрыш «Хапоэля» Беэр-Шева — в 3.80.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.05.
Прогноз: в четырех последних матчах гости выиграли. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.
Между тем, в трех из четырех последних матчей «Хапоэль» Беэр-Шева проиграл.
Ставка: «Црвена Звезда» победит за 1.86.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, поскольку в шести последних матчах гостей было именно так.
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75