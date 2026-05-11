11 мая в рамках 29-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Спартак» и «Рубин». Начало встречи — в 17:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Спартак — Рубин с коэффициентом для ставки за 1.87.
«Спартак»
Турнирное положение: «Красно-белые» занимают 4-е место в таблице РПЛ с 48-ю очками в активе после 28-и туров. «Спартак» отстает от тройки лидеров на 2 пункта.
К тому же, команда располагается на 3-й позиции в лиге по результатам домашних встреч. «Спартак» сумел набрать 30 очков из 42-х возможных на своем поле.
Последние матчи: В прошлом поединке «красно-белые» обыграли ЦСКА (1:0) в финале Кубка России Пути регионов. Матчем ранее «Спартак» уступил «Крыльям Советов» (1:2) в РПЛ.
В последних 3-х встречах в рамках чемпионата России команда дважды уступила и однажды обыграла «Пари НН» (2:1). За этот период «Спартак» также проиграл «Краснодару» (1:2).
Не сыграет: Бабич из-за травмы.
Состояние команды: Если «Спартак» станет победителем в суперфинале Кубка России и ворвутся в топ-3 чемпионата страны, то точно может занести этот сезон себе в актив.
В последних 5-и очных встречах «красно-белые» 4 раза обыгрывали «Рубин» и однажды уступили. В предстоящем матче «Спартак» также будет пытаться доминировать на своем поле.
«Рубин»
Турнирное положение: Казанская команда располагается на 7-й позиции в таблице РПЛ, набрав 42 очка за 28 туров. «Рубин» отстает от 5-ки лидеров в чемпионате на 4 балла.
В гостях казанцы выступают хуже, нежели дома. По результатам встреч на чужом поле «Рубин» набрал 16 очков из 42-х возможных, занимая по этому показателю 10-е место в лиге.
Последние матчи: В прошедшей встрече казанская команда обыграла «Балтику» со счетом 1:0, забив победный гол на 29-й минуте. Матчем ранее «Рубин» сыграл вничью с ЦСКА (0:0).
Подопечные Франка Артиги не проигрывают в РПЛ на протяжении 9-и последних матчей. За этот период «Рубин» 5 раз одержал победу и 4 раза сыграл вничью.
Не сыграют: Иву, Швец (у обоих — травмы) и Рожков (перебор желтых карточек).
Состояние команды: «Рубин» преобразился после того, как команду возглавил Франк Артига. Казанцы продолжают стабильно набирать очки, прочно закрепившись в середине турнирной таблицы.
Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку продолжает выступать результативно. За 22 встречи в рамках РПЛ форвард забил 10 голов, занимая 6-е место в списке лучших бомбардиров лиги.
Статистика для ставок
- В последних 3-х встречах в РПЛ «Спартак» дважды проиграл
- «Рубин» не проигрывает в РПЛ на протяжении 9-и последних матчей
- В последних 5-и очных встречах «Спартак» 4 раза обыгрывал «Рубин»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Спартаку» с коэффициентом 1.55. Ничья оценена в 4.15, а победа «Рубина» — в 6.20.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.83.
Прогноз: Можно предположить, что «Рубин» даст бой «Спартаку» в Москве.
Ставка: Победа «Рубина» с форой (+1) за 1.87.
Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют результативно, забив минимум один мяч.
Ставка: Тотал 1 больше в 1-м тайме за 1.85.