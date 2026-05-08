9 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Лечче» и «Ювентус». Начало игры — в 21:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Лечче — Ювентус с коэффициентом для ставки за 2.00.
«Лечче»
Турнирное положение: «Волки» еще не обезопасили себя от вылета. Команда находится на 17 месте турнирной таблицы.
При этом «Лечче» на 4 зачетных пункта опережает опасную зону. А вот забивает команда в среднем реже гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Волки» переиграли «Пизу» (2:1).
До того команда не смогла одолеть «Верону» (0:0). Да и поединок с «Фиорентиной» завершился паритетом (1:1).
В пяти своих последних матчах «Лечче» победил один раз. В этих поединках команда забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.
Состояние команды: «Волки» на финише чуть преобразились. Команда не проигрывает 3 матча подряд.
Причем «Лечче» традиционно неудачно противостоит «Ювентусу». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.
«Ювентус»
Турнирное положение: «Бьянконери» сражаются за попадание в Лигу чемпионов. Команда пребывает на 4 месте турнирной таблицы.
Причем «Ювентус» на 2 очка отстает от топ-3. При этом команда в среднем забивает менее 2 голов за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Бьянконери» не сумели одолеть «Верону» (1:1).
До того команда подписала мировую с «Миланом» (0:0). А вот чуть ранее она уверенно разделалась с «Болоньей» (2:0).
При этом «Ювентус» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 6 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.
Состояние команды: «Бьянконери» нынче выглядят достаточно симпатично. Команда не проигрывает уже 2 с половиной месяца.
При этом «Ювентус» в среднем пропускает меньше гола за матч. Да и «волкам» команда не проигрывает уже долгих 15 лет.
«Бьянконери» потенциально способны прибавить во всех компонентах. При этом наконец-то вернулся в строй форвард Душан Влахович.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Ювентус» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
Прогноз: «Ювентус» нынче выглядит симпатично, тогда как «волки» забивают с огромнейшей натугой.
Ставка: Победа «Ювентуса» в 1 тайме за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют меньше трех мячей.
Ставка: Тотал меньше 2.5 за 2.00
Пять причин, почему ставка зайдет
- Туринцы не проигрывают уже 2 с половиной месяца
- «Лечче» не может победить «Ювентус» уже 15 лет
- «Ювентус» довольно удачно выступает вне родных стен
- «Волки» дома в среднем забивают реже гола за матч
- «Ювентус» имеет весьма надежные тылы