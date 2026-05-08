9 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лечче — Ювентус с коэффициентом для ставки за 2.00.

Роман ПетренкоРоман ПетренкоФутбольный эксперт LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

«Лечче»

Турнирное положение: «Волки» еще не обезопасили себя от вылета.  Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Лечче» на 4 зачетных пункта опережает опасную зону.  А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно.  «Волки» переиграли «Пизу» (2:1).

Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда не смогла одолеть «Верону» (0:0).  Да и поединок с «Фиорентиной» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Лечче» победил один раз.  В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Волки» на финише чуть преобразились.  Команда не проигрывает 3 матча подряд.

Причем «Лечче» традиционно неудачно противостоит «Ювентусу».  В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Бьянконери» сражаются за попадание в Лигу чемпионов.  Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ювентус» на 2 очка отстает от топ-3.  При этом команда в среднем забивает менее 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно.  «Бьянконери» не сумели одолеть «Верону» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Миланом» (0:0).  А вот чуть ранее она уверенно разделалась с «Болоньей» (2:0).

При этом «Ювентус» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы.  Команда отличилась 6 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Состояние команды: «Бьянконери» нынче выглядят достаточно симпатично.  Команда не проигрывает уже 2 с половиной месяца.

При этом «Ювентус» в среднем пропускает меньше гола за матч.  Да и «волкам» команда не проигрывает уже долгих 15 лет.

«Бьянконери» потенциально способны прибавить во всех компонентах.  При этом наконец-то вернулся в строй форвард Душан Влахович.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ювентус» в этом матче выглядит предпочтительнее.  На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45.  Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Ювентус» нынче выглядит симпатично, тогда как «волки» забивают с огромнейшей натугой.

2.00Победа «Ювентуса» в 1 таймеСтавка на матч #1Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Лечче» — «Ювентус»  позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трех мячей.

2.00Тотал меньше 2.5Ставка на матч #2Поставить
Сделанная ставка 1000  с коэффициентом 2.00 на матч «Лечче» — «Ювентус»  принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет

  • Туринцы не проигрывают уже 2 с половиной месяца
  • «Лечче» не может победить «Ювентус» уже 15 лет
  • «Ювентус» довольно удачно выступает вне родных стен
  • «Волки» дома в среднем забивают реже гола за матч
  • «Ювентус» имеет весьма надежные тылы