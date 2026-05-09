10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют ПСЖ и «Брест». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч ПСЖ — Брест с коэффициентом для ставки за 3.00.
ПСЖ
Турнирное положение: Парижане еще не обеспечили себе чемпионство. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.
При этом ПСЖ на 6 очков опережает идущий следом «Ланс». Да и забивает команда в среднем чаще 2 мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Парижане не уступили «Баварии» (1:1) и пробились в финал Лиги чемпионов.
До того команда не сумела переиграть «Лорьян» (2:2). А вот первый поединок с «Баварией» завершился боевой викторией (5:4).
В пяти своих последних матчах ПСЖ добыл 3 победы. В этих поединках команда забила 14 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: Парижане нынче выглядят весьма выгодно. Команда преуспевает на двух фронтах.
Причем ПСЖ традиционно удачно противостоит «Бресту». В пяти последних очных поединках команда победила 5 раз.
«Брест»
Турнирное положение: «Пираты» проводят скромный сезон. Команда пребывает на 12 месте турнирной таблицы.
Причем «Брест» постарается завершить чемпионат в десятке. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Пираты» вчистую уступили «Парижу» (0:4).
До того команда не сумела одолеть кризисную «Ниццу» (1:1). Плюс чуть ранее она потерпела поражение от «Лорьяна» (0:2).
При этом «Брест» в 5 своих последних поединках добыл две ничьи. Команда отличилась 7 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Пираты» ныне очутились в кризисе. Команда не может выиграть в 6 матчах подряд.
При этом «Брест» в среднем пропускает реже двух мячей за матч. А вот на выезде команда разжилась лишь 13 очками в 16 матчах.
«Пираты» не могут поразить ворота ПСЖ три матча кряду. Притом, что в них команда пропустила аж тринадцать мячей.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров ПСЖ в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.17. Ничья оценена в 7.00, а победа оппонента — в скромные 13.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.36 и 3.20.
Прогноз: Парижане намерены как можно скорее обеспечить долгожданное чемпионство, и явно будут агрессивно атаковать.
Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники совершат голевой бартер.
Ставка: Обе забьют во 2 тайме за 3.40
Пять причин, почему ставка зайдет
- ПСЖ на всех парах мчится к чемпионству
- «Пираты» в 3 последних очных поединках пропустили 13 мячей от парижан
- «Брест» уже фактически утратил турнирную мотивацию
- ПСЖ в среднем забивает чаще 2 мячей за матч
- «Брест» на выезде не побеждает 4 матча кряду