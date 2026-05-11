прогноз на РПЛ, ставка за 1.87

11 мая в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Спартак» и «Рубин». Начало встречи — в 17:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Спартак — Рубин с коэффициентом для ставки за 1.87.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе после 28-и туров. «Спартак» отстает от тройки лидеров на 2 пункта.

К тому же, команда располагается на 3-й позиции в лиге по результатам домашних встреч. «Спартак» сумел набрать 30 очков из 42-х возможных на своем поле.

Последние матчи: В прошлом поединке «красно-белые» обыграли ЦСКА (1:0) в финале Кубка России Пути регионов. Матчем ранее «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (1:2) в РПЛ.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

В последних 3-х встречах в рамках чемпионата России команда дважды уступила и однажды обыграла «Пари НН» (2:1). За этот период «Спартак» также проиграл «Краснодару» (1:2).

Прогнозы и ставки на чемпионат России по футболу

Не сыграет: Бабич из-за травмы.

Состояние команды: Если «Спартак» станет победителем в суперфинале Кубка России и ворвутся в топ-3 чемпионата страны, то точно может занести этот сезон себе в актив.

В последних 5-и очных встречах «красно-белые» 4 раза обыгрывали «Рубин» и однажды уступили. В предстоящем матче «Спартак» также будет пытаться доминировать на своем поле.

«Рубин»

Турнирное положение: Казанская команда располагается на 7-й позиции в таблице РПЛ, набрав 42 очка за 28 туров. «Рубин» отстает от 5-ки лидеров в чемпионате на 4 балла.

В гостях казанцы выступают хуже, нежели дома. По результатам встреч на чужом поле «Рубин» набрал 16 очков из 42-х возможных, занимая по этому показателю 10-е место в лиге.

Последние матчи: В прошедшей встрече казанская команда обыграла «Балтику» со счетом 1:0, забив победный гол на 29-й минуте. Матчем ранее «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

Подопечные Франка Артиги не проигрывают в РПЛ на протяжении 9-и последних матчей. За этот период «Рубин» 5 раз одержал победу и 4 раза сыграл вничью.

Не сыграют: Иву, Швец (у обоих — травмы) и Рожков (перебор желтых карточек).

Состояние команды: «Рубин» преобразился после того, как команду возглавил Франк Артига. Казанцы продолжают стабильно набирать очки, прочно закрепившись в середине турнирной таблицы.

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку продолжает выступать результативно. За 22 встречи в рамках РПЛ форвард забил 10 голов, занимая 6-е место в списке лучших бомбардиров лиги.

Статистика для ставок

В последних 3-х встречах в РПЛ «Спартак» дважды проиграл

«Рубин» не проигрывает в РПЛ на протяжении 9-и последних матчей

В последних 5-и очных встречах «Спартак» 4 раза обыгрывал «Рубин»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Спартаку» с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.15, а победа «Рубина» — в 6.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.83.

Прогноз: Можно предположить, что «Рубин» даст бой «Спартаку» в Москве.

1.87 Победа «Рубина» с форой (+1). Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Спартак» — «Рубин» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Победа «Рубина» с форой (+1) за 1.87.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют результативно, забив минимум один мяч.

1.85 Тотал 1 больше в 1-м тайме. Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Спартак» — «Рубин» позволит вывести на карту выигрыш 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.85.