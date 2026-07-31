На боксерском турнире в Австралии Тим Цзю сдержал свое обещание, окончательно отправив на пенсию одного из лучших полусредневесов поколения Эррола Спенса. После победы над столь громким именем карьера Тима обрела второе дыхание. Вариантов много, но что дальше?

Цзю переиграл призрака прошлого

Тим Цзю вышел на ринг в Сиднее даже не в статусе фаворита. Три поражения в шести последних боях сделали его заложником былой репутации. Эррол Спенс, напротив, считался фаворитом у букмекеров, хотя не дрался три года и поднялся на две весовые.

Но с первых секунд Цзю начал доказывать, что на голову выше бывшего чемпиона мира. В первом раунде он поймал американца правым кроссом, и Спенс едва удержался на ногах.

Цзю действовал спокойно, выцеливал одиночные удары и наращивал давление, особенно успешно завершая раунды. К четвертой трехминутке австралиец включил серийную работу, а Спенс все чаще уходил в глухую оборону.

PBC FIGHT HIGHLIGHTS: Spence vs Tszyu | July 25, 2026

Статистика ударов поначалу отдавала преимущество гостю, но к середине боя цифры выровнялись, хотя на деле Цзю выглядел более цельным и точным боксером. Тем временем, Спенс устал уже к восьмому раунду, а его редкие левые боковые были лишь одиночными вспышками.

Рефери трижды предупреждал американца за удары ниже пояса, но Цзю не остановился и продолжил работать первым номером, перехватив инициативу в концовке. Судьи отдали Тиму победу со счетом 118-110 и дважды 117-111.

Для Спенса возвращение после проигрыша от Кроуфорда в июле 2023-го обернулось очередным разгромом. Возраст и трехлетний простой сказали свое слово: Эррол выглядел медлительным и потерял былую мощь. Цзю, напротив, показал железный характер и дисциплину, а победа вернула его в большую игру.

Спенс ушел, пора открывать сезон реваншей

Тим Цзю против Себастьяна Фундоры globallookpress.com

Сразу после боя Эррол Спенс объявил о завершении карьеры: «Деньги есть, все в порядке, пора к семье». Его уход логичен для бойца, который три года не выходил на ринг и вновь проиграл.

Для Цзю эта победа стала спасательным кругом: он сразу заговорил о титульных амбициях в среднем весе и назвал следующей целью 43-летнего Эрисланди Лару (чемпион WBA). Но болельщики сразу вспомнили о Себастьяне Фундоре, который дважды оставил Тима ни с чем.

Логично было провести третий бой и попытаться отомстить за былые неудачи, однако промоутеры не горят желанием устраивать его сейчас. Фундора в топе, у него пояса, и он все еще опасен для Цзю, который только восстанавливает репутацию.

Очередная встреча может подождать, пока австралиец сам станет чемпионом — тогда объединительный бой за 2-3 пояса будет более громким и прибыльным. Пока команда Цзю вынуждена избегать Себастьяна Фундору и Бахрама Муртазалиева, чтобы не рисковать.

Вместо этого Тимофею нужны яркие победы над статусными, но удобными соперниками. Лара на закате карьеры, но с громким именем. Верджил Ортис может снести любого в дивизионе, являясь стилистическим клоном Тима — такой же агрессивный, яркий и бескомпромиссный боксер.

Победив Лару, а потом Ортиса, можно будет поговорить о реванше с Бахрамом Муртазалиевым или трилогии с Фундорой. Эти варианты никуда не денутся. Просто их время еще не пришло.

Присутствие Кроуфорда в зале было неслучайным

Теренс Кроуфорд globallookpress.com

На трибунах в Сиднее присутствовал Теренс Кроуфорд — тот, кто три года назад уничтожил Спенса. Перелет из Омахи занимает сутки, и вряд ли «Бад» прилетел просто так.

Поползли слухи, что он присматривается к бою Цзю, а Турки Аль аш-Шейх, недавно заявлявший о возвращении Кроуфорда, явно знает больше. Медийно такой бой стал бы событием года.

Но трезво оценивая ситуацию, шансы Цзю против Кроуфорда призрачны. «Бад» — элитный тактик, а Цзю уступает ему и в скорости, и в бойцовском интеллекте. Для Тима это скорее шанс заработать огромные деньги и повысить статус независимо от исхода.

Вопрос также и в мотивации Кроуфорда, которому 38 лет. Заставить его выйти на ринг можно только очень большим гонораром, сопоставимым с боями за звание абсолютного чемпиона. Пока стороны далеки от переговоров, но сам факт визита дает пищу для размышлений.

В мире бокса ничто неслучайно, и, если Аль аш-Шейх найдет нужную сумму, бой может состояться. Однако фанатам стоит сдержанно относиться к этому сценарию: вероятность на сегодняшний день мала.

Реальные цели: Адамес, Юбенк и новая чемпионская гонка

Тим Цзю globallookpress.com

Отбросив фантазии о Кроуфорде, посмотрим на реальные вещи. Цзю выбрал продолжать драться в среднем весе — там чемпионы сейчас Карлос Адамес (WBC), Дензел Бентли (WBO) и Эрисланди Лара (WBA).

Все они хороши, но не элита, и у Тима есть шансы обыграть каждого. Особого внимания заслуживает Крис Юбенк — громкое медийное имя, при этом не самый опасный соперник. Бой с ним собрал бы полный зал и принес солидный гонорар.

Также в топ-15 есть Шейн Мозли и Майкл Зерафа — они могут стать промежуточными ступенями перед титульным штурмом. Цзю не нужно спешить, он может провести 2-3 рейтинговых боя, улучшить статистику и подойти к битве за пояс фаворитом в актуальной форме.

Итоговая цель — стать чемпионом в двух весах, утвердиться в истории и заработать десятки миллионов. Учитывая возраст (31 год) и характер сына Кости Цзю, цель достижима.

Главное, не совершать ошибок, выбирать правильных соперников и не поддаваться на авантюры. Впереди у Тима полноценная вторая молодость в боксе. Если он распорядится кредитом доверия грамотно, через год мы будем обсуждать его объединительные бои за пояса, а не вспоминать поражения.