«Манчестер Юнайтед» уже гарантировал себе возвращение в Лигу чемпионов, но сезон для команды Майкла Каррика ещё не закончен, ведь вопрос о будущем самого тренера ещё не решён. «Сандерленд» проводит спокойный сезон после возвращения в АПЛ, но серия без побед почти закрыла для команды разговор о еврокубках. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

11' Бробби опасно вбегал в штрафную «МЮ», вовремя вышел Ламменс и самоотверженно прыгнул в ноги страйкеру хозяев.

10' Бруну покатил вдоль штрафной на Амада, тот пробил в касание, но мимо ворот ушёл мяч! Всё ещё не получается сделать 20-й ассист у Фернандеша.

09' Гертрёйда сбил Кунью на углу штрафной, опасный стандарт заработал «Юнайтед».

08' У Альдерете не получился удар головой с ближней штанги, сильно мимо ворот ушёл мяч.

07' Маунт хорошо отработал в защите и выбил мяч на угловой.

06' Садики начал атаку в центре поля, сделал рывок к воротам и получил мяч у штрафной, но с его ударом справился Ламменс.

Статистика матча 1 Удары в створ 0 2 Удары мимо 0 54 Владение мячом 46 2 Угловые удары 0

05' Талби здорово отыгрался с Бробби и с правой пробил из-за штрафной – чуть мимо дальней девятки.

03' Хьюм упустил мяч за лицевую на правом фланге.

01' «Юнайтед» начал с центра, поехали!

До матча

16:55 В Сандерленде сегодня дождливо и прохладно — всего около 8 градусов, а над «Стэдиум оф Лайт» навис плотный туман.

16:45 Матч обслужит Стюарт Аттуэлл. Ассистенты — Константин Хатцидакис и Ник Гринхол, четвёртый арбитр — Дин Уайтстоун. За систему ВАР отвечает Питер Бэнкс, ассистент ВАР — Стив Мередит.

16:35 Стартовые составы команд:

Сандерленд: Руфс, Гертрёйда, Мукиеле, Альдерете, Рейнилдо, Хьюм, Садики, Талби, Джака, Ле Фе, Бробби.

Манчестер Юнайтед: Ламменс, Мазрауи, Магуайр, Мартинес, Маунт, Фернандеш, Кунья, Зиркзе, Амад, Шоу, Майну.

«Сандерленд»

Команда Режиса Ле Бри в целом может быть довольна сезоном: после повышения в классе она не оказалась втянутой в борьбу за выживание и большую часть дистанции держалась в середине таблицы. Сейчас «Сандерленд» идёт двенадцатым, но отставание от еврокубковой зоны стало слишком заметным после трёх матчей без побед.

Последние результаты смазали впечатление от удачного отрезка. После победы над «Тоттенхэмом» (1:0) были поражение 0:5 от «Ноттингем Форест» и ничья с «Вулверхэмптоном» (1:1), где команда осталась в меньшинстве после удаления Дэна Балларда. Апелляция не помогла, и защитник начинает трёхматчевую дисквалификацию.

Кадрово у хозяев есть и хорошие новости. Ромейн Мандльостаётся вне игры, но Нильсон Ангуло и Бертран Траоре вернулись к тренировкам после длительных повреждений и могут попасть в заявку. В центре защиты вместо Балларда, вероятно, сыграет Люк О’Ньен или Лютсарел Гертрёйда, а в середине поля снова важна роль капитана Гранита Джаки.

«Манчестер Юнайтед»

«Юнайтед» приезжает на «Стэдиум оф Лайт» с выполненной задачей: победа над «Ливерпулем» (3:2) гарантировала клубу Лигу чемпионов на следующий сезон. При Каррике команда резко прибавила — с середины января никто в АПЛ не набрал больше очков, а сам тренер выиграл больше матчей, чем Рубен Аморим за первую часть сезона.

Сейчас у «Манчестер Юнайтед» серия из трёх побед подряд — над «Челси», «Брентфордом» и «Ливерпулем». Если удастся обыграть «Сандерленд», манкунианцы досрочно гарантируют себе третье место. Для Каррика это ещё один аргумент в разговоре о постоянной работе.

В составе есть нюансы. Лисандро Мартинес возвращается после дисквалификации и должен усилить центр обороны, де Лигт по-прежнему травмирован, а по Беньямину Шешко есть небольшой вопрос после повреждения голени в матче с «Ливерпулем». Бруну Фернандеш снова будет ключевой фигурой, ему не хватает всего одного ассиста до повторения рекорда АПЛ по передачам за сезон.

Контекст и цифры

История противостояния тяжёлая для «Сандерленда»: в АПЛ команда выиграла только три из 33 матчей против «Юнайтед», а 24 поражения — худший показатель для «чёрных котов» против любого соперника в лиге. В первом круге «Манчестер Юнайтед» победил 2:0. На «Стэдиум оф Лайт» у «Юнайтед» тоже сильная статистика: всего одно поражение в 15 выездах в рамках АПЛ. Последняя домашняя победа «Сандерленда» над манкунианцами в чемпионате датируется 2016 годом.