Один из самых ярких полутяжеловесов UFC на минувшем турнире в Абу-Даби в ночь с 25 на 26 июля так и не воспользовался своим шансом. Магомед Анкалаев сводил Богдана Гуськова в школу борьбы и бокса, отправив «Хитмэна» в конец очереди за титулом

Все пошло не по плану с самого начала

В минувшие выходные Гуськов вышел в октагон не как «Хитмэн». С первой минуты главного боя UFC Fight Night 282 стало очевидно, что Богдан не собирается драться в привычной агрессивной манере. Вместо давления он держал дальнюю дистанцию и лишь изредка выбрасывал джебы в молоко.

Анкалаев спокойно забрал центр октагона, активно работал передней рукой и методично сбивал темп соперника. Первый раунд Гуськов проиграл в одни ворота, не нанеся ни одного акцентированного удара. Второй отрезок ничем не отличался. Богдан продолжал пятиться назад, а зрители уже вовсю свистели от скуки.

Третий раунд вышел еще более провальным. «Хитмэн» пропустил хай-кик и левый прямой, даже не попытавшись ответить. Анкалаев без риска набирал очки, а Гуськов просто отбивался у сетки. К четвертому раунду статистика ударов была унизительной — 78 на 23 в пользу дагестанца.

Беготня по октагону за соперником экс-чемпиону полутяжелого веса явно надоела и Анкалаев перешел к борьбе: Магомед оформил тейкдаун и начал добивать соперника. Гуськов продержался до гонга, но его лицо не выражало никакой воли к победе.

Магомед Анкалаев против Богдана Гуськова globallookpress.com

В пятом раунде Магомед снова перевел оппонента вниз, забил его в партере и вынудил рефери остановить встречу на отметке 2:41. За весь бой «Хитмэн» нанес всего 28 значимых ударов. Он ни разу не перевел соперника в партер и не создал опасных моментов, а точность попаданий Гуськова была ниже 30 процентов.

Богдан принял бой на коротком уведомлении, но имел полноценный лагерь в преддверии подготовки к реваншу с Яном Блаховичем. Он сам сказал, что 30-ти секунд хватило на согласие на поединок с Анкалаевым, но теперь эти секунды ему не простят. UFC дал Гуськову шанс всей жизни, а он превратил его в самый скучный бой года.

«Хитмэн» не был деклассирован технически — он был скован собственным страхом. Вместо агрессии выбрал бег, вместо ударов лишь отмашки по воздуху. Анкалаеву даже не пришлось включать второе дыхание, он просто делал свою работу.

Победа без аплодисментов

Богдан Гуськов globallookpress.com

Магомед выиграл, но радости в его лагере не чувствовалось. Да, экс-чемпион убрал со своего пути яркого проспекта, однако медийного веса данный триумф не прибавил. Трибуны освистали экс-чемпиона даже после финиша. Россиянин сделал минимум для победы и максимум, чтобы никто не хотел смотреть его бои.

Американские аналитики, включая Кормье, оправдывали Анкалаева пассивностью Гуськова, но отмечали, что Магомед мог закончить все еще в первом раунде. На форумах ряд экспертов и вовсе призывали выгнать россиянина из UFC за скучный стиль.

Увольнение — это точно перебор, ведь дагестанец остается элитным бойцом, однако его харизма равна нулю. Проблема Анкалаева не в навыках, а в неумении зажигать публику. Он становится «анти-звездой» — эффективным, но незрелищным прагматиком.

Теперь о Гуськове: проигрыш первому номеру формально не катастрофа, но все ждали хотя бы попытки навязать конкуренцию. Вместо этого «Хитмэн» провел худший бой в карьере: безвольный и вялый. Он не выпал из топ-10, но потерял уважение, заработанное победами нокаутами над Крыловым и Спэнном.

Куда делся тот бесстрашный рубака? В Абу-Даби в октагоне была его бледная тень. Гуськов не верил в свой фирменный правый кросс, не искал встречных возможностей. Это не спад, а психологическая капитуляция.

Богдан слишком боялся упасть в нокаут, но в итоге все равно проиграл досрочно. И зачем тогда вообще было выходить в октагон? Дрался бы лучше с Блаховичем 1 августа в Сербии — в этом противостоянии шансов на успех явно больше.

Будущее без иллюзий

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра globallookpress.com

Анкалаев точно не останется без большого боя, ведь он первый номер дивизиона. Пока действующий чемпион Карлос Олберг восстанавливается после травмы, напрашивается поединок за временный пояс. Магомед уже вызвал Пауло Косту на октябрь в Абу-Даби, и бразилец согласился.

Если Олберг вернется до начала следующего года, то Анкалаев станет главным претендентом. Также возможны варианты с Прохазкой или Хиллом. Но если Магомед снова выступит осторожно и прагматично, то вновь рискует остаться вечным претендентом.

Одним из самых интригующих и громких противостояний со спортивной точки зрения стала бы трилогия Анкалаева с Алексом Перейрой. Сейчас счет в их противостоянии 1:1.

В первом поединке весной прошлого года дагестанец взял верх единогласным решением. Но осенью в реванше был нокаутирован уже в первом раунде. Тогда россиянин лишился титула, а «Поатан» после триумфа отправился покорять тяжелый вес, где был разгромлен Сирилом Ганом.

После такого исхода напрашивается возвращение Алекса обратно в полутяжи. Но даже, если это и произойдет, для трилогии с Магомедом нужны особые обстоятельства. Пока это просто мысли вслух. Что касается Гуськова, его карьера не рухнула.

Однако репутация после столь невнятного выступления сильно пострадала. Ему предстоит восстанавливаться в боях с крепкими топами, где права на ошибку больше нет. Реванш с Блаховичем более чем логичен. Поединок с недавно дебютировавшим в полутяжах Робертом Уиттакером тоже может состояться.

Бой в Абу-Даби стал точкой отсчета для обоих, но в разные стороны. Анкалаев идет к поясу, Гуськов к поиску себя. Богдану 33 года, у него еще есть время подобраться к титульнику, однако для этого нужно сделать правильные выводы и двигаться дальше.