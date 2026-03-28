GOAL разбирается, почему один из ключевых игроков «Арсенала» и сборной Англии теряет влияние в решающий момент сезона.

Когда Букайо Сака забил свой 13-й гол за сборную Англии в матче с Уэльсом в октябре и стал самым результативным игроком «Арсенала» в истории выступлений за «Трёх львов», один из журналистов решил, что это отличный повод попросить Томаса Тухеля оценить международную карьеру вингера.

Скорее всего, он ожидал, что немецкий тренер рассыплется в комплиментах одному из лучших игроков клуба и сборной последних пяти лет. Однако речь шла о требовательном до предела Тухеле, а не о его всегда дипломатичном предшественнике Гарете Саутгейте, поэтому ответ оказался неожиданным.

Томас Тухель и Букайо Сака globallookpress.com

Сколько он забил за сборную? 13? Должно быть больше, этого недостаточно. Он должен продолжать. Я думал, у него как минимум 30. И даже тогда я бы сказал, что этого мало, потому что я никогда не бываю доволен. Он — огромная угроза для соперников в составе «Арсенала» в самой сложной лиге мира, так почему бы ему не быть таким же на международном уровне? У нас есть для него позиция, у него есть правильный настрой, выносливость, талант — все, чтобы быть топ‑игроком на уровне сборной. Томас Тухель главный тренер сборной Англии

И все же с тех пор, как Тухель сделал эти заявления, Сака перестал быть той самой «угрозой» для соперников «Арсенала». И сложно было выбрать более неподходящий момент для спада формы: «канониры» ведут борьбу за требл, а чемпионат мира уже не за горами…

Самый малопродуктивный сезон

Несмотря на то, что «Арсенал» уверенно лидирует в таблице АПЛ с отрывом в девять очков и забил больше всех, Букайо Сака проводит свой наименее результативный сезон за последние пять лет.

В чемпионате у него всего шесть голов в 22 матчах — столько же, сколько и в прошлом сезоне, когда он вышел в старте лишь 20 раз из-за операции на подколенном сухожилии и пропустил более трех месяцев.

Букайо Сака globallookpress.com

Ассистов у него тоже заметно меньше — всего три против десяти год назад. В сумме это дает лишь девять результативных действий против 16 в предыдущем сезоне. И это еще более резкое падение по сравнению с тремя предыдущими кампаниями: 25 результативных действий в сезонах 2022/23 и 2023/24 и 18 — в 2021/22.

Особенно ощутимо снизилось его влияние в ключевых матчах. С 2021/22 по 2023/24 годы Сака набрал 22 очка по системе «гол+пас» в играх против традиционной «большой шестерки» АПЛ, заработав репутацию игрока, который проявляет себя в решающие моменты.

В прошлом сезоне этот показатель упал до двух — гол в ворота «Ливерпуля» и результативная передача в матче с «Манчестер Сити» — с поправкой на пропущенные игры.

В текущем сезоне в восьми матчах против команд из топ-6 у него лишь одна результативная передача — в игре против «Челси». И ни одного гола или ассиста в первом полуфинальном матче Кубка лиги против «Челси», в финале против «Манчестер Сити» или в двух играх плей‑офф Лиги чемпионов против «Байера».

Потеря уверенности

Букайо Сака пережил серию из 15 матчей без голов, растянувшуюся на 11 недель, а с декабря он забил в чемпионате всего дважды, пропустив за это время лишь две игры. Перед финалом против «Манчестер Сити» Сака сам говорил о своей низкой результативности.

Букайо Сака globallookpress.com

В этом сезоне мне хотелось бы быть более стабильным, чаще показывать свой максимум. Такое иногда случается, но я рад, что команда показывает хороший футбол, мы боремся на всех фронтах — это главное. Хочу, чтобы люди знали: каждый раз, выходя на поле, я отдаю все и делаю все возможное, чтобы помочь команде победить. Букайо Сака вингер «Арсенала»

Однако игра Сака в проигранном финале на «Уэмбли», который лишил «канониров» шансов на квадрупл, стала серьезным источником разочарования для болельщиков «Арсенала».

Все его моменты уместились в два быстрых удара по воротам Джеймса Траффорда в самом начале встречи. За весь матч он предпринял лишь одну попытку обыгрыша — и та оказалась неудачной. Более того, его самого обыграли пять раз, так что жертва в атаке ради усиления обороны «Арсенала» не принесла никакой пользы.

«Сака провел плохой матч, — отметил Рэй Парлор в эфире Talksport. — Он не в форме, возможно, потерял немного уверенности… не знаю, веру в себя? Для болельщиков сборной Англии — это не лучшая ситуация, особенно в год чемпионата мира».

Угроза со стороны Мадуэке

Соведущий Рэя Парлора, Алли Маккойст, заявил, что Нони Мадуэке проводит более сильный сезон, чем Букайо Сака, и призвал Микеля Артету на время убрать «семерку» из-под давления, оставив его вне стартового состава на один-два матча.

Нони Мадуэке и Букайо Сака globallookpress.com

На «Уэмбли» Мадуэке действительно выглядел острее Сака, когда вышел на заключительные 24 минуты. А в первом матче в Леверкузене он оказался еще полезнее, заменив Сака на последние полчаса и заработав пенальти, который позволил «Арсеналу» увезти из Германии ничью 1:1.

Кроме того, Мадуэке представляет угрозу для Сака и на уровне сборной: он также получил вызов на матчи с Уругваем и Японией — последние игры Англии на домашнем поле перед чемпионатом мира.

353 матча за восемь лет

Микель Артета решительно встал на защиту Букайо Сака после матча в Леверкузене.

Букайо Сака и Микель Артета globallookpress.com

Я полностью доверяю Би и люблю его. У него может быть индивидуальный матч, который не отражает его реального уровня — как у любого игрока и любого человека. Но если посмотреть на его силу и влияние на команду, это просто невероятно. Микель Артета главный тренер «Арсенала»

Артета также отметил, что на спад формы Сака повлияли травмы Кая Хаверца и Мартина Эдегора, а также напомнил о колоссальной нагрузке, которую несет игрок в свои 24 года.

С момента дебюта за «Арсенал» в ноябре 2018 года Сака провел 305 матчей за клуб и занимает 41-е место в списке игроков с наибольшим количеством игр в истории команды. В период с 2021 по 2023 год он установил клубный рекорд, сыграв 83 матча подряд в АПЛ. За сборную Англии он сыграл 48 раз, занимая 73‑е место в истории национальной команды.

Это поразительное количество игр для футболиста его возраста, особенно если учесть, что Уэйн Руни — рекордсмен среди полевых игроков по числу матчей за «Трёх львов» — провел свой последний, 120-й матч за сборную в возрасте 33 лет.

Виновата тактика Артеты?

Некоторые эксперты связывают спад Сака с более осторожным стилем «Арсенала» в последние два сезона при Артете. Команда стала меньше забивать по сравнению с предыдущими кампаниями, а голы распределяются между игроками более равномерно.

Думаю, это идет от тренера, потому что игрокам приходится выполнять слишком много оборонительной работы. Сейчас ему (Сака) нужно сказать себе: «Окей, мы это упустили, это не конец света. Что я могу сделать, чтобы в Лиге чемпионов, Кубке Англии и чемпионате снова стать тем Сака, которого все знают и любят»? Потому что он — большой игрок. А большие игроки проявляют себя в больших матчах. Это то, что ему нужно делать. Майка Ричардс бывший защитник «Манчестер Сити»

Гари Линекер согласился...

Гари Линекер globallookpress.com

Он получает мяч слишком глубоко и вынужден выполнять огромный объем оборонительной работы. А когда доходит до атаки, соперник уже успевает вернуться назад, и против него играют вдвоем, а иногда и втроем. Он все равно играет здорово, но ему крайне тяжело. Если бы команда действовала выше по полю, мяч доходил бы до него быстрее, и он чаще оказывался бы один в один — тогда шансы были бы совсем другими. Очень сложно обыгрывать по два-три соперника каждый раз. Гари Линекер бывший нападающий сборной Англии

Будет ли он прежним?

Менее обсуждаемая, но вполне очевидная причина снижения атакующей эффективности Букайо Сака — последствия операции на подколенном сухожилии, которая, похоже, повлияла на его способность обыгрывать соперников. Сака получил травму в матче против «Кристал Пэлас» в декабре 2024 года и перенес операцию в ночь на Рождество.

Букайо Сака globallookpress.com

Начинаешь думать: «Смогу ли я быть прежним»? Иногда ловлю себя на мысли: «Вернусь ли я в лучшей форме»? Пять лет подряд я постоянно был в футболе — тренировки каждый день, матчи… А потом все резко остановилось. Ты на костылях, в больнице, и в первые недели тебе нужна помощь даже по дому. Букайо Сака вингер «Арсенала»

Майкл Оуэн, который тоже рано вышел на топ-уровень в клубе и сборной, отмечал, что его карьера пошла на спад уже в 23 года — во многом из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в 19 лет.

Впрочем, в отличие от Оуэна, Сака располагает возможностями современной медицины, и многие футболисты — в частности, обладатель «Золотого мяча» 2025 года Усман Дембеле — возвращались после подобных травм не только на прежний уровень, но и становились сильнее.

Вполне возможно, что лучшие годы Сака еще впереди, но его нынешний спад вызывает понятное беспокойство у болельщиков «Арсенала» и сборной Англии.

Он пропустил товарищеский матч с Уругваем — Тухель разделил состав на две группы для мартовских игр — но вернется на «Уэмбли» во вторник, чтобы сыграть против Японии и попытаться увеличить свой бомбардирский счет, который сейчас составляет 14 голов за национальную команду.

Прогнозы и ставки на футбол

Надежды Англии на успешный чемпионат мира во многом зависят от того, сможет ли Сака вернуться на свой лучший уровень — как и мечты «Арсенала» о первом чемпионском титуле АПЛ за 22 года. И Томас Тухель — далеко не единственный, кто будет требовать от него вновь выйти на прежний уровень.