12 мая в 1/2 финала плей-офф чемпионата Англии по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Мидлсбро». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Саутгемптон — Мидлсбро с коэффициентом для ставки за 2.10.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» мечтают о возвращении в АПЛ. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы второго по рангу английского дивизиона.

При этом «Саутгемптон» на 4 очка отстал от второй позиции. А вот забивает команда в среднем фактически 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Святые» не уступили «Мидлсбро» (0:0).

До того команда нанесла поражение «Престону» (3:1). А вот поединок с «Ипсвичем» завершился паритетом (2:2).

В пяти своих последних матчах «Саутгемптон» разжился одной победой. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Состояние команды: «Святые» нынче весьма стабильны в плане игры и результатов. Команда не проигрывает 3 матча кряду.

Причем «Саутгемптон» традиционно неудачно противостоит «Мидлсбро». В последних пяти очных поединках команда уступила 2 раза при трех ничьих.

«Мидлсбро»

Турнирное положение: «Мидлы» проводят продуктивный сезон. Команда заняла итоговое 5 место в Чемпионшипе.

Причем «Мидлсбро» лишь на 4 очка отстал от зоны прямого повышения в классе. При этом команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Мидлы» не сумели переиграть «Саутгемптон» (0:0).

До того команда расписала паритет с «Рексемом» (2:2). А вот чуть ранее она учинила разгром «Уотфорду» (5:1).

При этом «Мидлсбро» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Мидлы» нынче выглядят вполне выгодно. Команда не проигрывает 5 матчей подряд.

При этом «Мидлсбро» уже 9 лет не проигрывает «Саутгемптону». Плюс в двух последних очных встречах команда не пропускала от «святых».

Команда весьма продуктивно выступает вне родных стен. На чужих полях она набрала 38 зачетных баллов в 23 матчах Чемпионшипа.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Саутгемптон» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.10. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 3.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.

Прогноз: «Святые» весьма успешно выступают в родных стенах, плюс имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первой половине встречи соперники разойдутся миром.

