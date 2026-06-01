Goal.com рассуждает о вызове для Томаса Тухеля во главе сборной Англии и ее перспективах на чемпионате мира 2026 года.

Когда в октябре 2024 года новым главным тренером сборной Англии был назначен Томас Тухель, перед ним поставили простую задачу: выиграть ЧМ-2026. Спустя примерно 20 месяцев турнир уже совсем близко, а объявление состава «Трёх Львов» лишь подчеркнуло масштаб стоящей перед немецким специалистом задачи.

Сборная Англии считается одним из фаворитов чемпионата мира после безупречно проведённой квалификации, однако на самом деле она по-прежнему остаётся во многом загадкой под руководством своего относительно нового наставника, даже несмотря на то, что до старта большого турнира остаются считаные дни.

Тем не менее, Тухель явно намерен действовать по-своему, оставаясь верным его первоначальному заявлению о том, что он не боится принимать непопулярные решения. Немец объявил состав, который привёл к спорам, оставив вне заявки на мундиаль целый ряд громких имён.

Тренер убеждён, что именно эта группа игроков способна положить конец мучительным 60 годам без крупных титулов для мужской сборной Англии. Любой результат, кроме этого, будет считаться неудачей.

«Единственная цель»

С самого начала Футбольная ассоциация Англии (ФА) не скрывала, что Тухеля пригласили с одной-единственной целью — выиграть чемпионат мира 2026 года, хотя впоследствии его контракт продлили до окончания Евро-2028, который пройдёт на родной для англичан земле. Тем самым ФА вновь рисковала столкнуться с обвинениями в высокомерии и чрезмерных амбициях на международной арене.

Показательно, что первоначальное полуторагодичное соглашение экс-рулевого «Челси» действовало только до завершения турнира и не предусматривало продолжения. Это отражало решимость (и отчаяние) Англии сосредоточиться исключительно на том, чтобы сделать ещё один шаг вперёд по сравнению с эпохой Гарета Саутгейта и наконец положить конец болезненному 60-летнему ожиданию крупного трофея.

После назначения Тухеля в октябре 2024 года генеральный директор ассоциации Марк Буллингем заявил:

«По сути, мы хотели пригласить тренерский штаб, который даст нам максимально возможный шанс выиграть крупный турнир, и мы считаем, что именно так и будет. Томас и его команда полностью сосредоточены на том, чтобы обеспечить нам наилучшие шансы на победу на чемпионате мира 2026 года».

Новый рулевой национальной команды подтвердил это на своей первой пресс-конференции, сказав:

«Наша цель — не что иное, как самая большая цель в мировом футболе».

В феврале, после исторически самой успешной квалификации «Трёх львов», контракт продлили. Когда тогда Тухеля спросили, верит ли он, что Англия сможет выиграть чемпионат мира этим летом, он вновь подчеркнул:

«Да, мы верим, конечно, мы верим. Мы понимаем, насколько это трудно, и, разумеется, другие страны тоже будут верить в свои шансы. Но мы верим, что способны сыграть важную роль и будем бороться за победу».

Неизвестное качество

Немец по-настоящему приступил к работе в марте 2025 года, и нельзя отрицать, что отбор к чемпионату мира под его руководством получился впечатляющим. Англия уверенно заняла первое место в группе с Сербией, Албанией, Латвией и Андоррой, одержав восемь побед в восьми матчах и, что особенно примечательно, не пропустив ни одного мяча.

Кроме того, появились признаки формирования чёткой игровой модели. Эллиот Андерсон и Морган Роджерс стали ключевыми фигурами в ориентированной на атаку, гибкой и основанной на контроле мяча системе нового тренера.

Казалось бы, после этого сборная должна считаться одной из самых грозных сборных на предстоящем чемпионате мира. Однако на деле никто толком не знает, чего ожидать от обновлённых «Трёх Львов», когда турнир стартует 11 июня.

Во многом это связано с тревожными результатами в товарищеских встречах против соперников того уровня, с которым англичане могут столкнуться на поздних стадиях мундиаля. В июне 2025 года на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме команду Тухеля, продемонстрировавшую крайне слабую игру, уверенно переиграл один из сильнейших представителей африканского футбола — Сенегал.

Затем последовал неудачный мартовский международный сбор: ничья с Уругваем и болезненное поражение от Японии в последнем поединке, после чего наставник определился с окончательной заявкой на чемпионат мира.

Кроме того, при немце Англия до сих пор не сыграла ни с одной сборной из топ-10 рейтинга ФИФА. И до начала турнира этого не произойдёт: после прибытия в США у команды запланированы лишь контрольные встречи с Новой Зеландией и Коста-Рикой.

Сенегал, Уругвай и Япония — единственные сборные из топ-20 мирового рейтинга, с которыми родоначальники встречались при Тухеле. Ни один из этих матчей «Львы» выиграть не смогли.

Англия потерпела болезненное поражение от Японии в марте

Самостоятельно созданные проблемы

Похоже, результаты и качество игры, показанные сборной в марте, стали для Тухеля последней каплей. Формируя окончательную заявку из 26 футболистов на ЧМ-2026, он принял ряд крайне спорных и жёстких решений, неожиданно отказавшись от услуг многих исполнителей, участвовавших в матчах против Уругвая и Японии.

Среди тех, кто не попал в состав, оказались Гарри Магуайр, Трент Александер-Арнольд, Адам Уортон, Коул Палмер, Фил Фоден и Морган Гиббс-Уайт. В то же время, вызовы получили Дэн Бёрн, Джаррелл Куанса, Джед Спенс, Джордан Хендерсон и Айван Тоуни. Это вызвало серьёзную волну критики как в СМИ, так и в Сети: многие болельщики были шокированы некоторыми решениями тренера по подбору состава.

Нет сомнений, что Тухель идёт на огромный риск, оставляя за бортом целую группу потенциально определяющих игроков. Магуайр обладает богатым опытом выступлений на крупных турнирах и способен приносить пользу как в своей штрафной, так и у чужих ворот.

Александер-Арнольд и Уортон могли бы стать теми футболистами, которые находят решения против соперников, играющих глубоко в обороне. А Палмер, Фоден и Гиббс-Уайт обладают способностью в любой момент создать эпизод, способный перевернуть ход матча.

Особенно это касается Палмера, который уже доказал свою ценность на Евро-2024: он отметился ассистом в полуфинале и забил гол в финале.

Проблемы с глубиной состава

Если говорить о футболистах, которые всё же отправились в Северную Америку, серьёзные опасения вызывает глубина состава — особенно с учётом тех игроков, которые остались вне заявки.

Трудно спорить с тем, что наставник собрал максимально сильный стартовый состав из доступных ему исполнителей. Однако многие скептики задаются вопросом, кто сможет изменить ход игры в сложные моменты — а именно такие ситуации постоянно возникают на крупных международных турнирах.

Предполагается, что на скамейке запасных Англии будут находиться два вратаря, Тино Ливраменто, Джед Спенс, Джон Стоунз, Дэн Бёрн, Джаррелл Куанса, Кобби Мейну, Джордан Хендерсон, Джуд Беллингем или Роджерс, Эберечи Эзе, Маркус Рашфорд, Нони Мадуэке, Айван Тоуни и Олли Уоткинс.

Суровая реальность заключается в том, что лишь немногие из этих игроков внушают уверенность в том, что способны решить исход матча в ключевой момент. При этом многие из них практически не имеют опыта выступлений на крупнейших турнирах.

Если чемпионат мира в Северной Америке сложится для Англии неудачно, критики наверняка вспомнят именно выбор состава как тот момент, с которого всё пошло не так.

«Чемпионаты выигрывают команды»

Справедливости ради стоит отметить, что Тухель с самого начала дал понять: он не боится принимать непопулярные и вызывающие споры решения. И после волны критики тренер твёрдо встал на защиту своего выбора состава.

После официального объявления заявки он заявил на пресс-конференции:

«С первого дня мы ясно говорили, что стремимся собрать лучшую возможную команду, а это не обязательно 26 самых талантливых футболистов.

Чемпионаты выигрывают команды. А того, чего мы пытаемся добиться, можно достичь только как единое целое. У нас есть игроки, которые готовы принять эту идею командного духа и играть не только ради себя.

У нас есть специалисты для разных игровых сценариев — когда мы ведём в счёте, и когда нам нужно отыгрываться. Мы всегда говорили, что хотим быть сильным коллективом при стандартах, поэтому у нас есть исполнители и для этого. Мы также хотим уверенно исполнять пенальти, и для этого у нас тоже есть соответствующие игроки».

Позже он добавил:

«Речь идёт о создании братства, особой атмосферы и энергии внутри команды, которую затем можно передать нашим болельщикам. Если нам удастся добиться этого, станет возможным всё что угодно. Мы постараемся выиграть это первенство».

Англия выиграла все матчи в отборе и ни разу не пропустила

Специалист по кубковым турнирам

Однако когда утихнет шум вокруг спорного выбора состава, значение будут иметь только результаты. А это наставник, который особенно хорошо зарекомендовал себя именно в кубковых соревнованиях.

Во главе дортмундской «Боруссии» он выводил её в финал Кубка Германии в каждом из своих двух сезонов. Со второй попытки, в 2017 году, ему удалось прервать пятилетнее ожидание большого трофея: «Шмели» победили франкфуртский «Айнтрахт» в финале.

Затем немецкий специалист выиграл Кубок Франции во втором сезоне работы с ПСЖ, хотя это достижение выглядит несколько менее впечатляющим на фоне тотального доминирования парижан на внутренней арене. Кроме того, в 2020 году он впервые в истории он вывел клуб в финал Лиги чемпионов, где «Пари Сен-Жермен» уступил «Баварии» с минимальным счётом.

Во время работы в «Челси» Тухель вновь продемонстрировал своё мастерство в кубковых турнирах. Под его руководством лондонцы дошли до четырёх финалов из пяти возможных, в которых участвовали. Главным достижением, разумеется, стала победа в Лиге чемпионов 2021 года, когда считавшиеся аутсайдером «Синие» завоевал свой второй Кубок чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы благодаря блестящему тактическому плану немца.

Это произошло всего через две недели после поражения от «Лестера» в финале Кубка Англии. Позднее «Челси» также крайне болезненно проиграл «Ливерпулю» в финалах Кубка Англии и Кубка Лиги 2022 года — оба раза в серии пенальти.

И это ещё не считая его успехов в чемпионатах. Тухель выигрывал титулы как во Франции, так и в Германии, хотя чемпионство «Баварии» в 2023 году было добыто лишь в драматичной развязке после того, как дортмундская «Боруссия» сенсационно потеряла первое место в заключительном туре Бундеслиги.

«Создать братство и играть смело»

Признав, что нынешнее поколение английских футболистов способно положить конец многолетнему ожиданию топ-трофея, ФА явно стремилась назначить тренера, который сумеет довести дело до конца. И Тухель, безусловно, входит в число немногих элитных специалистов, способных решить такую задачу, хотя сейчас перед ним, пожалуй, стоит самый серьёзный вызов в его карьере.

Сборная Англии по-прежнему остаётся во многом загадкой, однако любой результат, кроме выполнения первоначальной задачи — победы на чемпионате мира, — будет расценён как неудача. При этом масштаб вызова выглядит ещё более внушительным с учётом того, каких игроков немец включил в состав и кого оставил за его пределами. Но если его принцип «команда важнее индивидуального таланта» принесёт успех, мало кто усомнится в правильности его решений.

Недавно Тухеля спросили, что необходимо для победы на мундиале в Северной Америке. Он ответил:

«Нам понадобится немного удачи. Нужно правильно подобрать состав. Сохранить здоровье игроков. Поймать нужный ритм. Создать настоящее братство внутри команды. Играть смело и с жаждой победы. И использовать свои шансы в ключевые моменты.

Если нам удастся выйти в плей-офф, всё будут решать мельчайшие детали. Без стальных нервов там не обойтись. Не всё зависит от нас, но хорошо, что наша цель озвучена открыто».