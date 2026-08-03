В ночь с 1 на 2 августа в Белграде состоялся турнир UFC Fight Night 283. 14 боев закончились 12-ю досрочными победами, 10 из которых случились в первом раунде. Эти цифры стали рекордными за всю историю промоушена. Вспомним самые яркие моменты минувшего ивента в Сербии

Новая сила в полусреднем весе

В полусреднем весе продолжают появляться новые звезды. В Белграде в данном дивизионе в октагоне сошлись бразильский проспект Майкл Оливейра и опытный британский боец Обан Эллиотт. С первых секунд встречи латиноамериканец захватил инициативу.

Оливейра грамотно финтил, постоянно поджимая соперника к сетке и не давая Эллиотту пространства для маневра. Британец пытался огрызаться одиночными джебами, но все мимо.

В итоге в середине первого раунда ударная мощь Майкла сыграла ключевую роль. Оливейра донес плотный прямой с правой, отправив Эллиотта в нокдаун. Бразилец не стал форсировать события и продолжил методично разбивать оппонента.

Затем последовала вторая волна атаки, где Майкл окончательно снес защиту соперника и жестко добил его в граунд-энд-паунде. Бразилец оформил яркую победу техническим нокаутом в дебюте, подтвердив статус опаснейшего проспекта.

Яркий бой Вологдина, но снова без победы

Борислав Николич globallookpress.com

Не обошлось на турнире и без участия россиян. В легчайшей весовой категории сошлись Марк Вологдин и местный боец Борислав Николич. Вышедший на коротком уведомлении серб заменил выбывшего Джозиаса Мусасу. И буквально в начале встречи Борислав был близок к поражению.

Уже на первых минутах Вологдин точным левым боковым отправил Николича на канвас и принялся забивать его коленями по корпусу. Марк забрал первый раунд и записал в свой актив тейкдаун в концовке пятиминутки, однако потратил слишком много сил на стартовый штурм.

Ко второму отрезку Николич пришел в себя и перехватил инициативу. Серб начал перебивать уставшего Вологдина в стойке, нанося тяжелейшие удары в голову и грамотно отбивая переднюю ногу россиянина.

В финальном раунде Николич устроил настоящий разгром, заперев Марка в маунте и нанеся 54 акцентированных удара. Вологдин проявил невероятную стойкость, но проиграл поединок единогласным решением судей.

Мусаев показал мастер-класс Клайну

Тофик Мусаев globallookpress.com

Далее зрителей ждало противостояние в легком весе между азербайджанским ветераном Тофиком Мусаевым и словацким бойцом Людовитом Кляйном. Соперники начали поединок с осторожной разведки на средней дистанции. Мусаев быстро нащупал ключевую уязвимость оппонента.

Тофик начал методично разрушать стойку Кляйна лоу-киками по внутренней стороне голени. Словак пробовал спасаться в клинче и контратаковать на противоходе, но опытный азербайджанец полностью контролировал дистанцию и ритм встречи.

Во втором раунде Мусаев взвинтил темп и перешел к решительным действиям в стойке. За несколько секунд до конца отрезка Тофик донес сокрушительный правый кросс, который заставил Кляйна пошатнуться и потерять ориентацию в пространстве.

Последовавшая за этим серия добивающих ударов вынудила рефери вмешаться и остановить поединок. Мусаев одержал вторую победу подряд после неудачного дебюта.

Ракич прервал череду неудач

Александр Ракич globallookpress.com

В тяжелом дивизионе сошлись местный любимец Александр Ракич и польский ветеран Марчин Тыбура. Для серба это был дебют в категории до 120 кг в надежде реанимировать карьеру после серии из четырех проигрышей кряду в полутяжах.

Тыбура на старте пытался затянуть серба в вязкую борьбу у сетки и перевести в партер, но Ракич продемонстрировал отличную защиту от тейкдаунов. Александр легко разорвал дистанцию и расстреливал поляка точными комбинациями из джебов и боковых.

Во втором отрезке преимущество сербского бойца стало подавляющим. Ракич полностью контролировал ход поединка, пробивая тяжелейшие мидл-кики и успешно контратакуя после попыток поляка сократить расстояние.

В заключительной пятиминутке Александр не стал рисковать и довел встречу до уверенной победы единогласным решением судей в привычном прагматичном стиле. Сербский боец порадовал родную публику грамотной работой в стойке и вернулся на победную тропу.

Легендарная польская мощь сплоховала

Ян Блахович против Навахо Стирлинга globallookpress.com

В со-главном событии вечера в полутяжелом весе встретились четвертый номер рейтинга Ян Блахович и непобежденный проспект Навахо Стирлинг, принявший бой на коротком уведомлении.

Поляк уже на первой минуте поймал оппонента встречным силовым джебом, отправив того на настил. Однако Навахо моментально восстановился после короткого нокдауна и перехватил инициативу.

В середине первого раунда Стирлинг выбросил молниеносный кросс, который пришелся точно в челюсть Блаховича. Польский ветеран рухнул на канвас, а молодой новозеландец не упустил шанс и моментально забил соперника в граунд-энд-паунде.

Стирлинг одержал самую громкую победу в карьере техническим нокаутом в первом раунде и ворвался в топ-5 дивизиона. А вот для легендарного Блаховича это поражение стало уже пятым боем кряду без побед и поводом задуматься о завершении карьеры.

«Доктор» прописал нокаут

Урош Медич против Даниэля Родригеза globallookpress.com

В главном поединке турнира в рамках полусреднего веса встретились Урош Медич и Даниэль Родригес. Парни накануне очной встречи занимали 14-ю и 15-ю строчки в рейтинге. Ожидалось напряженное противостояние, но сербский «Доктор» решил не затягивать бой.

Родригес попытался занять центр и выбросил лоу-кик, но Медич мгновенно сориентировался и пошел в контратаку. Серб выкинул сокрушительную комбинацию из трех ударов, первый из которых пришелся точно в челюсть американского бойца.

«Ди-Род» потерял координацию и рухнул вниз, после чего Медич мгновенно бросился добивать его. Рефери был вынужден остановить избиение всего через 30 секунд после начала поединка, зафиксировав брутальный финиш от сербского бойца.

«Доктор» одержал четвертую победу кряду нокаутом в первом раунде, забрал бонус в 100 тысяч долларов и бросил вызов Карлосу Пратесу с Леоном Эдвардсом, тем самым заявив о своих притязаниях на попадание в топ-10 полусреднего веса.