Приблизится ли «Црвена Звезда» к финалу?

прогноз на дуэль за финал квалификации Лиги чемпионов, ставка за 1.86

4 августа в первом матче полуфинала отбора Лиги чемпионов сыграют «Хапоэль» Беэр-Шева и «Црвена Звезда». Начало встречи — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.86.

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«Хапоэль» Беэр-Шева

Турнирное положение: «Хапоэль» Беэр-Шева, как чемпион Израиля, начал борьбу в квалификации Лиги чемпионов с предыдущей стадии турнира.

Команда в четвертьфинале отбора разобралась с представителем Исландии — «Викингуром» Рейкьявик, где после поражения в первом поединке она отыгралась дома.

Последние матчи: в предыдущей игре — ответной в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов — клуб на своем поле обыграл «Викингур» Рейкьявик (2:0).

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Перед этим в поединке, который был первым в четвертьфинале отбора главного еврокубка, коллектив на чужой арене проиграл все тому же «Викингуру» Рейкьявик — 1:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в пяти последних поединках в разных турнирах «Хапоэль» Беэр-Шева выиграл лишь раз при трех поражениях и одной ничьей.

Такая форма должна беспокоить фанатов хозяев поля, которые принимают соперника в венгерском Сомбатхее, ведь соперник выше их классом.

Три гола команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона забивали разные игроки.

«Црвена Звезда»

Турнирное положение: «Црвена Звезда» на правах чемпиона Сербии также стартовала в отборе Лиги чемпионов с предыдущей стадии.

Команда в четвертьфинале квалификации разобралась с североирландским «Ларном», которую ей удалось пройти благодаря двум разгромным победам.

Последние матчи: в предыдущей игре — ответной в четвертьфинале квалификации Лиги чемпионов — клуб на своем поле деклассировал «Ларн» (5:0).

Ранее коллектив в рамках второго тура нового сезона сербского первенства коллектив также в домашних стенах одержал победу над «Войводиной» (3:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах в разных турнирах «Црвена Звезда» не знала другого исхода, кроме выигрыша.

Данная форма внушает оптимизм болельщикам гостей, пусть даже и на чужом поле, тем более что они превосходят соперника в классе.

Бруно Дуарте и Марко Арнаутович — лучшие бомбардиры команды в отборе Лиги чемпионов текущего сезона с двумя голами.

Статистика для ставок

в шести из 10-ти последних матчей «Хапоэль» Беэр-Шева забил больше одного гола

в шести последних матчах «Црвены Звезды» забивали больше трех голов

в четырех последних матчах «Црвена Звезда» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Црвена Звезда» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.86. Ничья — в 3.55, выигрыш «Хапоэля» Беэр-Шева — в 3.80.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.75 и 2.05.

Прогноз: в четырех последних матчах гости выиграли. Так было и в их четырех из шести последних выездных поединков.

Между тем, в трех из четырех последних матчей «Хапоэль» Беэр-Шева проиграл.

1.86 «Црвена Звезда» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.86 на матч «Хапоэль» Беэр-Шева — «Црвена Звезда» принесёт чистый выигрыш 860₽, общая выплата — 1860₽

Ставка: «Црвена Звезда» победит за 1.86.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех голов, поскольку в шести последних матчах гостей было именно так.

2.75 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Хапоэль» Беэр-Шева — «Црвена Звезда» позволит вывести на карту выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.75