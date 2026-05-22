GOAL оценил все сделки АПЛ сезона 2025/26 и отобрал 20 лучших — по игре, ожиданиям и соотношению цены и качества.

Сезон-2025/26 в АПЛ подходит к концу, а значит, самое время оглянуться назад и вспомнить кампанию, в которой хватало неожиданных поворотов и драматичных сюжетов.

«Арсенал» в итоге сумел выдержать давление со стороны «Манчестер Сити» и завоевал чемпионский титул, но борьба за еврокубки и сохранение места в элите продолжается вплоть до заключительного тура.

Как и в любом сезоне, новички сыграли огромную роль, хотя находить «бриллианты» на рынке становится все сложнее — мировой футбол сегодня находится под пристальным вниманием, и малоизвестных талантов остается все меньше. При этом дорогостоящие трансферы проверенных звезд тоже связаны с серьезным риском: суммы настолько велики, что даже малейшее разочарование воспринимается как провал.

К счастью для клубов английской элиты, за последние девять месяцев многие инвестиции все же оправдали себя. Редакция GOAL в Великобритании объединила усилия, чтобы составить рейтинг 20 лучших трансферов сезона в АПЛ, учитывая общий вклад игрока, ожидания перед переходом и соотношение цены и качества.

Примечание: игроки, чьи трансферы были оформлены до летнего окна 2025 года (например, Эли Жуниор Крупи), а также футболисты, чьи аренды стали полноценными переходами (например, Кевин Дансо), в рейтинг не включены.

20. Ноа Садики («Сандерленд») — 15 млн фунтов

Успех «Сандерленда» после возвращения в АПЛ — не просто борьба за выживание, а уверенное выступление — во многом связан с летней трансферной кампанией. Многие новички «чёрных котов» сыграли ключевую роль в сезоне, который все еще может завершиться для клуба выходом в еврокубки.

Одним из тех, кто, возможно, остался недооцененным за пределами Уирсайда, стал полузащитник Ноа Садики. Конголезец перебрался из бельгийского «Юнион Сент-Жиллуаз», где заслужил сравнения с Н’Голо Канте благодаря неутомимому прессингу и умной игре с мячом в центре поля.

И ожидания он полностью оправдал. В последние месяцы все чаще появляются сообщения об интересе к хавбеку со стороны «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

19. Паскаль Грос («Брайтон») — 1,75 млн фунтов

Спустя два с половиной года Паскаль Грос вернулся в «Брайтон» — в январе «чайки» сумели договориться с дортмундской «Боруссией» о трансфере опытного немца за весьма скромную сумму.

Сказать, что полузащитник полностью преобразил команду Фабиана Хюрцелера, было бы преувеличением, но Грос, безусловно, сыграл ключевую роль в том, как «Брайтон» перевернул сезон.

Еще в конце зимы «чайки» рисковали втянуться в борьбу за выживание, однако возвращение ветерана помогло команде изменить ход кампании.

Несмотря на приближающийся 35‑летний юбилей, Грос остается мотором команды. Он — единственный футболист в АПЛ, который более одного раза за сезон преодолевал отметку в 13 километров за матч. Его подачи со стандартов добавили «Брайтону» еще одно оружие, а сам трансфер стал одним из лучших по соотношению цены и качества.

18. Пьеро Инкапье («Арсенал») — аренда

Учитывая, что у «Арсенала» и так не было дефицита ни на левом фланге обороны, ни в центре защиты, новость о том, что клуб в последние дни трансферного окна близок к аренде Пьеро Инкапье из «Байера», вызвала немало удивления.

Эквадорец перебрался в Лондон на правах аренды и поначалу был вынужден терпеливо ждать своего шанса. Но как только он пробился в стартовый состав, вытеснить его стало практически невозможно.

Защитник сумел идеально совместить физическую мощь с уверенностью при работе с мячом, и по ходу сезона стал основным левым защитником команды Микеля Артеты.

Инкапье сыграл важную роль в нейтрализации вингеров соперников в решающие месяцы чемпионской гонки. И £45 млн, которые «Арсенал» заплатит летом за полноценный трансфер, уже выглядят как разумная инвестиция.

17. Брайан Мбёмо («Манчестер Юнайтед») — 65 млн фунтов

Прошлым летом Брайан Мбёмо был одним из самых востребованных игроков на трансферном рынке. Бывший форвард «Брентфорда» отказал «Тоттенхэму» и «Ньюкаслу», чтобы перейти в клуб, за который болел с детства, — «Манчестер Юнайтед».

И хотя камерунцу не удалось повторить свои 20 голов в АПЛ, забитые в последнем сезоне на «Джитек Комьюнити Стэдиум», дебютная кампания на «Олд Траффорд» все равно получилась результативной — он сумел преодолеть отметку в десять мячей.

Мбёмо начал сезон очень ярко. К началу февраля на его счету было девять голов в 20 матчах чемпионата, а связка с Амадом Диалло на правом фланге стала одним из немногих позитивных моментов эпохи Рубена Аморима в клубе.

Впрочем, в концовке сезона форма Мбёмо пошла на спад, и при Майкле Каррике он периодически оставался в запасе. Тем не менее его влияние на игру «Манчестер Юнайтед» в целом можно считать положительным.

16. Матеус Кунья («Манчестер Юнайтед») — 62,5 млн фунтов

Сезон Матеуса Куньи складывался практически по противоположному сценарию по сравнению с Мбёмо. Летний новичок из «Вулверхэмптона» тяжело входил в игру на старте карьеры в «Манчестер Юнайтед», однако с приходом Майкла Каррика заметно прибавил.

Шесть голов и три результативные передачи под руководством бывшего полузащитника сборной Англии включают в себя великолепный победный мяч в ворота «Арсенала» на «Эмирейтс», а также единственный гол в апрельском матче против «Челси» на «Стэмфорд Бридж».

Эта серия позволила Кунье третий сезон подряд достичь двузначной отметки по голам в АПЛ. Кроме того, серьезным преимуществом для команды стала его универсальность в атаке — бразилец способен одинаково эффективно действовать сразу на нескольких позициях впереди.

15. Юго Экитике («Ливерпуль») — 69 млн фунтов

Громкая летняя трансферная кампания «Ливерпуля», на которую клуб потратил около 450 миллионов фунтов, вряд ли оправдала ожидания болельщиков «Энфилда». Однако среди новичков команды все же нашелся один безусловный успех — Юго Экитике.

Французский форвард, которого «Ливерпуль» перехватил у «Ньюкасла» после его перехода из «Айнтрахта», по ходу сезона заработал сравнения с Фернандо Торресом.

До тяжелой травмы ахилла в марте, из‑за которой он выбыл до конца кампании, Юго успел забить 11 мячей и отдать четыре голевые передачи в АПЛ.

Хладнокровие нападающего перед воротами, великолепная работа с мячом и умение найти точный пас уже сейчас делают его одним из самых разносторонних форвардов АПЛ. Тем обиднее, что болельщики не увидят Экитике на поле еще как минимум полгода, пока он восстанавливается после повреждения.

14. Мартин Субименди («Арсенал») — 56 млн фунтов

Отказавшись от перехода в «Ливерпуль» летом 2024‑го, Мартин Субименди все же оказался в АПЛ год спустя — «Арсенал» сумел убедить его, несмотря на позднюю попытку «Реала» оставить полузащитника в Испании.

С первых же месяцев испанец вместе с Декланом Райсом сформировал одну из лучших связок в центре поля в чемпионате. Субименди добавил «канонирам» энергии, интеллекта и контроля, быстро став важнейшей частью команды Микеля Артеты.

Бывший хавбек «Реала Сосьедад» также отметился пятью голами. Правда, к концовке сезона было заметно, что силы начинают его покидать: испанец потерял место в стартовом составе в последние недели кампании. Тем не менее дебютный сезон в Северном Лондоне все равно можно считать для него более чем успешным.

13. Виктор Дьёкереш («Арсенал») — 55 млн фунтов

Можно ли назвать Виктора Дьёкереша самым техничным футболистом в истории «Арсенала»? Самым прирожденным бомбардиром за всю историю «канониров»? И главное — решил ли швед давнюю проблему команды с центральным нападающим?

Вероятно, ответ на все эти вопросы — «нет». Но это вовсе не означает, что Дьёкереш не внес огромный вклад в успех команды Микеля Артеты. Перед последним туром чемпионата лишь четыре игрока во всей АПЛ забили больше, чем шведский форвард, на счету которого 14 мячей после перехода из «Спортинга».

Критики, конечно, укажут на то, что большинство голов были забиты командам из нижней части таблицы. Однако эти мячи все равно нужно было забивать — и Дьёкереш справился с задачей в тех ситуациях, где его предшественники на позиции центрфорварда нередко подводили команду.

12. Кирнан Дьюзбери-Холл («Эвертон») — 24 млн фунтов

Можно смело сказать, что сезон-2024/25 оказался для Кирнана Дьюзбери-Холла потерянным. Его переход из «Лестера» в «Челси» изначально выглядел неоднозначным решением — и в итоге именно таким и оказался: при Энцо Мареске полузащитник лишь дважды вышел в стартовом составе в матчах АПЛ. Футболисту требовалась перезагрузка, и, похоже, с переходом в «Эвертон» он угадал идеально.

27-летний хавбек стал практически незаменимым игроком команды Дэвида Мойеса, записав на свой счет восемь голов и шесть результативных передач, включая памятный победный мяч на «Олд Траффорд», когда «ириски» вдесятером обыграли «Манчестер Юнайтед».

В середине сезона даже заговорили о возможном вызове в сборную Англии — настолько впечатляющей была игра Дьюзбери-Холла на Мерсисайде.

11. Норди Мукиеле («Сандерленд») — 9,5 млн фунтов

Летом «Сандерленд» не стеснялся делать ставку на игроков с опытом выступлений на самом высоком уровне, но даже на этом фоне подписание Норди Мукиеле стало настоящим успехом. Француз, который предыдущие шесть сезонов играл в Лиге чемпионов за «ПСЖ», «Лейпциг» и «Байер», неожиданно согласился стать частью проекта Режиса Ле Бри на «Стэдиум оф Лайт».

Еще более впечатляющим выглядит тот факт, что «чёрным котам» удалось провернуть сделку за относительно скромную сумму. И Мукиеле полностью оправдал вложения клуба.

Правый защитник стал одной из ключевых фигур команды, активно подключаясь к атакам и отметившись тремя голами и тремя ассистами. Но не менее важным оказался его опыт, который помог «Сандерленду» обрести столь необходимую стабильность в обороне.

10. Антон Штах («Лидс») — 17 млн фунтов

Как и в случае с «Сандерлендом», успешное сохранение прописки в АПЛ для «Лидса» во многом стало следствием грамотной селекции. Вернувшись в элиту английского футбола, Даниель Фарке мог положиться на целый ряд опытных бойцов.

Одним из самых ярких новичков на «Элланд Роуд» стал Антон Штах. Он перешел из «Хоффенхайма» и быстро завоевал любовь болельщиков в Западном Йоркшире. Немецкий полузащитник удачно сочетает жесткость в единоборствах с уверенностью при игре с мячом, а особое восхищение фанатов вызвали его стандарты. Из пяти голов Штаха сразу три были забиты прямыми ударами со штрафных.

Вызов в сборную Германии — первый за четыре года — стал заслуженной наградой за великолепный дебютный сезон в Англии.

9. Марк Гехи («Манчестер Сити») — 20 млн фунтов

Одним из ключевых поворотных моментов сезона стало закрытие летнего трансферного окна, когда «Кристал Пэлас» в последний момент сорвал затянувшийся переход Марка Гехи в «Ливерпуль». Лондонцы не сумели найти замену своему капитану и были вынуждены сохранить защитника.

Последствия этого решения оказались весьма показательными. Оборона «Ливерпуля» на протяжении сезона регулярно допускала серьезные ошибки, тогда как «Манчестер Сити» воспользовался ситуацией и зимой подписал игрока сборной Англии по заметно сниженной цене.

Контракт Гехи с «Пэлас» подходил к концу, а «Сити» как раз столкнулся с серьезным кадровым кризисом в защите. В итоге защитник сразу стал основным игроком команды Пепа Гвардиолы, не пропустив ни одной минуты в матчах АПЛ после перехода на «Этихад».

Без сложностей не обошлось — именно его неудачный пас назад в игре с «Эвертоном» во многом стал решающим эпизодом чемпионской гонки. Но в целом Гехи продемонстрировал, почему его так настойчиво хотели видеть в своих рядах топ‑клубы.

8. Робин Руфс («Сандерленд») — 9 млн фунтов

Летом 2025 года многие клубы АПЛ искали нового вратаря, однако едва ли кто-то сработал лучше «Сандерленда», который сумел вытащить малоизвестного Робина Руфса из НЕК. Голландец моментально стал любимцем публики на «Стэдиум оф Лайт» и теперь выглядит одним из самых удачных и недооцененных приобретений сезона во всей Европе.

В нынешнем розыгрыше АПЛ лишь пять голкиперов оформили больше «сухих» матчей, чем Руфс — на его счету уже 10 игр без пропущенных мячей. А показатель отраженных ударов у него и вовсе превосходит статистику Давида Райя, Джордана Пикфорда и Алисона Бекера — впечатляющие 70,4%.

7. Джанлуиджи Доннарумма («Манчестер Сити») — 26 млн фунтов

Прошлым летом новости о готовности «Пари Сен-Жермен» рассмотреть предложения по Джанлуиджи Доннарумме казались почти невероятными.

Итальянский голкипер был одним из главных героев победного для команды Луиса Энрике розыгрыша Лиги чемпионов. И хотя Доннарумма не совсем вписывается в привычный профиль голкипера Пепа Гвардиолы, возможность подписать такого мастера за сравнительно скромные деньги «Манчестер Сити» просто не мог упустить.

Конечно, в игре ногами у итальянца временами возникали проблемы, а при стандартах под давлением соперников он выглядел не всегда уверенно. Но с точки зрения чистой игры на линии ему в АПЛ не было равных.

Он лидирует в чемпионате как по проценту отраженных ударов (72,9%), так и по количеству предотвращенных голов (5,8). А по количеству «сухих» матчей (15) его превосходит только обладатель «Золотой перчатки» Давид Райя.

6. Антуан Семеньо («Манчестер Сити») — 62,5 млн фунтов

Антуан Семеньо был одним из лучших игроков первой половины сезона АПЛ. Поэтому, когда стало известно, что в его контракте с «Борнмутом» есть пункт о выкупе, который можно активировать уже в начале января, топ‑клубы Англии моментально включились в борьбу.

В итоге победил «Манчестер Сити», и переход на новый уровень почти не сказался на игре ганца, несмотря на совершенно иной уровень давления и ожиданий. В первых семи матчах АПЛ за команду Пепа Гвардиолы Семеньо забил пять мячей, мгновенно доказав свою состоятельность.

Поддерживать столь впечатляющий темп результативности до самого конца сезона вингеру не удалось, однако он оставался важной частью стартового состава «Сити» на протяжении всей весны. А его изящный гол пяткой в финале Кубка Англии — отдельное произведение искусства.

5. Жуан Педро («Челси») — 60 млн фунтов

После феерического старта карьеры в «Челси» на Клубном чемпионате мира Жуан Педро вряд ли мог поддерживать столь же безумный уровень на протяжении всего сезона.

Однако бывший нападающий «Брайтона» все равно остался настоящей головной болью для защитников АПЛ в своей дебютной кампании на «Стэмфорд Бридж». Перед последним туром чемпионата бразилец занимает четвертое место в лиге как по количеству голов (15), так и по системе «гол+пас» (20). Но статистика — лишь часть его вклада.

Умение Жуана Педро цепляться за мяч, сохранять его под давлением и агрессивно идти в обводку настолько впечатлили болельщиков, что именно он был признан лучшим игроком сезона в «Челси». На этом фоне еще более странным выглядит тот факт, что форвард не попал в заявку сборной Бразилии на чемпионат мира этим летом.

4. Доминик Калверт-Льюин («Лидс») — свободный агент

После возвращения в АПЛ «Лидс» прекрасно понимал, что команде необходим проверенный бомбардир. Поэтому решение подписать в середине августа свободным агентом Доминика Калверта-Льюина, чью карьеру в последние годы постоянно преследовали травмы, вызвало немало сомнений.

Перед уходом из «Эвертона» 29-летний нападающий забил всего 17 голов в чемпионате за четыре предыдущих сезона вместе взятых. Но в Западном Йоркшире Калверт-Льюин словно получил второе дыхание. Его серия из шести матчей подряд с забитыми мячами в ноябре и декабре стала отправной точкой как для самого форварда, так и для всего сезона «Лидса».

Перед заключительным туром лишь четыре футболиста в АПЛ забили больше его 14 голов. А дубль в последнем матче позволит англичанину повторить лучший результативный сезон в карьере в элитном дивизионе. Вызов в сборную Англии, который он получил в марте, был более чем заслуженным.

3. Сенне Ламменс («Манчестер Юнайтед») — 18 млн фунтов

В последние годы требования болельщиков «Манчестер Юнайтед» к вратарям заметно снизились, но это никак не должно умалять того, что Сенне Ламменс показал в своем дебютном сезоне на «Олд Траффорд».

Когда в конце летнего трансферного окна руководство клуба выбирало между различными вариантами, предпочтение было отдано именно Ламменсу, а не Эмилиано Мартинесу. И молодой бельгиец, несмотря на отсутствие серьезного опыта на топ-уровне, довольно спокойно справился с переходом из «Антверпена» в АПЛ.

23-летний голкипер добавил уверенности обороне «Манчестер Юнайтед», а особенно впечатляюще проявил себя при игре на выходах и стандартах — одном из самых сложных аспектов для современных вратарей в английском футболе.

С точки зрения отраженных опасных моментов Ламменс и вовсе входит в число лучших в чемпионате: по показателю предотвращенных голов (4,1) он уступает только Джанлуиджи Доннарумме.

2. Гранит Джака («Сандерленд») — 17 млн фунтов

Прошлым летом мало какой трансфер удивил сильнее, чем решение Гранита Джаки покинуть «Байер» и перейти в только что вышедший в АПЛ «Сандерленд». Даже главный тренер леверкузенцев Эрик тен Хаг оказался застигнут врасплох переездом швейцарца на Уирсайд.

В «Сандерленде» сразу поняли, что провернули настоящую трансферную сенсацию, и без раздумий доверили Джаке капитанскую повязку. И хавбек полностью оправдал ожидания.

Полузащитник стал настоящим лидером команды Режиса Ле Бри, привнеся в состав столь необходимый опыт и харизму после выхода клуба через плей-офф Чемпионшипа.

Передачи Джаки по-прежнему остаются на элитном уровне, а его шесть голевых передач — результат, который превзошли лишь пять игроков во всей лиге. Но вклад швейцарца не ограничивается атакой: он входит в топ-5% чемпионата как по количеству заблокированных ударов, так и по выносам мяча, что подчеркивает его важность на обеих сторонах поля.

1. Райан Шерки («Манчестер Сити») — 30,5 млн фунтов

Райан Шерки переходил в «Манчестер Сити» на фоне множества сомнений. В Англии задавались вопросами и о его характере, и о том, сможет ли столь яркий и нестандартный футболист вписаться в строгую систему Пепа Гвардиолы.

И хотя француз далеко не всегда был первым кандидатом на место в стартовом составе «Сити», Шерки стал одним из самых зрелищных футболистов АПЛ в своем дебютном сезоне.

Только Бруну Фернандеш отдал больше голевых передач, чем Райан — на счету вингера 12 ассистов.

Да, четыре забитых мяча — показатель, который еще предстоит улучшить, но уже сейчас очевидно, что после ухода Гвардиолы летом Шерки станет одной из ключевых фигур команды Энцо Марески. И самое главное для «Сити» — французу всего 22 года, а значит, его лучшие сезоны еще впереди.