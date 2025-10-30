GOAL объясняет, как Рубен Аморим сумел вдохнуть новую жизнь в «Манчестер Юнайтед» и превратил их в реальных претендентов на титул АПЛ.

«Наша цель — выиграть Премьер-лигу. Я знаю, что многие усомнятся в моих словах после прошлого сезона, но именно к этому мы должны стремиться», — сказал Люк Шоу в интервью Sky Sports во время предсезонного тура «Манчестер Юнайтед» по США. «Все мы должны верить в одно и то же, иметь общие амбиции и действовать как семья — только так мы сможем добиться цели».

Тогда это заявление звучало не просто спорно — оно казалось откровенно безумным после худшего сезона в истории клуба.

И поначалу слова Шоу действительно «состарились, как молоко»: «Юнайтед» выиграл лишь два из первых шести матчей Премьер-лиги сезона-2025/26. Позорное поражение 1:3 от «Брентфорда» отбросило команду Рубена Аморима на 14-е место к концу сентября, и большинство болельщиков требовали немедленной отставки португальского тренера.

Рубен Аморим globallookpress.com

Но за последний месяц все изменилось. «Красные дьяволы» наконец ожили: сначала уверенно обыграли «Сандерленд» (2:0) на «Олд Траффорд», затем прервали девятилетнюю безвыигрышную серию на «Энфилде» и впервые при Амориме добились двух побед подряд в чемпионате.

В минувшую субботу команда продлила победную серию, переиграв «Брайтон» 4:2 и поднявшись в зону еврокубков — теперь «Манчестер Юнайтед» отстает от лидирующего «Арсенала» всего на шесть очков. «Чайки» едва не устроили камбэк в концовке, но Брайан Мбёмо поставил точку, и хозяева заслуженно взяли три очка.

Я думаю, ребята стали увереннее. Лучший наш матч в сезоне был против «Арсенала», первый. Но когда приходит уверенность, когда появляется другой настрой, иногда и удача начинает улыбаться. Именно она помогает побеждать в определенные моменты. Рубен Аморим Главный тренер «Манчестер Юнайтед»

После месяцев разочарований «Манчестер Юнайтед» наконец сам творит свою удачу. И теперь смелые слова Шоу звучат не как фантазия, а как пророчество. Пока лишь немногие готовы поверить, что трофей Премьер-лиги может вернуться на «Олд Траффорд» спустя 13 лет уже в мае, но именно к этому должны стремиться Аморим и его прогрессирующая команда.

Это не просто кратковременный подъем — «Манчестер Юнайтед» показывает, пожалуй, лучший футбол со времен сэра Алекса Фергюсона. И есть немало причин полагать, что Рубен Аморим способен привести клуб к титулу — на два года раньше, чем это было запланировано новым совладельцем INEOS…

Смертоносный дуэт Мбёмо и Амада

После летнего перехода Брайана Мбёмо из «Брентфорда» за £71 млн (около $95 млн) многие опасались за будущее Амада Диалло. И не без причины: в прошлом сезоне ивуариец был вторым по значимости игроком «Манчестер Юнайтед» после Бруну Фернандеша, выдал множество ярких матчей и запомнился болельщикам победным голом в дерби с «Манчестер Сити» и хет-триком против «Саутгемптона».

Амад Диалло и Брайан Мбёмо globallookpress.com

Мбёмо же пришел в клуб после сезона, в котором забил 20 голов, играя на той же позиции справа в атаке «Брентфорда». Поэтому было неясно, как Рубен Аморим сможет уместить обоих в стартовом составе. Поначалу действительно возникли трудности, но со временем они выстроили поразительно эффективное партнерство, ставшее двигателем нынешнего подъема «Манчестер Юнайтед».

Амад освоился на новой позиции — правого латераля, тогда как Мбёмо располагается выше, в одной из ролей «десятки» в схеме Аморима 3-4-3. Их взаимодействие особенно проявилось в матче с «Ливерпулем»: уже на второй минуте Диалло выдал филигранный пас внешней стороной стопы, который Мбёмо превратил в гол.

В начале сезона, когда Мбёмо только пришел, мы пытались понять друг друга. Но теперь у нас все работает: если я иду на позицию правого латераля, он поднимается выше как «десятка». Если наоборот — он опускается, а я поднимаюсь. У нас сложились отличные отношения, даже за пределами поля, а это тоже очень важно. Амад Диалло вингер «Манчестер Юнайтед»

Эта взаимопонимание заметно с первого взгляда: если одному не удается обострить, второй обязательно возьмет инициативу на себя. Статистика Диалло немного снизилась из-за дополнительной оборонительной работы, но это разумная плата за то, чтобы позволить Мбёмо адаптироваться максимально быстро.

Брайан Мбёмо globallookpress.com

Бывшая звезда «Брентфорда» уже сейчас выглядит, пожалуй, лучшей покупкой лета в Премьер-лиге — шесть результативных действий в первых десяти матчах, включая блестящий дубль в ворота «Брайтона».

Вскоре и Мбёмо, и Амад уедут на Кубок африканских наций (21 декабря — 18 января), но если «Манчестер Юнайтед» сумеет удержаться рядом с «Арсеналом» за это время, то после их возвращения именно эта связка может стать ключом к настоящей борьбе за чемпионство во второй половине сезона.

«Особенный» Кунья

Матеус Кунья пока не освоился на «Олд Траффорд» так быстро, как Брайан Мбёмо. Приобретенный летом за £62,5 млн (около $83 млн), бразилец рассматривался как долгожданное решение проблемы с реализацией у «Манчестер Юнайтед» — ведь в прошлом сезоне он забил 15 голов за «Вулверхэмптон», боровшийся за выживание. Однако первые восемь матчей под руководством Рубена Аморима Кунья провел без единого результативного действия.

Матеус Кунья globallookpress.com

Медленный старт объяснялся и травмой задней поверхности бедра: из-за нее форвард пропустил дерби с «Манчестер Сити» и ограничился лишь 25 минутами в игре против «Челси» в прошлом месяце.

Но это не значит, что он выглядел плохо. Напротив, уровень его игры стабильно высок — Кунья активно двигается, уверенно обыгрывает один в один и редко ошибается в принятии решений, благодаря чему атака «Юнайтед» стала заметно рациональнее.

Тем не менее нападающих оценивают прежде всего по голам, и именно поэтому его изящный удар на 24-й минуте матча с «Брайтоном» вызвал такое облегчение. Кунья, получив мяч на линии штрафной, эффектно закрутил его мимо Барта Вербрюггена — и бурно отпраздновал гол перед «Стретфорд Энд», словно сбросив с плеч тяжелый груз.

Он приносит нам то, что трудно описать словами. Дело не только в технике и таланте. Он чувствует себя комфортно под давлением, способен вести команду вперед. Да, ему нужно прибавить в оборонительных действиях, но в нем есть что-то особенное. Он важен для нас, может сыграть на нескольких позициях, и я жду от него того же в следующем матче. В нашем клубе важно подтверждать свой уровень каждую неделю. Рубен Аморим Главный тренер «Манчестер Юнайтед»

Стабильность к Кунье придет вместе с ростом всей команды. Как и Мбёмо, экс-игрок «Вулверхэмптона» и «Атлетико» уже доказал, что способен решать исход матчей в Премьер-лиге — и теперь «Юнайтед» может рассчитывать на его магию, когда победу нужно вырывать буквально из ничего.

Де Лигт наконец-то взрослеет

Первый сезон Маттейса де Лигта на «Олд Траффорд» сложно назвать удачным. Голландец временами выглядел убедительно, но его недостаточная мобильность часто становилась уязвимым местом — ровно так же, как во времена выступлений за «Ювентус» и «Баварию».

Маттейс де Лигт globallookpress.com

Поэтому нынешний сезон стал для воспитанника академии «Аякса» определяющим. Когда-то его называли одним из самых талантливых защитников своего поколения, но если бы де Лигт вновь не оправдал ожиданий, второй шанс в «Юнайтед» — да и в любом другом топ-клубе Европы — мог бы ему не представиться.

Пока же 26-летний футболист играет так, словно прекрасно осознает цену каждой минуты на поле. Рубен Аморим стабильно ставит его в центр своей линии из трех защитников, предпочитая де Лигта Гарри Магуайру— и это заслуженно: Маттейс доминирует в единоборствах, надежен в воздухе, грамотно читает игру и проявляет лидерские качества.

Да, его игра в пас при розыгрыше от ворот все еще требует улучшения, но де Лигт постепенно начинает оправдывать авансы, выданные ему в юности. В интервью MUTV на прошлой неделе он объяснил, что помогло выйти на нынешний уровень:

Главное — я впервые за долгое время прошел полноценную предсезонку. Для меня и моего тела это крайне важно. Думаю, это первый случай за пять-шесть лет, когда у меня не было ни трансфера, ни травмы, ни Евро. Последний раз такое было, наверное, в моем последнем сезоне в «Аяксе», и это действительно был один из лучших сезонов в карьере. Сейчас я чувствую себя отлично — и физически, и ментально. Огромную роль играют тренер и партнеры, они дают мне уверенность. Думаю, я уже привык к темпу Премьер-лиги. Чувствую, что вхожу в свой лучший возраст. Маттейс де Лигт защитник «Манчестер Юнайтед»

Без надежной обороны титулы не выигрываются. И сегодня де Лигт играет ключевую роль в том, чтобы «Манчестер Юнайтед» получил прочный фундамент для борьбы за титул.

Проблема с вратарями тоже решена

«Манчестер Юнайтед» не имел по-настоящему вратаря мирового уровня со времен Эдвина ван дер Сара. Да, Давид де Хеа стал для клуба верным солдатом и выиграл Премьер-лигу, Кубок Англии, Лигу Европы и Кубок лиги, но никогда не внушал уверенности защитникам перед собой, а в последние годы на «Олд Траффорд» в его игре все чаще появлялись элементарные ошибки.

Эрик тен Хаг и Андре Онана globallookpress.com

За последние два года регулярно звучали призывы вернуть де Хеа, но лишь на фоне катастрофической неудачи его преемника Андре Онана. Эрик тен Хаг допустил немало спорных трансферных решений, но идея воссоединения с бывшим голкипером «Аякса» в Манчестере, пожалуй, стала худшей из них.

Падение «Юнайтед» на дно таблицы было бы не столь стремительным, не будь Онана, чьи постоянные ляпы лишали команду очков из недели в неделю. К концу прошлого сезона Аморим, похоже, окончательно устал от его ошибок и начал новый сезон с Алтаем Байындыром в воротах, а самого камерунца отправил в аренду в «Трабзонспор».

Сенне Ламменс globallookpress.com

Однако и турецкий вратарь не оправдал ожиданий. Неудивительно, что результаты пошли вверх именно после появления бельгийца Сенне Ламменса — 23-летнего новичка, перешедшего из «Антверпена» за £18 млн ($24 млн) в последний день трансферного окна.

На родине его давно называют наследником Тибо Куртуа, и теперь фанаты «Юнайтед» начинают в это верить. Ламменс выдал почти безупречный дебют, сохранив ворота в неприкосновенности в матче с «Сандерлендом», а затем сделал ключевые сейвы против Александера Исакa и Янкубы Минте, что помогло обыграть «Ливерпуль» и «Брайтон».

Кроме того, бельгиец уверенно контролирует штрафную и отлично играет длинными передачами, что позволяет Амориму строить более прямолинейную игру. Пока рано записывать Ламменса в категорию мировых звезд, но у «Юнайтед» наконец появился вратарь, полностью соответствующий требованиям — тот, кто излучает спокойствие и уверенность. А значение этого для команды трудно переоценить.

Кардинальная смена культуры

С момента своего назначения на пост преемника Эрика тен Хага в ноябре прошлого года Рубен Аморим прошел через настоящее испытание. Он выглядел измотанным и раздраженным как на бровке, так и перед журналистами, а после унизительного вылета из Кубка лиги от «Гримсби Таун» в августе, казалось, и вовсе был готов подать в отставку. Но бывший наставник «Спортинга» проявил характер — остался верен своим принципам и сумел заглушить голоса критиков.

Рубен Аморим globallookpress.com

Благодаря сочетанию кропотливой работы на тренировках и личного обаяния, Аморим постепенно донес до игроков свою философию — теперь они готовы «умирать» за него на поле. При этом португалец разрушил миф о своей негибкости, грамотно адаптировав стиль «Манчестер Юнайтед» без мяча.

Команда больше не выглядит уязвимой в центре поля: теперь «красные дьяволы» защищаются в схеме 5–4–1, где два атакующих полузащитника опускаются глубже, помогая Бруну Фернандешу и Каземиро, а Люк Шоу при прессинге смещается в центр. Пробить оборону стало куда сложнее, а переходы из обороны в атаку — молниеносны.

Аморим также сумел наладить управление составом: ротация и внимание к восстановлению игроков позволили резко сократить список травмированных, который при тен Хаге вышел из-под контроля. Сейчас в клубе ощущается колоссальный культурный сдвиг.

Летом «Юнайтед» избавился от деструктивных фигур с раздутым эго — вслед за Антони, Рашфордом, Санчо и Гарначо клуб покинул и Онана. А такие игроки, как Каземиро, де Лигт, Амад и Мейсон Маунт, наоборот, заметно прибавили под руководством Аморима. Вся команда теперь движется в одном направлении.

«Манчестер Юнайтед» пока далек от идеала, но Аморим привил коллективу ментальную стойкость, которой клубу так не хватало в последние годы.

«Мы стали иначе реагировать на трудные моменты, — сказал тренер после матча с "Брайтоном". — Мы способны отвечать по-другому и чувствуем, что можем справиться с чем угодно».

Падение уровня конкурентов

У «Манчестер Юнайтед» нет такой глубины состава, как у «Арсенала», «Сити» или «Ливерпуля», но отсутствие еврокубков позволяет Амориму не растягивать ресурсы команды до предела. Это может дать «красным дьяволам» серьезное преимущество на финишной прямой сезона.

Матеус Кунья и Бруну Фернандеш globallookpress.com

К тому же «Манчестер Юнайтед» может воспользоваться очевидным спадом качества у лидеров таблицы. «Сити» больше не напоминает ту всепобеждающую машину Гвардиолы, которая брала четыре чемпионства подряд, — команда стала слишком зависима от невероятной результативности Эрлинга Холанна.

Как показало воскресное поражение от «Астон Виллы», если нейтрализовать норвежца, у «Сити» попросту не остается инструментов, чтобы справиться с ситуацией.

Действующий чемпион «Ливерпуль», в свою очередь, оказался в кризисе всего через два месяца после летних трат на £446 млн ($594 млн) и рекордного подписания Александера Исакa.

Арне Слот потерпел четыре поражения подряд в чемпионате, а Исак и другие новички — Флориан Вирц, Милош Керкез и Джереми Фримпонг — пока не оправдывают ожиданий. «Красные» утратили целостность, и остается вопрос, сможет ли Слот переломить ситуацию, прежде чем его будущее окажется под угрозой.

Похоже, что дорога к первому титулу «Арсенала» с 2004 года открыта. Команда Артеты идет на вершине таблицы с отрывом в четыре очка от неожиданного преследователя — «Борнмута»: семь побед и всего три пропущенных мяча.

Испанец действительно превратил «канониров» в грозную оборонительную машину и получил изобилие атакующих вариантов после подписания Виктора Дьёкереша, Эберечи Эзе и Нони Мадуэке.

Однако нынешний «Арсенал» и близко не дотягивает до чемпионских составов Арсена Венгера — это подтвердил и «Манчестер Юнайтед», который полностью переиграл соперника в первом туре сезона.

Артета, некогда последователь гвардиоловской школы владения мячом, теперь одержим микродеталями и статистическими преимуществами, забыв о зрелищной игре. Показательно, что из 16 голов «Арсенала» в этом сезоне лишь пять забиты с игры, остальные — со стандартов.

В атаке «Манчестер Юнайтед» выглядит куда раскованнее и увереннее. Удастся ли это превратить в полноценную чемпионскую гонку — покажет время, но кажется, что Аморим действительно добился прорыва. Хорошие времена возвращаются на «Олд Траффорд», и ощутимые результаты уже не за горами.