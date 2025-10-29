Автор ESPN Райан О'Хэнлон объясняет, почему лондонский «Арсенал» станет чемпионом текущего сезона английской Премьер-лиги.

«Арсенал» станет чемпионом Премьер-лиги. Да-да, мои друзья и мои недоброжелатели, именно этот вариант — самый вероятный исход нынешнего сезона АПЛ.

Да, у «Арсенала» всего лишь четырехочковое преимущество над второй командой и пять очков над третьей по итогам девяти туров.

Проблема для тех, кто хочет оспорить утверждение в заголовке, заключается в том, что на втором месте сейчас находится «Борнмут», который вообще-то рассчитывал максимум на место в середине таблицы, а третью строчку делят «Тоттенхэм», завершивший прошлый сезон на 17-й позиции, и «Сандерленд» — один из трех главных претендентов на вылет.

После того как «Манчестер Сити» потерпел уже третье поражение в сезоне, а «Ливерпуль» — четвертое подряд, минимальная победа «Арсенала» над «Кристал Пэлас» (1:0) в воскресенье позволила команде уйти в отрыв на шесть очков от «Ман Сити» и на семь — от «Ливерпуля». Перед началом сезона они, как известно, входили в тройку главных претендентов на титул.

А если искать четвертого — то это, пожалуй, «Челси», победитель Клубного чемпионата мира, и дела у него идут еще хуже: уже восемь очков отставания от «канониров».

Если вы всерьез верите, что «Борнмут», «Тоттенхэм» и «Сандерленд» смогут удержаться на этом уровне, то (а) поздравляю — вы, видимо, родственник кого-то из игроков этих клубов, и (б) у нас действительно будет борьба за титул.

Если нет — то, пожалуй, для того, чтобы интрига вернулась, в лиге должны произойти какие-то фундаментальные перемены.

Прошло девять туров, и уже ясно, что «Арсенал» — лучшая команда Премьер-лиги. Более того, у них серьезное преимущество над двумя соперниками, которые до старта сезона выглядели единственными реальными конкурентами. При том что впереди еще 29 туров, одна из самых надежных аналитических моделей уже оценивает шансы «Арсенала» на чемпионство в 79%.

Как мы вообще так быстро к этому пришли? И есть ли хоть что-то что способно помешать Микелю Артете выиграть свой первый крупный трофей в карьере тренера?

Как у «Арсенала» всё пошло наперекосяк — и это не имело никакого значения

Если бы я сказал вам перед началом сезона, что «Арсенал» будет уверенно лидировать в Премьер-лиге, вы, вероятно, поверили бы в три вещи.

Первое: трансферы «Ливерпуля» не сработали, и все деньги, потраченные на атакующих игроков, разрушили баланс команды. Это, кстати, оказалось правдой: «Ливерпуль» действительно, пожалуй, лучшая атакующая команда лиги, но при этом лишь у пяти клубов оборона слабее, чем у «красных».

«Арсенал» globallookpress.com

Второе: Родри не сразу наберет свою лучшую форму, а сомнительные летние приобретения «Манчестер Сити» не сделают команду по-настоящему сильнее. И это тоже правда: Родри провел всего около 290 минут, а средняя эффективность «Ман Сити» упала с 1,9 очка за игру в прошлом сезоне до 1,8 в нынешнем.

И третье: звезды «Арсенала» останутся здоровыми, а трансфер Виктора Дьекереша за 70 миллионов долларов оправдает себя. Как раз это — оказалось ложным.

После прошлого сезона, когда почти каждый ключевой игрок пропустил значительную часть матчей из-за травм, история повторилась. Кай Хаверц получил повреждение уже в первом туре и с тех пор не выходил на поле. Мартин Эдегор сыграл лишь четверть возможного времени — его тоже беспокоят травмы. Букайо Сака и Вильям Салиба пропустили каждый примерно треть сезона.

А затем еще и Нони Мадуэке — сменщик Сака или, возможно, будущий основной левый вингер — повредил колено в сентябре и не будет играть как минимум до Дня благодарения.

Между тем, Дьекереш был всегда в строю. Всего 6% минут в чемпионате «Арсенал» провел без экс-форварда «Спортинга». Но при этом в активе шведа — всего два гола с игры и 19 ударов по воротам за всё время. Если сложить показатели Дьекереша, Хаверца, Эдегора, Сака и Мадуэке, получится всего три гола без пенальти и одна результативная передача.

Виктор Дьекереш globallookpress.com

Для сравнения: Исмаила Сарр из «Кристал Пэлас» выдал точно такую же статистику в одиночку.

Теперь представьте: я рассказываю вам всё это до старта сезона и добавляю, что «Арсенал» будет лидировать после девяти туров. Вы, скорее всего, решили бы, что лоботомию уже давно не практикуют. После того, как я бы убедил вас, что мой мозг на месте, вы, возможно, предположили бы, что всё дело в удаче — мол, и «Арсенал», и «Ливерпуль», и «Сити» играют хуже обычного, но лондонцы просто реализуют моменты чуть лучше, а у своих ворот им везет.

И это, между прочим, тоже неверно.

На этом этапе сезона один из лучших показателей силы команды — скорректированная разница голов, включающая 70% ожидаемых голов (xG) и 30% реальных результатов. Именно она лучше всего предсказывает будущие успехи.

И по этому показателю «Арсенал» — с большим отрывом лучшая команда Премьер-лиги.

Так что, как, чёрт возьми, им это удается?

Почему «Арсенал» может оказаться лучшей оборонительной командой в истории АПЛ

Возьмем показатель скорректированной разницы голов и применим его отдельно к атаке и защите.

Вот список пяти лучших оборонительных команд АПЛ, начиная с 2008/09:

1. «Ливерпуль» (2008/09) — 0,6 скорректированных пропущенных голов за игру

2. «Манчестер Сити» (2018/19) — 0,65

3. «Манчестер Сити» (2017/18) — 0,65

4. «Манчестер Сити» (2021/22) — 0,66

5. «Челси» (2008/09) — 0,67

А теперь внимание: после девяти туров у «Арсенала» этот показатель — 0,51. То есть они на 15% лучше, чем любая команда в базе данных Stats Perform за последние полтора десятилетия.

Габриэл globallookpress.com

На протяжении почти всей современной футбольной истории тренерам приходилось выбирать одно из двух зол:

либо активно прессинговать, держать мяч подальше от своих ворот, но иногда получать пару по-настоящему опасных атак;

либо отсиживаться глубже, позволять соперникам бить чаще, но из менее выгодных позиций.

Эберечи Эзе забивает победный гол в матче с «Кристал Пэлас» globallookpress.com

А вот «Арсенал» каким-то невероятным образом сумел совместить оба подхода. Они лидируют в Премьер-лиге сразу по двум показателям: наименьшему числу ударов по своим воротам и минимальному ожидаемому числу голов (xG) за удар.

Они настолько выбиваются из общей картины, что буквально выпадают за пределы диаграммы — буквально в прямом смысле.

Рекорд Премьер-лиги по наименьшему количеству пропущенных мячей за сезон (15) был установлен «Челси» при Жозе Моуринью в сезоне 2004/05.

Я всегда считал это достижение вечным. (Для сравнения: «Ливерпуль», нынешний чемпион, уже пропустил 14 мячей, а на календаре еще даже не Хэллоуин.)

Пятнадцать пропущенных голов после 38 матчей — это почти как фантастика. Примерно как то, что Уэйн Гретцки мог бы не забросить ни одной шайбы и все равно остался бы лучшим бомбардиром в истории НХЛ.

Или как то, что 26,3% выходов на биту Барри Бондса заканчивались либо хоумраном, либо уоком.

Но, кажется, я начинаю верить, что «Арсенал» реально может побороться за этот рекорд.

Сейчас у них три пропущенных гола в девяти матчах.

Если продолжат в том же духе, то за сезон выйдет примерно 12–13 голов — цифра, которая раньше казалась невозможной.

Правда, по ожидаемым показателям (xG) соперники «Арсенала» должны были забить 5,24 гола.

Но часть этой разницы — это не просто удача, а заслуга самой команды. Если бы дальше «Арсенал» пропускал в среднем ровно столько, сколько положено по xG, то за оставшиеся матчи они получили бы еще около 17 мячей.

В сумме это дало бы 20 голов за сезон — «всего лишь» третий лучший результат в истории Премьер-лиги.

Но при этом важно помнить: лондонцы уже сыграли с четырьмя лучшими командами по скорректированным показателям атаки — с «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Кристал Пэлас» и «Ливерпулем» (в таком порядке).

За эти четыре встречи «Арсенал» пропустил всего два гола, и лишь один из них — с игры.

Так можно ли остановить этот «Арсенал»?

Что делает «Арсенал» настолько доминирующей командой в обороне?

Короткий ответ — состав.

В воротах — Давид Райя. Надежный голкипер выше среднего уровня и один из лучших «свиперов» лиги. Благодаря его реактивности и умению читать игру «Арсенал» может позволить себе играть с высокой линией защиты — туда, где большинство команд боятся подниматься.

В центре обороны — Вильям Салиба и Габриэл. Лучшая пара центральных защитников в мире прямо сейчас.

А по флангам — Юрриен Тимбер и Риккардо Калафьори, каждый из которых уже успел наиграть немало минут за свои прежние клубы и национальные сборные в роли центральных защитников. Это значит, что они лучше обороняются, чем типичные латерали, и при этом физически гораздо мощнее большинства фулбеков.

Букайо Сака и Юрриен Тимбер globallookpress.com

Особенно выделяется Тимбер — настоящий кошмар для любого вингера. Он не отпускает соперников ни на секунду, постоянно давит, преследует, перекрывает всё пространство рядом. Если бы существовала статистика, показывающая, как часто игрок успевает развернуться после приема мяча, когда рядом с ним стоит конкретный защитник, — я почти уверен, Тимбер возглавлял бы рейтинг.

В центре поля — миниатюрный, но умнейший Мартин Субименди, который мгновенно гасит любые попытки соперников набрать ход и подбирает все свободные мячи. Рядом с ним — Деклан Райс, и это всё, что нужно сказать: абсолютный физический доминатор на своей позиции.

А кто бы ни играл чуть выше — Эзе, Эдегор или Микель Мерино — каждый из них защищается куда лучше, чем типичный атакующий полузащитник.

Деклан Райс globallookpress.com

Даже в атаке нет слабых звеньев в оборонительном плане. Дьекереш, несмотря на все проблемы с реализацией, — яростно прессингующий форвард. А Сака, среди всех звездных вингеров мира, выполняет больше оборонительной работы, чем кто-либо другой, и с заметным отрывом.

В итоге получаем команду, которая может и прессинговать высоко, и защищаться глубоко.

Продвинуть мяч мимо первой линии почти невозможно, пройти центр — мучительно сложно, а если вдруг кто-то чудом прорвется — там уже Габриэл и Тимбер, готовые врезать, или Салиба, который читает пас еще до того, как соперник решает его отдать. Удачи.

Однако при всей этой монолитности в обороне компромиссы всё же есть, но на другом конце поля.

Если у вас настолько талантливая защита, то единственный способ совместить ее с атакой мирового уровня — быть «Баварией», «Реалом», «Барселоной» или клубом, принадлежащим государственному фонду.

Только такие команды могли позволить себе блистать и в атаке, и в обороне одновременно.

Мартин Эдегор globallookpress.com

Если бы у «Арсенала» все звезды защиты были одновременно звездами атаки, у них просто был бы состав из всех лучших игроков планеты.

Сейчас состав действительно великолепный, но это заслуга глубины, а не исключительно индивидуального таланта каждого.

По скорректированной разнице голов «Арсенал» сейчас занимает 13-е место среди всех команд АПЛ с 2008 года — примерно на уровне прошлогоднего «Ливерпуля».

Но среди 15 лучших команд с 2015 года «Арсенал» — единственная, у которой показатель забитых (скорректированных) голов меньше 2,0. Он составляет 1,71, что вообще-то лишь 63-й результат за эти годы.

И это с учетом стандартов. После девяти туров у «Арсенала» уже девять голов со стандартных положений — лучший показатель в лиге.

Добавим два пенальти — и получаем 16 голов всего. Столько же, сколько у «Ливерпуля», и всего на один меньше, чем у «Ман Сити» и «Тоттенхэма».

Но из них только пять забиты с игры — меньше, чем у всех, кроме четырех команд Премьер-лиги.

Когда атака строится не со стандартов, лондонцы заметно «остыли»: по xG из игры они лишь седьмые после девяти туров.

Мартин Субименди globallookpress.com

Мы никогда не видели такую оборону, как у нынешнего «Арсенала». Мы никогда не видели команду, столь эффективную на стандартах. И мы никогда не видели, чтобы настолько доминирующая команда создавала так мало моментов с игры.

Большинство подобных аномалий со временем выравниваются, но не все. Существует сценарий, в котором «Арсенал» сохраняет этот уровень в защите и на стандартах, а атака с игры прибавляет — когда Сака набирает форму, а Хаверц, Эдегор и Мадуэке возвращаются в строй.

Есть и другой сценарий, где стандарты и оборона чуть проседают, а атака остается на том же уровне.

И это вариант, при котором «Арсенал» не выигрывает чемпионат: стандарты перестают приносить плоды, атака не улучшает показатели, защита становится просто «топовой», но не «исторически великой».

Команда начинает чаще играть вничью, пару раз проигрывает 0:1, а «Сити» или «Ливерпуль» вдруг находят свой ритм, одерживают серию побед — и в итоге обгоняют «канониров».

Но наиболее вероятный сценарий выглядит иначе: защита и стандарты немного сбавляют, зато атака с игры подтягивается и компенсирует потери.

«Арсенал» завершает сезон с явным перекосом в пользу обороны и стандартов, но сохраняет нынешний уровень доминирования.

И в этом мире — «Арсенал» выигрывает Премьер-лигу.