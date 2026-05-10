11 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Наполи — Болонья с коэффициентом для ставки за 2.42.
«Наполи»
Турнирное положение: «Адзурри» уже потеряли шансы на Скудетто. Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Наполи» на 3 очка оторвался от третьей позиции. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Адзурри» не сумели одолеть «Комо» (0:0).
До того команда учинила разгром «Кремонезе» (4:0). А вот поединок с «Лацио» завершился коллизией (0:2).
В пяти своих последних матчах «Наполи» победил 2 раза. В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.
Состояние команды: «Адзурри» на финише чуть преобразились. Команда не пропускает два матча подряд.
Причем «Наполи» традиционно сложно противостоит «Болонье». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.
«Болонья»
Турнирное положение: «Борзые» привычно ходят в середняках Серии A. Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
Причем «Болонья» на 13 очков отстает от еврозоны. При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Борзые» не смогли одолеть «Кальяри» (0:0).
До того команда была бита крепкой «Ромой» (0:2). А вот чуть ранее она уступила еще и «Ювентусу» (0:2).
При этом «Болонья» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Борзые» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает 4 матча кряду.
При этом «Болонья» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот не забивает команда уже четыре матча подряд.
«Борзые» уже вряд ли будут надрываться в оставшихся матчах чемпионата. Наверняка шанс проявить себя получат некоторые резервисты.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Наполи» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.
Прогноз: «Болонья» нынче угодила в кризис, тогда как «адзурри» намерены финишировать вторыми.
Ставка: Фора «Наполи» -1.5 за 2.42.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30
Пять причин, почему ставка зайдет
- Неаполитанцы намерены завершить чемпионат на второй позиции
- «Наполи» не пропускает 2 матча кряду
- «Болонья» не забивает уже 4 матча подряд
- «Борзые» не побеждали в 4 своих последних поединках
- «Адзурри» весьма выгодно смотрятся в домашних поединках