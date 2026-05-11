12 мая в 1/2 финала плей-офф чемпионата Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Мидлсбро». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Саутгемптон — Мидлсбро с коэффициентом для ставки за 2.10.
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Святые» мечтают о возвращении в АПЛ. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.
При этом «Саутгемптон» на 4 очка отстал от второй позиции. А вот забивает команда в среднем фактически 2 гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Святые» не уступили «Мидлсбро» (0:0).
До того команда нанесла поражение «Престону» (3:1). А вот поединок с «Ипсвичем» завершился паритетом (2:2).
В пяти своих последних матчах «Саутгемптон» разжился одной победой. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Святые» нынче весьма стабильны в плане игры и результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.
Причем «Саутгемптон» традиционно неудачно противостоит «Мидлсбро». В последних пяти очных поединках команда уступила 2 раза при трех ничьих.
«Мидлсбро»
Турнирное положение: «Мидлы» проводят продуктивный сезон. Команда заняла итоговое 5 место в Чемпионшипе.
Причем «Мидлсбро» лишь на 4 очка отстал от зоны прямого повышения в классе. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Мидлы» не сумели переиграть «Саутгемптон» (0:0).
До того команда расписала паритет с «Рексемом» (2:2). А вот чуть ранее она учинила разгром «Уотфорду» (5:1).
При этом «Мидлсбро» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Мидлы» нынче выглядят вполне выгодно. Команда не проигрывает 5 матчей подряд.
При этом «Мидлсбро» уже 9 лет не проигрывает «Саутгемптону». Плюс в двух последних очных встречах команда не пропускала от «святых».
Команда весьма продуктивно выступает вне родных стен. На чужих полях она набрала 38 зачетных баллов в 23 матчах Чемпионшипа.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Саутгемптон» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
Прогноз: «Святые» весьма успешно выступают в родных стенах, плюс имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Победа «Саутгемптона» за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первой половине встречи соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.38
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Саутгемптон» уже 4 месяца не проигрывает в родных стенах
- «Мидлсбро» не побеждал в 4 последних гостевых поединках
- «Святые» весьма результативны в атаке
- Обе команды в среднем пропускают гол за матч
- «Саутгемптон» в двух своих последних поединках пропустил всего один мяч