«Акрон» и «Ростов» сыграют один из ключевых матчей в борьбе за выживание. Хозяева идут на границе опасной зоны и рискуют сорваться в стыки или даже ниже, а гости после победы в Каспийске получили важный запас, но ещё не закрыли вопрос с пропиской в РПЛ. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

24' Мохебм смесился с левого фланга в центр и пробил – прямо по центру ворот.

23' Чистяков забросил со штрафного в сторону ворот «Акрона», отбиваются хозяева.



21' ГОООООООЛ! «Ростов» открывает счёт! Щетинин сам подошёл к мячу и со штрафного блестяще уложил мяч в угол ворот. 0:1!

20' Опасный штрафной заработал «Ростов», метра 24 до ворот.

18' Щетинин классно убрал защитника на замахе и пробил из-за штрафной, но попал в защитника.

17' Сулейманов опасно скинул на Ланговича после аута Вахании, Гудиев справился с ударом!

16' У Вахании не получился навес в штрафную с левого фланга.

14' Лангович попал в офсайд на правом фланге.

12' Беншимол рвался в штрафную «Ростова» по левому флангу, но наткнулся на отбор Сако.

11' Гудиев забрал мяч в руки после навеса с угла поля, но атаку не смог начать длинной передачей.

11' Угловой заработал «Ростов».

09' Болдырев из-за штрафной пробил по воротам Ростова, на месте Ятимов.

08' Беншимол на газоне после столкновения с Сако, досталось по затылку нападающему «Акрона».

07' Чистяков здорово отобрал мяч у Беншимола, а потом крутанул красивую «рулетку» мимо Джаковаца! Жаль, что дальше атаку не развил и потерял мяч.

05' Фернандес сбил Ланговича в центре поля, перестарался в отборе.

03' Боков вбросил из аута в штрафную, после отскоков через себя решил пробить Беншимол, но не получился удар.

01' Стартовый свисток прозвучал, поехали!

До матча

13:00 Как и все игры этого тура, матч в Самаре начинается с минуты молчания в память о героях Великой Отечественной войны.

12:50 Стартовые составы команд:

«Акрон»: Гудиев, Эсковаль, Неделчяру, Бокоев, Фернандес, Хосонов, Дмитриев, Джаковац, Беншимол, Болдырев, Пестряков.

«Ростов»: Ятимов, Сако, Мелёхин, Вахания, Чистяков, Лангович, Миронов, Мохеби, Щетинин, Комаров, Сулейманов.

12:35 Главным арбитром матча станет Павел Шадыханов. Помощники судьи — Андрей Болотенков, Алексей Ермилов, резервный судья — Александр Машлякевич, ВАР — Сергей Цыганок, АВАР — Евгений Буланов.

«Акрон»

Весенняя часть сезона для команды Заура Тедеева получается тяжёлой. В последних 12 турах «Акрон» выиграл только один раз — у «Балтики» (1:0), а в остальном регулярно терял очки и опустился к зоне вылета. Сейчас тольяттинцы идут 13-ми из-за результатов конкурентов, поэтому домашний матч с «Ростовом» становится почти обязательным для набора очков.

При этом календарь на финише относительно удобный: за пределы Самары команда уже не уезжает. Но домашний фактор весной не работает так, как нужно: в пяти матчах после паузы на своём поле у «Акрона» две ничьи и три поражения. Даже с «Краснодаром» в прошлом туре игра получилась достойной, но снова закончилась 0:1 — очередной матч, где команда держалась долго, но не выдержала до конца.

Отдельная проблема — состояние Артёма Дзюбы. В игре с «Краснодаром» его заменили почти сразу после перерыва из-за мышечной травмы, и пока нет ясности, успеет ли он восстановиться. Если Дзюба не сможет выйти с первых минут, больше ответственности в атаке ляжет на Жилсона Беншимола, который забил уже 10 мячей в сезоне.

Главной слабостью «Акрона» остаются концовки. Весной команда слишком часто пропускает после 70-й минуты: так было со «Спартаком», ЦСКА, московским и махачкалинским «Динамо», а теперь и с «Краснодаром». В матче, который напрямую влияет на выживание, концентрация в последние минуты будет не менее важна, чем стартовый план.

«Ростов»

«Ростов» тоже проводит непростой сезон, но сейчас находится в более комфортной позиции. Победа над махачкалинским «Динамо» (2:1) в прошлом туре дала команде Жонатана Альбы четырёхочковый запас от зоны стыков, который сократился до трёх очков по ходу 29-го тура. С учётом того, что в последнем туре впереди матч с «Зенитом», выезд к «Акрону» становится для южан ключевым шансом снять тревогу относительно вылета.

Весной «Ростов» выиграл всего дважды, зато обе победы пришлись на прямых конкурентов — «Пари НН» и махачкалинское «Динамо». Это важная деталь: команда не выглядит ярко, но в матчах на выживание умеет брать результат. Ничьи со «Спартаком» и ЦСКА также помогли удержаться над опасной зоной.

Состав у Альбы достаточно стабильный. Серьёзных новых потерь нет, Рустам Ятимов вернулся в ворота, а тренерский штаб обычно не делает резких перестановок без необходимости. В такой ситуации можно ждать максимально привычную версию «Ростова»: компактную, осторожную и со ставкой на редкие моменты.

Главная проблема гостей — реализация. За весенний отрезок команда забила мало, а больше одного мяча после паузы оформила только один раз. По созданным моментам картина лучше, чем по голам, но форварды не дают нужной стабильности, поэтому часть результативной нагрузки ложится на Роналдо, хотя его профиль далёк от классического центрального нападающего.

Контекст и цифры

Команды провели между собой всего три официальных матча. У «Акрона» две победы, у «Ростова» одна. В прошлом сезоне тольяттинцы выиграли 2:0, затем ростовчане взяли реванш 3:2, а в первом круге текущего чемпионата «Акрон» победил 1:0.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.37.