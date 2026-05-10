11 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Наполи — Болонья с коэффициентом для ставки за 2.42.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Наполи»

Турнирное положение: «Адзурри» уже потеряли шансы на Скудетто.  Команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Наполи» на 3 очка оторвался от третьей позиции.  А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Адзурри» не сумели одолеть «Комо» (0:0).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда учинила разгром «Кремонезе» (4:0).  А вот поединок с «Лацио» завершился коллизией (0:2).

В пяти своих последних матчах «Наполи» победил 2 раза.  В этих поединках команда забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Адзурри» на финише чуть преобразились.  Команда не пропускает два матча подряд.

Причем «Наполи» традиционно сложно противостоит «Болонье».  В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при двух поражениях.

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» привычно ходят в середняках Серии A.  Команда пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

Причем «Болонья» на 13 очков отстает от еврозоны.  При этом команда в среднем забивает больше гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Борзые» не смогли одолеть «Кальяри» (0:0).

До того команда была бита крепкой «Ромой» (0:2).  А вот чуть ранее она уступила еще и «Ювентусу» (0:2).

При этом «Болонья» в 5 своих последних поединках добыла одну победу.  Команда отличилась 2 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Борзые» нынче выглядят бледновато.  Команда не побеждает 4 матча кряду.

При этом «Болонья» в среднем пропускает чаще гола за матч.  А вот не забивает команда уже четыре матча подряд.

«Борзые» уже вряд ли будут надрываться в оставшихся матчах чемпионата.  Наверняка шанс проявить себя получат некоторые резервисты.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Наполи» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.53.  Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.88.

Прогноз: «Болонья» нынче угодила в кризис, тогда как «адзурри» намерены финишировать вторыми.

2.42Фора «Наполи» -1.5Ставка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.42 на матч «Наполи» — «Болонья»  позволит вывести на карту выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Фора «Наполи» -1.5 за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

2.30Ничья в 1 таймеСтавка на матч #2Поставить
Ставка в размере 1000  с коэффициентом 2.30 на матч «Наполи» — «Болонья»  позволит вывести на карту выигрыш 1300₽, общая выплата — 2300₽

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.30

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Неаполитанцы намерены завершить чемпионат на второй позиции
  • «Наполи» не пропускает 2 матча кряду
  • «Болонья» не забивает уже 4 матча подряд
  • «Борзые» не побеждали в 4 своих последних поединках
  • «Адзурри» весьма выгодно смотрятся в домашних поединках