«Ланс» завоюет три очка в родных стенах, «Леванте» и «Осасуна» не порадуют результативной игрой

В этом экспрессе разберём матчи в чемпионатах Франции, Испании и Италии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 8 мая с коэффициентом для ставки за 4.18.

«Ланс» — «Нант»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Положение «Ланса» в таблице остается непростым, но шансы на золото еще сохраняются. Команда занимает вторую строчку и отстает от лидирующего «ПСЖ» на шесть очков. Впереди у клуба остается очная встреча с парижанами, поэтому любая осечка в ближайшем туре может окончательно лишить кроваво-золотых надежд на чемпионство.

При этом соперник выглядит вполне удобным. «Нант» находится в зоне вылета и занимает 17-е место с 23 очками. Подняться в безопасную зону команде уже практически невозможно — отставание слишком велико, а до конца сезона остается всего несколько матчей. Теоретические шансы на попадание в стыковые встречи еще сохраняются, однако ситуация для «канареек» остается крайне тяжелой.

В прошлом туре «Нант» неожиданно обыграл «Марсель», который переживает серьезный спад, но эта победа стала для команды первой за долгое время. До этого клуб на протяжении нескольких месяцев практически не набирал очков и регулярно терпел поражения.

«Ланс» на этом фоне выглядит гораздо стабильнее, хотя и у него в последнее время появились проблемы с результатами. В двух предыдущих турах команда сыграла вничью с «Брестом» и «Ниццей», потеряв важные очки в борьбе с «ПСЖ». Если бы не эти осечки, интрига в чемпионской гонке сейчас была бы гораздо острее. Тем не менее по качеству игры, глубине состава и уровню мотивации «Ланс» заметно превосходит соперника и подходит к матчу в статусе явного фаворита.

Ставка: Победа «Ланса» за 1.42.

«Торино» — «Сассуоло»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

«Торино» подходит к очередному туру Серии А в статусе команды из середины таблицы, результаты которой в целом соответствуют текущему положению клуба. После 35 туров туринцы располагаются на 13-й строчке, имея в активе 41 очко и отрицательную разницу мячей — 19. Лучшим бомбардиром команды остается Джованни Симеоне, забивший 10 голов.

В последних матчах команда Роберто Д’Аверсы выступала нестабильно. Сначала туринцы сумели вырвать ничью в игре с «Интером» — 2:2, отыгравшись после 70-й минуты. Однако затем последовало поражение от «Удинезе» со счетом 0:2. Особенно тревожно выглядело качество игры в атаке: «Торино» создал минимум моментов и лишь однажды попал в створ ворот соперника.

«Сассуоло», напротив, подходит к матчу в хорошем настроении. Команда Фабио Гроссо набрала семь очков в трех последних турах и заметно улучшила свое положение в чемпионате. Сейчас черно-зеленые идут десятыми с 49 очками. В прошлом туре «Сассуоло» стал автором одной из главных сенсаций, уверенно обыграв «Милан» со счетом 2:0.

Последняя очная встреча этих команд состоялась в декабре в рамках первого круга Серии А. Тогда «Торино» сумел одержать минимальную победу на выезде — 1:0.

Несмотря на неплохую форму «Сассуоло», букмекеры отдают предпочтение туринскому клубу. Домашнее поле и необходимость реабилитироваться за неудачу в Удине действительно делают «Торино» небольшим фаворитом встречи.

Ставка: Обе команды забьют за 1.63.

«Леванте» — «Осасуна»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

Для «Леванте» концовка сезона превращается в настоящую борьбу за выживание. За три тура до завершения чемпионата команда располагается на 19-й строчке таблицы Ла Лиги, имея в активе 33 очка. От спасительной позиции, которую сейчас занимает «Севилья», клуб отделяют четыре балла, поэтому любая потеря очков может серьезно осложнить ситуацию.

Если в ближайших матчах «Леванте» продолжит терять очки, а конкуренты будут побеждать, команда рискует досрочно отправиться в Сегунду. Однако еще несколько месяцев назад положение выглядело куда безнадежнее.

С февраля «Леванте» заметно прибавил и начал регулярно набирать очки. За последние девять туров команда потерпела лишь два поражения — от «Реал Сосьедада» и «Вильярреала». В остальных матчах «лягушки» выглядели достаточно конкурентоспособно и сумели сохранить интригу в борьбе за выживание.

«Осасуна» подходит к этой встрече в менее напряженном положении. Команда недавно одержала важную победу над «Севильей» со счетом 2:1, но этот успех остается единственным за последние пять туров. Помимо поражения от «Барселоны», которое было вполне ожидаемым, памплонцы также теряли очки в матчах с прямыми конкурентами по середине таблицы — «Алавесом», «Бетисом» и «Атлетиком».

Сейчас «Осасуна» занимает комфортное место в середине таблицы с 42 очками и практически лишена серьезной турнирной мотивации. Вероятнее всего, команда завершит сезон рядом с десятой строчкой. На этом фоне именно «Леванте» выглядит более мотивированным коллективом, ведь команда борется за сохранение места в элите испанского футбола.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.81.

