GOAL объясняет, почему чрезмерная ставка на Эрлинга Холанна может стоить «Манчестер Сити» чемпионского титула.

Тактика «отдай мяч Холанну — он забьет» отлично работала для «Манчестер Сити» на протяжении последних двух месяцев, однако «Астон Вилла» показала ее уязвимость.

В воскресенье бирмингемцы нашли способ притупить острие норвежца, прервав его серию из 12 матчей подряд с голами за клуб и сборную. Более того, они стали первой командой за девять игр, сумевшей оставить коллектив Пепа Гвардиолы без забитого мяча.

«Вилла» далеко не единственная команда, заметившая, что, остановив Холанна, можно остановить и «Сити». Но именно подопечные Унаи Эмери довели этот план до конца.

«Астон Вилла» — «Манчестер Сити» globallookpress.com

Правда, стоит признать, что им немного повезло — в другой день Холанн вполне мог забить. Однако в этот раз норвежец выстрелил прямо в Эми Мартинеса после передачи Бернарду Силвы, а ближе к концовке матча отправил мяч головой точно в руки аргентинского вратаря. В добавленное время он все-таки пробил в сетку, влетев в штангу, но взятие ворот отменили из-за минимального офсайда Омара Мармуша.

Этот матч стал напоминанием: вопреки впечатляющим сериям, которые Холанн выдавал на протяжении карьеры, он не может забивать всегда — и не должен. Если «Манчестер Сити» не придумает план Б, вернуть чемпионский титул им не удастся.

«Забейте мяч в ворота»

Пеп Гвардиола после матча заявил, что «Манчестер Сити» не сыграл плохо — команда просто не реализовала свои моменты.

Дело лишь в завершении. Надо просто забить мяч в ворота. Мы провели очень хороший матч, выглядели впечатляюще. Играли против сильного соперника. Шестнадцать ударов [на самом деле 18] — неплохой показатель. В целом матч получился сложным, решали мелочи. Командный дух был просто великолепен. Нам не хватило только последнего действия — пробить точнее, лучше подать. Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити»

Главный тренер «Виллы» Унаи Эмери, в свою очередь, отметил, что его подопечные «отдали все, чтобы его остановить», когда его спросили, как им удалось нейтрализовать Холанна.

Эрлинг Холанн и Амаду Онана globallookpress.com

Эмери сделал ставку на физику, усилив середину поля Амаду Онана в паре с Бубакаром Камара и поручив центральным защитникам Эзри Консе и Пау Торресу играть против норвежца вдвойне плотнее. В результате Холанн совершил лишь четыре касания в штрафной хозяев.

Подобный план соперники «Сити» предпринимали и раньше, но обычно это открывало пространство для других звезд команды Гвардиолы.

Логика не сходится

Половину из 18 ударов «Сити» блокировала стойкая оборона «Виллы». Из девяти, что дошли до створа, три пришлись на Холанна — и все они попали в цель.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Йошко Гвардиол и Тиджани Рейнджерс по два раза пробили мимо, Матеус Нунес также отметился неточным ударом. Единственным игроком, кроме Холанна, кто действительно проверил Эми Мартинеса, оказался Савиньо. Бернарду Силва и Оскар Бобб не нанесли ни одного удара, как и Жереми Доку, появившийся на поле на последние полчаса.

Так что если Гвардиола считает, что проблема лишь в том, что команда «не забила», выходит, винить можно только Холанна и Савиньо. Это, мягко говоря, несправедливо. Настоящая задача тренера — добиться того, чтобы и остальные игроки брали на себя ответственность за голы.

Отсутствие поддержки

Тенденция сваливать все на Холанна появилась задолго до визита на «Вилла Парк». Когда Бернарду Силва забил второй мяч «Вильярреалу» в Лиге чемпионов во вторник, он прервал серию из восьми подряд голов, автором которых был исключительно норвежец.

Бернарду Силва globallookpress.com

Последний игрок, кроме Холанна, забивавший за «Сити» в Премьер-лиге, — это… защитник «Бернли» Максим Эстев, оформивший автогол месяц назад. Ирония в том, что именно он — второй бомбардир «Сити» в чемпионате после Эрлинга: два мяча в свои ворота в том разгроме «кларетов» со счетом 5:1.

Пока Холанн уверенно лидирует с 11 голами в Премьер-лиге, лишь четверо его партнеров сумели отличиться хотя бы раз. Это Фил Фоден, Райан Шерки, Тиджани Рейнджерс и Матеус Нунес. Зато ни один из двух ключевых фланговых атакующих — Савиньо и Жереми Доку — так и не поразил ворота соперников.

В Лиге чемпионов ситуация схожая: помимо Холанна, забивали лишь двое — Фоден и Доку.

Тень триумфального сезона

То, что Холанн значительно опережает партнеров по числу голов, — не новость. В своем первом сезоне за «Манчестер Сити» он забил рекордные 36 мячей в Премьер-лиге и, что почти абсурдно, 52 — во всех турнирах.

Эрлинг Холанн globallookpress.com

Но даже в той разрушительной кампании норвежец не тянул все в одиночку. Напротив — «Сити» выиграл требл именно потому, что остальные лидеры тоже провели фантастический сезон.

Шесть других футболистов забили как минимум по пять голов в чемпионате. Фил Фоден — 11, Хулиан Альварес — 9, Илкай Гюндоган — 8, а Кевин Де Брёйне — 7, при этом оформив целую россыпь результативных передач.

Холанн остался без голов в финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов, но трофеи все равно отправились в Манчестер — благодаря голам Гюндогана на «Уэмбли» и Родри на «Олимпийском стадионе Ататюрка».

Когда «Сити» в следующем сезоне оформил четвертое подряд чемпионство, нагрузка на Холанна заметно снизилась. Его 28 мячей вновь принесли ему «Золотую бутсу», но Фоден добавил 19 голов, Альварес — 11, а даже опорник Родри отличился восемь раз. Соперники понимали: если Холанн не накажет, это сделает кто-то другой.

Нездоровая зависимость

Теперь все иначе. За последние два сезона «Манчестер Сити» стал все сильнее зависеть от Холанна — и это обернулось против команды. В прошлом году, когда «Сити» впервые за восемь лет остался без крупных трофеев, его лучшими бомбардирами после норвежца стали Фил Фоден и Омар Мармуш — всего по семь голов в Премьер-лиге против 22 у Холанна. Для сравнения, у «Ливерпуля» Луис Диас забил 13 мячей, Коди Гакпо — 10, а основной голеадор Мохаммед Салах оформил 27.

Фил Фоден globallookpress.com

Разрыв между Холанном и остальными в нынешнем сезоне стал еще заметнее. «Манчестер Сити» находится в худшей позиции, чем на этом же этапе прошлой кампании. Тогда команда закончила чемпионат с наименьшим количеством очков со времен первого сезона Пепа Гвардиолы (2016/17) и с девятью поражениями.

Год назад после девяти туров «Манчестер Сити» потерял всего четыре очка, шел на первом месте и не знал поражений. Сейчас же они уже растеряли 11 очков и проиграли трижды — треть всех матчей. «Сити» занимает пятое место, имея одинаковое количество очков с «Манчестер Юнайтед», над падением которого болельщики так любят посмеяться, и отстает от лидирующего «Арсенала» на шесть пунктов.

В поисках решения

На прошлой неделе Пеп Гвардиола с иронией высмеял привычку английских СМИ делать поспешные выводы: сначала — «Сити» уже не претендент на титул после трех туров, потом — «Ливерпуль» больше не способен защитить чемпионство после короткой неудачной серии. После поражения от «Астон Виллы» наставник вновь подчеркнул, что впереди еще длинный путь и множество поворотов.

По моему опыту, сезон очень длинный. Очень. Я волновался еще до сентябрьской паузы на сборные, когда мы были на 14-м месте, а они [Арсенал] опережали нас на семь или восемь очков. Наша работа — не смотреть в таблицу. Если они выиграют все свои матчи и станут чемпионами, поздравим их. Но у меня есть ощущение, что команда жива, команда в порядке. Хосеп Гвардиола Главный тренер «Манчестер Сити»

«Сити» уже отыгрывал и большие отставания, но если клуб собирается вернуть себе корону, ему придется научиться побеждать не только за счет Холанна. Когда-то сам Гвардиола назвал «Тоттенхэм» «командой Гарри Кейна», чем вызвал бурную реакцию Маурисио Почеттино.

Теперь же «Сити» рискует превратиться в «команду Эрлинга Холанна» — и если это не изменится, трофеев у них будет ровно столько же, сколько у «шпор» за тот период: ни одного.