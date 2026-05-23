Goal.com рассматривает шесть главных приоритетов для Майкла Каррика вначале его работы полноценным наставником «Манчестер Юнайтед».

В конце концов, у «Манчестер Юнайтед», вероятно, не было особого выбора: после того как Майкл Каррик вернул клуб в Лигу чемпионов за время своего впечатляющего пребывания на посту временно исполняющего обязанности тренера, он был назначен наставником на постоянной основе.

Однако, уже сдержанно оценив достижение в виде возвращения в элиту европейского футбола, он понимает, что настоящая работа начинается только сейчас.

Нельзя сказать, что Каррик не заслужил эту должность: под его руководством команда одержала 11 побед и трижды сыграла вничью в 16-ти матчах, поднявшись с шестого на третье место после того, как в январе он сменил Даррена Флетчера на посту рулевого вслед за увольнением Рубена Аморима. Он даже был номинирован на звание «Тренер сезона» в АПЛ.

Теперь бывший полузащитник нацелен на дальнейший прогресс. «Конечно, всегда нужно стремиться к вершинам», — сказал Каррик перед последним домашним матчем «Юнайтед» в сезоне против «Ноттингем Форест».

«Думаю, в этом и заключается прелесть футбола и соревнований — достичь чего-то, затем закрепить это, а потом улучшить результаты. Полагаю, это всегда вызов. Для игроков, для команды, для всей группы и клуба — мы просто продолжаем двигаться в позитивном ключе и в правильном направлении».

Но как «Красные Дьяволы» обеспечат этот прогресс?

Сформировать свой стиль

Хотя с результатами Каррика с момента его прихода на смену Амориму, безусловно, не поспоришь, в некоторых кругах настороженных болельщиков существует беспокойство по поводу того, что под руководством англичанина команде пока не хватает своего стиля. Есть желание избежать повторения неудач Уле Гуннара Сульшера, потому сравнения с норвежцем неизбежны.

До сих пор главным приоритетом для временного тренера был результат, и это вполне справедливо — в конце концов, он вернул клуб в Лигу чемпионов. Однако скептики могут возразить, что ряд выступлений был слабым, и команда часто полагалась на моменты индивидуального мастерства, а также ошибки соперников.

Каррик, несомненно, вселил в коллектив веру в себя и уверенность, но теперь от него ожидают, что он пойдет дальше и воплотит в жизнь четкие идеи, укорененные в традициях «Манчестер Юнайтед», в ходе полноценной предсезонной подготовки.

Заменить Каземиро

Это будет нелегкая задача, но этим летом манкунианцам придется искать замену ветерану полузащиты — Каземиро. Бразилец пережил перерождение под руководством Каррика, забив неожиданные пять мячей в борьбе за путёвку в Лигу чемпионов, из-за чего клуб теперь сожалеет о своём решении не продлевать с ним контракт по завершении сезона — его скорый уход был подтверждён ещё в январе.

Скандирования «Еще на год!» от болельщиков «Красных Дьяволов» в последние недели отражают, насколько важен был 34-летний игрок для команды, но и он подтвердил, что уже не изменит своего решения.

Это означает, что наставнику и руководству клуба необходимо найти подходящую замену, а исполнитель такого уровня обойдется в значительную сумму. Среди вариантов называются такие проверенные в АПЛ игроки, как Эллиот Андерсон, Карлос Балеба и Адам Уортон, а также Эдерсон из «Аталанты».

Удачные подписания

Действительно, это лето обещает стать для «Юнайтед» по-настоящему переломным: у клуба появился прекрасный шанс вернуться в число претендентов на титул после того, как в этом сезоне поднялся на третье место — хотя ему все еще предстоит преодолеть значительное отставание от «Арсенала» и «Манчестер Сити». Однако если манкунианцы правильно разыграют свои карты на трансферном рынке, это вполне возможно.

Прошлогоднее летнее трансферное окно стало редким примером успеха: «МЮ» получил приличную отдачу от проверенных в АПЛ звезд в лице Матеуша Куньи и Брайана Мбемо, а относительно неизвестный Сенне Ламменс впечатлил игрой в воротах после перехода из Бельгии. После медленного старта дорогостоящий нападающий Беньямин Шешко также выглядит готовым к взрывному росту, выдав свою лучшую форму под руководством Каррика с семью голами с начала февраля.

Еще предстоит увидеть, насколько новый наставник будет вовлечен в трансферы, тем не менее, клубу нужно будет снова принять правильные решения, если он хочет сохранить набранный темп, особенно учитывая, что ему предстоит сражаться на четырех фронтах.

Удержать Бруну Фернандеша

Еще одной ключевой задачей «Юнайтед» в ближайшие месяцы станет удержание лидера команды и капитана Бруну Фернандеша, которого назвали лучшим игроком АПЛ в этом сезоне. Атакующий полузащитник признался в декабре, что прошлым летом, после того как команда заняла 15-е место и уступила «Тоттенхэму» в финале Лиги Европы, он был близок к отъезду с «Олд Траффорд», получив выгодные предложения из Саудовской Аравии.

Однако Каррик надеется, что возрождение клуба под его руководством и возвращение в Лигу чемпионов означают, что португальский виртуоз не уйдет, даже если к его услугам вновь проявят интерес. Тренера должны обнадежить слова Бруну, сказанные им недавно в интервью Sky Sports.

«Дело не в лояльности, — сказал Фернандеш. — Я мог уйти два года назад, я мог уйти три года назад, я мог уйти в прошлом сезоне, но мне действительно нравится быть здесь. Я думаю, что успех здесь — это то, чего я никогда не смогу добиться в другом месте. Радость и все, что я получаю, а в тот день, когда я получу то, что хочу от этого клуба, я не думаю, что смогу получить это где-нибудь в другом месте в мире».

Избавиться от балласта

Однако необходимо и отпустить ряд игроков как для освобождения места в составе, так и для пополнения бюджета под эгидой экономного владельца сэра Джима Рэтклиффа и компании INEOS. В «Юнайтед» возвращаются несколько футболистов, уходивших аренду, у которых нет реальных перспектив в клубе, а по ходу сезона стало ясно, что ряд нынешних исполнителей также не нужны команде.

В списке лидируют такие игроки, как Маркус Рашфорд, Андре Онана и Мануэль Угарте, в то время как контракт с Джейдоном Санчо, к счастью, истёк, а выход «Наполи» в Лигу чемпионов означает, что аренда Расмуса Хёйлунна завершилась его полноценным трансфером.

Также остаются вопросы относительно будущего Мэйсона Маунта и Джошуа Зиркзе. Каррику придется проявить безжалостность, чтобы манкуниацев больше не обременяли неэффективные футболисты с крупными контрактами.

Обращать внимание на академию

Ответы на некоторые из самых актуальных вопросов этого лета, возможно, находятся ближе, чем думает новый наставник. Его предшественник в значительной степени игнорировал таланты, выросшие в академии клуба, но именно англичанину предстоит проложить путь для самых одаренных её воспитанников.

Вингер Шей Лэйси, полузащитник Джек Флетчер и нападающий Чидо Оби вполне могут быть готовы к большему количеству игрового времени в основном составе после полноценной предсезонной подготовки с первой командой, а еще есть небольшой вопрос насчет Джей Джей Гэбриэл.

Этому форварду исполнится 16 лет только в октябре, но его только что назвали лучшим игроком сезона в АПЛ U-18 и, похоже, обладает безграничным потенциалом. Его интеграция в команду и управление этим процессом станут ключевой задачей для Каррика теперь, когда на него возложена полная ответственность за возвращение «Дьяволов» на вершину.