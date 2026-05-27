Поражение — это самое тяжелое бремя, которое приходится нести бойцам UFC. Кто-то с достоинством принимает произошедшее, двигаясь дальше, а кто-то ищет нелепые оправдания своим неудачам. Расскажем именно о семи таких случаях

1. Белал «Канелович» Мухаммад

Белал Мухаммад дождался титульного шанса в полусреднем весе летом 2024 года. Он воспользовался сменой поколений в дивизионе и в тяжелом бою перебил Леона Эдвардса. Многие эксперты тогда решили, что палестинец надолго засядет на вершине, благодаря своей борьбе.

Но первая же защита пояса в мае 2025 года разрушила этот образ. Вместо привычных тейкдаунов против Джека Маддалены чемпион решил показать бокс.

Белал Мухаммад (справа) globallookpress.com

Он почти не переводил соперника, который всегда «славился» слабой защитой от борьбы. Все пять раундов Мухаммад пытался боксировать, словно он на ринге. Итог предсказуем: потеря титула, разбитое лицо и тонны критики.

После боя Белал не стал ссылаться на травму. Он честно признался, что просто чувствовал себя отлично в разменах, поэтому отказался от плана и дрался в стиле абсолютного чемпиона мира по боксу Сауля «Канело» Альвареса. Фраза про «руки Канело» разлетелась по соцсетям за пару часов. Так чемпион сам превратил свое поражение в главный мем года.

2. Не пугайте Вэйли Чжан с трибун

Вэйли Чжан globallookpress.com

Китаянка Вэйли Чжан шла на серии из 21 победы. Ее последний проигрыш случился за восемь лет до того. Но в апреле 2021 года на турнире UFC 261 все оборвалось за несколько секунд. Роуз Намаюнас встретила китаянку точным хай-киком и добила на канвасе уже в первом же раунде.

После поединка Вэйли попыталась объяснить этот провал. Первым аргументом стал гул трибун. Девушка призналась, что не слышала ни секундомера, ни подсказок угла из-за рева зала, который болел против нее.

Вторым фактором оказалась травма другого спортсмена перед ее выходом. Крис Вайдман, которому она пожелала удачи за кулисами, сломал ногу прямо в бою. По словам китаянки, этот перелом отвлек ее настолько, что она не смогла сосредоточиться на своей схватке.

Но многие фанаты посчитали эти отговорки не более, чем оправданиями. Травма другого бойца и шум стадиона редко становятся причиной нокаута за минуту.

3. Фергюсон не подготовил борьбу к бою с борцом

Тони Фергюсон (слева) globallookpress.com

Тони Фергюсон к концу 2021 года проиграл уже дважды подряд. И тогда «Эль-Кукуй» решил, что ему нужен новый толчок. Он пригласил в свою команду легендарного боксерского тренера Фредди Роуча, который работал с Тайсоном и Пакьяо.

В мае 2022 года Фергюсон принял бой против Бенеила Дариуша. Все ждали, что «Эль-Куй» выйдет из октагона победителем. Но Дариуш с первых секунд перевел встречу в партер. Он лежал на Тони три раунда, не давая тому ни дышать, ни атаковать. Итоговое поражение получилось унизительным.

Когда журналисты спросили Роуча о причинах, тренер ответил прямо: они просто не ждали такого объема борьбы от соперника. Звучит очень странно, особенно если вспомнить карьеру Дариуша. Иранец всегда брал свое именно переводами, контролем и удушающими.

Да, до этого он оформил пару нокаутов. Но его фундамент — это грэпплинг. Не готовиться к борьбе против Дариуша все равно что не учиться защищаться от лоу-киков перед встречей с Гейджи или левой прямой Конора Макгрегора.

4. Рефери сбил с толку Джамала Хилла

Джамал Хилл globallookpress.com

В апреле 2024 года на юбилейном турнире UFC 300 Джамал Хилл встретился с Алексом Перейрой в бою за титул в полутяжелом весе. Американец считался опасным нокаутером, который никогда не проигрывал в стойке.

Но Алекс отправил его в глубокий сон уже в первом отрезке. Однако самым интересным стало не само падение, а то, как американец объяснил произошедшее. За несколько секунд до поражения Хилл ударил Перейре ногой в пах.

Рефери Херб Дин подал команду «стоп», но бразилец показал, что все в порядке, и поединок продолжился. В этот момент Джамал, по его собственным словам, потерял бдительность. Он думал, что бой еще на паузе, и не ждал атаки. Пропущенный панч навстречу решил все.

В своем оправдании Хилл признал, что в следующий раз просто проигнорирует рефери и продолжит драться в любой ситуации. Он не стал отрицать нокаут, но переложил часть вины на невнятные действия судьи.

5. Алкотестер Доминика Круза

Генри Сехудо vs Доминик Круз: Полный бой

Доминик Круз вернулся в октагон в мае 2020 года после почти четырех лет простоя, и ему сразу дали титульный бой в легчайшем весе против Генри Сехудо. Первый раунд прошел очень конкурентно. Но вот во втором отрезке Сехудо поймал визави коленом, уронил его на настил и начал добивать.

До конца пятиминутки оставалось всего две секунды. Рефери Кит Питерсон остановил встречу, посчитав, что Круз не отвечал на удары. Доминик тут же взбесился. Он уверен, что был в сознании и мог продержаться эти мгновения до гонга.

Но судья решил иначе. Круз не прощал Питерсона долгие годы. И в какой-то момент выдал свое знаменитое обвинение. По его словам, от рефери несло алкоголем и сигаретами. Доминик намекнул, что Питерсон вышел в клетку в нетрезвом состоянии.

При этом проверки судей высшей категории в UFC строгие и регулярные, а значит появление пьяного рефери на номерном турнире граничит с абсурдом. Лишь в 2024 году стороны помирились и выложили совместное фото, но осадок от той нелепой отговорки остался.

6. Дю Плесси заскучал под прессингом Чимаева

Дрикус Дю Плесси против Хамзата Чимаева globallookpress.com

В августе 2025 года в октагоне сошлись Хамзат Чимаев и Дрикус Дю Плесси. На тот момент оба не знали поражений в лиге. Южноафриканец владел поясом UFC в среднем весе и имел за плечами две защиты.

«Борз», в свою очередь, считался главной угрозой для любого соперника в дивизионе. Но тотальное доминирование Чимаева стало сюрпризом даже для его фанатов. 22 минуты из 25-ти возможных Хамзат держал чемпиона на канвасе. Десяток тейкдаунов, постоянный контроль и ни единой возможности для Дрикуса в стойке.

Дю Плесси получил крошечный шанс лишь на последних секундах, но было слишком поздно — разгромное поражение и потеря пояса. А уже после боя Дрикус признался, что ему просто стало скучно от контроля соперника в партере.

Тренер добавил, что если бы они знали про план Чимаева, то тренировали бы только защиту от переводов. Но кто не готовится к борьбе с Чимаевым? Наверное, только Фергюсон, если ему предстоит бой с Дариушем.

Сам Дрикус в итоге оценил превосходство соперника в жалкие десять процентов. А его оправдание про скуку в титульном бою выглядит одновременно дерзко и смешно.

7. Самурай, проявивший милосердие

Иржи Прохазка globallookpress.com

Иржи Прохазка всегда славился своим безрассудным стилем и любовью к яркой рубке в центре октагона. В апреле 2026-го на турнире UFC 327 он бился за вакантный пояс в полутяжелом весе с Карлосом Олбергом.

Бой начался с неприятности для новозеландца: он повредил колено и едва держался на ногах. Прохазке оставалось добавить 2-3 лоу-кика по больной ноге соперника, и победа была бы в кармане.

Но вместо этого произошло нечто невероятное. Чех решил пойти в размен вблизи и наткнулся на точный встречный удар. Олберг, стоя на одной ноге, отправил чешского самурая в глухой нокаут.

Это поражение эксперты и фанаты назвали самым нелепым в истории титульных поединков. Но еще удивительнее оказались слова Иржи после боя. Прохазка заявил, что, увидев травму противника, решил проявить милосердие.

Он не стал работать в полную силу, чтобы не добивать его. Фанаты и другие бойцы тут же высмеяли эту версию. Проявить жалость и в итоге проиграть нокаутом — такого в UFC еще не было никогда. О каком милосердии может идти речь в таком жестком спорте, как ММА? Тем более, когда на кону титул UFC.