прогноз на матч Серии A, ставка за 2.00

9 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лечче — Ювентус с коэффициентом для ставки за 2.00.

«Лечче»

Турнирное положение: «Волки» еще не обезопасили себя от вылета. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.

При этом «Лечче» на 4 зачетных пункта опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Волки» переиграли «Пизу» (2:1).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда не смогла одолеть «Верону» (0:0). Да и поединок с «Фиорентиной» завершился паритетом (1:1).

В пяти своих последних матчах «Лечче» победил один раз. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: «Волки» на финише чуть преобразились. Команда не проигрывает 3 матча подряд.

Причем «Лечче» традиционно неудачно противостоит «Ювентусу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

«Ювентус»

Турнирное положение: «Бьянконери» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Ювентус» на 2 очка отстает от топ-3. При этом команда в среднем забивает менее 2 голов за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бьянконери» не сумели одолеть «Верону» (1:1).

До того команда подписала мировую с «Миланом» (0:0). А вот чуть ранее она уверенно разделалась с «Болоньей» (2:0).

При этом «Ювентус» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Состояние команды: «Бьянконери» нынче выглядят достаточно симпатично. Команда не проигрывает уже 2 с половиной месяца.

При этом «Ювентус» в среднем пропускает меньше гола за матч. Да и «волкам» команда не проигрывает уже долгих 15 лет.

«Бьянконери» потенциально способны прибавить во всех компонентах. При этом наконец-то вернулся в строй форвард Душан Влахович.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ювентус» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Ювентус» нынче выглядит симпатично, тогда как «волки» забивают с огромнейшей натугой.

2.00 Победа «Ювентуса» в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Лечче» — «Ювентус» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трех мячей.

2.00 Тотал меньше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Лечче» — «Ювентус» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.00

Пять причин, почему ставка зайдет