GOAL разбирается, почему один из ключевых игроков «Арсенала» и сборной Англии теряет влияние в решающий момент сезона.
Когда Букайо Сака забил свой 13-й гол за сборную Англии в матче с Уэльсом в октябре и стал самым результативным игроком «Арсенала» в истории выступлений за «Трёх львов», один из журналистов решил, что это отличный повод попросить Томаса Тухеля оценить международную карьеру вингера.
Скорее всего, он ожидал, что немецкий тренер рассыплется в комплиментах одному из лучших игроков клуба и сборной последних пяти лет. Однако речь шла о требовательном до предела Тухеле, а не о его всегда дипломатичном предшественнике Гарете Саутгейте, поэтому ответ оказался неожиданным.
Сколько он забил за сборную? 13? Должно быть больше, этого недостаточно. Он должен продолжать. Я думал, у него как минимум 30. И даже тогда я бы сказал, что этого мало, потому что я никогда не бываю доволен. Он — огромная угроза для соперников в составе «Арсенала» в самой сложной лиге мира, так почему бы ему не быть таким же на международном уровне? У нас есть для него позиция, у него есть правильный настрой, выносливость, талант — все, чтобы быть топ‑игроком на уровне сборной.Томас Тухельглавный тренер сборной Англии
И все же с тех пор, как Тухель сделал эти заявления, Сака перестал быть той самой «угрозой» для соперников «Арсенала». И сложно было выбрать более неподходящий момент для спада формы: «канониры» ведут борьбу за требл, а чемпионат мира уже не за горами…
Самый малопродуктивный сезон
Несмотря на то, что «Арсенал» уверенно лидирует в таблице АПЛ с отрывом в девять очков и забил больше всех, Букайо Сака проводит свой наименее результативный сезон за последние пять лет.
В чемпионате у него всего шесть голов в 22 матчах — столько же, сколько и в прошлом сезоне, когда он вышел в старте лишь 20 раз из-за операции на подколенном сухожилии и пропустил более трех месяцев.
Ассистов у него тоже заметно меньше — всего три против десяти год назад. В сумме это дает лишь девять результативных действий против 16 в предыдущем сезоне. И это еще более резкое падение по сравнению с тремя предыдущими кампаниями: 25 результативных действий в сезонах 2022/23 и 2023/24 и 18 — в 2021/22.
Особенно ощутимо снизилось его влияние в ключевых матчах. С 2021/22 по 2023/24 годы Сака набрал 22 очка по системе «гол+пас» в играх против традиционной «большой шестерки» АПЛ, заработав репутацию игрока, который проявляет себя в решающие моменты.
В прошлом сезоне этот показатель упал до двух — гол в ворота «Ливерпуля» и результативная передача в матче с «Манчестер Сити» — с поправкой на пропущенные игры.
В текущем сезоне в восьми матчах против команд из топ-6 у него лишь одна результативная передача — в игре против «Челси». И ни одного гола или ассиста в первом полуфинальном матче Кубка лиги против «Челси», в финале против «Манчестер Сити» или в двух играх плей‑офф Лиги чемпионов против «Байера».
Потеря уверенности
Букайо Сака пережил серию из 15 матчей без голов, растянувшуюся на 11 недель, а с декабря он забил в чемпионате всего дважды, пропустив за это время лишь две игры. Перед финалом против «Манчестер Сити» Сака сам говорил о своей низкой результативности.
В этом сезоне мне хотелось бы быть более стабильным, чаще показывать свой максимум. Такое иногда случается, но я рад, что команда показывает хороший футбол, мы боремся на всех фронтах — это главное. Хочу, чтобы люди знали: каждый раз, выходя на поле, я отдаю все и делаю все возможное, чтобы помочь команде победить.Букайо Сакавингер «Арсенала»
Однако игра Сака в проигранном финале на «Уэмбли», который лишил «канониров» шансов на квадрупл, стала серьезным источником разочарования для болельщиков «Арсенала».
Все его моменты уместились в два быстрых удара по воротам Джеймса Траффорда в самом начале встречи. За весь матч он предпринял лишь одну попытку обыгрыша — и та оказалась неудачной. Более того, его самого обыграли пять раз, так что жертва в атаке ради усиления обороны «Арсенала» не принесла никакой пользы.
«Сака провел плохой матч, — отметил Рэй Парлор в эфире Talksport. — Он не в форме, возможно, потерял немного уверенности… не знаю, веру в себя? Для болельщиков сборной Англии — это не лучшая ситуация, особенно в год чемпионата мира».
Угроза со стороны Мадуэке
Соведущий Рэя Парлора, Алли Маккойст, заявил, что Нони Мадуэке проводит более сильный сезон, чем Букайо Сака, и призвал Микеля Артету на время убрать «семерку» из-под давления, оставив его вне стартового состава на один-два матча.
На «Уэмбли» Мадуэке действительно выглядел острее Сака, когда вышел на заключительные 24 минуты. А в первом матче в Леверкузене он оказался еще полезнее, заменив Сака на последние полчаса и заработав пенальти, который позволил «Арсеналу» увезти из Германии ничью 1:1.
Кроме того, Мадуэке представляет угрозу для Сака и на уровне сборной: он также получил вызов на матчи с Уругваем и Японией — последние игры Англии на домашнем поле перед чемпионатом мира.
353 матча за восемь лет
Микель Артета решительно встал на защиту Букайо Сака после матча в Леверкузене.
Я полностью доверяю Би и люблю его. У него может быть индивидуальный матч, который не отражает его реального уровня — как у любого игрока и любого человека. Но если посмотреть на его силу и влияние на команду, это просто невероятно.Микель Артетаглавный тренер «Арсенала»
Артета также отметил, что на спад формы Сака повлияли травмы Кая Хаверца и Мартина Эдегора, а также напомнил о колоссальной нагрузке, которую несет игрок в свои 24 года.
С момента дебюта за «Арсенал» в ноябре 2018 года Сака провел 305 матчей за клуб и занимает 41-е место в списке игроков с наибольшим количеством игр в истории команды. В период с 2021 по 2023 год он установил клубный рекорд, сыграв 83 матча подряд в АПЛ. За сборную Англии он сыграл 48 раз, занимая 73‑е место в истории национальной команды.
Это поразительное количество игр для футболиста его возраста, особенно если учесть, что Уэйн Руни — рекордсмен среди полевых игроков по числу матчей за «Трёх львов» — провел свой последний, 120-й матч за сборную в возрасте 33 лет.
Виновата тактика Артеты?
Некоторые эксперты связывают спад Сака с более осторожным стилем «Арсенала» в последние два сезона при Артете. Команда стала меньше забивать по сравнению с предыдущими кампаниями, а голы распределяются между игроками более равномерно.
Думаю, это идет от тренера, потому что игрокам приходится выполнять слишком много оборонительной работы. Сейчас ему (Сака) нужно сказать себе: «Окей, мы это упустили, это не конец света. Что я могу сделать, чтобы в Лиге чемпионов, Кубке Англии и чемпионате снова стать тем Сака, которого все знают и любят»? Потому что он — большой игрок. А большие игроки проявляют себя в больших матчах. Это то, что ему нужно делать.Майка Ричардсбывший защитник «Манчестер Сити»
Гари Линекер согласился...
Он получает мяч слишком глубоко и вынужден выполнять огромный объем оборонительной работы. А когда доходит до атаки, соперник уже успевает вернуться назад, и против него играют вдвоем, а иногда и втроем. Он все равно играет здорово, но ему крайне тяжело. Если бы команда действовала выше по полю, мяч доходил бы до него быстрее, и он чаще оказывался бы один в один — тогда шансы были бы совсем другими. Очень сложно обыгрывать по два-три соперника каждый раз.Гари Линекербывший нападающий сборной Англии
Будет ли он прежним?
Менее обсуждаемая, но вполне очевидная причина снижения атакующей эффективности Букайо Сака — последствия операции на подколенном сухожилии, которая, похоже, повлияла на его способность обыгрывать соперников. Сака получил травму в матче против «Кристал Пэлас» в декабре 2024 года и перенес операцию в ночь на Рождество.
Начинаешь думать: «Смогу ли я быть прежним»? Иногда ловлю себя на мысли: «Вернусь ли я в лучшей форме»? Пять лет подряд я постоянно был в футболе — тренировки каждый день, матчи… А потом все резко остановилось. Ты на костылях, в больнице, и в первые недели тебе нужна помощь даже по дому.Букайо Сакавингер «Арсенала»
Майкл Оуэн, который тоже рано вышел на топ-уровень в клубе и сборной, отмечал, что его карьера пошла на спад уже в 23 года — во многом из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в 19 лет.
Впрочем, в отличие от Оуэна, Сака располагает возможностями современной медицины, и многие футболисты — в частности, обладатель «Золотого мяча» 2025 года Усман Дембеле — возвращались после подобных травм не только на прежний уровень, но и становились сильнее.
Вполне возможно, что лучшие годы Сака еще впереди, но его нынешний спад вызывает понятное беспокойство у болельщиков «Арсенала» и сборной Англии.
Он пропустил товарищеский матч с Уругваем — Тухель разделил состав на две группы для мартовских игр — но вернется на «Уэмбли» во вторник, чтобы сыграть против Японии и попытаться увеличить свой бомбардирский счет, который сейчас составляет 14 голов за национальную команду.
Надежды Англии на успешный чемпионат мира во многом зависят от того, сможет ли Сака вернуться на свой лучший уровень — как и мечты «Арсенала» о первом чемпионском титуле АПЛ за 22 года. И Томас Тухель — далеко не единственный, кто будет требовать от него вновь выйти на прежний уровень.